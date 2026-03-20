Hormus-Showdown beginnt: US-Kampfjets und Apaches starten Offensive auf Seewege, während Trump die Übernahme von Kharg ins Auge fasst, Marines unterwegs

Tyler Durden

Die IRGC widerspricht Bibi: sagt, die Raketenproduktion läuft weiter und sei „kein Anlass zur Sorge“ – obwohl berichtet wird, dass IRGC-Sprecher Ali Mohammad Naeini getötet wurde.

Energiekrieg im Gange: Große Anlagen in der gesamten Region beschädigt – Raffinerie in Haifa getroffen, Katars LNG-Produktion um 17 % reduziert, Anlagen in Kuwait in Flammen.

Eskalation um Kharg Island droht: Trump-Regierung erwägt die Einnahme der Insel Kharg, um die Straße von Hormus wieder zu öffnen; Tausende Marines unterwegs, Berichte über Tiefflug-Angriffe von US-Jets über der Meerenge.

Signal völliger Zurückhaltungslosigkeit von Ayatollah und Außenminister: Iran sendet Warnung für den Fall erneuter Angriffe auf Energieanlagen, Führungsstruktur wird undurchsichtiger; Oberster Führer sagt, Feinden werde Sicherheit verwehrt.

IRGC erklärt Raketenproduktion intakt – im Widerspruch zu Netanjahu

Am 21. Tag zeigt der Iran-Krieg keine Anzeichen einer Abschwächung. Der IRGC-Sprecher Ali Mohammad Naeini wurde Berichten zufolge bei einem israelischen Nachtangriff getötet – ein weiterer hochrangiger Treffer, während die Enthauptungskampagne weitergeht.

Die iranischen Revolutionsgarden erklärten jedoch am Freitag, dass die Islamische Republik trotz des Krieges mit Israel und den Vereinigten Staaten weiterhin Raketen produziert. Dies widerspricht direkt den Aussagen des israelischen Premierministers Netanjahu vom Vortag, der behauptete, sowohl die Raketenproduktionskapazitäten als auch die Urananreicherung seien zerstört worden. Netanjahu hatte erklärt: „Iran hat nicht länger die Fähigkeit, Uran anzureichern und ballistische Raketen herzustellen.“

„Unsere Raketenindustrie verdient die Bestnote … und es gibt in dieser Hinsicht keinen Anlass zur Sorge, denn selbst unter Kriegsbedingungen setzen wir die Raketenproduktion fort“, sagte IRGC-Sprecher Ali Mohammad Naini laut Fars.

Massive Luftangriffe im Iran heute Morgen

⚡️Massive airstrikes in Iran this morning pic.twitter.com/5FBlymJ5V4 — War Monitor (@WarMonitors) March 20, 2026

Energieanlagen vom Golf bis Israel in Flammen; Opferzahlen steigen

Der Energiekrieg steht weiterhin im Mittelpunkt. Israel bestätigte, dass große iranische Angriffe am Donnerstag seinen Raffineriekomplex in Haifa getroffen haben, kritische Infrastruktur beschädigten und viele Menschen in der Region ohne Strom zurückließen.

Auch der Angriff auf Katars Ras-Laffan-Anlage dürfte die LNG-Exportkapazität um etwa 17 % reduzieren. Auch Kuwait blieb nicht verschont: Seine große Raffinerie Mina al-Ahmadi wurde den zweiten Tag in Folge getroffen, wobei Feuer durch Verarbeitungseinheiten wüten.

Andernorts erklärte Bahrain, seit Beginn des Krieges mehr als 140 Raketen und 240 Drohnen abgewehrt zu haben, was das Ausmaß der regionalen Angriffe Irans unterstreicht.

In der gesamten Region wirkt sich die Eskalation auch auf das zivile Leben aus – selbst in Ländern, die nicht direkt am Konflikt beteiligt sind. Das größte muslimische Fest des Jahres, Eid, wird gefeiert, und im Iran findet das persische Neujahr Nowruz statt – unter Luftalarm-Sirenen, begleitet von neuen israelischen Angriffen im Libanon und in Syrien.

Derzeit wird Palästinensern während Eid der Zugang zur Al-Aqsa-Moschee verwehrt. Die Opferzahlen steigen weiter: Mehr als 1.400 Tote im Iran, darunter 204 Kinder laut Rotem Halbmond – sowie über 1.000 Tote im Libanon.

Hinweise auf US-Pläne zur Einnahme von Kharg Island

Die eigentliche Eskalationsgefahr liegt jedoch darin, was Washington als Nächstes tun könnte. Die Trump-Regierung erwägt aktiv, die Insel Kharg – Irans wichtigstes Exportzentrum – einzunehmen, um in einem verzweifelten Versuch die Straße von Hormus wieder zu öffnen.

