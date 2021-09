Ich will nur mein Leben zurück, sagt eine 16-Jährige, die nach einem Pfizer-Impfstoff neurologische Symptome entwickelte

In einem exklusiven Interview mit The Defender beschrieben die 16-jährige Sarah Green und ihre Mutter Sarahs neurologische Symptome nach der Impfung mit Pfizer und wie die Ärzte nicht anerkennen wollten, dass der Impfstoff daran schuld sein könnte.

Sarah Green war eine gesunde 16-Jährige – bis sie nach einer Impfung mit dem COVID-Impfstoff von Pfizer neurologische Probleme entwickelte. Aber die Ärzte sagten, ihr neues Zittern, ihre Tics und ihre lähmenden Migräneanfälle könnten unmöglich durch den Impfstoff verursacht werden.

In einem Exklusivinterview mit The Defender sagten Sarah und ihre Mutter Marie Green, dass sie sich hilflos fühlen, weil niemand Sarahs Impfschaden anerkennen will und „niemand ihnen helfen kann“.

Sarah erhielt ihre zweite Dosis von Pfizer am 4. Mai und bekam sofort Kopfschmerzen im Nacken, die bis zu den Schläfen ausstrahlten. Sie sagte, es fühle sich an, als sei sie „von einem Bus überfahren“ worden. Sie hielt ein Nickerchen, in der Hoffnung, sie könne es ausschlafen.

Die Kopfschmerzen verschwanden nicht, und im Laufe von drei Wochen entwickelte Sarah langsam kleine Zuckungen im Gesicht.

„In der Nacht des 23. Mai ging ich zu meinem Vater, weil mein Nacken alle 15 Sekunden zu zucken begann“, sagte Sarah.

Green sagte, dass Sarah ein Wort begann und es war, als würde sich ihr Gehirn neu einstellen. „Es war nicht so, als würde sie versuchen, ein Wort herauszubekommen – es fing einfach von vorne an.

Nachdem sich Sarahs Symptome verschlimmert hatten, brachten ihre Eltern sie ins Johnston Health in Smithfield, North Carolina. Bei ihrer Ankunft stellten die Ärzte fest, dass Sarah ständig zitterte. Green sagte, dass der Arzt nach unten schaute und feststellte, dass Sarahs rechter Fuß ebenfalls einen Tremor hatte, aber sie hatten keinen Kinderneurologen, also wurde sie nach ihrer Stabilisierung ins WakeMed in Raleigh verlegt.

Sarahs EEG, MRI mit und ohne Kontrastmittel und CT-Scans waren normal. Nach zwei Tagen kam der Arzt und sagte, dass Sarah ein nervöses Zucken habe und einen Psychiater aufsuchen müsse.

Während der MRT mit Kontrastmittel sagte Sarahs Mutter, dass sie nicht mehr atmete und aus dem Gerät gezogen und intubiert werden musste. Zwei Stunden später kam der Arzt und sagte, sie würden Sarah nach Hause schicken.

„Sie wollten sie nicht einmal an einen Neurologen überweisen“, sagte Green. „Sie sagten, es sei nur ein nervöser Tick und sie solle einen Therapeuten aufsuchen.

Green sagte, dass der Impfstoff nicht das erste war, woran sie dachte, als die Symptome ihrer Tochter anfingen, aber das Krankenhaus ließ sie ein Formular ausfüllen, in dem Dinge aufgeführt waren, die sich geändert haben könnten, und „als es darauf ankam, war das Einzige, was sich geändert hatte, der Impfstoff“.

Als Green den Arzt fragte, ob der Impfstoff den Zustand ihrer Tochter verursacht haben könnte, wurde er sehr defensiv und sagte: „Wir können nicht alles auf den Impfstoff schieben.“

Green sagte, die Antwort des Arztes sei frustrierend. „Wie können Sie sagen, dass Sie nicht wissen, was es ist, aber behaupten, dass der Impfstoff nicht die Ursache ist“, fragte sie.

Green sagte: „Sobald wir sagten, dass es der Impfstoff ist, konnten sie uns gar nicht schnell genug loswerden“.

Als Sarah am 6. Juni endlich einen Neurologen aufsuchte, fragte Green, ob Sarahs Zustand mit dem Impfstoff zusammenhängt.

Die Ärztin sagte, Sarah habe eine funktionelle Bewegungsstörung, die nicht mit dem Impfstoff zusammenhänge – obwohl sie sagte, sie habe mehr Fälle gesehen, seit die COVID-Impfstoffe zugelassen wurden, weil die Leute sich wegen des Impfstoffs stressen und es psychosomatisch ist.

Laut der National Organization of Rare Disorders ist eine funktionelle Bewegungsstörung eine Art funktioneller neurologischer Störung, die auftritt, wenn ein Problem mit der Funktion des Nervensystems und der Art und Weise, wie das Gehirn und der Körper Signale senden und/oder empfangen, vorliegt – und nicht mit einem strukturellen Krankheitsprozess wie Multiple Sklerose oder Schlaganfall.

Die Erkrankung kann eine Vielzahl von neurologischen Symptomen umfassen, wie z. B. Zittern, Dystonie, ruckartige Bewegungen (Myoklonus) und Probleme beim Gehen (Gangstörung).

Green war mit der Einschätzung des Arztes, Sarahs Reaktion sei „psychosomatisch“, nicht einverstanden.

„Sarah ist 16. Sie war nervös, weil sie eine Nadel in den Arm bekam, aber als sie den Impfstoff bekam, hat sie sich ein Pflaster draufgeklebt und ist zu Starbucks gegangen“, sagte Green.

„Als ich versuchte, das ihrer Neurologin zu erklären, sagte sie, ich solle aufhören, mich auf die Ursache zu konzentrieren, und mich darauf konzentrieren, meine Tochter gesund zu machen“, erklärte Green. „Aber ich hatte das Gefühl, dass wir sie nicht richtig behandeln können, wenn wir nicht wissen, warum.

Green sagte, Sarah habe sich den Impfstoff selbst besorgt, weil sie in North Carolina ohne elterliche Zustimmung geimpft werden kann.

„Sie arbeitet in der Fast-Food-Branche und an der Front, und es wurde ihnen gesagt, dass die Impfung vorgeschrieben sei“, sagte Green. „Krispy Kreme verteilte ein Dutzend Donuts, also gingen die Kinder hin und ließen sich impfen.“

Green sagte, weder sie noch ihr Mann hätten sich gegen COVID impfen lassen. Als Sarah sagte, sie wolle sich impfen lassen, erklärte Green die Vorbehalte von ihr und ihrem Mann und warum sie sich nicht impfen lassen wollten.

Green sagte:

Wir sind oft gefragt worden, warum sie geimpft wurde und wir nicht. Sie kam zu uns und sagte uns, sie wolle sich impfen lassen, aber wir wussten nicht, dass sie sich entschieden hatte. Wir haben darüber diskutiert, aber ihr Job und die kostenlosen Anreize, die sich meiner Meinung nach an junge Leute richteten – Krispy Kreme bot ihnen ein Dutzend kostenlose Donuts an – haben ihre Entscheidung wirklich beeinflusst.

Sarah wurde gesagt, dass die Risiken einer Impfung darin bestehen, dass sie ein paar Tage lang einen schmerzenden Arm hat, aber jetzt sind schon Monate vergangen und es geht ihr nicht gut.

Wegen ihrer Symptome musste Sarah in diesem Semester zwei Collegekurse abbrechen. „Sie hatte gerade angefangen, Auto zu fahren, aber sie kann nicht mehr fahren, weil sie nicht mehr nach oben schauen oder den Kopf nach rechts drehen kann, ohne dass es zu spastischen Zuckungen kommt. Sie kann auch nicht schreiben“, sagte Green. „Sie hat ein ständiges Zittern wie jemand, der an der Parkinson-Krankheit leidet.

Sarahs Symptome haben sich im Laufe der Zeit immer weiter verschlimmert, aber die einzige Behandlungsmöglichkeit, die ihr empfohlen wurde, war ein Medikament ähnlich wie Benadryl.

Green sagte:

Es ist so frustrierend. Wir haben versucht, sie in einem Krankenhaus in Florida unterzubringen, aber dort gibt es eine sechsmonatige Warteliste. Wir haben in Cleveland angerufen, aber die haben eine dreimonatige Warteliste. Wir haben das Shriners Hospital angerufen, aber die wollen sie nicht einmal sehen. Wir hatten einen Termin in Duke, aber der sollte über eine Videokonferenz stattfinden. Man schlägt uns ständig die Türen vor der Nase zu, und sobald man einen Impfstoff erwähnt, will man nichts mehr mit uns zu tun haben.

Green sagte, sie und Sarah seien keine Impfgegner. „Sarah hat alle ihre Impfungen erhalten, aber es gibt zu viele Menschen, die Probleme haben, als dass sie nicht wüssten, dass es kein Problem mit diesen mRNAs gibt. Wenn sie nur die möglichen Nebenwirkungen anerkennen würden … aber sie tun so, als ob das gar nicht passiert, und es ist ihr gegenüber nicht fair, dass ihr ganzes Leben auf Eis gelegt wird“, fügte sie hinzu.

Green sagte, sie habe Sarahs Impfschaden dem Vaccine Adverse Event Reporting System (I.D. 1354500) der Centers for Disease Control and Prevention (CDC) und Pfizer gemeldet.

Als ich bei Pfizer anrief, musste ich nur ein paar Fragen beantworten und sie sagten, ich solle zurückrufen, wenn neue Symptome aufträten, dann könnten sie ihren Bericht aktualisieren, sagte Green. „Als ich ein zweites Mal anrief, sagten sie, sie hätten den Bericht verloren. Als ich fragte, ob noch jemand mit den gleichen Symptomen angerufen hatte, sagten sie ’nein‘.“

Wie The Defender am 8. September berichtete, erlitt eine 30-jährige Frau schwere neurologische Komplikationen, nachdem sie den COVID-Impfstoff von Pfizer erhalten hatte, und sie meldete ihre Verletzung ebenfalls an Pfizer.

Am 29. Juni hielt US-Senator Ron Johnson eine Pressekonferenz mit Familien ab, die durch COVID-Impfstoffe, einschließlich des Impfstoffs von Pfizer, neurologische Schäden erlitten.

Unter ihnen war auch Maddie de Garay aus Ohio, die sich im Alter von 12 Jahren freiwillig für die Impfstoffstudie von Pfizer gemeldet hatte. Sie sitzt jetzt im Rollstuhl, nachdem sie schwere Nebenwirkungen des Impfstoffs erlitten hat.

Green, die sagte, dass Sarah vor der Impfung gesund war und ihr bestes Leben lebte, ist sehr besorgt darüber, dass Kinder unter 12 Jahren den Impfstoff erhalten. „Man sollte das Problem einfach anerkennen und beheben, aber zumindest die Leute darüber informieren, worauf sie achten müssen“, sagte sie.

„Ich will einfach mein Leben zurück“, sagte Sarah. „Alles ist einfach auf Eis gelegt worden. Ich musste meine Collegekurse abbrechen, weil ich nicht schreiben kann, und ich habe Arzttermine. Ich bin mit meinen Freunden ausgegangen, aber jetzt ist es anstrengend. Meine Migräne ist so schlimm, dass ich stundenlang in einem dunklen Raum ohne Licht oder Geräte sitzen muss.“

Sarahs Mutter sagte, sie fühle sich schuldig, weil sie sich nicht genauer über den Impfstoff informiert habe, bevor ihre Tochter sich impfen ließ. Jetzt fühlt sie sich hilflos, weil „man das Gefühl hat, dass man nichts tun kann und niemand einem helfen kann“.