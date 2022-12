In Australien verlangt die Polizei von der Bevölkerung „Verschwörungstheoretiker und Impfskeptiker“ zu verpfeifen! Video

Bei einem großangelegten Polizeieinsatz im australischen Bundesstaat Queensland wurden letzte Woche zwei Beamte und vier weitere Personen getötet.

Vier Beamte gingen zu einem Anwesen in Wieambilla, nachdem ein Vorfall gemeldet worden war. Es kam zu einer Konfrontation, bei der zwei schwer bewaffnete Personen das Feuer eröffneten und zwei Beamte erschossen.

Wie die Polizei später mitteilte, wurden zwei weitere Männer und eine Frau bei einer Schießerei getötet, und die Polizei leitete eine Fahndung nach den Personen ein.

Am Donnerstag gab der stellvertretende Polizeichef von Queensland, Tracy Linford, einen aktuellen Bericht über die Tragödie in Wieambilla. Während der Pressekonferenz geschah etwas Bemerkenswertes. Unter anderem sagte sie, dass mehrere spezialisierte Teams hinzugezogen wurden, darunter das „Covid Online Team“.

Sie appellierte an alle, die jemanden kennen, der ein „besorgniserregendes Verhalten“ an den Tag legt, sich an die Polizei zu wenden. Mit besorgniserregendem Verhalten meinte sie unter anderem „Verschwörungstheorien“, genauer gesagt „Verschwörungstheorien über die Coronaimpfung“, und polizei- oder regierungsfeindliche Stimmungen. „Das wollen wir wissen.“

Der politische Kommentator Rukshan Fernando antwortet: „Die Polizei von Queensland in Australien möchte, dass die Menschen andere verpfeifen, wenn sie hören, dass diese ‚Corona-Verschwörungen‘ oder ‚polizei- oder regierungsfeindliche Stimmungen‘ verbreiten.“

Dann fragt er: „Wie viele Verschwörungstheorien sind in den vergangenen zwei Jahren wahr geworden?“ Darauf antwortet der australische Senator Malcolm Roberts: „Eine Menge“.

