COVID-19 ist eine konstruierte Biowaffe mit toxischer Struktur

Von Fabio Giuseppe Carlo Carisio

Übersetzung©: Andreas Ungerer

5. Dezember 2021, Veterans Today

Lawrence Sellin, Ph.D, ist ein pensionierter, ehemals am US Army Medical Research Institute of Infectious Diseases tätiger und mit der Durchführung grundlegender klinischer Forschung in der pharmazeutischen Industrie beauftragter Oberst der US-Army. Er hat in Afghanistan, dem Irak und in Westafrika gedient und spricht Arabisch und Kurdisch.

In einem neueren, von New Intervention veröffentlichten Interview mit Vivek Sinha unterstützte der Veteran die Theorie von einem im Labor entwickelten Virus, die bereits in 42 Reportagen von Gospa News unter dem Titel Wuhan Gates, in denen wir die Affäre zwischen China und der US Central Intelligence Agency (CIA) entschleiert haben, schlaglichtartig beleuchtet worden sind.

Nachstehend berichten wir über einen Auszug dieses Interviews und dann über Sellins auf The Gateway Pundit* veröffentlichten Bericht. Innerhalb dieses Artikels finden sich weitere um so wichtigere Links zu den Ermittlungen von Gospa News.

Lawrence Sellin sagte: