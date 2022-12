Bleiexposition tötet immer noch fast einen von fünf Menschen.

Viele Menschen machen sich keine Gedanken über dieses Gift, vorwiegend nicht, seit es 1986 offiziell aus einer Primärquelle entfernt wurde. Dennoch ist es nicht verschwunden.

GESCHICHTE AUF EINEN BLICK

Blei ist eines der drei Gifte, die nachweislich die größten negativen Auswirkungen auf die Lebenserwartung haben. Da es auf zellulärer Ebene mit Kalzium konkurriert, kann Blei mehrere Körpersysteme stören, darunter das Herz-Kreislauf-System und das neurologische System

2018 veröffentlichte Forschungsergebnisse zeigen, dass die Bleikonzentration bei Erwachsenen stark mit einem höheren Sterberisiko korreliert, insbesondere durch kardiovaskuläre Komplikationen

Nahezu 1 von 5 (18 %) aller Todesfälle und mehr als 1 von 4 (28,7 %) aller kardiovaskulären Todesfälle sind auf Bleivergiftung zurückzuführen

Frühere Forschungsergebnisse deuten darauf hin, dass Bleiexposition DNA-Veränderungen über mehrere Generationen hinweg verursachen kann

Neben Herz-Kreislauf-Problemen wird die Bleibelastung mit einem erhöhten Risiko von Fortpflanzungsproblemen bei Männern und Frauen, Fehlgeburten, Frühgeburten oder niedrigem Geburtsgewicht, Kopfschmerzen, Krampfanfällen, Hör- und Sehstörungen, Bluthochdruck, Nervenstörungen, Muskel- und Gelenkschmerzen, Hirnschäden, verringertem IQ und Lernschwierigkeiten in Verbindung gebracht

Blei ist eines der drei Gifte, die nachweislich die größten negativen Auswirkungen auf die Lebenserwartung haben. Einer der Gründe dafür ist, dass Blei dem Kalzium chemisch ähnlich ist. Indem es auf zellulärer Ebene mit Kalzium konkurriert, kann Blei mehrere Körpersysteme stören, darunter das Herz-Kreislauf-System und das neurologische System.

Blei ist ein größerer Risikofaktor für Herzkrankheiten als Rauchen

Eine 2018 in The Lancet Public Health veröffentlichte Studie, die den Beitrag der umweltbedingten Bleiexposition zur Gesamtsterblichkeit und zur Sterblichkeit durch kardiovaskuläre und ischämische Herzkrankheiten quantifizieren wollte, kam zu dem Schluss, dass die Bleikonzentration bei Erwachsenen stark mit einem höheren Sterberisiko korreliert, insbesondere mit kardiovaskulären Komplikationen. Wie von den Autoren berichtet:

„Wir haben 14.289 Erwachsene in unsere Studie einbezogen. Der geometrische Mittelwert der Bleikonzentration im Blut betrug 2-71 μg/dL). 3.632 (20 %) Teilnehmer hatten eine Bleikonzentration im Blut von mindestens 5 μg/dL. Während der medianen Nachbeobachtungszeit von 19-3 Jahren starben 4.422 Personen, 1.801 (38 %) an Herz-Kreislauf-Erkrankungen und 988 (22 %) an ischämischen Herzerkrankungen. Ein Anstieg der Bleikonzentration im Blut von 1-0 μg/dL auf 6-7 μg/dL, was der zehnten bis 90. Perzentile entspricht, war mit der Gesamtmortalität (Hazard Ratio 1-37), der Sterblichkeit an Herz-Kreislauf-Erkrankungen (1-70) und der Sterblichkeit an ischämischen Herzerkrankungen (2-08) verbunden. Der der Bevölkerung zurechenbare Anteil der Bleikonzentration im Blut an der Gesamtmortalität betrug 18-0%, was 412.000 Todesfällen pro Jahr entspricht. Die entsprechenden Anteile betrugen 28-7 % für die Sterblichkeit durch Herz-Kreislauf-Erkrankungen und 37-4 % für die Sterblichkeit durch ischämische Herzkrankheiten, was 256.000 Todesfällen pro Jahr durch Herz-Kreislauf-Erkrankungen und 185.000 Todesfällen pro Jahr durch ischämische Herzkrankheiten entspricht“.

Blei hat Auswirkungen auf mehrere Generationen

Wenn fast 1 von 5 (18 %) aller Todesfälle und mehr als 1 von 4 (28,7 %) aller kardiovaskulären Todesfälle auf eine Bleivergiftung zurückzuführen sind, wäre es sicherlich sinnvoll, dass Ärzte die Bleiwerte ihrer Patienten überprüfen. Doch das geschieht fast nie.

„Wenn man sich nicht um Blei kümmert, riskiert man nicht nur das Leben des Patienten, sondern auch das seiner Kinder und Enkel, vor allem, wenn es sich um eine weibliche Patientin handelt.“

Stattdessen wird Patienten mit Symptomen einer Herzerkrankung einfach ein Statin verabreicht, das absolut nichts gegen die toxische Ursache unternimmt. Dies ist ein ungeheuerlicher Fehler, wenn man bedenkt, dass die Bleiexposition Auswirkungen auf mehrere Generationen hat. Das bedeutet, dass die Nichtbehandlung von Blei nicht nur das Leben des Patienten, sondern auch das seiner Kinder und Enkelkinder gefährdet, insbesondere wenn es sich um eine weibliche Patientin handelt. Wie The Allegheny Front im Jahr 2016 berichtete:

„[Forschungsergebnisse] der Wayne State University deuten darauf hin, dass Bleiexposition … Veränderungen der DNA verursachen kann, die mehrere Generationen betreffen könnten. Wenn eine Mutter bleihaltiges Wasser trinkt, setzt sie ihren Fötus dem aus, was sich direkt auf die Gehirnentwicklung des Babys auswirkt“, sagt Doug Ruden, Mitautor der Studie und Direktor für Epigenomik am Institute of Environmental Health Sciences der Wayne State University. Was die meisten Menschen nicht wissen, ist, dass man auch die Keimbahnzellen ausdrückt, und das kann sich auf die Enkelkinder auswirken, und möglicherweise sogar darüber hinaus. In Rudens Studie wurden die Blutbleispiegel von 35 Müttern und ihren Babys in Detroit untersucht. Sie beobachteten einen Zusammenhang zwischen erhöhten Blutbleispiegeln bei den Müttern und Veränderungen der DNA. Wenn die Mütter bei ihrer Geburt hohe Bleikonzentrationen im Blut hatten, dann haben ihre Enkelkinder Veränderungen in ihrer DNA“, sagt er. Und die Veränderungen in der DNA, die wir untersuchten, waren keine dauerhaften Veränderungen. Wir nennen sie epigenetische Mutationen“ … Man muss sich das so vorstellen: Wenn eine Mutter mit einem Baby schwanger ist, trägt sie auch die Kinder des Babys aus … Es ist wie eine russische Puppe. Alle Eizellen, die ein Mensch im Leben hat, entwickeln sich im Fötus, während der Fetalperiode, und alle Vorläuferzellen der Spermien in den männlichen Babys, den männlichen Föten, sind auch im Fötus vorhanden‘, sagt er.“

Gesundheitsrisiken im Zusammenhang mit Bleiexposition

Es ist bekannt, dass es keine sichere Exposition gegenüber Blei gibt, und die Exposition – abgesehen von Herzkrankheiten – wurde mit einem erhöhten Risiko von Fortpflanzungsproblemen bei Männern und Frauen, Fehlgeburten, Frühgeburten oder niedrigem Geburtsgewicht, Kopfschmerzen, Krampfanfällen, Hör- und Sehstörungen, hohem Blutdruck, Nervenstörungen, Muskel- und Gelenkschmerzen, Hirnschäden, reduziertem IQ und Lernschwierigkeiten in Verbindung gebracht.

Die Symptome einer chronischen Exposition oder Bleivergiftung treten in der Regel erst Jahre später auf, aber es ist bekannt, dass eine plötzliche hohe Bleiexposition sehr schnell zu Unzurechnungsfähigkeit führen kann.

All diese neurologischen Auswirkungen lassen sich dadurch erklären, dass Blei im Gehirn die Neuronen stört, die Kalzium zur Informationsübertragung nutzen. Blei führt dazu, dass einige Neuronen mehr feuern und die Signale in anderen abnehmen. Andere Forschungen haben gezeigt, dass Blei:

Erzeugt Superoxid und Wasserstoffperoxid, das wiederum mit Stickstoffmonoxid reagiert und Peroxynitriten erzeugt

Stimuliert die Proliferation und phänotypische Umwandlung von glatten Gefäßmuskelzellen

Störung der Kalzium-Signalübertragung in der glatten Gefäßmuskulatur

Modifiziert die vaskuläre Reaktion auf vasoaktive Antagonisten

Erhöht die Produktion von Plasminogen-Aktivator-Inhibitor-1

Unterdrückt die Produktion von Proteoglykanen

Verursacht Endothelschäden

Beeinträchtigt die endotheliale Reparatur

Hemmt die Angiogenese

Fördert Entzündungen

Korruption hat die Ausbreitung des Umweltbleis ermöglicht

Verbleites Benzin war jahrzehntelang die Hauptquelle für die Bleibelastung der Bevölkerung. Die USA führten 1923 verbleites Benzin ein, um den Kraftstoff effizienter zu machen und das Klopfen der Motoren zu verringern. Dies geschah trotz der bekannten Gefahren der Bleibelastung und trotz der Tatsache, dass mit 10 %igem Alkohol die gleichen Ziele erreicht werden konnten, wobei der zusätzliche Vorteil einer sauberen Verbrennung bestand, bei der keine Rußemissionen entstanden.

Der einzige Grund, warum man sich für Blei entschied, war die Tatsache, dass die Herstellung des Bleizusatzes, Tetraethylblei, größere Gewinne ermöglichen würde. Wie im obigen Video erläutert, konnte die Erdölindustrie durch die Beimischung eines bestimmten Prozentsatzes von Alkohol zum Benzin bis zu 20 % ihrer Erdölverkäufe einbüßen, je nachdem, wie viel Alkohol hinzugefügt wurde. Durch die Beimischung von Blei zum Benzin hingegen hatte die Ölindustrie ein Produkt, das sie vollständig kontrollieren konnte, und das war ihr Ziel.

Die Auto- und Chemieindustrie bediente sich damals wie heute der gleichen Techniken: Sie warb für ein giftiges Produkt, verteidigte es, manipulierte Regierungsbeamte und formte die öffentliche Meinung, um davon zu profitieren, obwohl sie genau wusste, welchen Schaden es anrichtet.

Manipulierte Wissenschaft, Industriepropaganda und politische Korruption sorgten dafür, dass Blei 80 Jahre lang in Benzin enthalten war, bis es Dr. Clair Patterson schließlich gelang, es aus dem Verkehr zu ziehen. Patterson ist ein unbesungener Held der öffentlichen Gesundheit des 20. Jahrhunderts, von dem die meisten Menschen noch nie gehört haben. Das vorgestellte Video ist eine 30-minütige Zusammenfassung der Entwicklung von verbleitem Gas und seiner letztendlichen Abschaffung.

Patterson begann seinen gesundheitspolitischen Kreuzzug zur Beseitigung von Blei in der Umwelt im Jahr 1965 mit der Veröffentlichung seines Buches „Contaminated and Natural Lead Environments of Man“. Es sollte 11 Jahre dauern, bis er endlich Erfolg hatte, nachdem er gegen die massive Lobbyarbeit der Öl- und Autoindustrie gekämpft hatte.

