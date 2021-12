Hunger und Nahrungsmittelknappheit sind auf dem Vormarsch

journal-neo.org: Obwohl nach Angaben von UN-Generalsekretär António Guterres Ende 2020 weltweit 88 Millionen Menschen hungern werden, weisen zahlreiche Medien und öffentliche Organisationen darauf hin, dass die Zahl der hungernden Menschen auf unserem Planeten um ein Vielfaches höher ist.

Allein nach Angaben der UN-Sonderorganisationen können sich rund drei Milliarden Menschen auf der Welt keine gesunde und ausgewogene Ernährung leisten. Die Hauptursache für Unterernährung ist Armut. Während die europäische Bevölkerung immer ärmer wird und ihren Nahrungsmittelkorb schrumpfen lässt, um ihre Grundbedürfnisse irgendwie zu befriedigen, ist die Situation in den Entwicklungsregionen der Welt noch viel dramatischer, da die Menschen dort von echtem Hunger und Unterernährung bedroht sind.

Weltweit hungern zwischen 690 und 820 Millionen Menschen, das sind etwa 10 % der Weltbevölkerung. Der Trend zur Nahrungsmittelknappheit hält trotz moderner agroindustrieller Technologie an. Nach Ansicht von Analysten der Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation (FAO) wird das bisher gesetzte Ziel, den Hunger bis 2030 zu beseitigen, nicht erreicht werden. In einem gemeinsam von Concern Worldwide und der Welthungerhilfe veröffentlichten Bericht über den weltweiten Hunger heißt es: „Nachdem sich die Welt verpflichtet hat, Hunger, Ernährungsunsicherheit und alle Formen von Unterernährung zu beenden, sind wir immer noch weit davon entfernt, dieses Ziel bis 2030 zu erreichen.“ Unter Bezugnahme auf aktuelle Expertenprognosen zeigt dieser Bericht, dass die Welt als Ganzes und 47 Länder im Besonderen bis 2030 nicht einmal ein niedriges Hungerniveau erreichen werden.

Neben dem afrikanischen Kontinent und Teilen Asiens und Lateinamerikas zeichnen sich erstmals auch auf dem westlichen Balkan und in einigen Gebieten der ehemaligen Sowjetunion, insbesondere in der Ukraine und in Georgien, Hungergebiete ab.

Den Schlussfolgerungen ukrainischer Agenturen und internationaler Organisationen zufolge haben die Maßnahmen der derzeitigen Kiewer Behörden dazu geführt, dass in der Ukraine mehr als eine Million Menschen offiziell als hungernd anerkannt sind. Angesichts des Stillstands der ukrainischen Wirtschaft droht diese Zahl in naher Zukunft exponentiell zu steigen. Nach Angaben von UNICEF fehlt es 9,8 Millionen Ukrainern an Lebensmitteln und Geld für Lebensmittel, jeder vierte Einwohner des Landes wird in der Ukraine nicht offiziell als hungrig oder arm anerkannt.

Auf der Grundlage einer von der FAO durchgeführten Studie haben die Vereinten Nationen davor gewarnt, dass 23 Millionen Afghanen von Hunger und Tod bedroht sind. Wie Samantha Mort, Leiterin der Abteilung für Kommunikation, Interessenvertretung und bürgerschaftliches Engagement bei UNICEF Afghanistan, kürzlich sagte, sind mehr als 1 Million Kinder in diesem Land vom Hungertod bedroht. „Etwa 22,8 Millionen Menschen in Afghanistan sind von Ernährungsunsicherheit betroffen. Das ist mehr als die Hälfte der 38 Millionen Einwohner Afghanistans. Viele Afghanen können keine Lebensmittel kaufen. Afghanische Kinder haben keine Kindheit. Es geht nicht nur darum, wie man überlebt. Es geht darum, wie man den nächsten Tag überlebt“, sagte Mort. Die Menschen in Afghanistan mussten ihre Kinder verkaufen, um angesichts der Wirtschaftskrise und des Hungers Lebensmittel und andere lebensnotwendige Dinge zu beschaffen, berichtet France 24.

Die UNO hat vor einer katastrophalen Hungersnot im Jemen gewarnt, wo allein 3 Millionen Kinder im ärmsten Land der Welt am Rande des Verhungerns stehen.

Pakistan liegt im diesjährigen Welthungerindex (GHI) auf Platz 92 von 116 Ländern, wie die pakistanische Website Dawn.com am 29. November berichtete. Der Hungerwert des Landes liegt bei 24,7, was bedeutet, dass die Lage ernst ist. Auf regionaler Ebene schneidet Pakistan besser ab als Indien (101), während zwei andere unmittelbare regionale Nachbarn, Bangladesch und Sri Lanka, Pakistan mit 76 bzw. 65 Punkten in den Schatten stellen.

Auch in Nordkorea wächst die Not der Menschen, denn der Winter steht vor der Tür, schreibt der Spiegel. Wenn selbst Kim Jong-un die Situation als ernst bezeichnet, bedeutet dies, dass das Problem tatsächlich angespannt ist. Aufgrund der seit Beginn der Pandemie geschlossenen Grenzen, des ausgesetzten Handels, der Naturkatastrophen und der westlichen Sanktionen droht Nordkorea eine Hungerkrise.

