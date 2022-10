Ich sehe, dass im Hintergrund viele Dinge vor sich gehen

USA/DER WESTEN

Sullivan (der Nationale Sicherheitsberater) sagt, dass eine Kommunikationsverbindung mit Moskau hergestellt wurde. Worüber soll gesprochen werden? Wenn man der offiziellen Linie Washingtons folgt, gibt es nichts zu besprechen – Moskau muss aufgeben. Bereitet sich Washington auf ein anderes Gespräch vor?

Nach den Anschuldigungen, dass Russland Atomwaffen in Erwägung ziehe, stellte Blinken klar, dass es keine Anzeichen für eine Vorbereitung gegeben habe. Eine gewisse Abmilderung der Rhetorik.

Zelensky beantragte eine beschleunigte NATO-Mitgliedschaft und wurde sofort von Sullivan abgewiesen – „zu einem anderen Zeitpunkt“.

Die Müdigkeit ist sichtbar – drei aktuelle amerikanische Umfragen zeigen den Wunsch nach Diplomatie, „weniger Besorgnis“ und dass die Ukraine nicht auf der Liste steht. Ich fühle mich an einen Kommentar von Gonzalo Lira erinnert, wonach Russland den Amerikanern den Krieg einfach langweilig machen sollte.

Die wirtschaftlichen Auswirkungen der Bumerang-Sanktionen verschärfen sich in Europa unaufhaltsam. Wir hören jetzt von möglichen Bankenzusammenbrüchen und lesen fröhliche Beiträge darüber, wie man Schimmel aus kalten, feuchten Häusern fernhalten kann. Ohne Nordstream ist keine Besserung in Sicht. Die Zeit ist auf Russlands Seite. Irgendwann wird die europäische Bevölkerung genug haben. Die Proteste nehmen zu. Die überwältigende Ablehnung einer verstärkten Unterstützung der Ukraine durch den deutschen Bundestag deutet in diese Richtung.

Amerika steht besser da, spürt aber auch den Bumerang. Die Inflation steigt, und was wird mit den Benzinpreisen geschehen (eine große Sorge), wenn die strategische Ölreserve nicht mehr geleert wird? Und wenn China viel von der US-Währung abstößt, wird sich die Situation noch verschlimmern.

WESTLICHE WAFFEN GEHEN AUS

Dem Westen gehen die Waffen für die Ukraine aus. In einem CNBC-Bericht ist die Rede davon, dass Amerika keine 155-mm-Geschütze und keine Munition mehr hat (es werden Hersteller gesucht); man hat bereits eine Zehnjahresproduktion von Javelins geschickt! Die neuesten HIMARS, die „geschickt“ wurden, sind noch nicht gebaut worden.

Ähnliche Geschichten aus Europa. Die verfügbaren Bestände an ex-sowjetischer Ausrüstung sind aufgebraucht – 28 (vor 20 Jahren „modernisierte“) T55-Panzer, die aus Slowenien geschnorrt wurden, sind die neueste „Wunderwaffe“.

Der Westen verfügt nicht über die industriellen Kapazitäten, um einen modernen Krieg zu führen. Alles, was bisher an die Ukraine geliefert wurde, stammt aus vorhandenen Beständen. Die westlichen Militärs müssen entweder damit beginnen, ihre stehenden Armeen auszuschlachten, oder damit aufhören. Was dann? Westliche Waffen haben die September-Offensive möglich gemacht.

INTERNATIONAL

Das „Mojo“ des Westens funktioniert nicht. Scholz erhielt bei seinem Besuch in den Golfstaaten nur wenig Unterstützung, und auch Biden wurde von Saudi-Arabien nicht unterstützt. China, Indien und Brasilien enthielten sich bei der Abstimmung im UN-Sicherheitsrat über den amerikanischen Antrag, die Aufnahme der vier Regionen durch Russland zu rügen. „90% der Welt“ folgen nicht der Führung der so genannten „internationalen Gemeinschaft“. Viele Länder sehen, dass sich die Welt verändert, und haben sich für ihre Seite entschieden oder warten ab, wie sich das Ganze entwickelt (Ägypten und Saudi-Arabien beispielsweise testen die SCO).

RUSSLAND

Es gibt viele Videos von Zügen, die schweres Gerät nach Westen transportieren. Ich habe Panzer, Mstas (Panzerhaubitzen), BM-21 (Grad Raketenwerfer), Iskander und jede Menge BMPs gesehen. Nichts deutet darauf hin, dass Russland etwas ausgeht. Dies deutet auf Vorbereitungen für eine groß angelegte gepanzerte Offensive der russischen Armee nach der traditionellen Doktrin der tiefen Durchdringung hin.

Der Status der vier neuen Regionen eröffnet die Möglichkeit, dass die russischen Streitkräfte mit mehr Nachdruck vorgehen, weil sie „das Mutterland“ verteidigen.

Es gibt viele plausible Spekulationen darüber, dass die Einberufung von 300.000 Mann Soldaten in den hinteren Regionen freisetzen könnte. Sollte dies der Fall sein, könnten die Auswirkungen der zusätzlichen Truppen schneller spürbar werden, als viele erwarten.

Was razputitsa (распутица), Winter und andere von Fernsehkommentatoren geliebte Dinge angeht, so ist dies nicht die UdSSR im Jahr 1941. Es gibt viele asphaltierte Straßen, und die Russen sind für den Kampf im Winter gut gerüstet und erfahren. Es gibt also keine Garantie dafür, dass die Dinge vier oder fünf Monate lang ruhig bleiben werden.

„Wir fordern das Kiewer Regime auf, das Feuer und alle Feindseligkeiten sofort einzustellen, den Krieg zu beenden, den es 2014 entfesselt hat, und an den Verhandlungstisch zurückzukehren“, sagte Putin vor ein paar Tagen. War dies sein letztes Angebot vor einem viel stärkeren Angriff?

WARNUNGEN VOR WAS?

Kurz gesagt, der westliche Plan funktioniert nicht. Die Sanktionen kommen den Westen teurer zu stehen, ihm gehen die Waffen aus, die er schicken kann, und es gibt Anzeichen für eine Aufweichung. Wenn es Moskaus Plan war, sich langsam zu bewegen und abzuwarten, dann hat er funktioniert.

Man sollte die Möglichkeit einer Verhandlungslösung nicht ausschließen, und es könnte sein, dass die NATO rechtzeitig erkennt, dass sie sich in eine Ecke manövriert hat, aus der es nur noch einen Ausweg gibt. Aber es ist schwer vorstellbar, wie die derzeitigen Machthaber des Westens angesichts all der Übertreibungen ein so großes Versagen eingestehen können. Die Ablösung durch Wahlen findet zwar statt, geht aber zu langsam. Und warum sollte Moskau jemals etwas glauben, was der Westen sagt? Eine einseitige Kapitulation Kiews ist möglich, aber ich kann mir das nur vorstellen, wenn Zelensky gestürzt wird. Daher halte ich ein Verhandlungsergebnis derzeit zwar nicht für unmöglich, aber für sehr unwahrscheinlich. Aber die Zeit ist auf der Seite Russlands, und die Unwahrscheinlichkeit des Oktobers ist vielleicht der verzweifelte Wunsch des März.

Ich halte es für wahrscheinlicher, um eine Analogie aus dem Zweiten Weltkrieg zu verwenden, dass jetzt, da Kiews Operation Zitadelle im Kursker Vorgebirge ausläuft, die Zeit für eine wirklich starke mechanisierte Offensive gekommen ist, die von Schlägen tief in den Rücken begleitet wird, ohne sich zurückzuhalten. Man darf nicht vergessen, dass Putin sagte, sie hätten noch gar nicht richtig begonnen – ich denke, wir werden bald sehen, was er meinte. Und zwar eher früher als später, würde ich vermuten. Ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendjemand in Moskau möchte, dass diese Sache im nächsten Februar noch andauert.