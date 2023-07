Ice Cube gibt auf die Frage, warum er sich nicht impfen lassen will, eine der besten Antworten aller Zeiten

Tucker Carlson veröffentlichte am Dienstagabend auf Twitter (X) seine neueste Folge mit dem Titel „Ep. 10 Bleiben Sie auf der Spur: unsere Fahrt durch South Central LA mit Ice Cube.“.

Ep. 10 Stay in your lane: our drive through South Central LA with Ice Cube.



(next episode: Ice Cube sits down with us at his studio) pic.twitter.com/cUgCh2xccH