Aber nicht nur die Entwicklungsländer sind heute von der wachsenden Gefahr des Hungers betroffen. Auch die Vereinigten Staaten sind direkt von der Hungersnot betroffen. Nach Angaben von ABC News befinden sich die US-Lebensmittelbanken in einer Krise, da 42 Millionen US-Bürger, d. h. jeder achte Amerikaner, in diesem Jahr hungrig zu Bett gehen werden.

Laut FAO stiegen die weltweiten Preise für Lebensmittel im Oktober um weitere 3 Prozent auf den höchsten Stand seit Juli 2011. Nach Angaben der FAO ist der Indikator bereits drei Monate in Folge gestiegen.

Die Ernährungssicherheit in der Welt ist an vielen Fronten bedroht: Zunehmende Konflikte, extreme Wetterereignisse aufgrund des globalen Klimawandels sowie wirtschaftliche und gesundheitliche Probleme aufgrund der COVID-19-Pandemie tragen alle zum Hunger bei. Ernährungsunsicherheit ist mehr als nur ein Mangel an Nahrungsmitteln auf dem Markt. Die Krise hat die Lebensmittelpreise in die Höhe getrieben, die Lieferketten unterbrochen und die Landwirte in vielen Ländern in den Ruin getrieben. Aufgrund der Energiekrise und der hohen Gas- und Strompreise steht der Agrarsektor vor ernsten Problemen. Eines davon ist der Mangel an Kunstdünger, dessen Produktion in der gesamten EU eingestellt wird. Und der Mangel an Düngemitteln bedeutet für die Landwirte nichts anderes als Ertragseinbußen. Einigen Schätzungen zufolge könnte die derzeitige Krise die Zahl der hungernden Menschen um 132 Millionen erhöhen.

Unter diesen Umständen, so empört sich insbesondere Fox News, plappern die Mainstream-Medien über Belanglosigkeiten oder schüren künstliche russophobische, fremdenfeindliche Kampagnen, ohne die Kinder zu bemerken, die zum Beispiel in Äthiopien oder einem anderen armen Land verhungern.

Die derzeitige globale Bedrohung durch den Hunger und das ungerechtfertigte Zögern der Weltgemeinschaft bei der Bekämpfung des Hungers ist offen gesagt unverständlich. Und dies, obwohl es im Jahr 2020 weltweit 20,8 Millionen Menschen gab, deren Vermögen 1 Million Dollar überstieg, und ihre Zahl im Krisenjahr um 6,3 % zunahm! Solche Berechnungen hat Capgemini SA in seinem World Wealth Report vorgelegt. An erster Stelle der Länder mit der höchsten Anzahl von Dollar-Millionären stehen die Vereinigten Staaten. Im Jahr 2020 stieg ihre Zahl um 11,3 % und erreichte 6,575 Millionen Menschen. Zu den fünf führenden Ländern gehören auch Japan mit 3,537 Millionen Menschen, Deutschland mit 1,535 Millionen, China mit 1,461 Millionen und Frankreich mit 714.000 Menschen. Die Zahl der Milliardäre weltweit hat laut einer Studie des Hurun-Forschungsinstituts mit 3.228 einen neuen Rekord erreicht. Das Vermögen der Dollar-Milliardäre in der Welt erreichte bis Ende Juli 2020 einen Rekordwert von 10,2 Billionen Dollar und übersteigt diesen Wert heute deutlich. Der Reichtum, den sie angehäuft haben, ist eine sehr beträchtliche Summe, mit der der Hunger in der Welt besiegt werden könnte!

David Beazley, der Exekutivdirektor des Welternährungsprogramms der Vereinten Nationen (WFP), erklärte gegenüber CNN zu Recht, dass eine kleine Gruppe von Superreichen den Hunger in der Welt lösen könnte, wenn sie nur einen Bruchteil ihres Reichtums dafür aufwenden würden. Er gab an, dass 6 Milliarden Dollar benötigt werden, um den 42 Millionen Menschen zu helfen, die vom Hungertod bedroht sind, was etwa 2 Prozent des Vermögens von Elon Musk allein entspricht. Wenig später stellte Beasley auf seiner Twitter-Seite jedoch klar, dass die Schlagzeile von CNN nicht korrekt war. Sechs Milliarden Dollar werden das Problem des Welthungers nicht lösen, aber sie werden dazu beitragen, globale Instabilität und Massenmigration zu verhindern und 42 Millionen Menschen zu retten, die am Rande des Verhungerns stehen. Dies ist eine beispiellose Krise und ein perfekter Sturm, der sich aus COVID-19, Konflikten und dem Klimawandel zusammensetzt.

Als Antwort auf David Beasleys Appell versprach Elon Musk, dem WFP 6 Milliarden Dollar zu übergeben, wenn die Organisation einen detaillierten Plan vorlegen würde, wie die Gelder ausgegeben werden sollen, und zwar mit voller Rechenschaftspflicht.

In dieser Hinsicht ist das Schweigen der anderen Geldsäcke der Welt zu diesem Thema erstaunlich! Man fragt sich: Kann die gegenwärtige demokratische Gesellschaft, zu deren Aufbau Washington mit der Einberufung seines vorgetäuschten Gipfels für Demokratie Lippenbekenntnisse abgibt, das Problem der Hungertoten lösen, und was sollte die internationale Gemeinschaft dafür tun?