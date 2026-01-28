Larry Fink wirbt in Davos für „einen Geist des Dialogs“, das WEF schränkt Antworten auf X ein

Von The Sociable

Das WEF hat weder das Vertrauen wiederhergestellt noch im Sinne des Dialogs gehandelt: Perspektive

Als Larry Fink diese Woche die Jahrestagung des Weltwirtschaftsforums (WEF) unter dem Motto „A Spirit of Dialogue” eröffnete, sagte er, dass das WEF transparenter werden und auch denjenigen eine Stimme geben werde, die nicht in Davos versammelt sind, um so das Vertrauen wiederherzustellen.

Doch selbst während die WEF-Jahrestagung 2026 stattfand, beschränkte das WEF alle Antworten von Nutzern, die es nicht auf X erwähnt hatte.

„Vertrauen wiederherstellen“ war auch das Thema der WEF-Jahrestagung 2024, aber das ist nach Fink eigenen Angaben in seiner Begrüßungsrede noch immer nicht gelungen.

„Es ist offensichtlich, dass die Welt uns heute weit weniger Vertrauen entgegenbringt, wenn es darum geht, die Zukunft mitzugestalten. Wenn das Weltwirtschaftsforum auch in Zukunft eine wichtige Rolle spielen will, muss es dieses Vertrauen zurückgewinnen.“ Larry Fink, WEF-Jahrestagung, Januar 2026

"It's obvious the world places far less trust in us to help shape what comes next. If the WEF is going to be useful going forward, it has to regain that trust.. We need to make sure we widen who gets a voice. We have to be a lot more transparent & engaged" Larry Fink #WEF26 pic.twitter.com/OwnyY8ehON — Tim Hinchliffe (@TimHinchliffe) January 20, 2026

Übersetzung von „X“: „Es ist offensichtlich, dass die Welt uns weit weniger Vertrauen entgegenbringt, wenn es darum geht, die Zukunft mitzugestalten. Wenn das WEF auch in Zukunft nützlich sein will, muss es dieses Vertrauen zurückgewinnen. Wir müssen dafür sorgen, dass mehr Menschen zu Wort kommen. Wir müssen viel transparenter und engagierter sein.“ Larry Fink #WEF26

Um das Vertrauen zurückzugewinnen, das das WEF vor langer Zeit verloren hatte, reagierte Fink mit mehr Transparenz und einer stärkeren Einbindung von Menschen außerhalb des Weltwirtschaftsforums.

„Wir müssen dafür sorgen, dass wir in der kommenden Woche mehr Menschen zu Wort kommen lassen“, sagte der interimistische Co-Vorsitzende des WEF.

„Wir müssen viel transparenter sein und uns stärker für Menschen engagieren, die sich in solchen Räumen nicht vertreten fühlen“, fügte er hinzu.

„Wer kann antworten? Die von @wef erwähnten Konten können antworten.“ WEF, X, Januar 2026

Fink räumte ein, dass Davos ein „Treffen der Elite“ sei und dass die Menschen, die am stärksten von den Themen der WEF-Sitzungen betroffen sind, niemals daran teilnehmen würden.

„Viele der Menschen, die am stärksten von den hier diskutierten Themen betroffen sind, werden niemals an dieser Konferenz teilnehmen. Das ist ein zentraler Konflikt dieses Forums“, sagte der milliardenschwere CEO von BlackRock.

Aus diesem Grund lautet das Thema des diesjährigen WEF „Ein Geist des Dialogs“.

Und im Sinne des Dialogs beschloss das WEF, alle Kommentare zu X von Konten zu beschränken, die es nicht erwähnt.

"Many of the people most affected by what we talk about here will never come to this conference.. Davos is an elite gathering trying to shape a world that belongs to everyone.. You should see the WEF start doing something new – showing up & listening" Larry Fink #WEF26 WEF pic.twitter.com/8ynxg6CX2N — Tim Hinchliffe (@TimHinchliffe) January 20, 2026

Übersetzung von „X“: „Viele der Menschen, die am stärksten von dem betroffen sind, worüber wir hier sprechen, werden niemals an dieser Konferenz teilnehmen. Davos ist ein Treffen der Elite, die versucht, eine Welt zu gestalten, die allen gehört. Das WEF sollte etwas Neues wagen – sich zeigen und zuhören.“ Larry Fink #WEF26 WEF

„Man sollte auch sehen, dass das Weltwirtschaftsforum etwas Neues beginnt – nämlich dort aufzutauchen und zuzuhören, wo die moderne Welt tatsächlich aufgebaut wird.“ Larry Fink, WEF-Jahrestagung, Januar 2026

Während das WEF in seinen Kommentaren garantierte, dass kein Dialog stattfinden könne, sagte Fink in Davos:

„Dialog, insbesondere die Zuhörerseite des Dialogs, ist das, was das Weltwirtschaftsforum in Zukunft braucht. Wir brauchen mehr davon.“

Auf der Bühne versprach der CEO der größten Vermögensverwaltungsgesellschaft der Welt, dass das WEF anfangen werde, zuzuhören.

