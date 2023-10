Russlands Neutralitätsballett im Israel-Palästina-Konflikt

Pepe Escobar

Während einige russische Schwergewichte versuchen, Israel als feindlichen Staat neu zu definieren, ist es unwahrscheinlich, dass der Kreml nachgeben wird. Stattdessen wird Moskau „neutral“ bleiben, um seinen Einfluss im Nahen Osten zu maximieren, während es sich den arabischen und muslimischen Welten annähert.

Ist es möglich, dass der philosemitische russische Präsident Wladimir Putin seine geopolitische Einschätzung Israels langsam, aber sicher neu bewertet? Diese Frage ist tatsächlich eine Untertreibung, wenn man bedenkt, dass sie als Schlüsselfrage in den Machtzentren Moskaus betrachtet wird.

Es gibt keine offensichtlichen Anzeichen für eine solche seismische Veränderung – zumindest nicht, wenn es um die offiziell „neutrale“ russische Position im ungelösten Israel-Palästina-Konflikt geht.

Mit Ausnahme einer erstaunlichen Äußerung am letzten Freitag beim Gipfeltreffen der Gemeinschaft Unabhängiger Staaten (GUS) in Bischkek, als Putin Israels „grausame Methoden“ zur Blockade des Gazastreifens verurteilte und es mit „der Belagerung von Leningrad im Zweiten Weltkrieg“ verglich.

„Das ist inakzeptabel“, erklärte der russische Präsident und warnte davor, dass es schwer sei, dem zuzustimmen, wenn alle 2,2 Millionen Zivilisten im Gazastreifen, einschließlich Frauen und Kinder, leiden müssen.

Putins Kommentare könnten ein Hinweis auf die Veränderungen sein, die in der undurchsichtigen Beziehung zwischen Russland und Israel im Gange sind. Ein weiterer Hinweis ist ein dringender Artikel, der am letzten Freitag auf Vzglyad veröffentlicht wurde, einer sicherheitsstrategischen Website in der Nähe des Kremls, der diplomatisch mit „Warum Russland im Nahostkonflikt neutral bleibt“ überschrieben ist.

Es ist wichtig zu beachten, dass Vzglyad-Redakteure vor nur sechs Monaten, im Einklang mit einer nahezu einstimmigen Meinung in Russlands Geheimdienstgemeinschaft, forderten, dass Moskau sein beträchtliches politisches Gewicht stärker auf die wichtigste Angelegenheit für die arabische und islamische Welt ausrichtet.

Der Artikel erwähnt die wichtigsten Punkte, die Putin in Bischkek geäußert hat: Es gibt keine Alternative zu Verhandlungen; Tel Aviv wurde brutal angegriffen und hat das Recht, sich zu verteidigen; eine echte Lösung ist nur durch einen unabhängigen palästinensischen Staat mit seiner Hauptstadt in Ost-Jerusalem möglich.

Der russische Präsident bevorzugt die ursprüngliche Lösung der Vereinten Nationen mit „zwei Staaten“ und glaubt, dass ein palästinensischer Staat „auf friedlichem Wege“ etabliert werden sollte. Doch obwohl der Konflikt „eine direkte Folge der gescheiterten Politik der Vereinigten Staaten im Nahen Osten“ sei, lehnt Putin Tel Avivs Pläne für eine Bodenoperation im Gazastreifen ab.

Diese vorsichtige Zurückhaltung ist sicherlich kein Beweis dafür, dass Putin zu dem gelangt, was nahezu ein Konsens unter dem Generalstab, den Siloviki in verschiedenen Geheimdiensten und seinem Verteidigungsministerium ist: Sie halten Israel möglicherweise für einen de facto Feind der Russischen Föderation, verbündet mit der Ukraine, den USA und der NATO.

Folge dem Geld

Tel Aviv hat äußerst vorsichtig vermieden, Russland in der Ukraine direkt herauszufordern, und dies könnte eine direkte Folge der berüchtigten herzlichen Beziehungen zwischen Putin und dem israelischen Premierminister Benjamin Netanyahu sein.

