»Ich musste untätig zusehen, wie diese Menschen starben.«

Das Verbrechen, das an Dr. Paul Marik und seinen Patienten begangen wurde.

Von John Leake

Teil II einer Serie über Dr. Paul Marik – einen großartigen Arzt, der von seinem Arbeitsplatz und seiner Professur entlassen wurde, weil er seine COVID-19-Patienten erfolgreich mit von der FDA zugelassenen Medikamenten und hoch dosiertem Vitamin C behandelte.

Zur gleichen Zeit, als Dr. McCullough seinen Arbeitsplatz und seine Professur verlor, ereilte seinen Kollegen und Gleichgesinnten, Dr. Paul Marik, ein ähnliches Schicksal. Am 15. Oktober 2021 verbreitete die Verwaltung seines Krankenhauses ein Memo an das gesamte Gesundheitssystem, in dem es hieß, dass die Ärzte berechtigt seien, COVID-19-Patienten Remdesivir zu verabreichen, nicht aber Ivermectin oder eine Reihe anderer wiederverwendeter Medikamente. Als Dr. Marik das Memo las, wunderte er sich über die schiere Perfidie des Memos. Besonders grotesk war die Aufnahme von „Ascorbinsäure“ (Vitamin C) in die Liste der verbotenen Substanzen.

Die Verwaltung erließ diese Anweisung zu einem Zeitpunkt, als sieben COVID-19-Patienten auf der Intensivstation lagen und dringend Dr. Mariks Hilfe benötigten. Dieser wiederum wollte sie unbedingt mit dem Medikamentenregime behandeln, von dem er wusste, dass es ihnen eine echte Chance auf Genesung bieten würde. Drei Monate später, bei der von Senator Ron Johnson veranstalteten Podiumsdiskussion (COVID-19: A Second Opinion) am 24. Januar 2022, erzählte Dr. Marik von seiner Hilflosigkeit. Sein herzzerreißendes Zeugnis (ab 4:19:30) war wahrscheinlich der dramatischste Moment der außergewöhnlichen Konferenz.

Dieses System hinderte mich effektiv daran, meine Patienten nach meinem besten klinischen Urteil zu behandeln. … Als Kliniker konnte ich zum ersten Mal in meiner gesamten Karriere kein Arzt sein. Ich konnte keine Patienten behandeln. Ich hatte sieben Covid-Patienten, [er hält seine Hände hoch und zeigt sieben Ziffern], darunter eine 31-jährige Frau. Es war mir nicht erlaubt, diese Menschen zu behandeln. Ich musste tatenlos zusehen [er ballt und hebt die Fäuste vor Angst und beginnt zu weinen]. Ich musste tatenlos zusehen, wie diese Menschen starben.