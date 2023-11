iDNA-Impfstoffe sollen interne Virusproduktion erzeugen

Die Geschichte auf einen Blick

„Immunisierungs-DNA“ oder iDNA ist eine neue Klasse von Gentherapie-„Impfstoffen“, die für das gesamte Virus kodieren

iDNA-„Impfstoffe“ transkribieren die genomische RNA des abgeschwächten Lebendimpfstoffvirus in voller Länge. Die virale RNA in voller Länge initiiert dann die Replikation des abgeschwächten Lebendvirus im Gewebe des Impfstoffempfängers, was zu einer Immunreaktion führt

Die iDNA-Plattform kann zur Herstellung von Impfstoffen auf zwei verschiedene Arten verwendet werden. Man kann die iDNA entweder in einer Kultur züchten, um den Impfstoff auf herkömmliche Weise herzustellen, oder man kann die iDNA direkt in den Empfänger injizieren und den Körper das abgeschwächte Lebendvirus intern produzieren lassen

Die ersten Versuche mit einer iDNA-Spritze, die für ein lebendes Virus kodiert, könnten bereits 2024 beginnen

Anfang April 2023 berichtete der Mikrobiologe Kevin McKernan, dass er DNA-Fragmente in den von Pfizer und Moderna hergestellten mRNA-Spritzen entdeckt habe, was Bedenken hinsichtlich der Möglichkeit einer genomischen Integration, von Autoimmunkrankheiten und Krebs aufkommen ließ. McKernan berichtet nun, dass er eine Dosisbeziehung zwischen der Belastung durch DNA-Kontamination und schwerwiegenden unerwünschten Ereignissen gefunden hat

Wenn Sie dachten, mRNA-Injektionen seien das Verrückteste, was sich die Impfstoffindustrie in letzter Zeit ausgedacht hat, dann haben Sie noch nicht einmal die Hälfte gesehen. Als Nächstes haben wir die so genannte „Immunisierungs-DNA“ oder iDNA, eine neue Klasse von Gentherapie-„Impfstoffen“, die für das gesamte Virus kodiert.

Sie ist wie mRNA, aber auf Steroiden. Anstatt Ihre Zellen anzuweisen, einen kleinen Teil, das Spike-Protein eines bestimmten Virus, zu produzieren, weisen iDNA-Produkte die Zellen an, das Virus in seiner Gesamtheit zu produzieren. Wie in U.S. Patent 8691563B2 beschrieben:

„Die iDNA erzeugt abgeschwächte Lebendimpfstoffe in eukaryotischen Zellen in vitro oder in vivo für pathogene RNA-Viren … Wenn die iDNA in den Impfstoffempfänger injiziert wird, wird die RNA des abgeschwächten Lebendvirus durch In-vivo-Transkription in den Geweben des Empfängers erzeugt. Dies initiiert die Produktion von abgeschwächten Virusnachkommen im Gewebe des Impfstoffempfängers und löst eine wirksame Immunantwort aus, die gegen nicht abgeschwächte Viren vom Wildtyp schützt.“

Laut dem in Taipeh ansässigen Unternehmen Medigen, das 2018 seine iDNA-„Impfstoff“-Plattform auf den Markt gebracht hat, kombiniert die Technologie „die genetische Stabilität von DNA mit der außergewöhnlichen Wirksamkeit von abgeschwächten Lebendimpfstoffen“. „Abgeschwächte“ Lebendimpfstoffe beziehen sich auf Impfstoffe, die lebende (lebensfähige), aber abgeschwächte (weniger virulente) Viren enthalten.

Die iDNA-Plattform kann zur Herstellung von Impfstoffen auf zwei verschiedene Arten verwendet werden. Man kann die iDNA entweder in einer Kultur züchten, um den Impfstoff auf herkömmliche Weise herzustellen, oder man kann die iDNA direkt in den Empfänger injizieren und dem Körper erlauben, das abgeschwächte Lebendvirus intern zu produzieren.

Was könnte schiefgehen?