„Sie sollten auch sehen, wie das Weltwirtschaftsforum etwas Neues beginnt – sich dort zu zeigen und zuzuhören, wo die moderne Welt tatsächlich aufgebaut wird.“

Der Mann mit einem Vermögen von 1,3 Milliarden Dollar widmete einen Großteil seiner Rede der Anerkennung des Rufs des WEF als Elitentreffen mit ernsthaften Vertrauensproblemen, aber bis heute ist sein Versprechen, offener, transparenter und engagierter zu sein, nur ein Lippenbekenntnis geblieben.

Es bleibt abzuwarten, ob das WEF tatsächlich den Menschen auf der Welt zuhören wird, die es gestalten möchte.

Selbst wenn das WEF sein Versprechen, zuzuhören, einhält, hat es dann wirklich die Verpflichtung, seinen Kurs zu ändern oder auf das Gehörte zu reagieren?

„Wir hören viel über die Eliten […] Wie kann eine etablierte Institution in einer Zeit tiefgreifenden Misstrauens gegenüber Institutionen etwas bewirken? Die Kritik hat etwas Wahres an sich.“ Larry Fink, WEF-Jahrestagung, Januar 2026

"For many people this [WEF] meeting feels out of step w/ the moment. We hear all about the elites. How does that play out in an age of populism? How does an established institution make a difference in an era of institutional mistrust?" Larry Fink #WEF26 https://t.co/vrVOZtsuoj pic.twitter.com/kIGBbgm1Kd — Tim Hinchliffe (@TimHinchliffe) January 20, 2026

Übersetzung von „X“: „Für viele Menschen scheint dieses [WEF]-Treffen nicht mehr zeitgemäß zu sein. Wir hören ständig von den Eliten. Wie wirkt sich das in Zeiten des Populismus aus? Wie kann eine etablierte Institution in einer Zeit des Misstrauens gegenüber Institutionen etwas bewirken?“ Larry Fink #WEF26 https://weforum.org/meetings/world

Fink fragte: „Wird es jemanden außerhalb dieses Raumes interessieren, was wir hier tun?“

Die Antwort ist ganz klar: JA!

Das WEF ist eine Organisation zur Förderung öffentlich-privater Partnerschaften – also der Verschmelzung von Unternehmen und Staat, auch bekannt als Korporatismus oder Faschismus –, um einen Stakeholder-Kapitalismus und eine globale Regierungsführung durch Technokraten einzuführen.

Das WEF propagiert die Idee, dass man nichts besitzen und trotzdem glücklich sein wird.

Das WEF fördert den Konsum von künstlichen Lebensmitteln und Insekten, schränkt das Reisen ein, führt digitale Ausweise, Impfpässe und programmierbare digitale Währungen ein und versieht alles in der Natur mit Preisen.

Und das WEF ist (zusammen mit König Charles III.) der Architekt der Agenda für den großen Neustart, mit der die gesamte Gesellschaft und die Weltwirtschaft mithilfe von Technologien aus der sogenannten vierten industriellen Revolution umgestaltet werden soll, die im Transhumanismus endet – der Verschmelzung unserer physischen, biologischen und digitalen Identitäten.

Ja, die Menschen außerhalb dieses Raumes in der Berghütte der Milliardäre in der Schweiz interessieren sich tatsächlich dafür, was das WEF tut, um jeden Aspekt ihres Lebens zu kontrollieren.

„Wenn wir ehrlich sind, fühlt sich dieses Treffen für viele Menschen nicht zeitgemäß an“, sagte Fink.

„Wir hören alles über die Eliten. Wie wirkt sich das in Zeiten des Populismus aus?

„Wie kann eine etablierte Institution in einer Zeit tiefgreifenden Misstrauens gegenüber Institutionen etwas bewirken? Diese Kritik hat etwas Wahres.“

Danke, Captain Obvious.

Und damit bekräftigte der Co-Vorsitzende des WEF seinen Überlegenheitskomplex und sagte, dass Davos Teil des Lebens aller Menschen sein müsse.

„Wir brauchen den Berg [Davos], um alle zu besuchen – um Teil des Lebens aller zu sein. Das ist auch der Grund, warum ich zugestimmt habe, diese Rolle nach Klaus Schwab zu übernehmen.“ Larry Fink, WEF-Jahrestagung, Januar 2026

"We need Davos to be part of everyone's life. I agreed to take this roll after Klaus Schwab.. There was an opportunity to make the WEF more transparent. For all the caricatures, people I know aren't here to congratulate themselves, to protect their own comforts" Larry Fink #WEF26 pic.twitter.com/9hYhl4ZTxy — Tim Hinchliffe (@TimHinchliffe) January 20, 2026

Übersetzung von „X“: „Davos muss Teil des Lebens aller Menschen sein. Ich habe zugestimmt, diese Rolle nach Klaus Schwab zu übernehmen. Es gab die Möglichkeit, das WEF transparenter zu gestalten. Trotz aller Karikaturen sind die Menschen, die ich kenne, nicht hier, um sich gegenseitig zu beglückwünschen und ihre eigenen Annehmlichkeiten zu schützen.“ Larry Fink #WEF26

„Trotz aller Karikaturen dieses Forums sind die Menschen, die hierherkommen – die Menschen, die ich kenne – nicht hier, um sich selbst zu beglückwünschen, nicht hier, um sich selbst auf die Schulter zu klopfen; sie sind nicht hier, um ihre eigenen Annehmlichkeiten zu schützen“ Larry Fink, WEF-Jahrestagung, Januar 2026

Fink sagte, er habe zugestimmt, interimistischer Co-Vorsitzender des WEF zu werden, nachdem Gründer Klaus Schwab zurückgetreten war, weil „sich die Gelegenheit bot, dieses Forum transparenter zu gestalten, und ich dachte, dies sei der sicherste Weg, um das Vertrauen wiederherzustellen“.

Das bedeutet, dass alle bisherigen Bemühungen von Schwab und dem WEF, das Vertrauen wiederherzustellen, gescheitert waren, wie The Sociable im Jahr 2024 hervorhob.

Vertrauen wiederherstellen? Definitiv nicht.

Dann gibt es noch das Versprechen, denjenigen außerhalb des Forums zuzuhören und gleichzeitig die Beteiligung in den sozialen Medien zu blockieren.

Ein Geist des Dialogs? Nicht wirklich.

Über die sozialen Medien hinaus tauchten auch Nachrichtenagenturen, die nicht nach Davos eingeladen worden waren, wie Rebel News und Vox Populi, vor Ort auf und versuchten, zwischen den Sitzungen mit Fink und anderen Teilnehmern zu sprechen, wurden jedoch größtenteils ignoriert.

Man könnte die Zurückhaltung der Eliten gegenüber diesen Medien darauf zurückführen, dass sie diese mit Fragen und Anschuldigungen bombardieren, während sie von einem Gebäude zum nächsten gehen.

Aber wie sonst können Reporter, die nicht in den Club eingeladen sind, den mächtigsten und einflussreichsten Menschen der Welt persönlich gegenübertreten und sie konfrontieren?

Das sorgt zwar für interessante Videoinhalte und viele Klicks, aber aus verschlossenen Lippen lässt sich nichts wirklich zitieren.

Allerdings offenbart es die Heuchelei des Dialogs, den Fink und das WEF angeblich pflegen.

Klaus Schwab sagte bereits 2022: „Wir begrüßen eine Vielfalt von Ideen, die im Geiste eines respektvollen Diskurses und Dialogs zum Ausdruck gebracht werden.“

Aber wenn es darum ging, Stimmen von außen anzuhören, sagte er „Es gibt keinen Platz für die frivolen Randgruppen, die versuchen, abzulenken und die Aufmerksamkeit zu lenken – und ich verurteile das von ganzem Herzen –, insbesondere für diejenigen, die nichts mit der Weltwirtschaftsforum-Gemeinschaft zu tun haben und nur [sic] nach Davos kommen, um unsere Marke zu kapern.“

Im Geiste des Dialogs schränkt das WEF weiterhin die Beteiligung an X ein und weigert sich, mit denen außerhalb des Clubs – diesen „frivolen Randgruppen“ – in Kontakt zu treten.