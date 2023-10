Virus oder nicht? Covid unter dem Mikroskop

Von Neville Hodgkinson

Viele Menschen leben mit einer übertriebenen Angst vor Viren, die durch Bücher und Filme geschürt wird, in denen sie als das ultimative Raubtier der Menschheit dargestellt werden. Die „Pandemievorsorge“-Industrie und die Weltgesundheitsorganisation nutzen diese Angst aus, um den Steuerzahlern weiterhin Milliarden von Dollar abzuknöpfen und die Regierungen dazu zu bewegen, die Rechte der Bürger im Dienste der Biosicherheitsagenda aufzugeben.

Die Angst war die treibende Kraft hinter der falschen Behandlung von SARS-CoV-2, die dazu führte, dass Städte geschlossen wurden, Kinder eingesperrt wurden und alte Menschen einsam starben, eingesperrt in Infektionsherden und ohne die heilende Sonne und die Gesellschaft ihrer Lieben. Sie trug auch zur weit verbreiteten Akzeptanz einer experimentellen und gefährlichen Genimpfung bei, die sich als Schutzimpfung ausgab, aber laut einer kürzlich durchgeführten länderübergreifenden Analyse zu schätzungsweise 17 Millionen zusätzlichen Todesfällen geführt hat.

Einige einflussreiche Kommentatoren sind bei dem Versuch, diese Torheit zu widerlegen, so weit gegangen, dass sie behaupten, die gesamte Pandemie sei eine Erfindung zur Geldmacherei gewesen und habe mit dem Virus überhaupt nichts zu tun. Sogar das Konzept der Viren als ansteckende Krankheitserreger wurde in Frage gestellt. Der Gedanke hat sich für viele, die über die Täuschungen und die Propaganda, denen wir auf Covid immer noch ausgesetzt sind, bestürzt sind, als attraktiv erwiesen.

Letzten Mittwoch. Am vergangenen Mittwoch, dem 4. Oktober, veröffentlichte das britische Health Advisory and Recovery Team (HART), eine Expertengruppe, die sich in der Bekämpfung von Covid-Illusionen einen Namen gemacht hat, einen Bericht, in dem die „Virus doesn’t exist“-Geschichte untersucht wird. https://www.hartgroup.org/virus-model/.

HART ist eine Gruppe hochqualifizierter Ärzte, Wissenschaftler, Ökonomen, Psychologen und anderer, die sich aus gemeinsamer Sorge über den Mangel an offener wissenschaftlicher Debatte über Covid in den Mainstream-Medien und die Tendenz zur Zensur und Schikanierung derjenigen, die das orthodoxe Narrativ in Frage stellen, zusammengefunden haben.

Der Bericht beginnt mit der Untersuchung und „Untermauerung“ der These, dass es kein neuartiges Virus gab, da sich die Immunabwehr der Menschen gegen SARS-CoV-2 nicht wesentlich von früheren Atemwegsviren unterschied und die Sterblichkeitsrate gering war. Dort, wo eine erhöhte Sterblichkeitsrate auftrat, wie z. B. bei jungen Menschen in New York City – die Berichten zufolge im Frühjahr 2020 zu Tausenden starben, aber nicht anderswo -, waren die Ursachen möglicherweise ganz andere.

Aus den folgenden Gründen erklärt das Virus-„Modell“ die Beobachtungen rund um den Ausbruch im Jahr 2020 am besten, auch wenn die Wissenschaft noch nicht vollständig erklären kann, wie sich Viren verbreiten und warum sie bei manchen Menschen Krankheiten verursachen und bei anderen nicht.

In den meisten Fällen erkrankten Gruppen von Menschen mit ähnlichen Symptomen, nachdem sie in einer gemeinsamen Umgebung exponiert waren.

Mit dem PCR-Test (Polymerase-Kettenreaktion) konnte bei Menschen mit diesen Symptomen eine einzigartige genetische (RNA-)Signatur nachgewiesen werden, und zwar wesentlich häufiger als bei gesunden Menschen. Obwohl der Test in einer Weise missbraucht wurde, die zu falsch-positiven Ergebnissen führte, war die gesuchte RNA-Sequenz lang und spezifisch, und die Assoziation war echt.

Mit Hilfe von Lateral-Flow-Tests, die zu Hause durchgeführt werden konnten, wurde das von dieser Sequenz kodierte Protein erfolgreich identifiziert.

Die Kristallographie zeigte, dass die Struktur des charakteristischen Spike-Proteins dem Virus eine außergewöhnliche Fähigkeit verleiht, menschliche Zellen zu infizieren.

Kranke Menschen produzierten daraufhin Antikörper gegen die von der RNA-Sequenz produzierten Proteine.

Wurde Material, in dem das Virus vermutet wurde, in Zellen gezüchtet, so war das Ausmaß der Schädigung proportional zur Stärke des PCR-Testergebnisses. Wurde das im Labor gezüchtete Virus verwendet, um gesunde junge Menschen zu infizieren, entwickelte die Hälfte von ihnen nach zwei Tagen ein nachweisbares Virus und nach zwei bis vier Tagen Symptome von Covid.

Weltweit haben Wissenschaftler eine umfangreiche Sequenzierung des Virusgenoms durchgeführt, die zeigt, wie sich das Virus im Laufe der Zeit weiterentwickelt.

Schließlich kam es zu einer Atemwegserkrankung, die von einigen Personen als virale Erkrankung mit charakteristischen, ungewöhnlichen Symptomen wie Geschmacks- oder Geruchsverlust und langer Dauer von Übelkeit und Husten empfunden wurde. Obwohl sie unter anderen (weniger von Panik geprägten) Umständen vielleicht einfach als „irgendein komischer Käfer“ oder eine „fiese Grippe“ bezeichnet worden wäre, behaupteten Kliniker, sie könnten sie ohne Tests diagnostizieren, und die Patienten schienen gut zu wissen, ob sie sie hatten.

Die Autoren betonen, dass all dies nichts über die Auswirkungen des Virus auf die Gesundheit oder die Sterblichkeit aussagt – nur, dass es das Virus tatsächlich gab.

Zwei Beweise, auf die die Befürworter des „No-Virus“ offenbar viel Wert legen, werden kritisch untersucht.

Sie schreiben: Der erste ist, dass sich das SARS-CoV-2-Virus, anders als etwa Masern und Polio, nicht in Zellen repliziert und diese mit dem Virus füllt, bevor es sie zur Explosion bringt und die Partikel freisetzt. Stattdessen wird behauptet, dass die SARS-CoV-2-Viruspartikel einzeln von der Zelloberfläche abspringen.

Die gleiche Behauptung wird für Influenza und HIV aufgestellt. Es stimmt, dass es daher interessante Unterschiede zwischen diesen Virustypen gibt, die es zu erforschen gilt, aber der Oberbegriff Virus ist angesichts ihrer sonstigen Ähnlichkeiten immer noch nützlich.

Der zweite Grund ist die Tatsache, dass es noch nie ein reines Isolat des SARS-CoV-2-Virus gegeben hat (d. h. eine Lösung, die nur Viruspartikel und keine Zellen enthält). Das könnte daran liegen, dass sich noch niemand die Mühe gemacht hat, diese Arbeit zu machen.

Aber nehmen wir einmal an, dass es nicht möglich ist, dieses Virus zu isolieren. Was würde das bedeuten? Es würde bedeuten, dass die Erklärung, wie Viren entstehen und von Mensch zu Mensch übertragen werden, etwas zu vereinfacht ist und genauer untersucht werden muss. Es reicht nicht aus, alle anderen Beweise dafür auszuschließen, dass das Virusmodell die beste Erklärung für diese Krankheit ist.

Der Bericht kommt zu dem Schluss, dass die pharmazeutische Industrie die Keimtheorie wegen ihres Potenzials zur Steigerung des Arzneimittelabsatzes favorisiert, während ganzheitliche Gesundheitsansätze oft als „alternative Quacksalberei“ angesehen werden. Anstatt solche extremen Positionen einzunehmen, „ist es besser, weiterhin Beweise zu sammeln, um herauszufinden, welches Modell (oder welche Modelle) die beste Erklärung dafür liefert, wie die Welt funktioniert“.

Dies ist ein wahrhaft wissenschaftlicher Ansatz, der sich deutlich von der Verfälschung wissenschaftlicher Verfahren (siehe Beispiele hier und hier) unterscheidet, die mit der Einführung der RNA-Impfstoffe einherging, und von der Leugnung der sich noch immer abzeichnenden Folgen.

Zwei Aspekte des Berichts müssen jedoch kommentiert werden.

Erstens verkennt er möglicherweise die Panik derjenigen, die wussten, dass es sich zwar nicht um ein völlig „neues“ Virus handelte, dass es aber im Rahmen der Zusammenarbeit zwischen den USA und China (und möglicherweise auch dem Vereinigten Königreich) im Bereich der biologischen Verteidigung gentechnisch hergestellt wurde (man denke nur an die Rolle von Jeremy Farrar vom Wellcome Trust, dem jetzigen Chief Scientific Officer der WHO, bei dem Versuch, die Herkunft des Virus aus dem Labor zu verbergen).

Zweitens möchte ich, dass sich die HART-Experten mit dem von einer Gruppe von Wissenschaftlern in Perth, Australien, über mehrere Jahrzehnte hinweg sorgfältig erarbeiteten Beweis befassen, dass „HIV“, die angebliche Ursache von Aids, in Wirklichkeit nie als einzigartiger Infektionserreger nachgewiesen wurde, selbst nicht nach herkömmlichen virologischen Standards und trotz der Hunderte von Milliarden, die für „HIV“-Forschung und -Behandlung ausgegeben wurden. In vielerlei Hinsicht zeigen die Beweise, dass Aids eine völlig andere Kategorie von Krankheit ist als Covid, wie in meinem kürzlich veröffentlichten Buch und meiner siebenteiligen TCW-Serie beschrieben.