IBM hat mit Hitler kollaboriert, macht jetzt Impfpässe! Wieso das brandgefährlich ist!

Die ehemalige Clinton-Beraterin und Autorin Naomi Wolf warnt, dass die COVID-19-Passpflicht das „Ende der menschlichen Freiheit im Westen“ bedeuten wird

IBM hat sich mit dem COVID-19-Impfstoffhersteller Moderna zusammengetan, um ein digitales Gesundheitspass-System zu entwickeln, das unsere biometrischen Ausweise über eine Smartphone-App mit unseren Gesundheitsdaten verknüpft und Daten zwischen Regierungen, Gesundheitsdienstleistern, biowissenschaftlichen Organisationen, Einzelpersonen, Lebensmittelversorgungsketten und globalen Finanzsystemen austauscht

IBM unterstützte das Nazi-Regime bei seinen Bemühungen, die Juden auszurotten. Ohne die Informationstechnologie wäre Hitler nicht in der Lage gewesen, diesen Völkermord in dem Ausmaß zu bewerkstelligen, zu dem er in der Lage war

Zur Zeit von Hitlers Aufstieg zur Macht war sich die Welt nicht bewusst, dass sich massiv organisierte Informationsfähigkeiten zu einem Mittel der sozialen Kontrolle und zu einer Kriegswaffe entwickelt hatten. Heute kann man uns nicht vorwerfen, dass wir nicht verstehen, dass massive Datensammlungen genutzt werden können, um Gesellschaften auf der ganzen Welt zu manipulieren, und wir müssen auf die Geschichte schauen, um zu sehen, wie persönliche Daten missbraucht werden können

Es wäre naiv zu glauben, dass digitale Impfzertifikate, die mit unseren biometrischen IDs, Bankdaten, Kreditverläufen, Gesundheits- und Lebensmittelzuteilungsdaten verknüpft sind, am Ende nicht als Mittel zur sozialen Kontrolle und zur Vernichtung bestimmter Gruppen von Menschen eingesetzt werden könnten

In einem Interview mit Steve Hilton von Fox News am 28. März 2021 warnte die ehemalige Clinton-Beraterin und Autorin Naomi Wolf, dass die COVID-19-Passpflicht das „Ende der menschlichen Freiheit im Westen“ bedeuten wird:

„‚Impfpass‘ klingt nach einer schönen Sache, wenn man nicht versteht, was diese Plattformen anrichten können“, sagte sie. „Ich bin [die] CEO eines Tech-Unternehmens, ich verstehe, was diese Plattformen anrichten können. Es geht nicht um den Impfstoff, es geht nicht um den Virus, es geht um Ihre Daten.

Wenn das erst einmal ausgerollt ist, haben Sie keine Wahl mehr, ob Sie Teil des Systems sein wollen. Was die Leute verstehen müssen, ist, dass jede andere Funktionalität ohne Probleme auf diese Plattform geladen werden kann. Es kann mit Ihrem Paypal-Konto zusammengeführt werden, mit Ihrer digitalen Währung.

Microsoft spricht bereits davon, es mit Zahlungsplänen zu verschmelzen. Ihr Netzwerk kann aufgesaugt werden. Es geolokalisiert Sie überall, wo Sie hingehen. Ihre Kredithistorie kann einbezogen werden. Ihre gesamte medizinische und gesundheitliche Historie kann mit einbezogen werden.

Das ist bereits in Israel passiert, und sechs Monate später hören wir von Aktivisten, dass es eine Zweiklassengesellschaft ist und dass Aktivisten im Grunde genommen geächtet und ständig überwacht werden. Es ist das Ende der Zivilgesellschaft, und sie versuchen, es auf die ganze Welt auszuweiten.

Es ist absolut so viel mehr als ein Impfpass … Ich kann nicht genug betonen, dass es die Macht hat, dein Leben auszuschalten oder einzuschalten, dich an der Gesellschaft teilhaben zu lassen oder ausgegrenzt zu werden.“

Die vergessene Geschichte von IBM

Wolf weist auch auf die schreckliche Geschichte von IBM hin, deren Digital Health Pass unsere biometrischen Ausweise über eine Smartphone-App mit unseren Gesundheitsdaten verknüpfen wird. Dieser „Gesundheitspass“ gewährt oder verweigert uns dann den Zugang zu öffentlichen Räumen und Veranstaltungen, basierend auf unserem Impfstatus.

