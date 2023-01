Journalist trifft auf Klaus Schwab: Das ist passiert

Die japanische Journalistin Masako Ganaha traf Klaus Schwab, den Gründer des Weltwirtschaftsforums, in Davos. Sie sagte, sie sei aus Japan und fragte, ob sie ihm einige Fragen stellen könne.

„Nein danke“, antwortete Schwab. Einer seiner Mitarbeiter sagte, sie hätten es eilig gehabt. Ganaha fragte daraufhin, ob sie das Paar begleiten dürfe, um trotzdem Fragen zu stellen.

I encountered Klaus Schwab! And here is what happened. He is afraid of our resistance! @ WEF Davos2023 pic.twitter.com/QMVixy2wyE

Dann drehte er sich um und fragte: „Von welchen Medien sind Sie?“ Ganaha erklärte, dass sie eine unabhängige Journalistin ist. „Nein, vielen Dank, ich habe es eilig, danke“, antwortete er.

Die Journalistin blieb standhaft und versuchte, Schwab eine Frage zu den Sorgen um die Globalisierung zu stellen. Es gelang ihr nicht, an seinen Leibwächtern vorbeizukommen. Einer von ihnen wiederholte noch einmal, dass sie es eilig hätten, ein anderer Leibwächter wünschte ihr einen schönen Abend.

Schwab stieg auf den Rücksitz eines Audi A8 und wurde weggefahren. „Er fürchtet unseren Widerstand!“ schrieb Ganaha in den sozialen Medien.

Ironischerweise sagte Schwab vor dem WEF, dass es ein gutes Rezept zur Wiederherstellung des Vertrauens sein kann und sollte, Menschen zu einem informellen Gespräch in einem abgelegenen Schweizer Dorf zusammenzubringen. Allerdings wird er sich nur mit Menschen einlassen, denen er vertraut oder sein Narrativ unterstützen.

NEW – WEF's Klaus Schwab: "To bring people together for an informal dialogue in a remote Swiss village can be or should be a good recipe to restore trust."pic.twitter.com/wUkFLyBRQ5