Damals wie heute nutzten diese Industrien ihren Einfluss, um eine massive Diskreditierungskampagne gegen ihn und seine Forschung zu starten. Im Jahr 1971 wurde er von einem Gremium des Nationalen Forschungsrates (NRC) über die Verschmutzung der Atmosphäre durch Blei ausgeschlossen, obwohl er zu diesem Zeitpunkt der weltweit führende Experte auf diesem Gebiet war.

Trotz dieser massiven Diskreditierungsversuche setzte er sich beharrlich für die Abschaffung von Blei in Benzin ein, was schließlich 1986 geschah. Dank Pattersons Beharrlichkeit sank der Bleigehalt im Blut der Amerikaner bis Ende der 1990er Jahre um 80 %.

Wie Sie Blei aus Ihrem Körper bekommen

Die Beseitigung von Blei kann ein langer und mühsamer Weg sein, der sehr sorgfältig durchgeführt werden muss, um nicht noch mehr Schaden anzurichten. In einer 2016 veröffentlichten wissenschaftlichen Übersicht wurden die Vorteile der Chelattherapie mit Edetat-Dinatrium (EDTA) hervorgehoben.

Demnach senkte die EDTA-Chelattherapie das Risiko für künftige kardiovaskuläre Ereignisse wirksam, wobei die Zahl der erforderlichen Behandlungen (NNT) bei 12 lag, um ein kardiovaskuläres Ereignis über fünf Jahre zu verhindern. Im allgemeinen Gesundheitswesen wird die EDTA-Chelationstherapie jedoch immer noch als Quacksalberei ohne erkennbaren Nutzen angesehen.

EDTA birgt jedoch Risiken, denn es entzieht nicht nur Blei, sondern auch wichtige Mineralien. (Dies ist einer der Gründe, warum die Chelattherapie nur in Begleitung eines qualifizierten Arztes durchgeführt werden darf, der Ihren Ernährungszustand überwachen und geeignete Ergänzungen empfehlen kann).

Eine weitaus sicherere und leichter verfügbare Alternative ist N-Acetyl-Cystein (NAC), eine Vorstufe von Glutathion, das Ihr Körper für eine effiziente Entgiftung benötigt. Eine Studie aus dem Jahr 2008 ergab, dass NAC vor der bleiinduzierten Gentoxizität in menschlichen Leberkrebszellen (HepG2-Zellen) schützt. Wie in dieser Studie festgestellt wurde:

„[NAC] hat eine beeindruckende Liste von schützenden Wirkungen, darunter: antioxidative Aktivität, Verringerung der biologisch wirksamen Dosis von Karzinogenen, entzündungshemmende Aktivität, immunologische Wirkungen, Hemmung des Fortschreitens von Malignität und Metastasierung und Schutz vor den negativen Auswirkungen von chemopräventiven und chemotherapeutischen Wirkstoffen … [Wir] stellten die Hypothese auf, dass das Antioxidans n-Acetyl-L-Cystein oxidativen Stress und Genotoxizität abschwächt und dadurch einen zellulären Schutz gegen die Toxizität von Blei bietet … [Die] Zugabe von NAC in vitro zeigte eine signifikante Verringerung (p < 0,05) der Comet-Schwanzlänge, des Prozentsatzes der DNA-Spaltung, des Comet-Schwanzmoments bzw. des Comet-Schwanzarms in Zellen, die mit NAC und Bleinitrat behandelt wurden. Die Ergebnisse dieser Studien zeigen, dass NAC die Produktion von Malondialdehyd (MDA) und die Genotoxizität in mit Bleinitrat behandelten HepG2-Zellen dosisabhängig hemmt.“

Kurz nach der Entdeckung, dass NAC auch bei der Behandlung von COVID-19 mehrere Vorteile bietet, begann die US-Lebensmittel- und Arzneimittelbehörde (FDA) gegen NAC vorzugehen und behauptete, es falle nicht unter die Definition eines Nahrungsergänzungsmittels. Als Folge des falschen Vorgehens der FDA gegen dieses Nahrungsergänzungsmittel, das seit 57 Jahren als solches verkauft wird, hat Amazon den Verkauf eingestellt. Glücklicherweise ist es noch an vielen anderen Stellen erhältlich.