Eine Quelle sagte gegenüber Axios unverblümt: „Wir brauchen etwa einen Monat, um die Iraner mit Angriffen weiter zu schwächen, die Insel einzunehmen und sie dann am Schopf zu packen und das für Verhandlungen zu nutzen.“

Trotz aller Rhetorik sehen einige Analysten darin eine klassische Eskalationsfalle.

Der Bericht betont, dass noch keine endgültige Entscheidung getroffen wurde, aber die Richtung klar ist. „Er will, dass Hormus offen ist … Wenn er Kharg Island einnehmen muss … dann wird das passieren“, sagte ein hochrangiger Beamter und räumte ein, dass eine Küsteninvasion weiterhin eine Option ist.

Das Wall Street Journal berichtet unterdessen von Anzeichen, dass eine Operation bereits läuft:

„Die USA und ihre Verbündeten haben den Kampf zur Wiederöffnung der Straße von Hormus intensiviert, indem sie Tiefflug-Kampfflugzeuge über die Seewege schickten, um iranische Marineeinheiten anzugreifen, und Apache-Hubschrauber einsetzten, um Irans tödliche Drohnen abzuschießen“, so US-Militärvertreter.

Iran kündigt „keine Zurückhaltung“ an, falls Energieanlagen erneut angegriffen werden

Der iranische Außenminister Abbas Araghchi schrieb am Donnerstag auf X:

„Unsere Antwort auf Israels Angriff auf unsere Infrastruktur nutzte nur einen BRUCHTEIL unserer Macht. Der EINZIGE Grund für Zurückhaltung war der Respekt vor geforderter Deeskalation. KEINE Zurückhaltung, wenn unsere Infrastruktur erneut angegriffen wird. Jede Beendigung dieses Krieges muss die Schäden an unseren zivilen Anlagen berücksichtigen.“

CNN berichtete am Freitag:

„Mojtaba Khamenei, der seit seiner Ernennung als Nachfolger seines Vaters nicht öffentlich aufgetreten ist, erklärte in einer schriftlichen Stellungnahme, dass allen Feinden Irans Sicherheit verwehrt werden müsse.“

Gleichzeitig wird die Führungsstruktur im Iran immer undurchsichtiger:

„Iran hat für die große Mehrheit der seit Beginn des Konflikts am 28. Februar durch israelische Angriffe getöteten hochrangigen Beamten keine Nachfolger benannt“, berichtet CNN.

Die Strategie Irans scheint darauf abzuzielen, zu überleben und gleichzeitig hohe Kosten zu verursachen.

Mit jedem Tag, den dieser Krieg andauert, verschärft sich der wirtschaftliche Schaden. Das ist die entscheidende Aussage hier

Every single day that this war goes on, the more the economic damage just compounds. This is the key line right here from @tracyalloway https://t.co/T6hrWxL1Op pic.twitter.com/t8Qos0vB1A — Joe Weisenthal (@TheStalwart) March 19, 2026

Intensive Angriffe auf Israel dauern an

In Israel herrscht weiterhin starke Zensur während des Krieges, doch verschiedene Berichte aus der Nacht deuten auf anhaltend schwere iranische Raketenangriffe hin. Die Times of Israel bestätigte, dass Sirenen im Zentrum und Norden des Landes ununterbrochen zu hören sind.

Seit der vergangenen Nacht gab es mindestens ein halbes Dutzend Raketenangriffe.

„Ein Haus in der zentralen Stadt Rehovot brennt nach dem Einschlag einer mutmaßlichen Streumunition, berichten Rettungsdienste“, schreibt die Times of Israel. „Es gibt keine unmittelbaren Berichte über Verletzte, nachdem Iran eine ballistische Rakete mit Streubomben-Sprengkopf auf Zentralisrael abgefeuert hat.“

Ein Kriegsbeobachter mit Kontakten in der Region schrieb auf X:

„Israel wurde die ganze Nacht über massiv beschossen. Nach meinen Auswertungen von Alarmen und Berichten aus offenen Quellen ist die Zahl heute Nacht gestiegen, auch wenn es keine Berichte über Opfer gibt.“

Der Journalist fügte hinzu:

„Meine WhatsApp-Gruppen sind voller Menschen, die nach zwei Wochen ohne Schlaf zusammenbrechen. In Jerusalem gab es innerhalb von 90 Minuten vier Alarme. Iran konnte die Zahl der täglichen Angriffe erhöhen. Viele sind wütend auf die IDF und Netanjahu, weil sie über die Zerstörung iranischer Fähigkeiten gelogen haben.“