Dies ist im Wesentlichen die moderne Version des Lochkartensystems – der Vorläufer der digitalen Eingabe auf Computern -, das IBM für das Nazi-Regime entwickelt hat, um eine Volkszählung von Juden und anderen unerwünschten Personen zu erstellen, die dann identifiziert, verfolgt und in Gruppen sortiert werden konnten, die für eine Inhaftierung oder Vernichtung vorgesehen waren.

Es ist unbestritten, dass IBMs Technologie den Völkermord des Dritten Reiches an der jüdischen Nation erleichterte, und die IBM-Führung unterstützte die Schreckensherrschaft der Nazis mit vollem Wissen darüber, was sie da tat.

Während es schwer zu verstehen ist, wie eine Firma, die eine so integrale Rolle bei einem Völkermord spielte, über das Kriegsende hinaus überleben durfte, ist es noch schwerer zu ergründen, warum man ihr Jahrzehnte später anvertraute, die gleiche Art von System zu entwickeln.

Man braucht keinen Hut aus Alufolie, um sich zu fragen, ob IBM absichtlich für die Aufgabe ausgewählt wurde, ein „Gesundheitspass“-System zu schaffen, aus dem einfachen Grund, dass der Zweck des Systems selbst fast identisch ist mit dem, der in Nazi-Deutschland eingesetzt wurde. IBM hat auch eine Beziehung zur CIA, die eine Geschichte von Gedankenkontrollmissbrauch und Attentatsprogrammen hat.

IBM spielte eine strategische Rolle im Holocaust

Die Verbindung von IBM zum Dritten Reich ist kein Geheimnis, und IBM hat nie auch nur die belastendsten Details seiner Beteiligung am Holocaust geleugnet. Im Jahr 2001 veröffentlichte Edwin Black, ein Historiker und investigativer Autor, das Buch „IBM and the Holocaust „, in dem er die zentrale Rolle des Unternehmens bei dieser verbrecherischen Tragödie detailliert darlegte.

Das Buch basierte auf Unterlagen, die er aus Archiven in sieben verschiedenen Ländern erhalten hatte. Im Jahr 2012 erhielt Black einen weiteren Cache von Korrespondenz, die enthüllte, wie viel IBM über die Vorgänge in den Nazi-Konzentrationslagern wusste. In einem Artikel in der HuffPost vom Februar 2012 schrieb Black:

„Neu veröffentlichte Dokumente enthüllen noch deutlicher die Details von IBMs zentraler Rolle im Holocaust – alle sechs Phasen: Identifizierung, Ausschluss aus der Gesellschaft, Beschlagnahmung, Ghettoisierung, Deportation und sogar Vernichtung.

Darüber hinaus schildern die Dokumente mit genauer Klarheit die persönliche Beteiligung und das Mikromanagement von IBM-Präsident Thomas J. Watson an der Mitplanung und Mitorganisation von Hitlers Kampagne zur Vernichtung der Juden …“

Die Tatsache, dass Watson eine Provision von 1 % auf alle Geschäftsgewinne erhielt, die aus den Geschäften der Firma mit den Nazis resultierten, mag helfen, seinen Eifer zu erklären, eine solche praktische Rolle in diesem grausamen Geschäft zu übernehmen. Black fährt fort:

„Die neue ‚erweiterte Ausgabe‘ [von ‚IBM und der Holocaust‘] enthält 32 Seiten nie zuvor veröffentlichter interner IBM-Korrespondenz, Memos des Außen- und Justizministeriums und KZ-Dokumente, die IBMs Handlungen und das, was sie während des 12-jährigen Hitler-Regimes wussten, anschaulich darstellen …

Unter den neu veröffentlichten Dokumenten und Archivmaterialien sind geheime Korrespondenz aus dem Jahr 1941, in der die holländische Tochtergesellschaft von IBM gegründet wurde, um mit den Nazis zusammenzuarbeiten, die persönliche Genehmigung des Firmenpräsidenten Thomas Watson für die Freigabe spezieller IBM-Alphabetisierungsmaschinen aus dem Jahr 1939, um die Deportation polnischer Juden zu organisieren, sowie die IBM-Konzentrationslager-Codes, einschließlich IBMs Code für den Tod durch die Gaskammer.

Unter den neu veröffentlichten Fotos der Lochkarten ist diejenige, die für den Statistiker entwickelt wurde, der direkt an Himmler und Eichmann berichtete.“

IBM ist schuldig des Völkermordes

Wie Black erklärt, wurden die Volkszählung und die Identifizierung der Juden von IBM direkt geleitet, zuerst in der New Yorker Zentrale, später durch Tochtergesellschaften in Deutschland, Polen, Holland, Frankreich, der Schweiz und anderen europäischen Ländern. Die IBM-Zentrale leitete auch die Aktivitäten einer holländischen Tochtergesellschaft, die mit der Identifizierung und Liquidierung von Juden in Holland beauftragt war.

