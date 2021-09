Zwei hochrangige FDA-Beamte treten wegen Impfstoffentscheidungen zurück

FDA-Bombe: Ist der Impfstoff das Todesurteil für die Behörde?

Zwei hochrangige Beamte der US-Arzneimittelbehörde FDA haben plötzlich ihren Rücktritt eingereicht: Marion Gruber verlässt ihren Posten als Direktorin des FDA-Büros für Impfstoffforschung und -prüfung im Oktober, und ihr Stellvertreter, Dr. Philip Krause, im November.

Gruber und Krause sagten Berichten zufolge, dass sie nicht glauben, dass es genügend Daten gibt, um die Einführung von COVID-Boostern im September 2021 zu unterstützen. Sie sprachen sich auch dagegen aus, dass die US-Zentren für Krankheitskontrolle und Prävention und ihr Beratungsgremium für Impfungen in die Entscheidungsfindung einbezogen werden.

Am 12. August 2021 genehmigten die Gesundheitsbehörden eine dritte Auffrischungsimpfung für Menschen mit geschwächtem Immunsystem, die zunächst die Injektionen von Pfizer oder Moderna erhalten hatten. Seitdem wurden mindestens 955.000 COVID-19-Auffrischungsimpfungen verabreicht, wobei unklar ist, ob alle technisch genehmigt wurden.

Die Einführung der Auffrischungsimpfungen für Erwachsene, die ihre zweite Dosis vor mindestens sechs Monaten erhalten haben, wird voraussichtlich am 20. September 2021 beginnen.

Während Gruber und Krause offenbar aus Protest zurückgetreten sind, weil die Biden-Administration und das CDC die Auffrischungsimpfungen trotz fehlender Daten vorantreiben, wurde dieses Datenvakuum von der FDA selbst von Anfang an ermöglicht, da sie auf eine strenge Datenerhebung und -auswertung nach der Impfung verzichtet hat.

Zwei hochrangige Beamte der US-Arzneimittelbehörde FDA haben plötzlich ihren Rücktritt eingereicht, was von einer großen Nachrichtenquelle als „schwerer Schlag für die Impfstoffbemühungen“ bezeichnet wird.

Die zweiunddreißigjährige FDA-Veteranin Marion Gruber verlässt ihre Position als Direktorin des FDA-Büros für Impfstoffforschung und -prüfung (Office of Vaccines Research & Review, OVVR) im Oktober, und ihr Stellvertreter, Dr. Philip Krause, der seit 10 Jahren im OVVR arbeitet, verlässt es im November. Nach Angaben von The Defender haben Gruber und Krause:

… sagten Berichten zufolge, dass sie nicht glauben, dass es Daten gibt, die den Vorstoß der Biden-Administration unterstützen, COVID-Auffrischungsimpfungen noch in diesem Monat anzubieten … Ein ehemaliger leitender FDA-Mitarbeiter sagte gegenüber Endpoints News, dass Gruber und Krause ausscheiden, weil sie frustriert sind, dass die Centers for Disease Control and Prevention (CDC) und ihr Beratungsgremium – das Advisory Committee on Immunizations and Practices (ACIP) – in Entscheidungen involviert sind, die ihrer Meinung nach von der FDA getroffen werden sollten.

Die Quelle sagte, er habe gehört, Gruber und Krause seien verärgert über [FDA’s Center for Biologics Evaluation and Research, CBER, Direktor Dr. Peter] Marks, weil er nicht darauf bestand, dass diese Entscheidungen innerhalb der FDA getroffen werden, und auf das Weiße Haus, weil es der FDA bei den Auffrischungsimpfungen zuvorkam.

„Die Nachricht, über die BioCentury zuerst berichtete, ist ein massiver Schlag für das Vertrauen in die Fähigkeit der Behörde, Impfstoffe zu regulieren“, so Endpoints News. Der ehemalige Direktor der Biomedical Advanced Research and Development Authority (BARDA) Rick Bright nannte die Rücktritte einen „großen globalen Verlust“.

Auffrischungsimpfungen trotz unzureichender Daten geplant

Am 12. August 2021 genehmigten die Gesundheitsbehörden eine dritte Auffrischungsimpfung für Menschen mit geschwächtem Immunsystem, die zuvor die Injektionen von Pfizer oder Moderna erhalten hatten. Seitdem wurden mindestens 955.000 COVID-19-Auffrischungsimpfungen verabreicht, wobei unklar ist, ob alle diese Impfungen technisch genehmigt waren. Dr. Jesse Goodman, ein ehemaliger leitender Wissenschaftler bei der FDA, erklärte gegenüber STAT News:

Normalerweise legt man zuerst die Daten vor und sagt dann, wie die Daten die Entscheidung stützen. Als das Weiße Haus seine Ankündigung zu Auffrischungsimpfungen machte, tat es genau das Gegenteil. Das war ein schwerwiegender Fehler in der Art und Weise, wie es gehandhabt wurde.

ACIP-Mitglied Helen Keipp Talbot, außerordentliche Professorin für Medizin an der Vanderbilt University, befürchtet, dass sich Gesundheitsdienstleister in Gefahr begeben, wenn sie Patienten außerhalb der Empfehlungen der FDA und der CDC impfen, nur weil das Weiße Haus voreilige Erklärungen abgegeben hat.

Mit 50 % ihres Gesamtbudgets und 75 % ihres Budgets für Arzneimitteltests, die von der Industrie finanziert werden, hat sich die FDA schon vor langer Zeit ihren Ruf als die korrupteste und gefügigste aller Bundesbehörden erworben. Jetzt hat das Weiße Haus ihr den letzten Rest an Integrität geraubt, indem es die obersten Regulierungsbehörden angewiesen hat, die Politik über die Wissenschaft zu stellen. ~ Robert F. Kennedy Jr.

Die Einführung von Auffrischungsimpfungen für Erwachsene, die ihre zweite Dosis vor mindestens sechs Monaten erhalten haben, wird voraussichtlich am 20. September 2021 beginnen. Nach Angaben von CNN könnte diese Einführung zunächst auf die Injektion von Pfizer beschränkt sein. Die Auffrischungsimpfungen von Moderna könnten sich aufgrund unzureichender Daten um einige Wochen verzögern.

In seinem Bericht vom 3. September 2021 behauptete CNN, dass Beamte des Bundesgesundheitsamtes die Mitarbeiter des Weißen Hauses gewarnt hätten, dass noch nicht genügend Daten vorlägen, um Auffrischungsimpfungen für alle Erwachsenen zu empfehlen.

Die Regierung drängte dennoch darauf – eine Entscheidung, die anscheinend zu Grubers und Krauses Rücktritt geführt oder eine Rolle dabei gespielt hat. FDA-Beamte hatten die Biden-Administration auch dazu gedrängt, kein bestimmtes Datum für die Einführung von Auffrischungsimpfungen festzulegen. Auch diese Empfehlung wurde nicht befolgt. Der Vorsitzende von Children’s Health Defense, Robert F. Kennedy, Jr., kommentierte:

Mit 50 % ihres Gesamtbudgets und 75 % ihres Budgets für Arzneimitteltests, die von der Industrie kommen, hat sich die FDA schon vor langer Zeit ihren Ruf als die korrupteste und gefügigste aller Bundesbehörden erworben. Jetzt hat das Weiße Haus ihr den letzten Rest von Integrität genommen, indem es den obersten Regulierungsbehörden befohlen hat, die Politik über die Wissenschaft zu stellen.

Wie viele Impfungen sind erforderlich?

Laut Dr. Anthony Fauci, Direktor des National Institute of Allergy and Infectious Diseases, wird die empfohlene „Vollbehandlung“ für die Impfungen von Pfizer und Moderna wahrscheinlich aus drei Dosen bestehen. Während eines Briefings des COVID-19-Reaktionsteams im Weißen Haus erklärte er:

… Es würde mich nicht überraschen, wenn das angemessene vollständige Impfschema wahrscheinlich aus drei Dosen bestehen würde. Es ist völlig verständlich, warum die Ergebnisse …, die von der israelischen Impfung berichtet wurden, so dramatisch sind. Und wir alle hoffen, und ich glaube, wir haben guten Grund zu der Annahme, dass dies nicht nur eine starke Reaktion sein wird, sondern dass sie tatsächlich dauerhaft sein wird, und wenn sie dauerhaft ist, dann wird man sehr wahrscheinlich ein Drei-Dosen-Regime als Routine-Regime haben.

Können wir Faucis „fundierten Vorhersagen“ trauen? Ich lasse Sie entscheiden.

Es scheint mir mehr als offensichtlich, dass es nicht bei drei Dosen bleiben wird. Erstens befinden sich viele Dutzend COVID-Impfungen in der Forschungs- und Entwicklungsphase, sollen wir also glauben, dass sie einfach ausrangiert werden? Vertreter der Arzneimittelhersteller haben außerdem erklärt, dass sie fest damit rechnen, dass ihre COVID-Impfungen zu einer jährlichen Pflicht werden, wenn sich die Pandemie zu einer „immerwährenden Endemie“ entwickelt.

Noch wichtiger ist jedoch, dass eine begrenzte Anzahl von Impfungen den ständigen Bedarf an Impfpässen zunichte machen würde, die mit Bankgeschäften, dem persönlichen Ausweis und einem sozialen Kreditscore verknüpft werden sollen.

Ohne eine nicht enden wollende Reihe von Auffrischungsimpfungen, die man erhalten müsste, um einen gültigen Pass zu behalten, hätten sie nicht mehr denselben Einfluss auf die Menschen. Natürlich könnten sie auch einfach zu anderen vorgeschriebenen Injektionen übergehen, wie z. B. der saisonalen mRNA-Grippeimpfung und Ähnlichem, von denen ebenfalls mehrere in Planung sind.

FDA wies frühe Bedenken gegen COVID-Spritze zurück

Während die Rücktritte von Gruber und Krause für manche ein Hinweis darauf sein könnten, dass die COVID-Befürworter eher eine politische als eine wissenschaftliche Grundlage haben, bestehen die Bedenken über ein Fehlverhalten der FDA schon seit über einem Jahr.

In einem DarkHorse-Interview vom Juni 2021 sagte der Erfinder der Kerntechnologie der mRNA- und DNA-Impfstoffe, Dr. Robert Malone, er habe die FDA gewarnt, dass das Spike-Protein – das die COVID-19-„Impfstoffe“ die Zellen zur Herstellung anregen – gefährlich sein könnte.

Die FDA wies seine Bedenken zurück und erklärte, sie glaube nicht, dass das Spike-Protein biologisch aktiv sei. Außerdem hätten die Impfstoffhersteller die Injektionen so konzipiert, dass das Spike-Protein haften bleibe und nicht frei umherschwimme.

Nun, sie haben sich in beiden Fällen geirrt. Inzwischen ist erwiesen, dass das SARS-CoV-2-Spike-Protein tatsächlich frei umherschwimmt und dass es biologisch aktiv ist und schwere Probleme verursacht.

Das Spike-Protein selbst ist für die schwerwiegendsten Auswirkungen verantwortlich, die bei COVID-19 beobachtet wurden, wie Blutungsstörungen, Blutgerinnsel im ganzen Körper und Herzprobleme. Dies sind auch die gleichen Probleme, die wir jetzt bei einer schwindelerregenden Anzahl von Menschen sehen, die eine oder zwei COVID-Spritzen erhalten haben. Das Spike-Protein kann auch reproduktionstoxisch sein, und die Biodistributionsdaten von Pfizer zeigen, dass es sich in den Eierstöcken von Frauen anreichert.

Von der FDA ermöglichtes Datenvakuum

Noch ungeheuerlicher ist, dass Malone bei der erneuten Lektüre der aktuellsten Version der Notfallgenehmigung, die für diese COVID-Impfungen gilt, feststellte, dass sich die FDA dafür entschieden hat, keine strenge Datenerhebung und -auswertung nach der Impfung vorzuschreiben, obwohl sie die Befugnis dazu hatte.

Warum hat man sich für eine so laxe Datenerfassung entschieden? Ohne sie gibt es keine Möglichkeit, die Sicherheit dieser Produkte zu bewerten. Man kann die Gefahrensignale nicht erkennen, wenn man nicht über ein Verfahren zur Erfassung der Auswirkungen und zur Auswertung aller Daten verfügt. Nun scheinen Gruber und Krause aus Protest zurückgetreten zu sein, weil die Biden-Administration und die CDC die Booster trotz fehlender Daten vorantreiben – ein Datenvakuum, das die FDA selbst von Anfang an ermöglicht hat.

Mangelnde Klarheit über die Zulassung der Komirnatie

Die FDA hat auch unnötige Verwirrung darüber gestiftet, welche COVID-Spritze am 23. August 2021 tatsächlich zugelassen wurde. In einem Interview mit Stephen Bannon (siehe oben) behauptete Malone, die FDA und die Medien hätten die Öffentlichkeit erneut in die Irre geführt, da sie nicht die derzeit verabreichte Pfizer-Spritze, sondern eine noch nicht erhältliche Version von Pfizer/BioNTech zugelassen hätten. Malone erklärte:

Der kleine Trick, den sie hier angewandt haben, ist, dass sie zwei getrennte Schreiben für zwei verschiedene Impfstoffe ausgestellt haben. Der Pfizer-Impfstoff, der derzeit verfügbar ist, hat noch eine Notfallzulassung und ist noch durch den Haftungsschutz geschützt… Das lizenzierte Produkt ist das Produkt von BioNTech, das im Wesentlichen ähnlich, aber nicht notwendigerweise identisch ist, namens Comirnaty, und es ist noch nicht erhältlich. Sie haben noch nicht damit begonnen, es herzustellen oder zu kennzeichnen. Und für dieses Produkt gilt der Haftungsverzicht nicht mehr.

Das eigentlich zugelassene Produkt ist also noch nicht erhältlich, und wenn es dann erhältlich ist, gilt der Haftungsschutz nicht mehr. In der Zwischenzeit gilt der Haftungsschutz für das Produkt von Pfizer, das derzeit verfügbar ist und für das noch eine Notfallzulassung besteht.

Wenn Malone Recht hat, würde das bedeuten, dass Arbeitgeber, die von ihren Mitarbeitern verlangen, sich impfen zu lassen, weil es jetzt eine zugelassene COVID-Injektion gibt, verlangen könnten, dass sie das von der FDA zugelassene Comirnaty erhalten und nicht das Pfizer-Produkt, das derzeit nur für Notfälle zugelassen ist und für das man im Falle eines Impfschadens nicht auf Schadenersatz klagen kann.

Andere beharren darauf, dass Malone sich irrt; dass Comirnaty und die Pfizer-Spritze, für die die Notfallzulassung (EUA) verlängert wurde, ein und dasselbe und daher austauschbar sind, und dass der Grund für die Verlängerung der EUA bei gleichzeitiger Erteilung der vollen Zulassung für das identische Produkt darin liegt, dass die EUA die Altersgruppe der 12- bis 15-Jährigen abdeckt, die von der vollen Zulassung nicht erfasst wird.

Der Kern des Streits scheint sich um die Frage zu drehen, ob die beiden Produkte in der realen Welt eine austauschbare rechtliche Haftung haben. Das heißt, wenn Sie die EUA-Version erhalten, können Sie Pfizer/BioNTech verklagen, da Comirnaty nicht über den EUA-Haftungsschutz verfügt?

Die FDA hat die Frage nicht geklärt, aber ich halte es für zweifelhaft, dass die EUA-Version ihren Haftungsschutz verlieren würde, selbst wenn sie als austauschbar mit der vollständig zugelassenen Version behandelt würde. Und ich habe den Eindruck, dass dies die Täuschung ist, auf die Malone eigentlich hinweisen wollte.

Seit Jahren wissen wir, dass die FDA eine gefangene Behörde ist, die auf Geheiß von Big Pharma arbeitet. Ihr Verhalten während dieser Pandemie hat das Vertrauen der Öffentlichkeit noch weiter untergraben, da die Behörde offenbar bereit ist, die öffentliche Gesundheit völlig zu opfern und auf Standardverfahren und -anforderungen zum Schutz der Patientensicherheit zu verzichten.

Nie im Leben hätte ich mir vorstellen können, dass die FDA ein Medikament genehmigen würde, das Zehntausende von Todesfällen und Hunderttausende von Nebenwirkungen mit sich bringt, und mit meiner Verwunderung bin ich wohl kaum allein.

Wer weiß, vielleicht haben Gruber und Krause auch den verräterischen Weg erkannt, auf dem sich die Behörde befindet, abgesehen von den Streitigkeiten, die sie mit der Biden-Administration und dem CDC über die COVID-Booster gehabt haben mögen. Falls oder wenn die Behörde schließlich fällt, wünschen sich andere vielleicht, sie wären in ihre Fußstapfen getreten und hätten sich früher von ihnen getrennt.

Quellen: