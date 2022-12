Hunderte von Radiomoderatoren kündigen, nachdem G.Soros „Hispanic Radio“ übernommen hat

Die in Venezuela geborene ehemalige Moderatorin von Radio Mambí, Lourdes Ubieta, sagte, dass die Übernahme „ein Misserfolg sein wird“ und dass „sie dies getan haben, um konservative hispanische Stimmen zum Schweigen zu bringen“.

Die kürzlich von George Soros unterstützte Übernahme von 18 hispanischen Radiosendern, darunter Miamis konservatives Flaggschiff Radio Mambi, ist laut zwei Moderatoren, die den Sender aufgrund der geplanten neuen progressiven Agenda verlassen haben, zum Scheitern verurteilt.

„Das wird ein Misserfolg – ​​dessen bin ich mir zu 100 Prozent sicher“, sagte die in Venezuela geborene ehemalige Radio Mambi-Moderatorin Lourdes Ubieta gegenüber The Post, an die sie glaubt. Sie verließ den Sender, nachdem sie im Sommer von der Übernahme erfahren hatte.

„Sie haben das getan, um konservative hispanische Stimmen zum Schweigen zu bringen, aber es wird nicht funktionieren.“

Sie und zwei weitere Radio Mambi-Moderatoren, Dania Alexandrino und Nelson Rubio, die alle wegen der neuen Leitung aufgehört haben, sind jetzt bei Americano Radio in Miami, das sich selbst als das erste konservative spanische Netzwerk der Nation bezeichnet.

„Sie wollen hispanische konservative Stimmen zum Schweigen bringen und zensieren. Sie haben eine Art zu sagen, dass die Demokraten die Partei der Minderheiten und die Partei der Armen sind“, fügte Alexandrino hinzu. „Sie behandeln Hispanics wie Opfer. Ich würde keinen Cent von denen nehmen. Meine Würde ist nicht käuflich.“

Thegatewaypundit.com berichtet: Soros kaufte 18 hispanische Radiosender auf 1o verschiedenen US-Märkten.

Ein ehemaliger Hillary for America-Mitarbeiter und ein ehemaliger Obama-Mitarbeiter leiten das Unternehmen.

Der Gateway-Experte berichtete:

Das Latino Media Network ist ein neues Netzwerk von 18 hispanischen Radiosendern in 10 verschiedenen US-Märkten. Es rühmt sich, Zugang zu „einem Drittel der hispanischen Bevölkerung“ zu haben.

Das Netzwerk wird teilweise von Lakestar Finance finanziert, einer mit Soros Fund Management verbundenen Gruppe.

Die ehemalige Mitarbeiterin von Hillary for America, Jess Morales Rocketto, und Stephanie Valencia – eine ehemalige Mitarbeiterin von Obama – leiten das Unternehmen.

Wird Soros‘ Versuch, die hispanischen Wähler zurück in die Demokratische Partei zu bringen, funktionieren?