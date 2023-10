Scott Ritter: Warum ich nicht mehr zu Israel stehe und nie wieder werde

Scott Ritter

„Die Tore von Gaza“

„Die Angreifer kamen im Morgengrauen und besetzten schnell die Stadt. Die Männer wurden von den Frauen getrennt und erschossen. Einer der Angreifer, der die Tür eines der Häuser öffnete, fand dort einen alten Mann. Er erschoss ihn. ‚Es hat ihm Spaß gemacht, ihn zu erschießen‘, sagte ein Augenzeuge des Angriffs danach.

Bald war die Stadt leer – die gesamte Bevölkerung von 5.000 war entweder getötet oder vertrieben worden, diejenigen, die überlebten, wurden auf Lastwagen gelegt und fuhren nach Gaza. Die leeren Häuser wurden geplündert. ‚Wir waren sehr glücklich‘, sagte einer der Teilnehmer danach. ‚Wenn sie es nicht nehmen, wird es jemand anderes tun. Du hast nicht das Gefühl, dass du es zurückgeben musst. Sie kamen nicht zurück.‘

Es klingt wie eine Erzählung, die aus den Titelseiten der heutigen Zeitungen gerissen wurde, eine von vielen solchen Geschichten – zu viele, um sie zu zählen -, die die Gräueltaten beschreiben, die den Zivilbevölkerungen der israelischen Städte und Kibbutzes angrenzend an den von der Hamas kontrollierten Gazastreifen zugefügt wurden.

Aber so ist es nicht. Stattdessen ist es die Erinnerung an Yaakov Sharett, dem Sohn von Moshe Sharett, einem der Väter Israels, Unterzeichner der Unabhängigkeitserklärung Israels, und Israels erster Außenminister und zweiter Premierminister. Yaakov Sharett erzählte von der Einnahme der arabischen Stadt Beerscheba 1948 durch israelische Soldaten während des israelischen Unabhängigkeitskrieges.

Als junger Soldat, der 1946 in der Negev-Wüste diente, wurde Sharett zum Mukhtar – oder Chef – einer von elf Soldatenteams ernannt – Teil des geheimen „11-Points-Plans“, mit dem jüdische Außenposten in der Negev-Wüste errichtet werden sollten, die als strategisches Standbein in der Region dienen sollten, als der erwartete Krieg zwischen israelischen Zionisten und Arabern ausbrach.

Der Zionismus, wie er vor 1948 existierte, war eine Bewegung zur Wiederherstellung einer jüdischen Nation auf dem Gebiet des biblischen Israel. Sie wurde 1897 unter der Führung von Theodor Herzl als politische Bewegung, als zionistische Organisation, gegründet. Herzl starb 1904, und die zionistische Organisation wurde später von Chaim Weizmann als Belohnung für die Forcierung der Annahme der Balfour-Erklärung übernommen, die die britische Regierung zur Schaffung eines jüdischen Staates in Palästina verpflichtete. Weizmann blieb bis zur Gründung Israels 1948 Leiter der Zionistischen Organisation und wurde danach zum ersten Präsidenten Israels gewählt.

1946 hatte ein Teilungsplan der Vereinten Nationen, der das britische Palästinensermandat in arabische und jüdische Sektionen aufteilte, die Region Negev auf die Araber aufgeteilt. Die zionistischen Führer des zukünftigen Staates Israel, angeführt von David Ben Gurion, Moshe Sharett und anderen, die sich den Prinzipien des Zionismus widmeten, entwickelten den „11-Punkte-Plan“ als Mittel, um den damals bestehenden Status Quo im Negev zu ändern, wo 500 Juden in drei Außenposten unter 250.000 Arabern lebten, die in 247 Dörfern und Städten wohnten. Die 11 neuen Außenposten würden die israelische Präsenz im Negev steigern und die Bedingung schaffen, wo, wie der palästinensische Historiker Walid Khalidi feststellte, „eine auf ihrem angestammten Boden lebende indigene Mehrheit über Nacht in eine Minderheit unter ausländischer Herrschaft umgewandelt“ würde.

In der Nacht vom 5. Oktober 1946 – kurz nach Jom Kippur – führte Yaakov sein Team in den Negev. „Ich erinnere mich, als wir unser Stück Land auf dem Gipfel eines kargen Hügels fanden“, erzählte Yaakov. „Es war noch dunkel, aber wir schafften es, hinzukommen und bald waren wir innerhalb unseres Zauns. Beim ersten Licht kamen Lastwagen mit vorgefertigten Baracken. Wir arbeiteten wie Teufel“.

Als Yaakov Teil der zionistischen Jugendbewegung war, reiste er zu Fuß durch den Negev, machte sich mit den arabischen Dörfern vertraut und lernte ihre hebräischen Namen, wie sie in der Bibel existierten. Neben Yaakovs Hügelsiedlung, die zum Hatzerim Kibbutz wurde, befand sich ein arabisches Dorf namens Abu Yahiya. Eine der Missionen der Kibbutzniks von Hatzerim bestand darin, Geheimdienstinformationen über die lokalen Araber zu sammeln, die von israelischen Militärplanern benutzt werden sollten, die sich damals auf die großangelegte Vertreibung der Araber aus dem Negev vorbereiteten.

Die Araber von Abu Yahiya versorgten Yaakov und seine Zionistenkollegen mit frischem Wasser und bewachten oft das Eigentum des Kibbuz, während die Männer auf der Arbeit waren. Es gab ein Verständnis zwischen den Führern von Abu Yahia und dem Hatzerim Kibbuz, dass sie bleiben durften, sobald Israel die Kontrolle über den Negev übernahm. Stattdessen, als der Krieg kam, wandten sich die Kibbutzniks aus Hatzerim an ihre arabischen Nachbarn, töteten sie und vertrieben die Überlebenden für immer aus ihren Häusern.

Die meisten Überlebenden lebten in Gaza.

Die Abschlachtung und physische Ausrottung des Dorfes Abu Yahiya, der Stadt Beerscheba und der 245 anderen arabischen Städte und Dörfer im Negev durch israelische Siedler und Soldaten ist als Nak

ba oder „Katastrophe“ in die Geschichte eingegangen. Die Palästinenser sprechen, wenn sie von der Nakba sprechen, nicht nur die Ereignisse von 1948 an, sondern alles, was seitdem im Namen der Nachhaltigkeit, Expansion und Verteidigung des Zionismus nach 1948 passiert ist, der das moderne Israel definiert. Israelis sprechen nicht über die Nakba, sondern bezeichnen die Ereignisse von 1948 als ihren „Unabhängigkeitskrieg“.

„Schweigen auf der Nakba“, hat ein zeitgenössischer Gelehrter zu diesem Thema festgestellt, „gehört auch zum Alltag in Israel“.

Nach der Gründung des jüdischen Staates Israel 1948 trat eine Gruppe jüdischer Siedler an Premierminister David Ben-Gurion heran und bat darum, dass die Männer aus ihren Siedlungen als Gruppe im Militär dienen dürfen. Das Ergebnis war die Schaffung des Nahal-Programms, das den Militärdienst mit landwirtschaftlicher Arbeit verband. Die Nahal-Truppen würden eine Garnison bilden, die dann in einen Kibbuz umgewandelt würde, der als erste Verteidigungslinie gegen jeden zukünftigen arabischen Angriff auf Israel dienen würde. 1951 wurde die erste dieser Nahal-Siedlungen, Nahalayim Mul Aza, an der Grenze zum Gazastreifen gegründet. Weitere folgten, als das Nahal-Projekt versuchte, Gaza mit diesen Festungssiedlungen zu umgeben. 1953 vollzog Nahlayim Mul Aza den Übergang vom militärischen Vorposten zum zivilen Kibbuz und wurde in Nahal Oz umbenannt.

