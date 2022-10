Werden mobilisierte Soldaten in Russland zwangsgeimpft?

Der Artikel von Anti-Spiegel stellt die Situation anders dar als der Artikel von Von Riley Waggaman den wir gestern hier übersetzt hatten.

Durch die alternativen Medien geistern Meldungen, die in Russland zwangsrekrutierten Soldaten würden auch noch zwangsgeimpft. Das ist jedoch eine Falschmeldung.

Leser haben mich auf einen Artikel von tkp aufmerksam gemacht, der unter der Überschrift „Russland zwangsimpft mobilisierte Soldaten“ berichtet, die Impfung mit Sputnik-V sei Pflicht bei mobilisierten Soldaten. In dem Artikel werden Quellen genannt und es wird sich auf eine Recherche von Riley Waggaman, einen in Moskau lebenden Amerikaner, berufen. Waggaman ist mir bekannt und – ich drücke mich vorsichtig aus – seine Berichte sind in meinen Augen mit großer Vorsicht zu genießen.

Ich bin im Dezember 2021 auf einen seiner Artikel eingegangen, weil der ins Deutsche übersetzt worden war, und ich dazu viele Fragen bekommen hatte. Danach hatten wir auch kurzen Mail-Kontakt, der sehr respektvoll und freundlich war, aber wir waren uns schnell einig, dass wir uns in der Sache nicht einig