In einem Papier aus dem Jahr 2016 wird der iDNA-Prozess so beschrieben:

„Wie jeder DNA-Impfstoff werden iDNA-Plasmide aus Bakterien isoliert und enthalten einen eukaryotischen Promotor, wie den Hauptpromotor des Cytomegalovirus (CMV). Im Gegensatz zu einem herkömmlichen DNA-Impfstoff, der die Transkription von mRNA zur Expression eines Untereinheiten-Antigens beinhaltet, wird bei den iDNA-Impfstoffen die genomische RNA des abgeschwächten Lebendimpfstoffvirus in voller Länge transkribiert. Die virale RNA in voller Länge initiiert dann eine begrenzte Replikation des abgeschwächten Lebendvirus im Gewebe des Impfstoffempfängers, was zu einer wirksamen Immunisierung führt. Im Wesentlichen verwandelt das iDNA-Plasmid eine begrenzte Anzahl von Zellen des Impfstoffempfängers in zelluläre Fabriken zur „Herstellung“ des abgeschwächten Lebendimpfstoffs. Somit stellt die iDNA-Technologie eine neue Art von DNA-Impfstoff dar. Mit der Einführung von iDNA-Impfstoffen können DNA-basierte Impfstoffe unterteilt werden in (i) DNA-Impfstoffe, die Untereinheiten-Antigene exprimieren, und (ii) DNA-Impfstoffe, die replikationskompetente, abgeschwächte Lebendimpfstoffe freisetzen … Schließlich kann das iDNA-Plasmid als genetisch stabiles Saatgut für die In-vitro-Herstellung von abgeschwächten Lebendviren verwendet werden, die dann entweder als herkömmlicher abgeschwächter Lebendimpfstoff oder nach der Virusinaktivierung als herkömmlicher inaktivierter Virusimpfstoff verwendet werden.“

Oh Freude. In Anbetracht der schockierenden Schäden, die mRNA-Injektionen verursachen, die Ihren Körper anweisen, nur einen kleinen Teil eines Virus zu erzeugen, der nicht in der Lage ist, sich selbst zu vermehren, stellt sich die Frage, was passieren könnte, wenn wir anfangen, DNA zu injizieren, die Ihre Zellen dazu veranlasst, replikationskompetente lebende Viren zu produzieren.

Anderes Produkt, dieselben Lügen

In den Unterlagen, die diese Technologie beschreiben, wird behauptet, die Selbstreplikation sei auf „eine begrenzte Anzahl von Zellen im Impfstoffempfänger“ beschränkt, aber wo haben wir das schon einmal gehört?

Es wurde auch angenommen, dass die mRNA-Impfung in der Nähe der Injektionsstelle bleibt und nur die Zellen in Ihrem Deltamuskel dazu veranlasst, das Spike-Protein zu produzieren, aber wir haben jetzt den Beweis, dass es überall hingeht und Zellen im ganzen Körper das Spike-Protein produzieren.

Wie kann also eine iDNA-Spritze nur „eine kleine Anzahl von Zellen“ beeinflussen, wenn alles, was injiziert wird, im ganzen Körper verteilt wird? Und wie wird die Produktion ausgeschaltet? Das wird nicht gesagt, was mich zu der Annahme veranlasst, dass es sich genauso verhält wie bei den mRNA-Spritzen, bei denen es keinen Aus-Schalter gibt und bei denen festgestellt wurde, dass sie bei manchen Menschen sechs Monate lang oder länger Spike-Protein produzieren.

Wenn Ihr Immunsystem durch eine chronische Infektion auf diese Weise belastet wird, beginnt es zu versagen. Es können sich auch Autoimmunkrankheiten entwickeln, was wir bei den mRNA-Spritzen beobachtet haben. Das Risiko, dass iDNA symptomatische Krankheiten hervorruft, erscheint mir ebenfalls beträchtlich, vor allem, wenn Ihr Immunsystem bereits geschwächt ist.

Sicherheit des DNA-Impfstoffs“ ist bestenfalls unklar

Laut New Scientist könnten die ersten Versuche mit einer iDNA-Impfung, die für ein lebendes Virus kodiert, bereits 2024 beginnen. Medigen bemüht sich derzeit um eine Genehmigung für den Beginn der Versuche, aber es ist unklar, gegen welche Infektion der Impfstoff gerichtet ist.

Bislang hat noch kein DNA-Impfstoff weltweit eine vollständige Zulassung erhalten. Indien erteilte jedoch eine Notfallzulassung für einen DNA-Impfstoff gegen COVID-19, genannt ZyCoV-D, der für zwei virale Proteine, das Spike-Protein und ein IgE-Signalpeptid, kodiert.

Im März 2023 veröffentlichten der Cochrane-Gründer Peter Gøtzsche und die Enthüllungsjournalistin Maryanne Demasi eine systematische Überprüfung von Arbeiten, die Daten über schwerwiegende unerwünschte Ereignisse im Zusammenhang mit den COVID-Impfungen enthielten. Über ZyCoV-D schrieben sie:

„Eine Studie in Indien mit ZyCoV-D, einem DNA-basierten Impfstoff, war ebenfalls höchst problematisch. Es wurden 27.703 Patienten im Alter von 12-17 Jahren oder 60 Jahren und älter randomisiert. In einem Beiblatt wurde über ein SAE [schwerwiegendes unerwünschtes Ereignis] in der Impfstoffgruppe und keins in der Placebogruppe bei älteren Menschen sowie über ein SAE gegenüber zwei SAE bei „komorbiden Personen“ berichtet. Der Haupttext war völlig anders und enthielt keine Unterteilung in randomisierte Gruppen. Es wurden 15 SAEs beschrieben, aber sieben davon waren lediglich COVID-19-positiv, was kein SAE ist und außerdem zur Berichterstattung über den Nutzen, nicht über den Schaden gehört. In jeder Gruppe gab es einen Todesfall. Diese schwer zu interpretierende Arbeit wurde in The Lancet veröffentlicht.“

Bei einer Online-Suche nach Daten über ZyCoV-D bin ich leer ausgegangen. Abgesehen von der Lancet-Veröffentlichung (und einem Zwischenbericht über dieselbe Studie) scheint es also nicht viel zu geben.

Was sie als Placebo verwendet haben, ist ebenfalls nur eine Vermutung, da die Studie keine Angaben dazu enthält. Einen Impfstoff gegen einen anderen zu testen, ist ein einfacher Trick, um zu erwartende Nebenwirkungen zu verbergen, und wir wissen, dass bei mindestens einer anderen COVID-Impfung (AstraZeneca) kein inertes Placebo verwendet wurde, sondern ein Impfstoff gegen Meningitis und Septikämie.

Zusammenfassend lässt sich also sagen, dass die Sicherheit von ZyCoV-D alles andere als eindeutig ist. Selbst wenn wir Daten dazu hätten, würden sie uns nicht viel über die Sicherheit von iDNA-Impfungen sagen. ZyCoV-D kodiert nur für zwei Proteine, während iDNA für ein ganzes Virus kodiert.

DNA in mRNA-Spritzen lösen bei Experten Besorgnis aus

Link zum Video

Anfang April 2023 berichtete der Mikrobiologe Kevin McKernan, dass er DNA-Fragmente in den von Pfizer und Moderna hergestellten mRNA-Spritzen entdeckt habe. Die höchste gefundene DNA-Kontamination lag bei 30 %, was bedeutet, dass fast ein Drittel des Inhalts des Shots Plasmid-DNA war. Ein kommerzielles mRNA-Produkt, das nach guter Herstellungspraxis hergestellt wurde, sollte keine DNA enthalten.

Seitdem haben andere seine Ergebnisse bestätigt, darunter der Professor Phillip Buckhaults von der University of South Carolina. Im September 2023 sagte er dazu vor dem Ad-hoc-Ausschuss für medizinische Angelegenheiten des Senats von South Carolina über das Ministerium für Gesundheit und Umweltkontrolle (DHEC) aus.

Buckhaults ist Molekularbiologe und Krebsgenetiker mit umfassender Erfahrung in der DNA-Sequenzierung und wollte zunächst McKernans Behauptungen widerlegen. Zu seinem Entsetzen replizierte er stattdessen McKernans Ergebnisse.

In seiner Aussage erläuterte er, wie sich diese DNA-Verunreinigungen in Ihr Genom integrieren und die Funktion anderer Gene entweder langfristig oder dauerhaft stören können und über Generationen an Ihre Nachkommen weitergegeben werden können.

Er sagte den Senatoren, er sei „alarmiert über diese DNA im Impfstoff“, da „eine sehr reale Gefahr“ bestehe, dass sie sich in das Genom einer Person einbaue und zu einem „festen Bestandteil der Zelle“ werde, der zu Autoimmunproblemen und Krebs führen könne.

DNA-Kontaminanten in mRNA-Spritzen von Gesundheitsbehörden genehmigt

In einem Tweet vom 21. Oktober 2023 argumentierte Steve Kirsch:

„Sie können jetzt die Hersteller der mRNA-COVID-Impfstoffe auf Schadenersatz verklagen, und die FDA ist verpflichtet, die COVID-Impfstoffe vom Markt zu nehmen. Warum? Verfälschung. Die Zulassungsbehörden wurden NICHT auf die bioaktiven Plasmidsequenzen hingewiesen. Health Canada bestätigte am Donnerstag das Vorhandensein einer DNA-Kontamination in den COVID-19-Impfstoffen von Pfizer und bestätigte auch, dass Pfizer die Gesundheitsbehörde nicht über die Kontamination informiert hat.“

Die Faktenprüfer schlugen zurück und erklärten, dass die Gesundheitsbehörden in der Tat von der Kontamination wussten, bevor die Impfungen genehmigt wurden, und dass es „keine zuverlässigen Beweise dafür gibt, dass die DNA in Impfstoffen in unsere DNA integriert wird oder das Krebsrisiko erhöht“.

Nun, zumindest in einem Punkt haben sie recht. Die Zulassungsbehörden waren sich dieses Problems durchaus bewusst, da Pfizer der Europäischen Arzneimittel-Agentur (EMA) Unterlagen vorlegte, aus denen hervorging, dass die beprobten Chargen ein breites Spektrum an doppelsträngiger DNA (dsDNA) enthielten. Viele dieser Partien lagen weit über den von der EMA festgelegten Höchstwerten.

Was jedoch die Frage betrifft, ob die DNA integriert werden und zu Behinderungen führen kann, so war der Faktenprüfer eindeutig irreführend. Die DNA-Integration ist etwas, das schon seit geraumer Zeit bekannt ist und in der medizinischen Fachliteratur diskutiert wurde. Das ist kein neuer Gedanke. Wie dem auch sei, die US Food and Drug Administration kümmert sich nicht darum. Sie sagte Factcheck.org:

„Die Behauptung, die FDA sei verpflichtet, einen der zugelassenen oder genehmigten mRNA-COVID-19-Impfstoffe vom Markt zu nehmen, ist falsch. Bei über einer Milliarde verabreichter Dosen der mRNA-Impfstoffe wurden keine Sicherheitsbedenken in Bezug auf die Sequenz oder die Menge der Rest-DNA festgestellt.“

Ganz zu schweigen von der Tatsache, dass noch nie dagewesene „Turbo-Krebsarten“ die Menschen in Rekordzahlen zu Grabe tragen. Da gibt es nichts zu sehen.

Dosisabhängigkeit zwischen DNA-Kontaminationslast und unerwünschten Ereignissen festgestellt

Am 27. Oktober 2023 veröffentlichten McKernan und vier weitere Autoren eine Vorabveröffentlichung, in der sie die Dosisreaktion zwischen den COVID-Impfstoffchargen, die mit DNA kontaminiert waren, und schwerwiegenden unerwünschten Ereignissen untersuchen.