Einer der ersten Siedler in Nahal Oz war ein Mann namens Roi Ruttenberg. Im Alter von 13 Jahren diente er als Botenjunge während des Unabhängigkeitskrieges 1948. Als er 18 wurde, trat er 1953 in die IDF ein und holte dann seine Kommission. Seine erste Aufgabe als Offizier war es, als Sicherheitsbeauftragter für Nahal Oz zu dienen. Er war verheiratet und 1956 stolzer Vater eines Kindes. Am 18. April 1956 wurde Roi von Arabern überfallen, die ihn töteten und seine Leiche nach Gaza brachten. Seine Leiche wurde nach dem Eingreifen der UNO zurückgebracht und am nächsten Tag, am 19. April, begraben. Rois Tod hatte die israelische Nation erzürnt, und Tausende versammelten sich zu seinem Trauergottesdienst.

Moshe Dayan, der israelische Stabschef, war anwesend und hielt eine Grabrede, die als eine der prägenden Reden der Nation in die israelische Geschichte eingegangen ist. „Am frühen gestrigen Morgen“, begann Dayan, seine Stimme über die Menge der Trauernden, „wurde Roi ermordet. Die Ruhe des Frühlingsmorgens blendete ihn, und er sah nicht diejenigen, die im Hinterhalt auf ihn warteten, am Rand der Furche“.

Lasst uns heute nicht die Schuld auf die Mörder schieben. Warum sollten wir ihren brennenden Hass auf uns erklären? Seit acht Jahren sitzen sie in den Flüchtlingslagern in Gaza, und vor ihren Augen verwandeln wir das Land und die Dörfer, in denen sie und ihre Väter wohnten, in unser Anwesen.

Nicht unter den Arabern in Gaza, sondern in unserer Mitte müssen wir Rois Blut suchen. Wie verschlossen wir unsere Augen und weigerten uns, unser Schicksal genau zu betrachten und in all seiner Brutalität das Schicksal unserer Generation zu sehen? Haben wir vergessen, dass diese Gruppe junger Menschen, die in Nahal Oz wohnen, die schweren Tore von Gaza auf den Schultern trägt?

Jenseits der Furche der Grenze schwillt ein Meer des Hasses und des Verlangens nach Rache an und wartet auf den Tag, an dem die Gelassenheit unseren Weg vernichten wird, auf den Tag, an dem wir die Botschafter böswilliger Heuchelei befolgen werden, die uns auffordern, unsere Waffen niederzulegen.

Rois Blut schreit zu uns und nur zu uns aus seinem zerrissenen Körper. Obwohl wir tausendfach geschworen haben, dass unser Blut nicht vergeblich fließen wird, waren wir gestern wieder versucht, wir hörten zu, wir glaubten.

Wir werden heute mit uns selbst rechnen; Wir sind eine Generation, die das Land besiedelt und ohne den Stahlhelm und den Kanonier werden wir nicht in der Lage sein, einen Baum zu pflanzen und ein Haus zu bauen. Lassen Sie uns nicht davon abhalten, die Abscheu zu sehen, die sich entzündet und das Leben der Hunderttausenden Araber erfüllt, die um uns herum leben. Lasst uns unsere Augen nicht abwenden, damit unsere Waffen nicht schwächer werden.

Das ist das Schicksal unserer Generation. Dies ist die Entscheidung unseres Lebens – vorbereitet und bewaffnet, stark und entschlossen zu sein, damit das Schwert nicht von unserer Faust geschlagen und unser Leben abgeschnitten wird.

Der junge Roi, der Tel Aviv verließ, um sein Haus vor den Toren Gazas zu bauen, um eine Mauer für uns zu sein, wurde durch das Licht in seinem Herzen geblendet und er sah den Blitz des Schwertes nicht. Die Sehnsucht nach Frieden betäubte seine Ohren und er hörte nicht die Stimme des Mordes, der im Hinterhalt wartete. Die Tore von Gaza wogen zu schwer auf seinen Schultern und überwanden ihn.

Die Rede ist bemerkenswert für ihre offene Anerkennung des Hasses Israels seitens der in Gaza inhaftierten Palästinenser sowie für die Quelle ihres Hasses und das Verständnis für die Legitimität der palästinensischen Emotionen.

Aber es ist auch wenig entschuldigend über die Gerechtigkeit der israelischen Sache, unabhängig von der Legitimität der palästinensischen Sache. Israel, sagte Dayan, kann nicht ohne den „Stahlhelm und den Schlund der Kanone“. Der Krieg, so sagte er, sei Israels „Lebensentscheidung“, und als solches sei Israel zu einem Leben militarisierten Fleißes verurteilt worden, „damit nicht das Schwert von unserer Faust geschlagen und unser Leben abgeschnitten werde“.

Wenn die Menschen über die Gewalt nachdenken, die am 7. Oktober stattfand, als Hunderte schwer bewaffneter Hamas-Kämpfer aus Gaza hervortraten und auf die militärischen Außenposten und Kibbutzes einfielen, die Gaza umgaben, sollten sie nie die Ursprünge und den Zweck dieser Anlagen vergessen – die Bevölkerung von Gaza buchstäblich in ein Konzentrationslager unter freiem Himmel zu stecken, und die Emotionen, die unter der dort inhaftierten arabischen Bevölkerung hervorgerufen wurden. Die Israelis, die in diesen Lagern lebten, arbeiteten und dienten, trugen „die schweren Tore des Gazastreifens“ auf ihren Schultern, Arbeit unter dem „brennenden Hass“ eines Volkes, das gezwungen ist, in Flüchtlingslagern zu sitzen. Vor ihren Augen verwandelten die Siedler im umliegenden Kibbutz „die Länder und Dörfer, in denen sie und ihre Väter wohnten“ in die israelische jüdische Heimat.

Diese Israelis alle ergriffen das Schwert des Zionismus fest in ihren Händen. Keiner unter den Erwachsenen, die in diesen Lagern lebten und arbeiteten, kann als unschuldig betrachtet werden – sie waren Teil eines Systems – des Zionismus -, dessen Existenz und Nachhaltigkeit die brutale Inhaftierung und Unterwerfung von Millionen Palästinensern verlangen, denen vor 75 Jahren ihre Häuser gestohlen wurden. Sie lebten ihr „Schicksal“ aus, wie Moshe Dayan es nannte, mit all seiner inhärenten Brutalität. Die „heiligen Tore des Gazastreifens“ waren das Schicksal ihrer Generation, bis wie Roi Ruttenberg vor ihnen die Tore zu schwer von ihren Schultern gewogen und überwunden waren.

Niemals aufhören

Es gab eine Zeit, da zählte ich mich als Freund Israels. Ich hatte mich während der Operation Desert Storm dafür eingesetzt, Israel vor einem Start irakischer SCUD-Raketen zu schützen, und von 1994 bis 1998 reiste ich ausgiebig nach Israel, wo ich mit den israelischen Verteidigungstruppen zusammenarbeitete (IDF) Geheimdienstorganisation AMAN, um sicherzustellen, dass der Irak Israel nie wieder mit SCUD-Raketen mit konventionellen, hochexplosiven, chemischen, biologischen oder nuklearen Sprengköpfen bedrohen kann. Ich informierte israelische Generäle, Diplomaten und Politiker.

Ich arbeitete lange Stunden Seite an Seite mit israelischen Fotoanalysten, Signal-Geheimdienstanalysten, technischen Geheimdienstanalysten und Geheimdienstoffizieren für menschliche Aufklärung, da wir sicherstellten, dass kein Stein unumgedreht blieb, wenn es darum ging, sicherzustellen, dass alle Massenvernichtungswaffen im Irak vollständig und nachweislich berücksichtigt wurden. Ich war beeindruckt von der erstaunlichen Arbeitsethik und angeborenen Intelligenz meiner israelischen Kollegen. Ich war auch von ihrer Integrität beeindruckt, da sie mehr als ihr Versprechen erfüllten, dem vom Sicherheitsrat der Vereinten Nationen festgelegten Mandat beizuwohnen, als es zur Arbeit kam, und meine Mitinspektoren der UN-Sonderkommission (UNSCOM) im Irak taten.