Aber weitaus bedeutender als Israel auf dem geopolitischen Schachbrett sind heute Moskaus sich entwickelnde Beziehungen zu arabischen Staaten, insbesondere dem OPEC+-Partner Saudi-Arabien, der dazu beigetragen hat, westliche Bemühungen zur Kontrolle der Ölpreise zu vereiteln.

Ebenso zentral für Russlands regionale Politik ist die strategische Partnerschaft mit dem Iran, die in Syrien und im Kaukasus Früchte getragen hat und dazu beiträgt, die Expansion der USA einzudämmen. Schließlich ist das komplexe, vielschichtige Hin und Her mit Ankara entscheidend für Russlands wirtschaftliche und geopolitische Ambitionen in Eurasien.

Alle drei westasiatischen Mächte sind mehrheitlich muslimische Staaten, wichtige Bindungen für ein multipolares Russland, das seine eigene bedeutende muslimische Bevölkerung beherbergt.

Und für diese drei regionalen Akteure überschreitet die derzeitige kollektive Bestrafung des Gazastreifens jede denkbare rote Linie.

Israel ist auch nicht mehr so bedeutend für Russlands finanzielle Überlegungen. Seit den 1990er-Jahren haben immense Mengen russischer Gelder Israel durchlaufen, aber heute kehrt ein erheblicher Teil davon direkt nach Russland zurück.

Der berüchtigte Fall des Milliardärs Mikhail Friedman veranschaulicht diese neue Realität gut. Der Oligarch verließ eine Woche vor dem Beginn der Al-Aqsa-Flut sein Zuhause in Großbritannien und zog nach Israel. Dies führte dazu, dass er eilig seinen russischen Pass ergriff und nach Moskau floh, um Sicherheit zu suchen.

Friedman, der die Alfa Group mit bedeutenden Interessen in den Bereichen Telekommunikation, Bankwesen, Einzelhandel und Versicherungen leitet und ein wohlhabender Überlebender der Finanzkrise von 1998 ist, wird von den Russen verdächtigt, dem Feindregime in Kiew bis zu 150 Millionen US-Dollar „beigetragen“ zu haben.

Die Reaktion des Duma-Sprechers Vyacheslav Volodin konnte schärfer sein – oder weniger besorgt über Israels Empfindungen in dieser Angelegenheit:

„Jeder, der das Land verlassen und verwerfliche Taten begangen hat, die das Feuern auf russischem Gebiet feiern und dem Nazi-Regime in Kiew den Sieg wünschen, sollte erkennen, dass sie hier nicht willkommen sind. Wenn sie zurückkehren, erwartet sie Magadan (ein berüchtigter Transitort zum Gulag in der Stalin-Ära).“

Russophobie trifft kollektive Bestrafung

Während der Westen kollektiv zur monomanen Parole „Wir sind alle jetzt Israelis“ griff, besteht die Strategie des Kremls darin, sich als bevorzugter Vermittler in diesem Konflikt zu positionieren – nicht nur für die arabische und muslimische Welt, sondern auch für den Globalen Süden/die globale Mehrheit.

Das war der Zweck des russischen Resolutionsentwurfs in dieser Woche im UN-Sicherheitsrat, der einen Waffenstillstand im Gazastreifen forderte und wie erwartet von den üblichen Verdächtigen abgelehnt wurde.

Drei ständige Sicherheitsratsmitglieder – die USA, das Vereinigte Königreich und Frankreich, sowie ihre Neokolonie Japan – stimmten dagegen. Für den Rest der Welt sah dies genau so aus, wie es war: irrationaler westlicher Russophobie und US-Marionettenstaaten, die Israels völkermörderische Bombardierung des dicht besiedelten Gazastreifens legitimieren.

Hinter den Kulissen verweisen Geheimdienstanalysten darauf, wie sich der russische Generalstab, der Geheimdienstapparat und das Verteidigungsministerium scheinbar organisch mit den globalen Meinungen zu Israels übermäßiger Aggressivität ausrichten.

Das Problem ist, dass die offizielle und öffentliche russische Kritik an Netanyahu’s wiederholten, psychotischen Aufrufen zur Gewalt neben seinem rechtsgerichteten Minister für nationale Sicherheit, Itamar Ben-Gvir, und Finanzminister Bezalel Smotrich nicht existent war.

Insider in Moskau bestehen darauf, dass die offizielle „neutrale“ Position des Kremls frontal mit seinen Verteidigungs- und Sicherheitsbehörden kollidiert – insbesondere der GRU und der SVR -, die nie vergessen werden, dass Israel direkt an der Tötung von Russen in Syrien beteiligt war.

Diese Ansicht hat sich seit September 2018 verstärkt, als die israelische Luftwaffe ein elektronisches Aufklärungsflugzeug vom Typ Ilyushin-20M als Schutz vor syrischen Raketen einsetzte, was zum Abschuss führte und alle 15 Russen an Bord tötete.

Diese Stille in den Machtzentren wird durch Stille in der Öffentlichkeit gespiegelt. Im russischen Parlament, der Duma, wurde nicht über die russische Position im Israel-Palästina-Konflikt debattiert. Und seit Anfang Oktober gibt es auch keine Debatte im Sicherheitsrat.

Dennoch gab es einen subtilen Hinweis von Patriarch Kirill, dem Oberhaupt der russisch-orthodoxen Kirche, der betonte, dass „friedliches Zusammenleben“ eine „religiöse Dimension“ habe und „gerechten Frieden“ erfordere. Dies stimmt nicht unbedingt mit der angekündigten ethnischen Säuberung von „menschlichen Tieren“ (Copyright des israelischen Verteidigungsministeriums) im Gazastreifen überein.

Entlang einiger Machtzentren kursiert das alarmierende Gerücht eines komplexen Schattenspiels zwischen Moskau und Washington, bei dem die Amerikaner mit Israel Geschäfte machen werden, im Austausch dafür, dass die Russen sich mit der Ukraine befassen.

Obwohl dies den bereits laufenden Prozess des Westens zur Unterstützung des Schauspielers in Kiew, der unter den Bus geworfen wird, besiegeln würde, ist es äußerst unwahrscheinlich, dass der Kreml einem amerikanischen Deal vertraut, und erst recht nicht einem, der den russischen Einfluss in Westasien marginalisieren würde.

Die Zweistaatenlösung ist tot

Russlands „Neutralitätsballett“ wird fortgesetzt. Moskau legt Tel Aviv die Vorstellung nahe, dass selbst im Rahmen seiner strategischen Partnerschaft mit dem Iran keine Waffen, die Israel bedrohen könnten – wie sie bei der Hisbollah und der Hamas landen könnten -, exportiert werden. Das Gegengeschäft dieser Vereinbarung wäre, dass auch Israel nichts verkaufen würde, was Russland bedroht.

Aber anders als die USA und das Vereinigte Königreich wird Russland die Hamas nicht als terroristische Organisation einstufen. Der Kreml-Sprecher Dmitry Peskov hat sich zu diesem Thema sehr deutlich geäußert: Moskau hält Kontakt zu beiden Seiten aufrecht; seine „oberste Priorität“ ist das „Interesse der russischen Bürger, die sowohl in Palästina als auch in Israel leben“; und Russland wird „eine Partei bleiben, die das Potenzial hat, an den Friedensprozessen teilzunehmen.“

Neutralität mag jedoch an eine Sackgasse führen. Für die von Moskau aktiv umworbene arabische und muslimische Welt sollte die Auflösung des von Zionisten geführten Siedlerkolonialismus die „oberste Priorität“ sein.

Dies impliziert, dass die Zweistaatenlösung für alle praktischen Zwecke vollständig tot und begraben ist. Doch es gibt keine Anzeichen dafür, dass jemand, auch Moskau nicht, bereit ist, dies anzuerkennen.