„Besonders aussagekräftig sind die neu veröffentlichten Kopien der IBM-KZ-Codes“, schreibt Black. „IBM unterhielt einen Kundenstandort … in praktisch jedem Konzentrationslager, um Lochkarten zu sortieren oder zu verarbeiten und Häftlinge zu verfolgen. Die Codes zeigen die numerische Bezeichnung von IBM für verschiedene Lager …

Verschiedene Häftlingstypen wurden auf IBM-Nummern reduziert, wobei 3 für Homosexuelle, 9 für Asoziale und 12 für Zigeuner stand. Die IBM-Nummer 8 bezeichnete einen Juden. Der Tod eines Häftlings wurde ebenfalls auf eine IBM-Ziffer reduziert: Die 3 stand für natürlichen Tod, die 4 für Hinrichtung, die 5 für Selbstmord und der Code 6 für „Sonderbehandlung“ in Gaskammern.

IBM-Ingenieure mussten Hollerith-Codes erstellen, um zwischen einem Juden, der zu Tode gearbeitet worden war, und einem, der vergast worden war, zu unterscheiden, dann die Karten drucken, die Maschinen konfigurieren, das Personal schulen und die fragilen Systeme alle zwei Wochen vor Ort in den Konzentrationslagern kontinuierlich warten.“

Ein besonders bemerkenswertes Memo kam vom US-Justizministerium, das nach dem Krieg eine bundesweite Untersuchung über die Beziehungen von IBM zum Hitler-Regime einleitete. Das Memo, geschrieben von Howard J. Carter, dem Chefermittler der Economic Warfare Section an seine Vorgesetzten, lautete:

„Was Hitler uns durch seine Wirtschaftskriegsführung angetan hat, hat einer unserer eigenen amerikanischen Konzerne auch getan … Daher steht IBM in einer Klasse mit den Nazis … Die gesamte Weltbevölkerung wird von einem internationalen Monster behindert.“

Black fügt hinzu:

„Es ist wichtig, sich daran zu erinnern, dass Thomas Watson und sein Konzernriese sich des Völkermordes schuldig gemacht haben. Der Vertrag über Völkermord, Artikel 2, definiert Völkermord als „Handlungen, die in der Absicht begangen werden, eine nationale, ethnische, rassische oder religiöse Gruppe ganz oder teilweise zu zerstören.

In Artikel 3 des Vertrages heißt es, dass zu den „Handlungen [gehören], die strafbar sind“, die in Unterabschnitt (e) genannten, also die „Beihilfe zum Völkermord“.

Was die Frage betrifft, wer bestraft werden soll, so spezifiziert der Vertrag die Täter in Artikel 4: „Personen, die Völkermord oder eine der anderen in Artikel 3 aufgezählten Handlungen begehen, werden bestraft, unabhängig davon, ob es sich um verfassungsmäßig verantwortliche Machthaber, Amtsträger oder Privatpersonen handelt. International Business Machines und sein Präsident Thomas J. Watson haben nach jedem Standard Völkermord begangen.“

Massiv organisierte Information als Mittel der sozialen Kontrolle

Wie Black in der Einleitung zu seinem Buch „IBM und der Holocaust“ schreibt, war sich die Welt zur Zeit von Hitlers Machtübernahme nicht bewusst, dass „massiv organisierte Informationen“ „zu einem Mittel der sozialen Kontrolle, einer Kriegswaffe und einem Fahrplan für die Zerstörung von Gruppen geworden sind“. Heute kann man uns nicht vorwerfen, dass wir nicht verstehen, dass massive Datensammlungen genutzt werden können und genutzt werden, um Gesellschaften auf der ganzen Welt zu manipulieren.

Daher wäre es irrsinnig naiv zu glauben, dass digitale Impfzertifikate, die mit unseren biometrischen IDs, Bankdaten, Kredithistorien und Gesundheitsdaten verknüpft sind, am Ende nicht als Werkzeug zur sozialen Kontrolle und als Waffe zur Gruppenzerstörung eingesetzt werden würden.

Wie Black hervorhebt, wäre Hitler, wie andere Tyrannen vor ihm, ohne IBM und seine Informationstechnologie nicht annähernd so erfolgreich in seinem Plan gewesen, die Juden auszurotten. Hitler erhielt auch Hilfe von einer anderen unerwarteten Seite:

„In der verkehrten Welt des Holocausts waren gediegene Fachleute Hitlers Vortrupps. Polizeibeamte vernachlässigten ihre Pflicht zugunsten des Schutzes von Schurken und der Verfolgung von Opfern.

Juristen pervertierten die Vorstellungen von Gerechtigkeit, um antijüdische Gesetze zu schaffen. Ärzte verunglimpften die Kunst der Medizin, um grausame Experimente durchzuführen und sogar auszuwählen, wer gesund genug war, um zu Tode gearbeitet zu werden – und wer kostengünstig in die Gaskammer geschickt werden konnte“, schreibt Black.

„Wissenschaftler und Ingenieure entwürdigten ihre höhere Berufung, um die Instrumente und Rationalitäten der Vernichtung zu entwickeln. Und Statistiker nutzten ihre wenig bekannte, aber mächtige Disziplin, um die Opfer zu identifizieren, den Nutzen ihrer Vernichtung zu projizieren und zu rationalisieren, ihre Verfolgung zu organisieren und sogar die Effizienz des Genozids zu überprüfen.“

Werden Sie es zulassen, dass Sie in ein Monster verwandelt werden?

Edmund Burke sagte einmal: „Das Einzige, was für den Triumph des Bösen notwendig ist, ist, dass gute Menschen nichts tun. Anders ausgedrückt: Gute Menschen müssen sich zusammenreißen und sich weigern, Anweisungen zu befolgen, von denen sie vermuten, dass sie schädlich sind oder von denen sie wissen, dass sie zu einem bösen Ende führen.

Wie das Milgram-Experiment von 1962, das in „Willst du den kriminellen Autoritären gehorchen?“ vorgestellt wird, zeigt, befolgen die meisten Menschen leider nur Befehle, wenn sie von einer vermeintlichen Autorität erteilt werden. „Ich habe nur Befehle befolgt“ war in der Tat eine gängige Ausrede während der Nürnberger Prozesse, die auf das Ende des Zweiten Weltkriegs folgten.

Diese Ausrede wird dieses Mal nicht ausreichen, so dass so ziemlich jeder an diesem Punkt wahrscheinlich eine präventive innere Reflexion durchführen muss, um seinen ethischen Kompass in Vorbereitung auf das, was als nächstes kommen könnte, auszurichten.

Ich habe keinen Zweifel daran, dass die kommenden Monate und Jahre Ihre Ethik und Menschlichkeit auf die Probe stellen werden, und ein klares Bild der jüngsten Geschichte zu haben – wie der größte Völkermord der modernen Geschichte tatsächlich mithilfe von Informationstechnologie implementiert und durchgeführt wurde – kann ein wertvoller Leitfaden sein, der Ihnen helfen kann, schwerwiegenden Fehlurteilen auszuweichen.

Die zentrale Rolle der Informationstechnologie im Holocaust

In seiner Bucheinführung fasst Black die zentrale Rolle der Informationstechnologie von IBM im Holocaust zusammen:

„Als Hitler an die Macht kam, war es ein zentrales Ziel der Nazis, die 600.000 Juden Deutschlands zu identifizieren und zu vernichten. Für die Nazis waren Juden nicht nur diejenigen, die das Judentum praktizierten, sondern diejenigen mit jüdischem Blut, unabhängig von ihrer Assimilation, ihren Mischehen, ihrer religiösen Aktivität oder sogar ihrer Konversion zum Christentum.

Erst nachdem Juden identifiziert worden waren, konnten sie gezielt beschlagnahmt, ghettoisiert, deportiert und schließlich ausgerottet werden. Generationen von kommunalen, kirchlichen und staatlichen Aufzeichnungen in ganz Deutschland – und später in ganz Europa – zu durchsuchen, war eine so monumentale Aufgabe, dass man dafür einen Computer brauchte. Doch 1933 gab es keinen Computer.

Als das Reich eine systematische Kampagne zur wirtschaftlichen Entrechtung der Juden durchführen musste und später mit der massiven Umsiedlung der europäischen Juden aus ihren Häusern in Ghettos begann, war die Aufgabe wieder so gewaltig, dass man einen Computer brauchte. Aber 1933 gab es noch keinen Computer.

Als die Endlösung versuchte, die Juden effizient aus den europäischen Ghettos entlang der Eisenbahnlinien in die Vernichtungslager zu transportieren, mit einem so präzisen Timing, dass die Opfer direkt aus dem Güterwagen in die wartende Gaskammer gehen konnten, war die Koordination eine so komplexe Aufgabe, dass auch dies einen Computer erforderte. Aber 1933 gab es noch keinen Computer.

