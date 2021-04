Lügen ist ihr Geschäft: U.S. Propaganda gegen China – Die Steve Bannon Verbindung

Von Christopher Black: Er ist ein internationaler Strafverteidiger mit Sitz in Toronto. Er ist bekannt für eine Reihe hochkarätiger Kriegsverbrecherfälle und veröffentlichte kürzlich seinen Roman Beneath the Clouds. Er schreibt Essays über internationales Recht, Politik und das Weltgeschehen.

Das dunkle Netz der amerikanischen Propaganda besteht aus vielen Facetten, einige davon sind offizielle staatliche Propagandaagenturen, sowie die privaten Medien, die von Menschen mit dem gleichen Denken oder durch direkten Einfluss der Geheimdienste kontrolliert werden.

Ende Januar 2021 veröffentlichte die NATO-Denkfabrik „The Atlantic Council“ ein Papier mit dem Titel „The Longer Telegram“ (Das längere Telegramm), in dem eine Strategie vorgeschlagen wird, mit der die Vereinigten Staaten die Weltherrschaft erlangen wollen, eine Strategie, die sich auf China als Haupthindernis für diese Herrschaft konzentriert, wobei Russland nur noch als „Störfaktor“ betrachtet wird. Es ist die Fantasie von Größenwahnsinnigen, die in dunklen Zimmern sitzen und von der Weltmacht träumen und diese mit allen Mitteln erreichen wollen, einschließlich des Weltkriegs.

Es ist im Wesentlichen ein Propagandadokument, das nicht nur dazu dient, einen neuen Weltkrieg, den amerikanischen Krieg gegen China, auszurufen, sondern auch zu versuchen, diesen Krieg zu rechtfertigen. Es beschreibt ein China, das nicht existiert, außer in den Fantasien dieser rechten Ideologen. Die Beleidigungen übersäen jede Seite; gegen Präsident Xi, gegen die Kommunistische Partei, gegen die chinesische Kultur und Errungenschaften. Der sekundäre Zweck ist natürlich der Versuch, Unruhe und Spaltung innerhalb Chinas zu erzeugen, es zu schwächen, den Sozialismus zu Fall zu bringen, China zu stürzen, weil es behauptet, Dinge zu wissen, Dinge zu enthüllen. Es ist fast wie das Drehbuch eines Dramas geschrieben, aber im Grunde genommen ist es ein kriminelles Dokument, das von Kriminellen und Narren geschrieben wurde.

Der Titel des Dokuments ist eine Anspielung auf ein Dokument, das als „Langes Telegramm“ bekannt ist und 1946 vom außenpolitischen Berater der USA, George Kennan, verfasst wurde, in dem eine Strategie zur Zerstörung der Sowjetunion dargelegt wurde, eine Strategie, die auch verfolgt wurde. Es ist also davon auszugehen, dass der Autor oder die Autoren dieses Dokuments davon ausgehen, dass es die Strategie des Biden-Regimes werden wird, und in der Tat haben wir in den westlichen Medien und in politischen Kreisen viele Diskussionen über dieses Dokument gesehen, vor allem Zustimmung, was darauf hindeutet, dass es in hohen Kreisen in Erwägung gezogen wird, und wir haben auch mit den ersten Äußerungen von Präsident Biden gesehen, dass die amerikanische Aggression fortgesetzt und intensiviert werden wird.

Das Rätsel für viele ist, wer das Dokument geschrieben hat, da es von Anonymous unterzeichnet wurde. Es könnte einen einzigen Autor haben, aber das Wort „Anonymous“ könnte eine Maske für ein Komitee sein, oder es könnte von Bidens neuem Staatssekretär Anthony Blinken geschrieben worden sein. Wer auch immer der Autor ist, es hat eindeutig die Zustimmung des Atlantikrates und damit der NATO und der NATO-Regierungen. Allerdings wurden bei seiner Abfassung mehrere andere Namen vorgeschlagen, darunter die üblichen Verdächtigen gegen China, Mike Pompeo, John Bolton und Steve Bannon.

Warum werden diese Namen als Möglichkeiten in Betracht gezogen? Blinken und das Obama-Team, das den „pivot to Asia“ begonnen hat, sind offensichtliche Kandidaten. Aber Mike Pompeo, als ehemaliger Chef der CIA und Trumps Außenminister, ist eine Möglichkeit wegen seiner Positionen von großer Macht und Einfluss. Seine Anti-China-Rhetorik ist berüchtigt. John Bolton ist aus denselben Gründen eine Möglichkeit, eine Reihe von hohen Posten, ein Mann mit Einfluss auf der Rechten, der in den USA Positionen innehatte, egal welche Partei die Präsidentschaft innehat, der nur in Begriffen von Herrschaft und Krieg denken kann und der starke Ansichten gegen China und die Kommunistische Partei vertritt.

Dann ist da noch Steve Bannon, einer der lautesten der Anti-China-Falken in den heutigen Vereinigten Staaten, dessen ständige Propaganda gegen China und den Sozialismus darauf abzielt, allgemeine Feindseligkeit gegenüber China zu erzeugen. Da er jetzt nicht mehr an der Macht ist, ist es unwahrscheinlicher, dass er direkt beteiligt ist. Aber sein Propaganda-Internet- und Radioprogramm ist rabiat antichinesisch und unterstützt die im Längeren Telegramm geäußerten Ansichten.

Über ihn ist weniger bekannt, aber er ist es wert, untersucht zu werden, um die Funktionsweise des amerikanischen Propagandasystems zu verstehen. Er ist eine Figur, die aus dem Schatten tritt und über eine Reihe von Stufen vom US-Marineoffizier und Assistenten des Chefs der US-Marineoperationen zum Goldman-Sachs-Banker, zum Hollywood-Produzenten, zum Freund der Reichen, zum Radiomoderator, zum Berater von Präsident Trump, zum Mitglied des Nationalen Sicherheitsrats aufsteigt, der jetzt seine antichinesische Propaganda in seiner Fernseh- und Radioshow fortsetzt, die bezeichnenderweise War Room heißt und die er gemeinsam mit der britischen rechtsextremen Persönlichkeit Raheem Kassam moderiert. Kassam war unter anderem Berater von Nigel Farage von der British Independence Party und arbeitete davor für die rechtsextreme Henry Jackson Society in London, die das Ziel hat, den Kapitalismus überall zu verbreiten und die Russland und China als „Gefahren für die Demokratie“ ins Visier nimmt.

In seiner War-Room-Sendung vom 11. Februar wiederholte Bannon seine große Lüge, dass das Covid-9-Virus aus einem Labor der chinesischen PLA in Wuhan stamme, obwohl die WHO bestätigte, dass dies höchst unwahrscheinlich sei, und sagte, dass seine Herkunft anderswo untersucht werden müsse. In dieser Sendung gab Bannon vor, eine chinesische Frau zu interviewen, die nicht namentlich genannt wurde, nur mit dem Codenamen TCC, die behauptet, sie sei eine Ärztin mit Insiderwissen über China, die Bannons Behauptung unterstützt, dass es sich um eine „Biowaffe“ handelt. Dies ist die Art von Propaganda, die das amerikanische Volk und andere ständig von Bannon und seine Crew gefüttert wird, Propaganda entwickelt, um Angst und Hass auf China zu erhöhen und direkt beschuldigen China einen Angriff auf die Vereinigten Staaten zu machen. Das klare Ziel ist es, die US-Regierung zu drängen, in den Krieg mit China zu ziehen.

Woher Bannon das Geld bekommt, um seine Operation zu betreiben, ist auch eine Frage. Ein Teil davon soll aus Tantiemen von Wiederholungen der amerikanischen Comedy-Show Seinfeld stammen, in die er 1990 investiert hatte, aber er hat auch sehr enge Beziehungen zu Guo Wengui, alias Miles Kwok, einem chinesischen Milliardär, der aus China floh, als er wegen Korruption, Bestechung und Betrug angeklagt wurde und seither ständig Propaganda gegen China und die Kommunistische Partei betreibt. Er und Bannon waren an einer Firma namens GTV Media Group beteiligt, die sie im Jahr 2020 gründeten. Gegen die beiden Männer wird wegen Betrugs in einem Schema ermittelt, bei dem 300 Millionen Dollar aus den Taschen der Investoren verschwanden. Außerdem wird gegen sie wegen ihrer Rolle in einer Go Fund me-Kampagne zur Finanzierung der Trump-Mauer an der mexikanischen Grenze wegen Betrugs und Postbetrugs ermittelt. Es wird behauptet, dass die Leute Geld gespendet haben, das für die Mauer verwendet werden sollte, aber es wurde von Bannon und Guo für ihren persönlichen Gebrauch abgeschöpft. Für diese Verbrechen wurde Bannon von Trump begnadigt, sodass er außer in Zivilprozessen niemals für seinen Betrug zur Rechenschaft gezogen werden kann.

Bannon behauptet, er sei von Ideologie getrieben, von der Sorge um die Demokratie. Aber der Nachrichtendienst Axios enthüllte im Oktober 2019, dass Bannon, nachdem er das Weiße Haus verlassen hatte, von Guo einen Vertrag über „Beratungsdienstleistungen“ erhielt, für die er 2018-19 eine Million Dollar erhielt. Derjenige, der die Zeche zahlt, bestimmt den Ton.

Für fremdes Geld zu arbeiten, ist für Bannon, der jetzt behauptet, ein „Antiglobalist“ zu sein, nichts Fremdes. Er begann seine Finanzkarriere bei Goldman Sachs, einer der großen globalen Investmentbanken, die sich mit Fusionen und Übernahmen beschäftigen. Als er dann feststellte, dass er auf eigene Faust mehr Geld verdienen konnte, gründete er 1990 seine eigene Investmentfirma, Bannon and Company, die er nutzte, um von der globalen Expansion der US-Filmindustrie zu profitieren. Da er nicht in der Lage war, genügend Mittel für Investitionen in geistiges Eigentum wie Filmtantiemen aufzubringen, ging er eine Partnerschaft mit der japanischen Investmentbank Nissho Iwai ein, die ihm über fünf Jahre hinweg Millionen von Dollar zur Verfügung stellte.

Sich auf ausländisches Geld zu verlassen, wurde zu seinem modus operandi. Er sagte einmal: „Unsere Stärke war es, mit amerikanischen Firmen zusammenzuarbeiten, um mit ausländischen Investoren zu arbeiten.“ Durch seine Geschäfte in Kalifornien erwarb er Anteile an der Fernsehserie „Seinfeld“, die ihm große Gewinne einbrachten. Im Jahr 1996, nachdem der japanische Deal ausgelaufen war, schloss er sich mit der französischen Investmentbank Societe General zusammen und zur gleichen Zeit hatte er auch einen Investitionsdeal mit Prinz Alwaleed bin Talal, einem Neffen des saudischen Königs, der Chef der United Saudi Commercial Bank war, dem er half, Investitionen in das Hollywood-Filmgeschäft zu erhalten. Es ist zu dieser Zeit, dass er sich mit Donald Trump einlässt, 1991 kaufte er Trumps Yacht, er behauptete, „um Trump aus der Patsche zu helfen“ und 1995, als er und ein Investor aus Singapur das Plaza Hotel in New York erwarben.

Er behauptet, er habe sich infolge der Finanzkrise 2008 weiter nach rechts gewandt und begann dann, Filme über den Niedergang Amerikas zu unterstützen, unterstützte die rechte Tea-Party-Bewegung und trat dann 2012 Bretibart Media bei, das der Milliardärsfamilie Mercer gehört, und nutzte sein Internetprogramm, um Trumps Kandidatur für das Präsidentenamt zu unterstützen. Als Trump gewählt wurde, wurde er zum Mitglied des Nationalen Sicherheitsrates ernannt. Bannon war einer derjenigen, die Trump dazu drängten, das Pars-Klima-Abkommen aufzugeben und ein Einreiseverbot für Muslime in die USA zu verhängen, eine Aktion, die seine saudischen Freunde verärgerte.

Nachdem es im Weißen Haus zu Konflikten gekommen war, wurde Bannon hinausgedrängt, um zu Breitbart zurückzukehren. Doch einige seiner Äußerungen und rassistischen Ansichten führten dazu, dass sogar die rechte Erbin Rebekkah Mercer, der ein Teil von Breitbart gehörte, ihn aus seiner Radioshow drängte, was dazu führte, dass er seine Verbindungen zu Guo festigte, sein Geld nahm und sein eigenes Programm startete.

Das dunkle Netz der amerikanischen Propaganda besteht aus vielen Facetten, einige davon sind offizielle staatliche Propagandaagenturen wie Voice of America, die CIA, NED und so weiter, sowie die privaten Medien, die von Leuten mit der gleichen Denkweise oder durch direkten Einfluss der Geheimdienste kontrolliert werden. Bannon ist ein Beispiel für die schäbigen Charaktere, die diese Schattenwelt bevölkern, die sich fast nahtlos zwischen der Regierung und der privaten Sphäre bewegen. Sie sind Opportunisten, die denken, sie können einen Dollar zu machen, indem sie Propaganda gegen fremde Nationen und Völker schaffen.

Sie behaupten, sich um „Demokratie“ und „Menschenrechte“ zu sorgen, aber in Wirklichkeit geht es ihnen nur darum, ihre eigenen Taschen zu füllen, und es ist ihnen egal, wie sie das tun. Für sie ist das Lügen ihr Geschäft. „