ICE gibt zu, Amerikaner zu erfassen und Sozialkredit-Scores zu erstellen – „Wir haben eine nette kleine Datenbank und jetzt gelten Sie als inländischer Terrorist“

Von The WinePress

Die ICE setzt ein neues Tool namens ELITE ein, das von Palantir entwickelt wurde, um Amerikaner und Illegale zu verfolgen. Dabei werden Vorhersagemodelle und Punktzahlen verwendet, um zu ermitteln, wohin jemand reisen könnte, damit die ICE Festnahmen vornehmen kann.

Letzte Woche verbreitete sich in den sozialen Medien ein Clip, der einen ICE-Beamten in Portland, Maine, zeigt, der einer Frau mitteilt, dass sie fotografiert, gefilmt und in einer Datenbank erfasst wurde und nun als „inländische Terroristin“ gilt.

Frau: „Warum notieren Sie meine Daten?“ ICE: „Weil wir eine nette kleine Datenbank haben und Sie nun als inländische Terroristin gelten.“

Sehen Sie zu:

🚨 HOLY SMOKES: ICE agents in Maine just photographed a civilian’s face and name and said they’re putting it in a database.



When the woman asked why, the agent’s response was basically: “Now you’re considered a domestic terrorist.”



This is intimidation. Not law enforcement. pic.twitter.com/68dEiVd2wa — Brian Allen (@allenanalysis) January 23, 2026

Dies scheint ein wiederkehrendes Thema bei der ICE zu sein.

Laut Ken Klippenstein teilte ein Bundesbeamter der ICE dem investigativen Journalisten mit, dass das Ministerium für Innere Sicherheit (DHS) Einwanderungsbeamten angeordnet habe, identifizierende Informationen über alle Personen zu sammeln, die sie filmen, und „diese Informationen an Intel weiterzuleiten, wo sie einer ‚Überprüfung’ unterzogen werden”. „Das bedeutet, dass versucht wird, sie über soziale Medien zu identifizieren, ihre Kennzeichen zu überprüfen, sofern verfügbar, und eine Überprüfung ihrer Vorstrafen durchzuführen”, erklärte die anonyme Quelle aus dem Bundesbereich.

Mit freundlicher Genehmigung: Ken Klippenstein

Klippenstein berichtete:

Die Richtlinie ist Teil einer umfassenden, landesweiten Initiative der US-Einwanderungsbehörden, um alle Personen zu identifizieren, die versuchen, ihr Vorgehen zu filmen. Dies betrifft nicht nur die ICE, sondern auch andere Behörden des Heimatschutzministeriums wie die Grenzpolizei. Das ultimative Ziel ist es, eine Liste von Anti-ICE-Demonstranten zu erstellen, die nach Ansicht der Trump-Regierung Teil eines organisierten Netzwerks von inländischen Terroristen sind. Diese Bemerkung war nicht nur Prahlerei oder Provokation. Zusätzlich zu den Informationen, die ich von meinen eigenen Quellen beim DHS erhalten habe, veröffentlichte David Bier, Direktor für Einwanderungsstudien am Cato Institute, letzten Monat einen Bericht, in dem er zahlreiche Vorfälle zusammenfasste, die dem in Portland ähneln. Der Bericht kommt zu dem Schluss, dass das DHS eine offizielle Politik verfolgt, Personen einzuschüchtern, die versuchen, sie zu filmen, und zwar mit der zweifelhaften rechtlichen Begründung, dass dies eine Behinderung der Strafverfolgung durch den Bund darstelle. „Das DHS verfolgt eine systematische Politik der Einschüchterung von Personen, die ICE- oder DHS-Beamten folgen, um deren Aktivitäten aufzuzeichnen“, heißt es in dem Bericht. […] Auf die Frage nach dem Zweck der DHS-Politik, die ICE-Filmer zu filmen, erklärte mir Bier, dass die Informationen in Datenbanken gespeichert werden, um möglicherweise künftige Strafverfolgungsmaßnahmen zu ermöglichen. „ICE-Beamte filmen Festnahmen sowohl, um die Social-Media-Kampagne des DHS zu versorgen, als auch um die Festgenommenen zu identifizieren“, erklärte mir Bier. „Sie laden die Informationen in ihre Datenbanken hoch und prüfen, ob gegen die Personen Haftbefehle vorliegen oder ob sie sich illegal im Land aufhalten.“ […] „Der neue Krieg gegen den Terror ist da, und dieses Mal sind die Amerikaner das Ziel“, schlussfolgerte Ken.

Wie Sie sich vielleicht erinnern, wurden ICE-Beamte dabei beobachtet, wie sie das Fahrzeug von Renee Nicole Good filmten, bevor sie tödliche Schüsse in den Kopf erhielt.

Biometrische Identifizierung und prädiktive Algorithmen der ICE

Dies wirft die Frage auf, ob dies einer der Gründe ist, warum die ICE so handelt, wie sie handelt. Schließlich wurden ihr im Rahmen einer neuen Finanzierungsrunde im letzten Jahr zahlreiche neue biometrische Instrumente zur Verfügung gestellt.

Im vergangenen Jahr gewährte die Trump-Regierung dem DHS eine neue Finanzierungsrunde für neue biometrische Instrumente.

Das DHS und die ICE setzen zunehmend Gesichtserkennung und prädiktive Algorithmen ein, um Festnahmen vorzubereiten, und dahinter verbirgt sich ein verdecktes Sozialkreditsystem.

Letzte Woche veröffentlichte Biometric Update einen alarmierenden Bericht über das KI-Vorhersagetool ELITE von ICE, das von Palantir betrieben wird. „Mit Verträgen im Wert von 160 Millionen Dollar im Rücken strapaziert die dystopische Technologiearchitektur von ICE seit langem bestehende rechtliche Grenzen“, so der Autor Anthony Kimery.

Das Medium berichtete (Hervorhebung von mir):

Das Tool „Enhanced Leads Identification & Targeting for Enforcement (ELITE)” der US-Einwanderungs- und Zollbehörde wird eingesetzt, um „Ziele” zu identifizieren und Durchsetzungsmaßnahmen zu steuern. Es ist Teil eines größeren, mit erheblichen Mitteln ausgestatteten Analytik-Ökosystems, das von Palantir Technologies aufgebaut wurde. Das Problem dabei ist, dass die Verwendung probabilistischer „Vertrauenswerte” grundlegende rechtliche Fragen hinsichtlich Haftbefehlen, hinreichendem Verdacht und den Grenzen der rechtmäßigen Festnahmebefugnis aufwirft. Dieses System bevorzugt den Einsatz auf Nachbarschaftsebene gegenüber adressspezifischer Sicherheit, was zu einer anhaltenden Spannung zwischen operativer Effizienz und verfassungsrechtlichen Garantien führt. ELITE ist in die umfassendere Infrastruktur der ICE für Datenfusion, Analyse und Fallmanagement eingebettet, die von Palantir entwickelt wurde und Verwaltungsunterlagen in verwertbare Hinweise für gezielte Strafverfolgungsmaßnahmen umwandelt. Es fungiert eher als geografische Schnittstelle denn als einfaches Suchwerkzeug und ermöglicht es den Beamten, Ziele anhand von Standort, Identitätsdaten und Einschätzungen darüber, wo Personen wahrscheinlich zu finden sind, zu visualisieren, zu priorisieren und auszuwählen. Durch die Übersetzung der fusionierten Backend-Datensätze in kartenbasierte Einsatzstrategien behandelt das System Identitätsdaten, Adresszuverlässigkeit und Standortdichte als zentrale operative Variablen, um Einwanderungsfestnahmen zu steuern, indem es potenzielle Vollzugsopfer als Punkte auf einer digitalen Karte darstellt. Durch Auswahl einer Person wird ein Dossier zu dieser Person geöffnet, das biografische Identifikatoren wie Name, Geburtsdatum, Ausländerregistrierungsnummer und Foto enthält. Das System weist einen numerischen Vertrauenswert zu, der auf einer Skala von null bis 100 angegeben wird und angibt, wie wahrscheinlich es ist, dass sich die Person derzeit an der zugehörigen Adresse befindet. Dieser Wert wird operativ verwendet, um zu bestimmen, ob es sich lohnt, einen Verwaltungshaftbefehl an einer Adresse zu vollstrecken, und um, allgemeiner gesagt, geografische Gebiete zu identifizieren, in denen mehrere potenzielle Zielpersonen zu finden sind. Ein Kernmerkmal von ELITE ist seine Fähigkeit zur georäumlichen Ermittlung von Hinweisen. Beamte können Zielpersonen einzeln auswählen oder eine Grenze um ein Gebiet in Nachbarschaftsgröße ziehen und so mehrere potenzielle Zielpersonen auf einmal ermitteln. Die Ergebnisse können anhand von Kategorien gefiltert werden, darunter biografische Identifikatoren, Indikatoren für Vorstrafen, Standortattribute und operative Parameter. Dank dieser Konzeption kann das System nicht nur zur Lokalisierung bestimmter Personen verwendet werden, sondern auch zur Identifizierung von Gebieten, die in internen ICE-Dokumenten als „zielreich” bezeichnet werden und in denen die Ressourcen der Strafverfolgungsbehörden für maximale Effizienz konzentriert werden können. Die über ELITE gewonnenen Adress- und Identitätsinformationen stammen aus mehreren Datenquellen des Bundes. […] Die Konfidenzwerte von ELITE sind nicht gut geeignet, um die verfassungsrechtlichen Standards zu erfüllen, die für die Erlangung von richterlichen Durchsuchungsbefehlen für Wohnungen erforderlich sind. In der Praxis erklärt diese Einschränkung, warum ELITE offenbar eher für die Unterstützung der flächendeckenden Strafverfolgung als für adressspezifische Hausdurchsuchungen konzipiert ist. ICE-Beamte stützen sich in der Regel nicht auf richterliche Durchsuchungsbefehle, um zivilrechtliche Einwanderungsfestnahmen durchzuführen. Stattdessen handeln sie auf der Grundlage von Verwaltungshaftbefehlen und führen Strafverfolgungsmaßnahmen in öffentlichen oder quasi-öffentlichen Räumen durch, wie z. B. auf Gehwegen, Parkplätzen, in Innenhöfen von Wohnhäusern und an Gebäudeeingängen, wo die verfassungsmäßigen Schutzrechte eingeschränkter sind. Durch die Identifizierung von Stadtvierteln, in denen die Zielpersonen statistisch gesehen mit größerer Wahrscheinlichkeit anzutreffen sind, ermöglicht ELITE den Beamten, sich in diesen Gebieten zu positionieren und auf das Erscheinen der Personen zu warten, anstatt zu versuchen, nachzuweisen, dass sich eine bestimmte Person in einer bestimmten Wohnung befindet. […] Diese Spannung unterstreicht eine zentrale Frage, die durch die modernen Zielsysteme der ICE aufgeworfen wird: Wenn Vollstreckungsentscheidungen eher auf probabilistischen Einschätzungen darüber beruhen, wo sich Personen befinden könnten, als auf konkreten Beweisen dafür, wer sich an einem bestimmten Ort aufhält, wird die Grenze zwischen rechtmäßiger Ermittlung und verfassungswidriger Inhaftierung schwieriger zu definieren und leichter zu überschreiten. Aus Sicht der Beschaffung scheint ELITE in das größere Investigative Case Management (ICM)-Ökosystem der ICE eingebettet zu sein. Dieses Ökosystem wird durch einen langjährigen Lieferauftrag von Palantir Technologies unterstützt, der unter GSA Schedule GS35F0086U, Lieferauftragsnummer 70CTD022FR0000170, erteilt wurde und den ICM-Betrieb und Wartungsunterstützung sowie kundenspezifische Systemerweiterungen umfasst.

Weitere Einzelheiten finden Sie im Rest des Berichts hier.

Die Zwangs- und Abschreckungstaktiken der ICE wurden kürzlich vor der Kamera festgehalten, als Beamte ein 5-jähriges Mädchen mit Autismus festnahmen und es vor den Augen seiner Mutter in einem Haus als Geisel festhielten. Die Frau sagte: „Gebt mir meine Tochter zurück.“ Daraufhin antwortete einer der Beamten: „Nein, Sie müssen hierherkommen und sie holen.“ Sobald sie jedoch das Gebäude verlässt, kann die ICE sie festnehmen.

Video alleges that ICE, without a warrant, detained a kindergarten-aged girl with autism in an attempt to force her mother out of the home so they could arrest her.



“Give me my daughter back.”



“Nope, you’re going to have to come out here and get her.” pic.twitter.com/3OqNdB2bH7 — WarMonitor (@TheWarMonitor) January 22, 2026

Im vergangenen Sommer wurde bekannt, dass Präsident Donald Trump Palantir damit beauftragt hatte, die privaten und persönlichen Daten aller US-Bürger, einschließlich ihrer DNA, zu sammeln, um eine zentrale Datenbank aufzubauen. Eine Reihe von Behörden erhielt Zugang zu den Produkten von Palantir, insbesondere zum DHS und zur Foundry-Software von Palantir.

The WinePress hat in weiteren Berichten näher erläutert, was Palantir tut und warum es so viele Kontroversen um das Unternehmen gibt. Der Gründer von Palantir, Peter Thiel, ist ein wichtiger Geldgeber von Donald Trump und JD Vance. Business Reform hatte auch einen passenden Titel für das Unternehmen: „Palantir: Weil es Grenzen gibt, die Google nicht überschreiten würde.“

Die Trump-Regierung hat bereits damit begonnen, eine Liste von „Extremisten“ in den USA zu erstellen.

Reuters berichtete im Dezember:

Die US-Generalstaatsanwältin Pam Bondi hat am Donnerstag die Bundespolizei angewiesen, die Ermittlungen gegen die antifaschistische Antifa-Bewegung und ähnliche „extremistische Gruppen“ zu verstärken, und das FBI gebeten, eine Liste von Organisationen zu erstellen, die möglicherweise in inländischen Terrorismus verwickelt sind, wie aus einem internen Memo hervorgeht, das Reuters vorliegt. Das Memo, das an Staatsanwälte und Bundespolizeibehörden verschickt wurde, fordert das Justizministerium auf, der Ermittlung und Verfolgung von innerstaatlichen Terrorakten Vorrang einzuräumen, einschließlich potenzieller „Steuerdelikte“ von „extremistischen Gruppen“, die die Steuerbehörde betrogen haben. Dies geschieht mehrere Monate, nachdem Präsident Donald Trump eine Verordnung unterzeichnet hat, die Antifa als terroristische Organisation einstuft, und nach der Ermordung von Charlie Kirk versprochen hat, gegen linke Gruppen vorzugehen. „Diese inländischen Terroristen wenden Gewalt oder die Androhung von Gewalt an, um politische und soziale Ziele durchzusetzen, darunter die Ablehnung von Gesetzen und Einwanderungskontrollen, extreme Ansichten zugunsten von Massenmigration und offenen Grenzen, die Befolgung radikaler Gender-Ideologie, Antiamerikanismus, Antikapitalismus oder Antichristentum“, schrieb Bondi in dem Memo. Sie schrieb, dass die Joint Terrorism Task Forces des FBI „der Untersuchung solcher Verhaltensweisen Vorrang einräumen sollen“.

Aber das DHS und die ICE haben noch mehr biometrische Instrumente zur Verfügung gestellt bekommen.

Aufbauend auf dieser Datenbank nutzt ICE seine Kameras und Telefone zur Gesichtserkennung, um Identitäten in ihrer Datenbank abzugleichen, sogar bei Kindern. Nun wurde eine Klage eingereicht, nachdem Minderjährige in Chicago von ICE festgenommen wurden, weil sie keinen gültigen Ausweis vorlegen konnten, obwohl sie minderjährig sind und keinen staatlich registrierten Ausweis erhalten haben.

Wie Kimery von Biometric Update berichtet (Auszüge):

Als maskierte Bundesbeamte im vergangenen Herbst zwei Teenager auf ihren Fahrrädern in der Nähe einer Highschool in Illinois anhielten, verlief die Begegnung nach einem mittlerweile bekannten Muster. Die Beamten verlangten einen Nachweis der Staatsbürgerschaft. Einer der Teenager, der angab, 16 Jahre alt und US-Staatsbürger zu sein, sagte den Beamten, er habe einen Schulausweis, habe diesen aber nicht dabei. Laut einer Klage des Bundesstaates Illinois und der Stadt Chicago fragte daraufhin ein Beamter einen anderen: „Kannst du eine Gesichtserkennung machen?“ Der andere Beamte richtete ein Mobiltelefon auf den Teenager und schien ein Foto von seinem Gesicht zu machen. Dieser Moment, der nicht durch Aufnahmen einer Körperkamera, sondern durch eidesstattliche Aussagen festgehalten wurde, ist zum Symbol für einen Wandel geworden, der nun rechtlich geprüft wird, da die mobile Gesichtserkennung zunehmend auch bei alltäglichen Begegnungen mit Kindern weit entfernt von der Grenze und außerhalb der kontrollierten Umgebungen zum Einsatz kommt, die das DHS traditionell zur Rechtfertigung der biometrischen Identifizierung herangezogen hat. Die Klage wirft dem DHS, den ihm unterstellten Behörden ICE und Customs and Border Protection (CBP) sowie hochrangigen Beamten der Trump-Regierung vor, ein rechtswidriges System der innerstaatlichen Strafverfolgung zu betreiben, das auf Zwangsmaßnahmen und dem routinemäßigen Einsatz mobiler biometrischer Instrumente basiert. Zu den schwerwiegendsten Vorwürfen gehört, dass DHS-Beamte Gesichtserkennung bei Minderjährigen, die US-Staatsbürger sind, ohne deren Zustimmung, ohne individuellen Verdacht und ohne sinnvolle öffentliche Beschränkungen hinsichtlich der Speicherung und Weitergabe von Daten eingesetzt haben. Im Mittelpunkt des Falls steht die Verwendung von Mobile Fortify durch das DHS, einer vor Ort eingesetzten Anwendung, die Fingerabdrücke scannt und Gesichtserkennung durchführt und dann die gesammelten Daten mit mehreren DHS-Datenbanken vergleicht, darunter dem Traveler Verification Service der CBP, den Systemen der Grenzpolizei und dem automatisierten biometrischen Identifizierungssystem des Office of Biometric Identity Management. […] Die Klage zitiert eine Datenschutzschwellenwertanalyse des DHS, in der es heißt, dass ICE-Beamte Mobile Fortify verwenden dürfen, wenn sie „auf eine Person oder Personen aus dem Umfeld dieser Person treffen“ und dass die Beamten „zum Zeitpunkt der ersten Begegnung die Staatsangehörigkeit der Person nicht kennen“ und Mobile Fortify zur Feststellung oder Überprüfung der Identität verwenden. Der gleiche Abschnitt, wie er in der Klage zitiert wird, erlaubt die Erfassung in identifizierbarer Form „unabhängig von Staatsangehörigkeit oder Einwanderungsstatus“ und räumt ein, dass ein aufgenommenes Foto von einem US-Bürger oder einem rechtmäßigen Daueraufenthaltsberechtigten stammen könnte. In der Klage wird ferner behauptet, dass das DHS die mit Mobile Fortify erhobenen biometrischen Daten unabhängig von Staatsangehörigkeit oder Alter bis zu fünfzehn Jahre lang aufbewahrt. Sollte sich diese Behauptung bestätigen, könnten Kinder, die einer kurzen Begegnung auf der Straße ausgesetzt waren, bis ins Erwachsenenalter biometrische Daten mit sich führen, ohne dass sie angeklagt, verhaftet oder auch nur eines Vergehens verdächtigt wurden.

Laut dem Bericht behauptet das DHS, dass es eine angesehene Alterspolitik habe, aber es gibt keine genau definierten Leitplanken.

Die abteilungsweite Nutzung von Gesichtserkennungs- und Gesichtserfassungstechnologie wurde unter der Biden-Regierung im Jahr 2023 gemäß der Richtlinie 026-11 genehmigt. Darin heißt es, dass das DHS keine biometrischen Daten von geschützten Personen, einschließlich des Alters, „erhebt, verwendet, verbreitet oder speichert”, aber „keine Benachrichtigung oder Zustimmung der Eltern verlangt, keine verkürzten Aufbewahrungsfristen für Daten von Jugendlichen vorschreibt und keine kinderspezifische Verhältnismäßigkeitsprüfung vorschreibt”, so Kimery.

Der Autor fügt hinzu:

Diese Auslassung wird entscheidend, sobald die Gesichtserkennung von kontrollierten Kontrollpunkten auf Zwangsmaßnahmen auf der Straße übergeht, wo ein Teenager sich nicht sinnvollerweise dagegen entscheiden kann und ein Kind, das mit bewaffneten Beamten konfrontiert ist, nicht sinnvollerweise zustimmen kann. Die Richtlinie 026-11 zieht auch eine klare Grenze in Bezug auf die Strafverfolgung. Sie besagt eindeutig, dass die Gesichtserkennung zur Identifizierung „nicht als alleinige Grundlage für strafrechtliche oder zivilrechtliche Maßnahmen verwendet werden darf“ und dass potenzielle Übereinstimmungen von menschlichen Prüfern manuell überprüft werden müssen, bevor Maßnahmen ergriffen werden. Diese Sicherheitsvorkehrung spiegelt die Erkenntnis des DHS wider, dass die Gesichtserkennung probabilistisch und kontextabhängig ist, und soll eine automatisierte Strafverfolgung verhindern. Bei Begegnungen auf der Straße, an denen Minderjährige beteiligt sind, kann ein Gesichtsscan jedoch als de facto Identitätsbestätigung in Echtzeit fungieren und beeinflussen, wie Beamte ein Kind befragen, festhalten oder freilassen, selbst wenn keine Festnahme erfolgt.

Die Klage geht sogar noch weiter und behauptet, dass die Trump-Regierung diese Richtlinie irgendwann um den 14. Februar 2025 herum aufgehoben habe.

Kimery kommt zu folgendem Schluss:

Für Minderjährige hat diese Unsicherheit menschliche Kosten. Wenn Gesichtsbilder von Kindern bei Begegnungen auf der Straße aufgenommen und jahrelang gespeichert werden, fehlt der Öffentlichkeit nach wie vor die grundlegende Dokumentation, um zu verstehen, wie diese Bilder gespeichert, weitergegeben, geprüft oder gelöscht werden. […] Vereinbarungen über den Austausch biometrischer Daten mit staatlichen, lokalen oder privaten Partnern werden oft zurückgehalten oder stark redigiert. Infolgedessen ist es oft unmöglich nachzuvollziehen, wie das Gesichtsbild eines Kindes von einer kurzen Begegnung in die Systeme des DHS, auf Anbieterplattformen oder in Partnerdatenbanken gelangt und ob es jemals wieder gelöscht werden kann. Die Folgen zeigen sich jedoch bereits öffentlich auf Gehwegen, in der Nähe von Schulen und im Leben von Kindern, die möglicherweise nie erfahren werden, wo sich ihre biometrischen Identitäten jetzt befinden.

Es kommt immer häufiger vor, dass ICE-Beamte kleine Kinder konfrontieren und festnehmen, was zunehmend in den Fokus der Öffentlichkeit rückt.

Das DHS plant, weiterhin in noch mehr biometrische Technologien zu investieren.

Letzte Woche veröffentlichte die Direktion für Wissenschaft und Technologie (S&T) des DHS eine Informationsanfrage zu verschiedenen Disziplinen, die getestet und erforscht werden sollen, darunter „Verhaltensökonomie und Sozialwissenschaften; Kommunikations- und Netzwerksysteme; Cybersicherheit, Softwareentwicklung und Qualitätssicherung, Datenwissenschaft und -analyse, Biometrie, Identitätszugang und -management, Modellierung und Simulation, künstliche Intelligenz, maschinelles Lernen, autonome Systeme, Sprengstoffe, Ingenieurwesen, Physik, Biologie, Virologie und Chemie”.

KOMMENTAR DES AUTORS

Daran erkennt man, dass wir in einer repressiven Gesellschaft leben, in der man als inländischer Terrorist gelistet wird, wenn man ICE-Agenten filmt. Was ist daran so schlimm? Wenn alles in Ordnung ist, warum dann diese Geheimhaltung? Warum werden Amerikaner in ihrem eigenen Land wie Terroristen behandelt?

Aber solche Unterdrückung und Tyrannei wird seit dem 11. September mit dem Patriot Act praktiziert, wo legale Bürger als Terroristen angesehen werden, um uns vor Terroristen zu schützen … und es war auch nach dem 11. September unter Bush, dass das DHS überhaupt erst geschaffen wurde. Verfassungsrechtlich sollte diese Behörde illegal sein. Aber dieselben Heuchler, die einst den Patriot Act und Bushs sogenannten Krieg gegen den globalen Terror im In- und Ausland kritisiert haben, finden das jetzt völlig in Ordnung. Natürlich hat es diese bestimmte Personengruppe nicht direkt betroffen; aber wenn es sie irgendwann doch in irgendeiner Weise betrifft, dann werden sie über ihre verfassungsmäßigen Rechte jammern und weinen.

Es ist wichtig zu betonen, dass die ICE unter Trump kaum Menschen abgeschoben hat, entgegen seinen Wahlversprechen von Massenabschiebungen, und deutlich weniger als Präsident Obama und bei diesem Tempo sogar weniger als Präsident Biden, wie ich bereits zuvor dokumentiert habe; und wenn man die Selbstabschiebungen herausrechnet, sinkt die Zahl sogar noch weiter.

Tatsächlich lobt diese Regierung alle Menschen, denen sie zu einem legalen Status verholfen hat. „Unter der Trump-Regierung haben wir unsere Verfahren beschleunigt und die Integrität der Visa-Programme, der Green Cards und all dieser Dinge verbessert, aber auch werden unter dieser Regierung mehr Menschen eingebürgert als je zuvor. Mehr Menschen werden Staatsbürger“, sagte DHS-Ministerin Kristi Noem im November. Darüber hinaus hat sich diese Regierung sehr zurückhaltend zu H-1B- und anderen Visa-Programmen geäußert und sich geweigert, die Schlupflöcher und Missbräuche ernsthaft zu schließen. Die Erhebung von Gebühren für Unternehmen löst das Problem nicht, da insbesondere die großen Technologieunternehmen weiterhin zahlen werden (und dies auch tun), um diese billigen Arbeitskräfte ins Land zu holen.

Vor diesem Hintergrund

können wir nun verstehen, warum die Zahl der Abschiebungen so gering ist. Die ICE führt keine Abschiebungen durch, sondern erstellt Datenbanken. Das DHS wird dazu benutzt, unter dem Deckmantel der Bekämpfung der Einwanderung digitale IDs und eine tokenisierte Wirtschaft einzuführen.

Beachten Sie auch, dass Noem kürzlich bestätigt hat, dass die ICE von Bürgern einen Identitätsnachweis verlangen wird, wobei REAL ID in vielen Fällen nicht ausreichen wird.

Dieser Druck, Menschen in Datenbanken zu erfassen, ist eine Anweisung, die direkt von den Vereinten Nationen und anderen globalistischen Institutionen kommt. Eines der Ziele für nachhaltige Entwicklung (SDGs) der UNO ist 16.9, das darauf abzielt, dass bis 2030 jedes einzelne Kind eine digitale Geburtsurkunde und einen digitalen Personalausweis besitzt.

Darüber hinaus war es Trump, der 2016 für ein digitales ID-Einreise-/Ausreise-Visum-Tracking-System geworben hat, das laut ihm zu Lande, zu Wasser und in der Luft eingesetzt werden soll. Als er das sagte, war die Technologie noch nicht ganz ausgereift, aber jetzt ist sie es…