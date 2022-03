Hunderttausende globaler Hacker verbünden sich, um russische Militär-, Bank- und Kommunikationsnetze zu stören

Berichten zufolge gibt es mehr als 400.000 „freiwillige Hacker“, die der Ukraine bei ihrem Cyberkrieg gegen Russland helfen.

Victor Zhora, stellvertretender Leiter des ukrainischen Informationsschutzdienstes, erklärte letzte Woche gegenüber Bloomberg, dass die Ukraine einen „Cyber-Widerstand“ gegen ihre Invasion aufbaue, der darauf abziele, Russland zu schwächen.

Zhora sagte: „Unsere Freunde, Ukrainer auf der ganzen Welt, [sind] vereint, um unser Land im Cyberspace zu verteidigen. Die Ukraine arbeitet daran, alles zu tun, um unser Land im Cyberspace und unsere Netzwerke zu schützen und dem Angreifer das Gefühl zu geben, dass seine Handlungen unangenehm sind“.

Er sagte auch, dass Freiwillige der Ukraine bei der Beschaffung von Informationen helfen, um sich gegen russische Militärsysteme zu wehren.

Sie versuchen auch, die Botschaft an die russischen Bürger weiterzugeben, die von ihrer Regierung eine ganz andere Darstellung erhalten haben, als der Rest der Welt sie erlebt hat. Die Freiwilligen arbeiten daran, „die russische Bevölkerung direkt anzusprechen, durch Telefonanrufe, E-Mails, Nachrichten“ und „indem sie Texte in ihre Dienste stellen und echte Bilder vom Krieg zeigen.“

Bloomberg stellte fest, dass ein Telegram-Kanal namens „IT Army“, der die Ukraine unterstützt, mehr als 283.000 Menschen angezogen hat.

Neben militärischen Zielen wurde Telegram auch genutzt, um „Angriffe auf russische Banken und Telekommunikationsunternehmen zu koordinieren“, so Bloomberg.

„Meiner Meinung nach haben wir gezeigt, dass die Ukraine über genügend Kapazitäten verfügt, um sich gegen Cyberangriffe zu wehren“, sagte Zhora.

Moskau behauptet unterdessen, dass es keine Cyberkriegsführung gegen die Ukraine betreibe.

Das hat Hacker-Gruppen wie Anonymous und die weißrussischen Cyber-Partisanen nicht davon abgehalten, bei der Durchdringung russischer Ziele zu helfen.

Zhora schloss: „Wir begrüßen keine illegalen Aktivitäten im Cyberspace und glauben, dass jede Partei für ihre Handlungen verantwortlich sein sollte. Aber die Weltordnung hat sich am 24. Februar geändert. Wir haben hier in der Ukraine das Kriegsrecht. Und ich glaube nicht, dass der Appell an moralische Prinzipien funktioniert, da unser Feind keine Prinzipien hat.“