Als ich die UNSCOM verließ, im August 1998, zählte ich mich zu einem echten Freund Israels. (Es gab eine Kehrseite dieser Beziehung – das FBI untersuchte mich wegen angeblicher Verstöße gegen den Spionageakt, eine Untersuchung, die erst nach dem 11. September 2001 endete, als nach einem Interview zwischen mir und drei FBI-Agenten die Untersuchung eingestellt wurde.)

Ich muss zugeben, dass mehr als ein wenig Ambivalenz in Bezug auf Israel wächst – ich war kein natürlicher Fan. Meine erste Erinnerung an Israel war der Jom-Kippur-Krieg im Oktober 1973, der von den Berichten, die ich im Fernsehen sah, fasziniert war. Später, 1976, wurde ich ähnlich von der Kühnheit und dem Heldentum hinter der Entebbe-Rettung gefangen genommen. Aber diese Kindheit schwand, als ich das College besuchte. Zwischen einem amerikanisch-israelischen Mitbewohner, der gerade seinen Dienst in der IDF beendet hatte (Ich hatte gerade meinen Dienst in der US-Armee beendet und war in ein Marine Corps-Einführungsprogramm eingeschrieben und konnte nicht ergründen, warum ein amerikanischer Bürger in den Streitkräften einer anderen Nation dienen würde – oder sogar könnte), und eine sehr aktive auf dem Campus Hillel (jüdische Studenten) Organisation, wurde ich beleidigt von der Nulltoleranz, die bei vielen amerikanischen Juden gegenüber Palästina und der arabischen Welt im Allgemeinen bestand.

Ich wurde tief beeinflusst von Professor John B. Joseph, einem assyrisch-amerikanischen Historiker der Nahost-Studien. Als Sohn von Flüchtlingen aus dem assyrischen Völkermord vor dem Iran in Persien wurde Professor Joseph in Bagdad geboren und wuchs dort auf. Die Aufgeschlossenheit, mit der er Kurse über arabisch-israelische Beziehungen unterrichtete, stand in starkem Gegensatz zum my-way-or-the-highway-Ansatz Hillels. Einmal, im Frühjahr 1983, sponserte Hillel eine Delegation israelischer Soldaten, um den Campus zu besuchen, wo sie Gespräche über die israelische Invasion und Besetzung des südlichen Libanon hielten. Ich war in der Marine Corps Platoon Leaders Course eingeschrieben und sollte nach Abschluss im Mai 1984 eingesetzt werden.

Eine Konfrontation zwischen einem US Marine und drei IDF-Panzern im Februar 1983 hatte weltweit Schlagzeilen gemacht. Die Panzer, befehligt von einem israelischen Oberstleutnant, hatten versucht, durch die Marineposition zu fahren. Captain Charles B. Johnson, der für eine Marine-Einheit zuständige Offizier, der die Israelis vor der Einreise nach Beirut bewahrte, hatte vor den Panzern gestanden und dem IDF-Offizier gesagt, sie dürften nicht passieren. Kapitän Johnson zog seine Pistole, sprang auf den führenden israelischen Panzer und sagte dem Oberstleutnant, dass sie dies über seine Leiche tun müssten. Die Israelis haben sich zurückgehalten.

Der Ausstand außerhalb Beiruts führte zu Spannungen zwischen den USA und Israel, wobei das Außenministerium den israelischen Chargé d’affaires, Benjamin Netanjahu, aufrief, gegen die israelische Provokation zu protestieren. Es entstand böses Blut, und die Israelis verbreiteten Gerüchte, dass Captain Johnsons Atem nach Alkohol roch.

Dieses Gerücht wurde von einem der IDF-Soldatenbotschafter bei einem Gespräch auf dem Campus wiederholt. Ich nahm Anstoß daran und erhob mich, um den Redner zur Rede zu stellen. In einer nicht ganz so diplomatischen Art und Weise erinnerte ich den IDF-Soldaten daran, dass er sich auf amerikanischem Boden und in Anwesenheit eines US-Marinesoldaten befand, und ich würde verdammt sein, wenn ich zuließe, dass er den Ruf eines Offiziers des Marine Corps in meiner Anwesenheit verleumdet. Da ich die Gewalttätigkeit meiner Worte spürte (ich hatte bereits den Ruf, einen Kommilitonen zusammengeschlagen zu haben, der sich gewünscht hatte, dass John Hinckley, der Möchtegern-Attentäter von Präsident Ronald Reagan, ein besserer Schütze gewesen wäre), griffen die Hillel-Organisatoren ein und schickten den IDF-Soldaten von der Bühne und vom Campus weg.

Meine nächste Interaktion mit Israel kam indirekt während der Operation Desert Storm. Während die US-Streitkräfte Kuwait vom irakischen Militär befreien sollten und das Abfeuern modifizierter SCUD-Raketen durch den Irak nach Israel drohte, Israel in den Konf

likt zu bringen, eine Handlung, die die Koalition der Nationen verursacht hätte, die aus zahlreichen arabischen Nationen bestanden, die sich weigerten, auf derselben Seite wie Israel zu kämpfen, das so sorgfältig von Präsident George H. W. Bush zusammengepflastert worden war, um auseinanderzufallen. Das Stoppen der irakischen SCUD-Starts wurde zur obersten Priorität des Krieges, und als ansässiger SCUD-Experte für das Personal von General Norman Schwarzkopf wurde ich stark in diese Bemühungen eingebunden. (Wie ich einen offen feindlichen Zuschauer während einer Präsentation 2007 vor einer großen amerikanischen jüdischen Organisation erinnerte, riskierte ich meinen Arsch für Israel, als er und andere amerikanische Juden Tickets kauften, um dem Heiligen Land zu entkommen.)

Nach dem Krieg wurde ich von der UNSCOM rekrutiert, um zur Unterstützung der Mission der Vereinten Nationen im Irak eine unabhängige nachrichtendienstliche Kapazität zu schaffen. 1994 schlug ich der UNSCOM vor, einen geheimen Kanal mit Israel zu eröffnen, um sich eng mit geheimdienstlichen Fragen im Zusammenhang mit der Abrüstung des Irak abzustimmen. Mein Vorschlag wurde angenommen, und ich half, die erste Delegation der UNSCOM nach Israel zu leiten, wo wir uns mit dem Direktor von AMAN trafen und dem Leiter der Abteilung Forschung und Analyse (RAD), um über Umfang und Umfang der Zusammenarbeit zwischen UNSCOM und israelischen Geheimdiensten zu diskutieren.

Während meines ersten Besuchs in Israel im Oktober 1994 wurde ich einem Geheimdienstoffizier der israelischen Luftwaffe vorgestellt, der für die nächsten vier Jahre mein Hauptgesprächspartner wurde. Unsere berufliche Beziehung war exquisit – es besteht kein Zweifel, dass ohne diesen Offizier, der Energie, Intellekt und Erfahrung wie kein kein Zweiter hatte, die UNSCOM-israelische Beziehung zum Erfolg wurde. Was mich am meisten an diesem Mann berührte, den ich als Freund und Kollege betrachtete, war, wie sehr er wollte, dass ich Israel verstehe und schätze – das wahre Israel, nicht die für das Fernsehen gemachte Propagandasendung, für die Israel bekannt ist, wenn es darum geht, Ausländer wie mich zu beeinflussen.

Ja, ich erhielt die Hubschrauberreise durch Israel, damit ich aus der Vogelperspektive sehen konnte, wie klein und verletzlich die Nation Israel war. Ja, der Hubschrauber landete in Masada, wo ich über die Tragödie dieser Zeit in der israelischen Geschichte unterrichtet wurde. Ja, ich wurde zu den Golanhöhen hinaufgefahren, zu einem vorderen Beobachtungsposten, wo ich die Positionen der syrischen Armee durch ein Teleskop betrachten konnte – all das ist wahr. Aber mein israelischer Gastgeber bemerkte, dass das, was mich wirklich interessierte, das „SCUD-Museum“ war, in dem Israel die Trümmer aller SCUD-Raketen, die während der Operation Desert Storm auf seinen Boden gefallen waren, zusammengebaut hatte. Das interessierte mich, weil es meine Mission war.

Sich in Israel zu verlieben war nicht der Fall.

Allmählich lockerte mein Gastgeber die Kontrollen, wenn es darum ging, wohin ich gehen und was ich während meiner Auszeit von der Planung von Inspektionen sehen konnte. Meine Frau besuchte mich in Israel für ein langes Wochenende, und ich brachte sie zum Toten Meer, nach Jerusalem (wo wir die Via Dolorosa entlanggingen, den Prozessionsweg Jesu zu seiner Kreuzigung auf dem Berg Kavallerie), nach Nazareth, zum Galiläischen Meer und zum Jordan – alles Orte, die direkt aus den Seiten des Neuen Testaments stammten. Meine Frau, eine fromme georgische Orthodoxe, war ekstatisch. Ich, ein einfacher Historiker, war tief beeindruckt. „Jeder Stein, den Sie mit dem Fuß umkippen, erzählt eine Geschichte“, erzählte er mir. „Dieses Land ist voller Geschichte.“

Bald diskutierten wir die Geschichte Israels selbst, angefangen bei dem Viertel, in dem sich die israelische Bildauswertungseinheit befand, mit der ich arbeitete – Sarona, auch als deutsche Kolonie bekannt. Wir diskutierten das britische Mandat beim Besuch des King David Hotels in Jerusalem, dem Ort eines berüchtigten Terroranschlags von Menachem Begin, dem künftigen Nobelpreis gewinnenden israelischen Premierminister, der zum Zeitpunkt des Anschlags 1946 Teil der Terrororganisation Irgun war. Die meisten Israelis würden den Begriff von Begin und Irgun so bezeichnen. „Schau“, sagte mein Gastgeber, „er war ein Terrorist. Er hatte viel mit Yassar Arafat gemein.“ Es war diese Art von Ehrlichkeit, die mich dazu brachte, meinen Gastgeber noch mehr zu mögen.

Wir diskutierten die Bildung Israels beim Besuch des Ma ‚oz Mul‘ Aza (Die Hochburg von Gaza) Museums im Kibbuz von Kfar Aza, und verglichen und kontrastierten die israelische Erzählung über die Geburt einer Nation unter Feuer (Das Museum wurde auf dem Gelände des Saad Kibbuz errichtet, der 1948 von der ägyptischen Armee zerstört wurde), und die palästinensische Nakba, oder Katastrophe, in Bezug auf die gewaltsame Räumung palästinensischer Familien aus ihren Häusern – auch in der Nähe des Kfar Aza Kibbuz (Dieser Kibbuz war einer von denen, die am 8. Oktober 2023 von der Hamas ins Visier genommen wurden, und verlor tragisch viele Bewohner an der Gewalt der Hamas-Kämpfer).

Wir diskutierten die Worte von David Ben Gurion, Israels erstem Präsidenten, der sagte: „Wenn ich ein arabischer Führer wäre, würde ich niemals ein Abkommen mit Israel unterzeichnen. Es ist normal; Wir haben ihr Land genommen. Es ist wahr, dass Gott es uns verheißen hat, aber wie könnte sie das interessieren? Unser Gott ist nicht ihrer. Es gab Antisemitismus, Nazis, Hitler, Auschwitz, aber war das ihre Schuld? Sie sehen nur eines: Wir sind gekommen, und wir haben ihr Land gestohlen. Warum sollten sie das akzeptieren?“

Ein weiteres Zitat von Ben Gurion verdeutlicht diesen Punkt. „Lasst uns die Wahrheit nicht untereinander ignorieren… politisch sind wir die Aggressoren, und sie verteidigen sich“, sagte er. „Das Land gehört ihnen, weil sie es bewohnen, während wir hierher kommen und uns niederlassen wollen, und aus ihrer Sicht wollen wir ihnen ihr Land wegnehmen.“

„Er hatte recht“, sagte mein Gastgeber über Ben Gurion. „Israel hat eine sehr schwierige Geschichte.“

Die Folgen dieser schwierigen Geschichte waren existenziell für meinen Gastgeber, seine Familie und seine Israelis. Ich wurde oft zu ihm nach Hause eingeladen, in einem kleinen Viertel eingebettet in die Hügel, die Tel Aviv von Jerusalem trennen. Dort wurde ich mit der Gastfreundschaft behandelt, die man von jemandem erwarten würde, mit dem du eine besondere Bindung geteilt hast. Während ich das Grillen genoss und die Musik hörte, die seine jugendliche Tochter für unser Hörvergnügen ausgewählt hatte, zeigte mein Gastgeber auf die Hügel mit Blick auf seine Nachbarschaft, wo ein Dorf in der Ferne zu sehen war, das verräterische Minarett einer Moschee, das sie als arabisch ausweist.

„Das ist die Grüne Linie“, sagte er und zeigte auf den Hügel. Die „Grüne Linie“ stellte die ursprüngliche Grenze Israels dar, die 1948 gegründet wurde. Nach dem Sechstagekrieg, 1967, übernahm Israel die Kontrolle über das Gebiet, das heute als Westjordanland bekannt ist. Die Palästinenser kämpften, um ihr Land zurückzubekommen, um die Grenze zwischen Israel und Palästina an die „Grüne Linie“ zurückzubringen.

„Du bist ein Militär“, sagte er. „Das ist der hohe Boden. Du verstehst das Risiko für meine Familie und meine Nachbarn, wenn ein Feind dieses Terrain besetzen würde, einen Mörser oder Scharfschützen dort oben hinzusetzen. Wir würden“, sagte er in einem nahen Flüstern, als würde er seine Worte vor seiner Frau und seinen Kindern verstecken, „alle sterben.“

„Wir brauchen Frieden“, sagte mein Gastgeber abschließend. „Die Art von Frieden, der den Palästinensern ihr Land zurückgibt und es meiner Familie ermöglicht, ohne Angst zu leben.“

Wie die meisten Militäroffiziere behielt auch mein Gastgeber das Desinteresse bei, wenn es um Innenpolitik ging. Einmal, während ich mich in einer lokalen Gaststätte in der Nähe des Sarona-Viertels hinsetzte, wies mein Gastgeber auf einen kurzen, stämmigen Mann hin, der ein paar Tische hinunter saß. „Das ist Ehud Barak“, sagte er. Barak hatte sich Anfang 1995 aus der IDF zurückgezogen und seine Karriere als Generalstabschef beendet. „Er ist jetzt in die Welt der Politik eingetreten“, bemerkte mein Gastgeber. „Er muss jetzt lernen zu lügen.“

Während mein Gastgeber mich nicht über seine politische Zugehörigkeit informierte (noch fragte ich), wurden mir zwei Dinge sehr off

ensichtlich. Zuerst bewunderte er Yitzhak Rabin, einen ehemaligen Soldaten, der Politiker wurde. „Er lügt, genau wie alle anderen“, hat er einmal beobachtet. „Aber er liegt in der Sache des Friedens. Das kann ich akzeptieren.“

Und er verachtete Benjamin Netanjahu absolut. „Er wird die Vernichtung Israels sein“, warnte mein Gastgeber. „Er kennt nur Hass.“

Während meiner vielen Besuche in Israel war die Bedrohung durch den Terrorismus eine allgegenwärtige Realität. Am 19. Oktober 1994 – während meines ersten Besuchs in Israel – sprengte sich ein Selbstmordattentäter der Hamas in einem Bus in der Dizengoff-Straße in die Luft, wo 22 Menschen ums Leben kamen. Der Ort des Angriffs war nur wenige Gehminuten von meinem Hotel entfernt. Am 24. Juli 1995, während meines dritten Besuchs in Israel, sprengte sich ein anderer Hamas-Terrorist in einem Bus im Tel Aviv Vorort Ramat Gan in die Luft und tötete sechs. Bei meinem vierten Besuch am 21. August 1995 griff ein weiterer Selbstmordattentäter der Hamas einen Bus in Ramat Eshkol, einem Vorort von Jerusalem, an und tötete fünf.

Der Bombenanschlag auf den Dizengoff-Bus am 19. Oktober 1994 hatte spürbare Auswirkungen auf das israelische Volk. Tränen flossen, als sie um die Toten trauerten. Ich erinnere mich daran, wie ich nach dem Anschlag im Juli 1995 von dem IDF-Fahrer abgeholt wurde, der mich zum Hauptquartier der IDF in der Kirya im Zentrum von Tel Aviv bringen sollte. „Ist unser Treffen abgesagt?“, fragte ich. „Nein“, antwortete er grimmig. „Das Leben muss weitergehen.“

Wir kamen am Gebäude an, in dem mein Gastgeber sein Büro unterhielt. Dort arbeiteten mehrere weibliche IDF-Soldaten für ihn. Sie brachten mich in den Wartesaal und boten mir Tee an. Ich bemerkte, dass ihre Augen rot waren und ihre Gesichter von Tränen durchzogen waren. „Soll ich später wiederkommen?“, fragte ich meinen Gastgeber, als er das Zimmer betrat. Er rief die Mädchen zurück ins Zimmer. „Scott will wissen, ob er später zurückkommen sollte“, sagte er. „Was ist Ihre Antwort?“

„Wenn du aufhörst, gewinnen die Terroristen“, antwortete ein Mädchen. „Wir werden nie aufhören. Wir hoffen, Du auch nicht.“

Am 4. November 1995 fuhr mich mein Gastgeber von der Kirya zurück zu meinem Hotel. Wir kamen am Kings of Israel Square vorbei, einem großen öffentlichen Platz, auf dem oft politische Kundgebungen stattfanden. An diesem Abend war eine friedliche Kundgebung geplant, die von den Unterstützern von Yitzhak Rabin zur Unterstützung des Oslo-Friedensprozesses abgehalten wurde. Rabin hatte sich am 28. September 1995 in Washington, DC, mit dem PLO-Vorsitzenden Yasser Arafat getroffen, wo die beiden Männer das Oslo-II-Abkommen unterzeichneten.

Die Terroranschläge der Hamas sollten den Oslo-Friedensprozess stören. Yitzhak Rabin schwankte nicht in seiner Entschlossenheit, den Prozess voranzutreiben, trotz starker innenpolitischer Forderungen seines Hauptkonkurrenten Benjamin Netanjahu.

Netanjahu hatte rechtsradikale jüdische Religionsfanatiker für seine Sache mobilisiert und Rabin beschuldigt, sich von jüdischer Tradition und jüdischen Werten entfernt zu haben. Aber Netanjahus Haltung ging über einfache politische Rhetorik hinaus und verschärfte sich in politischer Gewalt. Im März 1994 wurde in der Nähe der Stadt Ra’anana nördlich von Tel Aviv ein Protestmarsch von der rechten religiösen Gruppe Kahane Chai organisiert. Netanjahu marschierte vor dem Kahane Chai-Protest; hinter ihm wurde ein Sarg mit den Worten „Rabin verursacht den Tod des Zionismus“ getragen. Am 5. Oktober 1995 – dem Tag, an dem die israelische Knesset für Oslo II stimmte – organisierte Netanjahu eine 100.000 Mann starke Kundgebung in Opposition zum Friedensprozess. Netanjahu forderte die Menge auf, als sie riefen: „Tod Rabin“.

„Ich höre, du gehst heute Abend mit einigen der Jungs aus“, sagte mein Gastgeber. Ich hatte Dinner-Pläne mit zwei jungen Kapitänen von RAD und ihren Verlobten. „Komm nicht in die Nähe dieses Ortes“, wies mein Gastgeber auf den Platz der Könige von Israel hin. „Rabin spricht heute Abend hier, und es besteht eine starke Wahrscheinlichkeit von Gewalt. Er sollte es absagen“, sagte mein Gastgeber weiter. „Zu viele Menschen wünschen ihm Schaden, und es gibt zu viele Möglichkeiten, ihm zu schaden“.

In dieser Nacht, kurz nach 21.30 Uhr, hatten meine beiden Freunde, ihre Verlobten und ich gerade unser Abendessen serviert bekommen und bereiteten uns darauf vor, unser Essen zu genießen, als die Besitzerin des Restaurants vor uns erschien. „Yitzhak Rabin wurde erschossen“, sagte die Besitzerin, Tränen liefen ihr ins Gesicht. „Er wurde ins Krankenhaus gebracht. Er braucht Gebete“.

Ohne ein Wort erhob sich jeder von seinen Tischen und verließ das Restaurant. Es wurden keine Rechnungen bezahlt. Ich wurde in meinem Hotel von meinen Essensbegleitern abgesetzt, die das Radio hörten und mich über die Nachrichten auf dem Laufenden hielten.

Die Kundgebung zog 100.000 Menschen an, und Rabin hielt eine mitreißende Rede. „Ich habe immer geglaubt, dass die meisten Menschen Frieden wollen“, sagte er zu der bewundernden Menge, „und dass sie bereit sind, dafür ein Risiko einzugehen“.

Ein rechter religiöser Jude, der glaubte, er handele auf Anweisung eines Rabbiners, Rabin zu töten, weil er Israel verraten habe, hatte den Abzug der Pistole gedrückt, die Rabins Leben nahm.

Um 23:15 Uhr wurde Yitzhak Rabins Tod der israelischen Nation bekannt gegeben. Von meinem Hotelzimmer aus, wo ich die Ankündigung im Fernsehen sah, konnte ich die Frauen aus den Hotelzimmern neben mir und in den Straßen unten weinen hören.

Der 5. November war ein nationaler Trauertag. Am nächsten Tag, dem 6. November, wurde Yitzhak Rabin begraben.

Am 7. November war mein Fahrer in der Lobby und brachte mich zur Kirya. Mein Gastgeber und seine Soldaten waren wieder bei der Arbeit. Zwei Tage später, am 9. November, bewaffnet mit Geheimdienstinformationen über die Lieferung von Raketenführungs- und Kontrollgeräten von Russland nach Jordanien, wo sie in den Irak verlegt werden sollten, überquerte ich die Allenby-Brücke, die Israel von Jordanien trennt. Dort wurde ich von jordanischen Sicherheitsbeamten abgeholt. An diesem Abend traf ich mich mit Ali Shuo, dem Chef des privaten Büros des Königs von Jordanien, und überzeugte ihn und den Leiter des jordanischen Geheimdienstes, eine Razzia in einem Lager durchzuführen, von dem die Israelis glaubten, dass dort die Raketenkomponenten gelagert wurden. Die Razzia wurde durchgeführt, und mehrere hundert Führungs- und Kontrollgeräte, die am nächsten Tag in den Ir

ak verschifft werden sollten, wurden beschlagnahmt.

In der nächsten Nacht, als ich im Dunkeln auf die Rückreise nach Israel wartete, dachte ich über die Entschlossenheit meiner israelischen Gastgeber nach. Sie hatten nicht aufgehört, dachte ich.

Wir hatten nicht aufgehört.

Um die Größe des Mannes zu zeigen, der mein Gastgeber war, erzählte ich eine Geschichte, die mir Ali Shuto erzählt hatte, während wir auf die Ergebnisse des Überfalls warteten. Es ging um seinen Vater, einen wohlhabenden Palästinenser aus der Stadt Jaffa, die heute zu Tel Aviv gehört. Eine Straße in Jaffa war nach seinem Vater benannt worden, und er bat mich, sie für ihn zu besuchen. Ich erzählte meinem Gastgeber von der Bitte, und ohne zu zögern stiegen wir in sein Auto und erkundeten das alte Jaffa. Die Straßen hatten alle hebräische Namen bekommen, aber mein Gastgeber sprach mit einigen älteren Menschen und fragte, ob sich jemand an die alten Straßennamen erinnern konnte. Das taten sie, und bald spazierten wir einen gut beleuchteten Boulevard entlang.

„Ich würde gerne glauben, dass Yitzhak Rabin gewollt hätte, dass Ali Shuano diese Straße selbst hinunterlaufen kann“, bemerkte mein Gastgeber. „Vielleicht sogar in seinem Elternhaus leben“.