Es gab aber eine andere Erfindung: das IBM-Lochkarten- und Kartensortiersystem – ein Vorläufer des Computers. IBM, vor allem durch seine deutsche Tochtergesellschaft, machte Hitlers Programm der Judenvernichtung zu einer technologischen Mission, die das Unternehmen mit erschreckendem Erfolg verfolgte.

IBM Deutschland, mit eigenem Personal und eigener Ausrüstung, entwarf, führte aus und lieferte die unverzichtbare technologische Unterstützung, die Hitlers Drittes Reich benötigte, um das zu erreichen, was noch nie zuvor getan worden war – die Automatisierung der menschlichen Vernichtung …

Ich wurde von einer Frage heimgesucht, deren Antwort sich den Historikern lange entzogen hat. Die Deutschen hatten immer die Listen mit den jüdischen Namen. Plötzlich stürmte eine Schwadron grimmig dreinblickender SS-Leute auf einen Stadtplatz und forderte die aufgelisteten Personen auf, sich am nächsten Tag am Bahnhof einzufinden, um in den Osten deportiert zu werden. Aber wie kamen die Nazis an die Listen? Jahrzehntelang hat das niemand gewusst. Nur wenige haben gefragt.

Die Antwort: Der Volkszählungsbetrieb von IBM Deutschland und ähnliche fortschrittliche Technologien zur Volkszählung und -registrierung. IBM wurde 1898 von dem deutschen Erfinder Herman Hollerith als Unternehmen für Volkszählungstabellen gegründet. Volkszählung war sein Geschäft. Aber als IBM Deutschland sein philosophisches und technologisches Bündnis mit Nazi-Deutschland einging, bekamen Volkszählung und Registrierung eine neue Aufgabe.

IBM Deutschland erfand die rassische Volkszählung – sie listete nicht nur die Religionszugehörigkeit auf, sondern auch die Abstammung über Generationen hinweg. Das war die Datenlust der Nazis. Nicht nur, um die Juden zu zählen – sondern um sie zu identifizieren.

Die Registrierung von Personen und Vermögenswerten war nur eine der vielen Anwendungen, die Nazi-Deutschland für Hochgeschwindigkeits-Datensortierer fand. Die Zuteilung von Lebensmitteln wurde auf der Grundlage von Datenbanken organisiert, was Deutschland erlaubte, die Juden auszuhungern.

Sklavenarbeit wurde größtenteils durch Lochkarten identifiziert, verfolgt und verwaltet. Lochkarten sorgten sogar dafür, dass die Züge pünktlich fuhren und katalogisierten ihre menschliche Fracht. Die Deutsche Bahn … verhandelte direkt mit der Geschäftsleitung in Berlin. Dehomag unterhielt Lochkarteninstallationen in Bahndepots in ganz Deutschland und schließlich in ganz Europa.“

Mit nur 2.000 automatischen Tabulatoren aus der Zeit vor dem Computer war das Dritte Reich in der Lage, Juden jeder Couleur in mehreren Ländern effizient zu identifizieren, zu sortieren, zu verfolgen und zu fangen. Jetzt spulen wir vor bis heute, wo praktisch jeder Mensch auf dem Planeten seine persönlichen Daten abgeschöpft hat, Stunde für Stunde, Tag für Tag, Jahr für Jahr.

Die Daten von Jahrzehnten werden katalogisiert und in einer Art und Weise kreuztabelliert, die wir uns wahrscheinlich nicht einmal vorstellen können. Was glauben Sie, wie effizient ein moderner Holocaust durch Möchtegern-Diktatoren sein könnte, wenn man die heutigen Technologien einsetzt? Ich überlasse es Ihnen, darüber nachzudenken.

IG Farben, ein weiterer Ermöglicher des Völkermordes

Bislang hat kein Big-Tech-Unternehmen geschworen, den Einsatz seiner Technologien bei dem Versuch zu verbieten, den Holocaust zu wiederholen, und das schließt IBM ein, das dabei eine zentrale Rolle spielte.

In einem Artikel in der Village Voice aus dem Jahr 2002 sprach Black dieses Manko an und wies darauf hin, dass IBM sich zwar geweigert hat, über seine Rolle in Hitlers Regime zu sprechen, dass aber andere Unternehmen wie der deutsche Medienkonzern Bertelsmann und Ford Motor zumindest den Mut hatten, ihre Firmengeschichte zu korrigieren und zuzugeben (und sich dafür zu entschuldigen), Hitler gesponsert zu haben.

