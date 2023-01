„Ich will, dass Amerika aufwacht, etwas stimmt nicht!“ – bekannter US-Vlogger und Trump Unterstützer, muss mitansehen, wie ihre Schwester Diamond „plötzlich“ in ihrer Küche starb (VIDEO)

Ineitha Lynnette Hardaway und Herneitha Rochelle Hardaway Richardson, bekannt als Diamond bzw. Silk, sind zwei amerikanische konservative politische Kommentatoren und Vlogger. Sie sind bekannt für ihre Unterstützung des ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump. Beide haben als Mitarbeiter für den konservativen Nachrichtensender Newsmax gearbeitet.

Bei der Gedenkfeier für ihre Schwester Lynette „Diamond“ Hardaway am Samstag erklärte Silk den zahlreichen Anhängern, darunter auch Präsident Trump, dass der Impfstoff möglicherweise ein Faktor für den plötzlichen Tod ihrer Schwester war.

Silk forderte daraufhin eine Untersuchung. „Da ist etwas im Gange!“

Silk sprach am Samstag zu den Zuschauern, bevor Präsident Trump die Bühne betrat.

Silk beschrieb, wie ihre Schwester „plötzlich starb“ und wie sie versuchte, sie zu retten.

Sie sagte:

Silk fuhr dann fort: „Anstatt zu fragen, ob die Amerikaner geimpft oder ungeimpft sind, lautet die eigentliche Frage, ob sie vergiftet werden.“

Über DC Draino und RSBN.

Es ist schrecklich, das zu sehen. Diamond sagte, dass sie nicht mehr atmen konnte und dann plötzlich starb. Silk verlangt Antworten über den Impfstoff und was er ihrer Schwester angetan hat. Warum passiert das immer wieder?! Warum sterben immer wieder gesunde Amerikaner plötzlich und aus heiterem Himmel?!