Wir gingen die ruhige Straße hinunter, jeder in seinen Gedanken versunken.

Die Sünden des Vaters

Am 5. Januar 1996 ermordeten israelische Sicherheitskräfte Yahya Ayyash, einen Hamas-Aktivisten namens „Der Ingenieur“. Ayyash war der Chef-Bombendesigner der Hamas, und seine Bomben waren für die meisten Terroraktionen der Hamas gegen Israel verantwortlich. Israelische Sicherheitskräfte waren in der Lage, ein Handy zu bekommen, in dem innerhalb einer Minute hoch explosiver Sprengstoff platziert worden war. Nachdem Ayyash das Telefon abgenommen hatte, zündete der israelische Sicherheitsdienst den Sprengstoff und tötete den Hamas-Bombenmacher sofort.

Während Israel normalerweise zurückhaltend ist, Verantwortung für gezielte Attentate dieser Art zu übernehmen, erhielt ich von meinen Gastgebern ein informelles Briefing darüber, wie sie es geschafft hatten, Ayyash zu töten. Ich denke, sie dachten, ich hätte es wissen müssen, angesichts der Auswirkungen seiner Bombenanschläge auf meine Arbeit in Israel.

Die Ermordung Ayyashs löste eine gewaltsame Reaktion der Hamas aus, die in den darauf folgenden Wochen und Monaten eine Terrorkampagne gegen das israelische Volk auslöste. Drei terroristische Bombenanschläge, darunter zwei Busse in Jerusalem und einer vor dem Dizengoff-Zentrum in Tel Aviv, die zwischen dem 25. Februar und dem 4. März stattfanden und 55 Personen töteten und Hunderte weitere verletzten, erschütterten die Nation und trugen zur Wahl von Benjamin Netanjahu zum Premierminister bei einer allgemeinen Wahl am 29. Mai 1996 bei.

Die Zeit zwischen Netanjahus Wahl und meinem Rücktritt von der UNSCOM im August 1998 war voller Aufruhr und Veränderung. Der Erfolg der Abfangaktion in Jordanien ebnete den Weg für eine noch vertieftere Beziehung zwischen der UNSCOM und Israel, was durch meine Beziehung zu meinem israelischen Gastgeber erleichtert wurde. Wir konnten das Äquivalent einer Geheimdienst-Fusionszelle schaffen und Bilder auswerten, SIGINT-Sammlung und menschliche Geheimdienstquellen zusammenführen, um ein Geheimdienstprodukt zu schaffen, das UNSCOM half, den Punkt der vergangenen irakischen Bemühungen aufzubrechen, die Wahrheit über ihre Massenvernichtungswaffenprogramme zu verbergen, ebenso wie Nachweise über laufende irakische Aktivitäten, die mit dem Amt des Vorsitzes verbunden sind, die die Resolutionen des Sicherheitsrates über Sanktionen verletzten.

Meine Arbeitsbeziehung zu Moshe Ya’alon, dem neuen Leiter von AMAN, war so stark, wie man hoffen konnte, und Israel ging aus dem Weg, um sicherzustellen, dass jede Bitte um Unterstützung, die ich machte, befolgt wurde. Und die Ergebnisse waren unbestreitbar – als ich 1994 meine Beziehung zum israelischen Geheimdienst aufnahm, hatte der Irak die Liste der Bedrohungen für Israel durch AMAN übertroffen. Bis 1998 war der Irak auf Platz fünf zurückgegangen, hinter dem rechtsextremen Inlandsextremismus, dem Iran, der Hisbollah und der Hamas. Diese Transformation war zustande gekommen, weil die UNSCOM-israelische Zusammenarbeit in der Lage gewesen war, die wahren Fähigkeiten der irakischen Massenvernichtungswaffenprogramme zu offenbaren.

1998 kam diese von meinem Gastgeber und mir seit unseren ersten Treffen im Oktober 1994 so sorgfältig gepflegte Beziehung jedoch plötzlich zum Erliegen. Auf Druck der Vereinigten Staaten beendete Israel seine geheimdienstlichen Beziehungen zur UNSCOM. Bis 1998 wurde das gesamte AMAN-Team, das die Beziehungsarbeit gemacht hatte, von Moshe Ya’alon, zu Yaakov Amidror, bis zu meinem Gastgeber, ersetzt. Das neue Team – Amos Malkin als AMAN-Chef, Amos Gilad als RAD-Chef und neuer „Gastgeber“ – beendete die Geheimdienst-Sharing-Operation der UNSCOM sofort. Einen letzten Besuch hatte ich Anfang Juni 1998 in Israel, wo ich von meinen Kollegen über die neue Realität informiert wurde.

Zwei Monate später trat ich aus der UNSCOM aus und konnte meine Mission der Abrüstung nicht mehr erfüllen.

Trotz der abrupten Natur der Beendigung meiner beruflichen Beziehung zur israelischen Regierung hatte ich immer eine Schwäche in meinem Herzen für das israelische Volk und darüber hinaus für die israelische Nation. Selbst als ich beobachtete, wie Amos Gilad die Ergebnisse der harten Arbeit, die meine israelischen Kollegen und ich so gewissenhaft geleistet hatten, im Alleingang demontierte, indem er die faktenbasierten Erkenntnisse, die das Bedrohungsprofil Iraks schwinden sahen, zurückwies und den Irak erneut in den Status einer kriegswürdigen Bedrohung erhob, gab ich nicht Israel als Ganzem die Schuld, sondern vielmehr den einzelnen beteiligten Israelis, allen voran dem Mann, der Yitzhak Rabin als Premierminister Israels abgelöst hatte, Benjamin Netanjahu.

Netanjahus Inkompetenz als politischer Führer hatte dazu geführt, dass er 1999 als Nachfolger von Ehud Barak (der offenbar gelernt hatte, in ausreichendem Maße zu lügen, um die Aufgabe eines israelischen Politikers zu erfüllen) aus dem Amt gewählt wurde. Im September 2002 sagte Netanjahu vor dem US-Kongress über das irakische Atomwaffenprogramm aus. Obwohl er dies als Privatbürger tat, verlieh sein Status als ehemaliger Premierminister seinen Worten Glaubwürdigkeit, die sie nicht verdienten.

„Es steht außer Frage, dass Saddam auf dem Weg zur Entwicklung von Atomwaffen ist und arbeitet“, sagte Netanjahu. „Sobald Saddam über Atomwaffen verfügt, wird das Terrornetz über Atomwaffen verfügen“.

Netanjahus Aussagen widersprachen direkt den Erkenntnissen, die meine israelischen Kollegen und ich erreicht hatten – Erkenntnisse, die von der Internationalen Atomener

giebehörde geteilt wurden, die für die Überwachung des Abbaus des irakischen Atomprogramms verantwortlich war -, dass das irakische Atomprogramm beseitigt worden war und dass es keine Beweise für seine Rekonstitution gab.

Aber Netanjahus Aufgabe war es nicht, die Wahrheit über das irakische Atomprogramm zu sagen, sondern die Angst zu nutzen, die das Gespenst einer irakischen Atomwaffe erzeugt, um einen Krieg mit dem Irak zu rechtfertigen, der Saddam Hussein von der Macht entfernen würde. „Wenn Sie Saddam, Saddams Regime, rausholen, garantiere ich Ihnen, dass es enorme positive Auswirkungen auf die Region haben wird“, sagte Netanjahu seinem empfänglichen Kongresspublikum. „Und ich denke, dass Menschen, die direkt nebenan im Iran sitzen, junge Menschen und viele andere, sagen werden, dass die Zeit solcher Regime, solcher Despoten, vorbei ist“.

Wenn man heute auf die schrecklichen Folgen der illegalen Invasion und Besetzung des Irak durch Amerika zurückblickt, auf ein iranisches Regime, das fest hinter einem Atomprogramm steht, das nicht verschwindet, kann man deutlich erkennen, dass Benjamin Netanjahu in allem falsch lag. Aber das war von Anfang an sein Modus operandi – zu übertreiben und über Bedrohungen zu lügen, denen Israel ausgesetzt ist, um militärische Aktionen zu rechtfertigen, die immer zu einer Katastrophe geführt haben.

