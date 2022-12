Was könnte schiefgehen? Startup setzt Partikel in die Atmosphäre frei, um den „Klimawandel“ zu stoppen

Die Hysterie um die globale Erwärmung hat inzwischen so absurde Ausmaße angenommen, dass ein Startup-Unternehmen nun versucht, das Wetter durch solares Geo-Engineering zu kontrollieren. Es überrascht nicht, dass ein solcher Schritt tödliche unbeabsichtigte Folgen haben könnte, wenn er auf breiter Basis angenommen wird.

Die MIT Technology Review berichtete am Samstag, dass ein Unternehmen namens Make Sunsets erfolgreich Wetterballons von Mexiko aus gestartet hat, die möglicherweise Schwefelpartikel in die Atmosphäre abgegeben haben. Luke Iseman, der Mitbegründer und Geschäftsführer, behauptet, dass der Klimawandel eine so unmittelbare Bedrohung darstellt, dass bizarre Eingriffe wie die von Make Sunsets notwendig sind:

„Meiner Meinung nach wäre es moralisch falsch, wenn wir das nicht tun würden“, so Iseman. „Wichtig ist, dass wir es so schnell und so sicher wie möglich tun“.

Beunruhigend ist, dass Make Sunsets diesen Versuch des solaren Geoengineering unternommen hat, ohne die Öffentlichkeit zu informieren oder auch nur zu versuchen, Wissenschaftler einzubeziehen. Experten, die mit MIT Technology Review sprachen, verurteilten die Aktion einhellig:

„Der aktuelle Stand der Wissenschaft ist nicht gut genug, um Solar Geoengineering entweder abzulehnen oder zu akzeptieren, geschweige denn umzusetzen“, schrieb Janos Pasztor, Geschäftsführer der Carnegie Climate Governance Initiative, in einer E-Mail. Die Initiative fordert die Überwachung von Geoengineering und anderen klimabeeinflussenden Technologien, sei es durch Regierungen, internationale Abkommen oder wissenschaftliche Gremien“.

„Er verglich dies mit der Entscheidung des chinesischen Wissenschaftlers He Jiankui, die DNA von Embryonen mit CRISPR zu verändern, während die wissenschaftliche Gemeinschaft noch über die Sicherheit und Ethik eines solchen Schrittes diskutierte.

„Shuchi Talati, ein Gelehrter an der American University, der eine gemeinnützige Organisation gründet, die sich mit Governance und Gerechtigkeit im Bereich des solaren Geo-Engineerings befasst, sagt, dass die Maßnahmen von Make Sunset die Wissenschaft zurückwerfen könnten, indem sie die Finanzierung reduzieren, die Unterstützung der Regierung für vertrauenswürdige Forschung dämpfen und den Ruf nach einer Einschränkung von Studien beschleunigen.“

Trotz dieser möglichen unbeabsichtigten Folgen und Auswirkungen auf die Wissenschaft ist Make Sunsets fest entschlossen, Geld zu verdienen. Sie verkaufen bereits „Kühlungsgutschriften“ im Wert von 10 Dollar für die Freisetzung von nur einem Gramm Kohlenstoff in die Stratosphäre. Aber keine Sorge, sagt Iseman, das Unternehmen wird so verantwortungsvoll wie möglich handeln:

„Ich möchte so schnell wie möglich so viel Kühlung wie möglich schaffen, und zwar für den Rest meines Lebens“, sagte Iseman. Später fügte er hinzu, dass sie im Jahr 2023 so viel Schwefel einsetzen werden, wie „wir die Kunden dazu bringen können, uns zu bezahlen“.

Natürlich werden sie das tun. Nichts ist ein besserer Anreiz für den Einzelnen, sich angemessen zu verhalten, als Geld, das an keine Bedingungen geknüpft ist. Schauen Sie sich nur unsere wunderbare Regierung und Ihren durchschnittlichen Kasinospieler an.

Die Gefahren der Solartechnik sind tiefgreifend. Eine Studie zeigt, dass diese Art von Technik die Tierwelt bedrohen könnte. Wenn diese Technologie eingeführt und nicht aufrechterhalten wird, wären die Arten auf der ganzen Welt nicht mehr in der Lage, mit den veränderten Bedingungen zurechtzukommen, was zu einem Massenaussterben führen würde.

Die Solartechnik könnte auch zu einer Massenverhungerung auf globaler Ebene führen. Laut der Website DowntoEarth hätte die Freisetzung von Schwefelpartikeln in die Atmosphäre über der Arktis unter anderem katastrophale Folgen. Dies würde den Monsun in Asien unterbrechen und Dürren, insbesondere in Afrika, verstärken, was sowohl die Nahrungsmittel- als auch die Wasserversorgung von zwei Milliarden Menschen gefährden würde.

Aber wen kümmern schon ein paar Milliarden tote Menschen und Tiere, solange sich die Erde ein wenig abkühlt und radikale Klimabetrüger abkassieren? Die Regierungen auf der ganzen Welt und auch hier in Amerika sollten besser handeln und diese gefährliche Aktivität verbieten, bevor sie sich durchsetzt.

Gott zu spielen geht für alle Beteiligten nie gut aus. Wir alle könnten auch für diesen jüngsten Versuch den Preis bezahlen.