Während die Technologie eine entscheidende Rolle beim Holocaust spielte, arbeiteten auch führende Vertreter der chemischen und pharmazeutischen Industrie mit Hitler zusammen. Einer der prominentesten war der deutsche Chemie- und Pharmakonzern IG Farben, der einen Fabrikkomplex in der Nähe von Monowitz (dem Sklavenarbeitslager in Auschwitz) hatte und dort sogar die IBM-Einrichtungen unterbrachte.

IG Farben nutzte Sklavenarbeiter aus dem Lager Monowitz und die Technologie von IBM, um sie zu überwachen. „Die Systeme in Monowitz waren auf die spezifische Codierung zugeschnitten, die Farben benötigte, um die Tausenden von Sklavenarbeitern, die dort arbeiteten und starben, zu verarbeiten“, erklärt Black. Der Auschwitz-Archivar Piotr Setkiewicz sagte Black weiter:

„Das Hollerith-Büro der IG Farben in Monowitz nutzte die IBM-Maschinen als System zur Computerisierung der Zivil- und Sklavenarbeiterressourcen. Das gab Farben die Möglichkeit, Menschen mit bestimmten Fähigkeiten zu identifizieren, vor allem Fähigkeiten, die für den Bau bestimmter Gebäude in Monowitz benötigt wurden.“

Natürlich war die IG Farben auch im Pharmageschäft tätig, und Häftlinge aus Auschwitz wurden für grausame medizinische Experimente in der Einrichtung des Unternehmens eingesetzt.

Zwar wurden IG-Farben-Führungskräfte nach dem Krieg vor Gericht gestellt, doch ihre Strafen fielen gering aus. Nur ein Beispiel: Fritz Ter Meer, ein hochrangiger Manager, der wegen Sklaverei und medizinischem Massenmord angeklagt war, verbüßte nur drei seiner siebenjährigen Haftstrafe und wurde nach seiner Freilassung Vorsitzender des Bayer-Beirats.

Einige haben spekuliert, dass der Grund, warum sie so glimpflich davonkamen, ihre Verbindungen zu anderen mächtigen Persönlichkeiten waren, wie John Rockefeller, dem Gründer von Standard Oil und einem der Vordenker bei der Schaffung von Big Pharma. (Es gab tatsächlich eine Standard Oil IG Farben Gesellschaft. Ohne die fossilen Brennstoffe von Standard Oil hätte IG Farben keine synthetischen Düngemittel oder Kraftstoffe herstellen können.) Wie von Jon Rappoport angemerkt:

„Man könnte sagen, dass der nach dem Krieg entstehende globale Pharmakoloss eine Reinkarnation des Farben-Musters war: Profit vor Sicherheit; tödliche medizinische Experimente jenseits jeder gesetzlichen Grenze; der Einsatz von Medikamenten/Impfstoffen als Mittel der Kontrolle.“

IBM kooperiert mit Moderna

IBM hat sich jetzt mit dem COVID-19-Impfstoffhersteller Moderna zusammengetan. Gemeinsam produzieren sie digitale COVID-19-Impfpässe, um geimpfte Personen in Echtzeit zu verfolgen. Ein Pilotprogramm wurde bereits im Bundesstaat New York eingeführt.

IBM und Moderna werden „Technologien erforschen, einschließlich künstlicher Intelligenz, Blockchain und Hybrid-Cloud“, um „ein intelligenteres COVID-19-Impfstoffmanagement zu unterstützen“, heißt es in einer Pressemitteilung. Kurz gesagt, die Partnerschaft soll den Datenaustausch zwischen „Regierungen, Gesundheitsdienstleistern, Life-Science-Organisationen und Einzelpersonen“ erleichtern, aber diese Daten sind nicht auf Gesundheitsdaten beschränkt.

Wie Raul Diego in einem Artikel der Mint Press News vom 10. März 2021 berichtet, gehören zu den anderen „multiplen Blockchain-Ledger-Anwendungen“, die genutzt werden, die IBM-Dienste Blockchain Transparent Supply und Food Trust, die Daten über die Beschaffung von Lebensmitteln und die Lieferkette austauschen, sowie der grenzüberschreitende Zahlungsverkehrsdienst Blockchain World Wire.

Wenn man bedenkt, wie ähnliche Arten von Daten (aber weit weniger umfangreich) verwendet wurden, um Hitlers Völkermord durchzuführen, müssen wir wirklich anfangen, darüber nachzudenken, wie all diese Daten, die gesammelt und geteilt werden, missbraucht werden könnten. Obwohl nicht viel diskutiert, ist die Sammlung genetischer Daten ebenfalls Teil dieses Programms, was alle möglichen unangenehmen Möglichkeiten eröffnet.

IBM ist auch in der Strafverfolgung stark vertreten

In Israel hat das Erfordernis von Impfpässen bereits zu einer Zweiklassengesellschaft geführt, in der ungeimpfte Personen geächtet sind und bestimmte öffentliche Orte wie Bars, Restaurants, Hotels und öffentliche Sportanlagen nicht mehr betreten dürfen.

Im Moment sind Impfpässe in den USA noch freiwillig, aber IBM betrachtet seinen Gesundheitspass bereits als Modell für das, was in Zukunft verpflichtend sein wird. Laut Steve LaFleche, IBMs Marktführer für den öffentlichen und föderalen Bereich in den USA, werden die Pässe nicht mehr freiwillig sein, „sobald Richtlinien und Vorschriften der Regierung den privaten Sektor dazu zwingen, ihre Implementierung durchzusetzen. Wie von Diego angemerkt:

„Praktischerweise kann IBMs starke Präsenz im Bereich der Strafverfolgung, als einer der weltweit größten Anbieter von digitalen Profilierungstechnologien und KI-Polizeisystemen, auch bei etwaigen Hindernissen helfen, denen Moderna bei impfkritischen Bevölkerungsgruppen begegnen könnte.“

Wenn man das große Ganze betrachtet, ist IBM der beste und schlechteste Kandidat für den Job, Impfpässe zu erstellen. Das Unternehmen hat in der Vergangenheit Völkermord ermöglicht, indem es Volkszählungsdaten missbrauchte (was sein ursprüngliches Geschäft war) und Technologien zur Identifizierung, Verfolgung und Erfassung von Personen auf der Grundlage bestimmter Parameter wie Blutlinien und Religionszugehörigkeit entwickelte.

Sie nutzten ihre Technologie auch, um Gebiete der Lebensmittelproduktion zu identifizieren, in denen Juden lebten, um sie auszuhungern, und jetzt planen sie, ihre Dienste Blockchain Transparent Supply und Food Trust, die Daten über die Beschaffung von Lebensmitteln und die Lieferkette austauschen, sowie ihren grenzüberschreitenden Zahlungsabwicklungsdienst Blockchain World Wire zu nutzen. Wie könnte das alles missbraucht werden?

Nur durch die Aufdeckung und Untersuchung dessen, was wirklich passiert ist, kann die Welt der Technologie endlich das altbekannte Motto annehmen: Nie wieder. ~ Edwin Black

Um eine Vorstellung zu bekommen, schauen Sie sich einfach die Dienste an, die sie Nazi-Deutschland geleistet haben. Wenn man die Geschichte von IBM seziert und sie mit ihrer aktuellen Rolle in der COVID-19-Pandemie vergleicht, ist es praktisch unmöglich, nicht zu dem Schluss zu kommen, dass sie perfekt ausgestattet sind, um eine makellose Wiederholung des Holocausts durchzuführen, aber in einem unvorstellbaren Ausmaß und mit unfassbarer Effizienz.

Der einzige Unterschied ist, dass sie nicht dabei helfen würden, ein bestimmtes nationales, religiöses oder rassisches Profil zu jagen. Für den Anfang werden sie Jagd auf Impfgegner machen. Danach kann man nicht mehr sagen, was die Zielgruppe sein könnte. Aber was auch immer es ist, sie werden in der Lage sein, sie mit fast müheloser Leichtigkeit zu identifizieren und aufzuspüren.

Wie Black in der Einleitung seines Buches anmerkt: „Nur wenn wir aufdecken und untersuchen, was wirklich passiert ist, kann die Welt der Technologie endlich das altbekannte Motto annehmen: Nie wieder“. Wir müssen das tun und zu einem globalen Konsens kommen, dass wir eine Wiederholung der Geschichte einfach nicht zulassen werden.

Ein kleiner Lichtblick inmitten all dieser Dunkelheit ist Gouverneur Ron DeSantis, der am 29. März 2021 ankündigte, dass er eine Durchführungsverordnung erlassen wird, die es lokalen Regierungen und Unternehmen verbietet, Impfzeugnisse zu verlangen.

„Es ist völlig inakzeptabel, dass entweder die Regierung oder der private Sektor Ihnen die Anforderung auferlegt, dass Sie einen Impfnachweis vorlegen müssen, um einfach nur an der normalen Gesellschaft teilzunehmen“, sagte er.

Er fordert die Legislative des Bundesstaates auf, eine Maßnahme zu schaffen, die es ihm erlaubt, diese in ein Gesetz zu unterschreiben. Es bleibt zu hoffen, dass solche Gesetze in Kraft gesetzt werden und andere Bundesstaaten dem Beispiel folgen.

IBM und Bill Gates

Falls Sie es nicht wissen: Bill Gates war in den frühen 80er Jahren dafür verantwortlich, IBM das DOS-Betriebssystem für die damals neuen Personal Computer zur Verfügung zu stellen, was die massive Explosion der Computertechnologie einläutete. Ich erinnere mich noch sehr gut daran. Ich bekam meinen ersten IBM-Klon-PC um 1985.

Der Grund, warum das so wichtig ist, ist, dass Computer-Hardware schließlich zu einer Massenware wurde und Computersoftware die Quelle des größten Teils der Technologieeinnahmen wurde. Gates‘ ruchlose Strategien führten ihn schließlich dazu, der reichste Mann der Welt zu werden. Dieser Mantel wechselt nun zwischen Bezos und Musk.

Allerdings beträgt die aktuelle Marktkapitalisierung von IBM 110 Milliarden Dollar, während die Marktkapitalisierung von Microsoft mit über 1 Billion Dollar zehnmal so hoch ist. Während IBM also eine eindeutig schmutzige Geschichte hat, die bis in den Zweiten Weltkrieg zurückreicht, ist die wahrscheinlich ernstere Bedrohung Gates selbst, der größtenteils dafür verantwortlich ist, dieses ganze COVID-Wohlstandstransfer-Spiel zu entwickeln und davon zu profitieren, und zwar durch seine strategische Partnerschaft mit der Weltgesundheitsorganisation, wie wir in früheren Artikeln sorgfältig dargelegt haben.

Es ist interessant, dass IBM seinen ungeheuerlichen Beitrag zur Vernichtung von Millionen von Juden in Deutschland wiederholt, aber das verblasst gegenüber den wahrscheinlichen unbeabsichtigten Folgen von Gates‘ Plänen, die wahrscheinlich weit über die in Nazi-Deutschland verlorenen Leben hinausgehen werden. Wir müssen alles tun, was wir können, um sicherzustellen, dass er keinen Erfolg hat.

Zu harsch? Dann schlage ich vor, Sie lesen Gary Barnetts jüngsten Artikel über Lew Rockwell, in dem er feststellt:

„Die Auslöschung von Gesellschaften durch Genozid und Demozid wird auf viele Arten erreicht, durch Krieg, erzwungenes Verhungern, psychologische Zerstörung, Masseninhaftierung und Sterilisation; durch chemische Kampfstoffe, Bomben, Atomwaffen, und jetzt wird das Töten durch ‚Impfung‘ erfolgen.

Sicherlich scherzen Sie, aber das tue ich nicht, denn die wahllose Tötung von Hunderten von Millionen oder Milliarden von Menschen auf der ganzen Welt durch die Hände der Mächtigen wird angestrebt.

Manche nennen es Bevölkerungskontrolle, manche nennen es Entvölkerung, aber es ist einfach geplanter Massenmord, um die Agenden der Wenigen zu begünstigen. Das Werkzeug, das benutzt wird, um dieses Ziel zu erreichen, ist das ungetestete, experimentelle, bewusstseinsverändernde, genverändernde, giftige Gift, das Covid-19 „Impfstoff“ genannt wird, und es ist die neueste Waffe der Massenvernichtung.

Viele haben schreckliche Auswirkungen aufgrund dieser Injektionen, und viele andere sterben. Einige sterben sofort nach der Einnahme dieser Spritze, einige sterben nach ein paar Stunden oder Tagen, andere nach ein paar Wochen, und die langfristigen Auswirkungen sind zu diesem Zeitpunkt praktisch unbekannt. (In fast jedem Fall wird der Zusammenhang von den Medien geleugnet.)

Es ist, als ob die Menschen taub, stumm und blind sind, wenn es um Logik geht, da diese fälschlicherweise behauptete Krankheit namens COVID, die angeblich eine Überlebensrate von 99,98% hat, als tödliche Pandemie behandelt wird, und die ‚Heilung‘, die empfohlen wird, ist ein ‚Impfstoff‘, der viel mehr tötet als der absichtlich geschaffene falsche Virus-Betrug.“