In den Jahren zwischen meinem Rücktritt von der UNSCOM und dem Beginn der von den USA geführten Invasion des Irak reiste ich oft nach Washington, D.C., wo ich mich um Treffen mit Abgeordneten und Senatoren beider Parteien bemühte, um sie über die Fakten zu den irakischen Massenvernichtungswaffen aufzuklären. Auf Schritt und Tritt wurde ich von Teams des American Israel Public Affairs Committee, kurz AIPAC, verfolgt. Sobald ich das Büro eines gewählten Vertreters verließ, schob sich das AIPAC-Team hinter mich und erinnerte die betreffende Person daran, wer die Schecks ausgestellt hatte, mit denen ihre Wiederwahl finanziert wurde.

Jahre später sah ich ein Video aus dem Jahr 2001, in dem Netanjahu damit prahlt, wie leicht sich die USA kontrollieren lassen, und zwar so sehr, dass er wusste, dass er damit durchkommen würde, Yitzhak Rabins größtes Vermächtnis – die Osloer Abkommen – offen zu sabotieren, wohl wissend, dass die USA nachgeben würden. „Ich hatte keine Angst, mich mit Clinton anzulegen“, prahlte Netanjahu. „Ich weiß, was Amerika ist. Amerika ist etwas, das leicht bewegt werden kann. In die richtige Richtung bewegt werden.“

Amerika zog in den Krieg mit dem Irak wegen Israel – den Lügen von Netanjahu erzählt, und der Manipulation durch Israel, durch dessen amerikanische Stellvertreter, AIPAC, wegen der Pflicht des Kongresses gegenüber dem amerikanischen Volk zur verantwortungsvollen Aufsicht.

Damit niemand denkt, dass AIPAC aus eigenem Antrieb handelte, deckte das FBI Beweise für Absprachen zwischen AIPAC-Beamten und einem israelischen Diplomaten Naor Gilon über die Übermittlung von Verschlusssachen an Israel auf.

Naor Gilon war mein Ansprechpartner bei der israelischen UN-Mission in New York.

Der Unterschied zwischen mir und AIPAC war jedoch, dass alle meine Kontakte von der UNO und der CIA genehmigt wurden.

AIPAC handelte einfach freiberuflich als israelisches Instrument.

Zu sagen, ich war wütend auf Israel für die Einmischung in die US-Außen- und nationale Sicherheitspolitik ist eine Untertreibung. Trotzdem stand ich weiterhin zu Israel.

Am 13. November 2006 sprach ich an der School of International and Public Affairs der Columbia University. Das Thema war Irans Atomprogramm. Ich eröffnete meine Bemerkungen, indem ich auf das einging, was ich „den Elefanten im Raum“ nannte: Israel. Israel, sagte ich, war ein enger Verbündeter der Vereinigten Staaten, und wenn es hart auf hart kommt, und es zwischen Israel und dem Iran zu Angriffen käme, dann sind Israels „legitime nationale Sicherheitsbedenken“ unsere und könnten sogar Krieg bringen.

Aber meine Unterstützung war nicht bedingungslos – im Gegensatz zur Clinton-Regierung konnte ich nicht leicht so beeinflusst werden. „Israel“, sagte ich, „ist betrunken von Überheblichkeit, Arroganz und Macht. Ich verwende das alte Sprichwort: „Freunde lassen Freunde nicht betrunken fahren“. Deshalb glaube ich, als Freund Israels, dass wir die Verantwortung haben, die Schlüssel aus der Zündung zu nehmen und den Bus zu stoppen, den sie fahren, weil er sonst gerade auf eine Klippe zusteuert“.

Ich war sehr besorgt darüber, dass Israel gerade dabei war, seine Aktionen im Vorfeld des Irak-Krieges zu wiederholen und Geheimdiensterkenntnisse zu fabrizieren (Amos Gilad war zu dieser Zeit der israelische „Geheimdienst- und Sicherheitszar“, nachdem er in die Position des Leiters des Büros für politische und militärische Angelegenheiten versetzt wurde) und Verbreitungen einer falschen Erzählung unter US-Gesetzgebern und internationalen Gremien, wie der IAEA.

Aber etwas anderes nagte auch an mir. Im Oktober 1997 arbeitete ich mit den Israelis an einer neuen Operation in Rumänien und verfolgte eine irakische Delegation, die beabsichtigte, eine Kontrollbeteiligung an einem rumänischen Luft- und Raumfahrtunternehmen zu erwerben, um ballistische Raketentechnologie in einer Weise zu erwerben, die Sanktionen verletzte. Im Monat zuvor hatte ein israelisches Team ein Attentat auf einen hochrangigen Hamas-Beamten in Amman (Jordanien) verübt. Die Möchtegern-Attentäter hatten ihr Ziel, Khaled Mashal, vergiftet, wurden aber von Mashals Leibwächtern gefasst, bevor sie entkommen konnten. Ein aufgebrachter jordanischer König verlangte von Israel das Gegenmittel für das Gift, das für Mashal verwendet wurde, im Austausch gegen die gefangenen israelischen Agenten. Die Angelegenheit wurde geklärt, aber in einer großen Verlegenheit für Israel.

Benjamin Netanjahu hatte den Mord an Khaled Mashal angeordnet, sagte mir mein Gastgeber. „Das ist zu erwarten“, antwortete ich. „Ist es?“ fragte mein Gastgeber. „Wusstest du, dass die Hamas von Israel erschaffen wurde?“ Das hat mich erschüttert. Ich war in ein Museum in der Kirya gebracht worden, wo Waffen, Uniformen und andere Ausrüstungsgegenstände, die gefangengenommenen Hamas-Terroristen abgenommen worden waren, ausgestellt wurden. Die Hamas hatte während meiner Zeit in Israel zahlreiche Gräueltaten gegen das israelische Volk begangen. Ich sah sie als den Feind Israels. Und nun wurde mir gesagt, dass Israel an der Erschaffung der Hamas beteiligt war. Die Absicht, sagte mir mein Gastgeber, war es, eine politische Spaltung innerhalb der palästinensischen politischen Führung zu schaffen und die Macht und den Einfluss der Fatah-Organisation von Yassar Arafat zu verwässern. Das war ihnen offenbar gelungen. Aber die gewaltsame Reaktion der Hamas auf das Osloer Abkommen hatte Israel veranlasst, diese Beziehung zu überdenken, und bald war Israel mit seiner Entstehung im offenen Krieg.

Ich war bereit, die Verbindung zwischen Israel und der Hamas als politisches Experiment abzuschreiben, das schief gelaufen war, als es 2006 so aussah, als hätte Israel der Hamas ihre gewalttätige Vergangenheit verziehen und die Voraussetzungen dafür geschaffen, dass die Hamas die Mehrheit der Sitze im palästinensischen Parlament erringen konnte. Bis 2007 hatten sich die schlechten Beziehungen zwischen der Hamas und der Fatah jedoch weiter zerschlagen, was zu einem Bürgerkrieg zwischen den beiden Fraktionen führte, der zur Spaltung der palästinensischen Einheit in zwei Hälften führte – eine, angeführt von der Fatah, befand sich im Westjordanland, während die andere unter der Führung der Hamas in Gaza operierte.

Später kam heraus, dass dieser interne Konflikt zwischen Palästinensern von Israel inszeniert worden war, um das palästinensische politische Gremium zu spalten, es zu schwächen und Israel gleichzeitig die Möglichkeit

zu geben, die Beziehungen zur Fatah zu verbessern, mit der Begründung, dass der Feind meines Feindes mein Freund ist.

Im Laufe der nächsten anderthalb Jahrzehnte beobachtete ich, wie Israel seine Kontrolle über die Fatah verstärkte und seine Feindseligkeit gegenüber der Hamas in einen Kreislauf nicht endender Gewalt verwandelte, der immer damit endete, dass die palästinensische Seite weitere Kompromisse einging, die zu weiteren Gebietsverlusten – und mehr verlorenen Menschenleben – führten. Die Gaza-Konflikte von 2014 und 2021 waren bezeichnend für die Gewalt gegen die dort lebende palästinensische Zivilbevölkerung, eine Gewalt, die im Westen weitgehend ignoriert wurde, da die Menschen gegen den Anblick toter palästinensischer Kinder immun wurden.

In der Folge des Angriffs der Hamas auf Israel am 8. Oktober 2023 sagte mir das Muskelgedächtnis in Herz und Gehirn, dass ich mit Israel stehen müsse, als es auf diese Gräueltat reagierte. Aber dann sah ich, wie israelische Generäle und Politiker offen für Kriegsverbrechen im nationalen Fernsehen eintraten, die Palästinenser als „Tiere“ bezeichneten und offen für ihre Beseitigung eintraten.

Ich beobachtete, wie die Israelis über die Art der Hamas-Angriffe logen und aus einem makellosen Angriff auf eine Reihe von militarisierten Siedlungen und militärischen Stützpunkten, die das offene Konzentrationslager Gaza einschlossen, eine Erzählung über unkontrollierten Blutrausch machten, die dann von willfährigen Massenmedien an ein unhinterfragendes westliches Publikum weitergegeben wurde.

Ich beobachtete, wie die Welt zu dem Schock kam, der durch die Fiktion von 40 enthaupteten israelischen Babys hervorgerufen wurde, während sie über den wahren Tod von fast 400 palästinensischen Kindern schwieg, die durch israelische Luftangriffe getötet wurden – nein, ermordet wurden.

Und ich entschied, dass ich nicht mehr zu Israel stehen konnte. Ich kam spät zur palästinensischen Sache. Ich war zu sehr in die israelische Saga eingebunden, zu sehr in die israelische Fantasie investiert, um den Wald vor Bäumen zu sehen. Ich war zu sehr damit beschäftigt, die Hamas zu hassen, um festzustellen, dass ich stattdessen das hassen sollte, was es der Hamas ermöglicht hat, die Verbrechen, die sie in den letzten vier Jahrzehnten begangen hat, auszuführen. Einfach gesagt, ich war blind für die Tragödie des palästinensischen Volkes.

Heute weiß ich, dass die einzigen wahren Opfer in der israelischen Saga (außerhalb der Kinder aus allen Gesellschaftsschichten, die von den tragischen Ereignissen betroffen sind, die ihnen von Erwachsenen aufgezwungen werden, die vorgeben, für eine strahlende Zukunft zu arbeiten, aber nur Tod und Zerstörung bringen), das palästinensische Volk sind. Zumindest Israels Gründerväter waren ehrlich genug, dies anzuerkennen.

Den Zionisten von heute fehlt der moralische Charakter, um zuzugeben, dass Israel nur auf Kosten eines lebensfähigen, freien und unabhängigen Palästinas aufgebaut und aufrechterhalten werden kann, dass Israel niemals ein solches Palästina zulassen und dass es niemals ein unabhängiges Palästina geben wird, wenn es ein zionistisches Israel gibt.

Die Sünden der Väter sind real, besonders wenn es um die Gründerväter Israels und die Verbrechen geht, die sie gegen das palästinensische Volk begangen haben. Moshe Dayan hat so viel zugegeben. So auch David Ben Gurion. Es waren Männer, die in ihrer Ideologie und ihren Beweggründen grundlegend falsch lagen, aber das war ehrlich gemeint.

Benjamin Netanjahu und seine israelischen Politiker, unabhängig von ihrer politischen Zugehörigkeit, haben keine solche Integrität. Sie sind unverschämte Lügner, Männer und Frauen, die eine Sache versprechen, dann das Gegenteil tun, wenn es um die Zukunft Palästinas geht, während sie Israel auf den Pfad des permanenten Krieges führen.

Ich bin spät zur palästinensischen Sache gekommen, aber jetzt, wo ich hier bin, kann ich das sagen – der beste Weg, sowohl die Hamas als auch das zionistische Israel zu besiegen, ist die Unterstützung eines freien und unabhängigen palästinensischen Staates.

Ich habe nie zur Hamas gestanden, und ich werde es nie tun.

Ich stand einmal zu Israel, aber ich werde es nie wieder tun.

Seit vier Jahrzehnten hat die israelisch-Hamas-Absprache ihren tragischen Lauf genommen, jede Seite verkündet ihren Wunsch, die andere zu zerstören, und doch kennt jede Seite die schreckliche Wahrheit – dass man ohne die andere nicht existieren kann.

Das israelisch-palästinensische Problem ist zu einem nie endenden Kreislauf von Gewalt geworden, der sich vom Schmerz und Leid des palästinensischen Volkes nährt. Es ist Zeit, diesen Zyklus zu beenden.

Ab diesem Augenblick werde ich immer an der Seite des palästinensischen Volkes stehen, in der Überzeugung, dass der einzige Weg zum Frieden im Nahen Osten der Weg ist, der durch einen lebensfähigen palästinensischen Staat führt, mit seiner Hauptstadt fest und für immer in Ostjerusalem.

Auf diese Weise wird die Hamas als terroristische Organisation entmachtet – ein legitimer palästinensischer Staat wird den andauernden Konfliktstaat, den die Hamas fördert, beseitigen, ein Status, der durch die Suche nach einem legitimen palästinensischen Staat gerechtfertigt ist, den das zionistische Israel niemals zulassen wird.

Ein legitimer palästinensischer Staat delegitimiert die Vorstellung einer zionistischen israelischen Einheit, die per Definition nur durch die anhaltende Ausbeutung des palästinensischen Volkes existieren kann. Benjamin Netanjahu konnte die moderne Version des zionistischen israelischen Staates aufrechterhalten, indem er durch den endlosen Kreislauf von Hamas-getriebener Gewalt Angst erzeugte.

Beseitigen wir die Bedrohung durch die Hamas, und das zionistische Israel wird die Bürger Israels und der Welt nicht länger für die apartheidähnliche Realität der heutigen israelischen Existenz täuschen können. Die grundlegende Menschlichkeit wird das zionistische Israel zwingen, seine zionistische Ideologie abzulegen, so wie das Apartheid-Südafrika sein hässliches Erbe der weißen Vorherrschaft abgelegt hat. Das postzionistische Israel wird zwangsläufig lernen müssen, mit seinen nichtjüdischen Nachbarn friedlich und in Wohlstand zu koexistieren, nicht als kolonialer Apartheidstaat, sondern als gleichberechtigte Partner in dem Experiment des Lebens, das die Menschen, die das Heilige Land ihr Zuhause nennen, gemeinsam in Angriff nehmen.

Die Worte von Roger Waters ‚großartigem Lied „The Gunner’s Dream“ kommen mir in den Sinn, wenn ich mir einen solchen Ort vorstelle:

„Man kann sich entspannen

auf beiden Seiten der Gleise

Und Wahnsinnige

sprengen keine Löcher in Musiker durch Fernbedienung

Und jeder hat Zugang zum Gesetz

Und niemand tötet mehr Kinder

Ich stehe zu Palästina, weil ich in einer Welt leben möchte, in der Kinder nicht mehr aus blutverschmierten Möbeln auf einem von Hamas-Militanten durchsuchten Kibbuz herausgezogen werden, oder aus den Trümmern eines von israelischen Bomben pulverisierten Hauses herausgezogen werden.

Niemand tötet mehr Kinder.

Diese Texte stammen vielleicht aus „The Gunner’s Dream“, aber sie sollten ein fester Bestandteil der Träume eines jeden lebenden Menschen sein, der behauptet, an einem Schrecken der Menschlichkeit und des Mitgefühls für seine Mitmenschen festzuhalten.

Ich stehe zu Palästina, weil ich für die Kinder Israels und Palästinas einstehe und weiß, dass die einzige Chance für eine Zukunft, in der sie als in Frieden vereinte Nachbarn zusammenleben können, anstelle von im Krieg vereinigten Feinden darin besteht, dass ein freies und unabhängiges Palästina existiert.