Saunabaden kann auch eine nützliche Strategie sein, um fast alle Giftstoffe aus dem Körper zu entfernen, einschließlich Blei. In den USA bedeutet dies entweder eine Fern- oder eine Nahinfrarotsauna. Ich persönlich bevorzuge, wie bereits erwähnt, die Nah-Infrarot-Sauna, da sie auch bei der Photobiomodulation hilft, die die Fern-Infrarot-Sauna nicht leisten kann. Ich persönlich benutze sie dreimal pro Woche. Jeden Tag zu saunieren ist keine gute Strategie. Jeder zweite Tag ist ideal.

Häufige Quellen der Bleiexposition

Wenn Sie Blei erfolgreich aus Ihrem Körper entfernen wollen, müssen Sie natürlich auch aufhören, mehr Blei zuzuführen. Heute sind Benzinabgase keine Quelle für Blei. Zu den Hauptquellen gehören stattdessen:

Trinkwasser

Zigarettenrauch

Bleifarbe in älteren Häusern

Billig hergestellte Haushaltsgegenstände sowie Kinderspielzeug und -kleidung – Ein Beispiel dafür ist der Rückruf von Kleidung der Disney-Figuren Ende November 2022 wegen hoher Bleikonzentrationen in der Textilfarbe. Mehr als 80.000 Kleidungsstücke wurden zurückgerufen

Strategien zur Vermeidung von Bleivergiftungen

Um sich und Ihre Familie vor Bleiexposition zu schützen, sollten Sie die folgenden Empfehlungen beachten:

Wenn Ihr Haus vor 1978 gebaut wurde, lassen Sie es untersuchen, um festzustellen, ob es Bleifarbe enthält. Die Entfernung von Bleifarbe muss von einem zertifizierten Fachmann durchgeführt werden, um die Sicherheit zu gewährleisten, da der Staub hochgiftig ist. Weitere Informationen hierzu finden Sie auf der Seite „Lead-Based Paint Resources“ der U.S. Environmental Protection Agency.

Lassen Sie Ihr Wasser auf Blei untersuchen – Millionen älterer Wasserleitungen in den USA bestehen aus Blei und könnten täglich verunreinigtes Wasser in Ihr Haus leiten. Die sicherste und wirtschaftlichste Lösung, um Blei aus Ihrem Wasser zu entfernen, ist die Verwendung eines hochwertigen Filters, der für die Entfernung von Blei ausgelegt ist.

Beachten Sie, dass bestimmte Haushaltsgegenstände Blei enthalten können – Informationen über bleihaltige Produkte und Rückrufaktionen finden Sie auf der Website der Consumer Products Safety Commission.

Lassen Sie Ihr Kind auf Blei testen – Idealerweise sollten alle Kinder im Alter von 1 und 2 Jahren getestet werden, und erneut im Alter von 3 und 4 Jahren, wenn Sie in einem älteren Haus leben. Es wird auch empfohlen, den Bleiwert Ihres Kindes immer dann zu testen, wenn eine Exposition zu befürchten ist. Lassen Sie sich auch auf Blei testen, insbesondere wenn Ihr Arzt bei Ihnen eine Herzerkrankung vermutet. Ein Wert von 3,5 mcg/dL oder höher gilt als gefährlich.

Verwenden Sie gefiltertes kaltes Wasser zum Trinken oder Kochen. Verwenden Sie zum Kochen oder Anrühren von Säuglingsnahrung niemals ungefiltertes heißes Wasser aus dem Wasserhahn.

Artikel als PDF:

Quellen: