Was für ein Zufall: Dengue-Fälle schießen in die Höhe, während der Impfstoff kurz vor der Zulassung steht.

Und genau zu dem Zeitpunkt, an dem Bill Gates seine gentechnisch veränderten Moskitos auf den Markt bringt

Meryl Nass

Ein Dengue-Impfstoff wurde 2019 in den USA zugelassen, nachdem er auf den Philippinen Dutzende Kinder getötet hatte. Beamte des philippinischen Gesundheitsministeriums und von Sanofi wurden in diesem Fall wegen Totschlags vor Gericht gestellt, kurz bevor die FDA demselben Impfstoff eine Zulassung erteilte. Obwohl die Zulassung nur für Personen im Alter von 9 bis 16 Jahren erteilt wurde und nur, wenn sie bereits einmal an Dengue erkrankt waren, wurde er mit Ihren Steuergeldern in ganz Puerto Rico eingeführt. Werden sich alle Impfstoffhersteller an diese Vorschriften halten?

Hier ist, was die CDC über den lizenzierten Impfstoff schreibt:

Dieser Impfstoff unterscheidet sich von anderen Impfstoffen dadurch, dass er nur für Personen empfohlen wird, die bereits mit dem Dengue-Virus infiziert sind. Der Grund dafür ist, dass Kinder ohne vorherige Dengue-Infektion ein erhöhtes Risiko für eine schwere Dengue-Erkrankung und einen Krankenhausaufenthalt haben, wenn sie nach der Impfung mit Dengvaxia an Dengue erkranken. Daher sollten Gesundheitsdienstleister vor der Impfung prüfen, ob eine frühere Dengue-Infektion vorliegt, die im Labor bestätigt wurde.

Ein weiterer Dengue-Impfstoff wurde dem VRBPAC-FDA-Ausschuss zweimal vorgelegt, und ich habe über diese Sitzungen berichtet. Es scheint, dass er nur für 2 der vier Dengue-Stämme funktioniert. Angeblich war vor der Anwendung kein Bluttest erforderlich. Takeda ist der Hersteller und beschreibt den Impfstoff wie folgt:

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat davor gewarnt, dass die Zahl der Dengue-Fieberfälle in diesem Jahr einen Rekordwert erreichen könnte. Die Zahl der Dengue-Fälle nimmt weltweit zu. Die Zahl der gemeldeten Fälle hat sich seit dem Jahr 2000 verachtfacht und wird im Jahr 2022 bei 4,2 Millionen liegen, so ein WHO-Beamter am 21. Juli.

Im Januar erklärte die WHO, Dengue sei die sich am schnellsten ausbreitende Tropenkrankheit der Welt und könne eine „pandemische Bedrohung“ darstellen. Einem Bericht des Gesundheitsministeriums vom März zufolge wurde die Krankheit zum ersten Mal in der sudanesischen Hauptstadt Khartum festgestellt, während Europa einen Anstieg der Fälle meldete und Peru in den meisten Regionen den Ausnahmezustand ausrief.

Etwa die Hälfte der Weltbevölkerung sei nun gefährdet, sagte Raman Velayudhan, Spezialist in der WHO-Abteilung für die Bekämpfung vernachlässigter tropischer Krankheiten, am Freitag vor Journalisten in Genf. Die der WHO gemeldeten Fälle erreichten 2019 mit 5,2 Millionen Fällen in 129 Ländern einen neuen Höchststand, sagte Velayudhan per Videolink.

Ich frage mich, wie groß der Markt für Dengue-Fieber werden wird, wenn man bedenkt, dass vor einem Jahr noch niemand etwas von RSV gehört hatte und jetzt der Wert der RSV-Impfstoffe von GSK und Pfizer für Ältere auf 9 Milliarden Dollar geschätzt wird. Von Dengue hatte noch niemand etwas gehört. Aber jetzt wird man davon hören.