HPV-Impfkampagnen in Europa angekündigt – Zeit für Eltern, sich zu informieren!

Die globale Strategie der Weltgesundheitsorganisation zur Beschleunigung der Verbreitung der HPV-Impfung wurde im August 2020 angenommen. Die globale Strategie der WHO sieht eine Impfquote von 70-90% bis 2030 vor. Der 2022 vereinbarte Fahrplan für die Europäische Region der WHO steht im Einklang mit den globalen Zielen und kann nun in ganz Europa, sowohl in der EU als auch in den EWR-Ländern, eingeführt werden. Die HPV-Impfung wird Kindern und Jugendlichen angeboten, wobei unterschiedliche Empfehlungen das Alter für die Impfung auf neun Jahre festlegen .

Mit Beginn des Schuljahres werden verschiedene Kampagnen gestartet, wobei die verbesserten Methoden die Beherrschung der COVID-19-Impfkampagne und die Ergebnisse mehrerer Benchmarking-Übungen in der ganzen Welt berücksichtigen. Das vom WHO-Regionalbüro für Europa entwickelte Implementierungsinstrument oder die von der WHO vorgeschlagenen Maßnahmen bieten zahlreiche Möglichkeiten, die Aufnahme der Impfung bei Mädchen und Jungen zu maximieren – von Aufklärungs- und Werbemaßnahmen bis hin zu Impfkliniken in Schulen. Bei dem fraglichen Impfstoff handelt es sich um den Kassenschlager von Merck, Gardasil 9.



Der HPV-Impfstoff soll Gebärmutterhals-, Vaginal-, Vulva- und Analkrebs sowie