Die untersuchten Chargen umfassten 27 Fläschchen aus 12 einzelnen Chargen von Moderna und Pfizer. In allen Fläschchen wurden DNA-Reste gefunden, aber Moderna wies niedrigere und gleichmäßigere Werte auf, was darauf hindeutet, dass das Unternehmen ein standardisierteres Herstellungsverfahren verwendet als Pfizer. Das U.S. Vaccine Adverse Events Reporting System (VAERS) wurde dann nach der Anzahl und Kategorisierung der für jede der getesteten Chargen gemeldeten unerwünschten Ereignisse befragt.

„Die Werte des Quantifizierungszyklus (Cq) (1:10-Verdünnung) für den Plasmid-Replikationsursprung (Ori) und die Spike-Sequenzen lagen zwischen 18,44 – 24,87 und 18,03 – 23,83 für Pfizer bzw. 22,52 – 24,53 und 25,24 – 30,10 für Moderna. Diese Werte entsprechen 0,28 – 4,27 ng/Dosis und 0,22 – 2,43 ng/Dosis (Pfizer) bzw. 0,01-0,34 g/Dosis und 0,25 – 0,78 ng/Dosis (Moderna) für Ori bzw. Spike … In einer explorativen Analyse fanden wir vorläufige Hinweise auf eine Dosis-Wirkungs-Beziehung zwischen der DNA-Menge pro Dosis und der Häufigkeit von schwerwiegenden unerwünschten Ereignissen (SAEs). Diese Beziehung war für die Produkte von Pfizer und Moderna unterschiedlich … Schlussfolgerung: Diese Daten belegen das Vorhandensein von Milliarden bis Hunderten von Milliarden von DNA-Molekülen pro Dosis in diesen Impfstoffen. Unter Verwendung der Fluorometrie überschreiten alle Impfstoffe die von FDA und WHO festgelegten Richtlinien für Rest-DNA von 10 ng/Dosis um das 188- bis 509-fache. Der qPCR-Rest-DNA-Gehalt lag jedoch bei allen Impfstoffen unter diesen Richtlinien, was die Bedeutung von methodischer Klarheit und Konsistenz bei der Interpretation quantitativer Richtlinien unterstreicht. Die vorläufigen Belege für einen Dosis-Wirkungs-Effekt der mit qPCR gemessenen Rest-DNA und der SAEs rechtfertigen eine Bestätigung und weitere Untersuchung. Unsere Ergebnisse erweitern die bestehenden Bedenken hinsichtlich der Sicherheit von Impfstoffen und stellen die Relevanz von Leitlinien in Frage, die vor der Einführung der effizienten Transfektion mit LNPs erstellt wurden. Mit einigen offensichtlichen Einschränkungen drängen wir darauf, dass unsere Arbeit unter forensischen Bedingungen wiederholt wird und dass die Richtlinien überarbeitet werden, um die hocheffiziente DNA-Transfektion und die kumulative Dosierung zu berücksichtigen.“

Ressourcen für die durch die COVID-Impfung Geschädigten

Je mehr wir über die COVID-Impfungen erfahren, desto schlimmer scheinen sie zu werden, und wenn die iDNA-Impfungen Realität werden, könnte das Unheil noch größer werden. Es ist an der Zeit, dem Wahnsinn ein Ende zu setzen, bevor es zu spät ist, und das können wir tun, indem wir alle genbasierten Impfungen ablehnen, seien es RNA-, mRNA-, DNA-, iDNA- oder andere Impfungen, die sie sich einfallen lassen.

Wenn Sie bereits eine oder mehrere COVID-Impfungen erhalten haben und es sich nun anders überlegen, sollten Sie von nun an alle Impfstoffe meiden, auch konventionelle, denn Sie müssen den Angriff auf Ihren Körper beenden. Auch wenn Sie keine offensichtlichen Nebenwirkungen verspürt haben, kann Ihre Gesundheit langfristig beeinträchtigt werden, also lassen Sie sich nicht mehr impfen.

Wenn Sie unter Nebenwirkungen leiden, müssen Sie als Erstes das Spike-Protein ausschalten, das Ihr Körper produziert. Zwei Mittel, die dies bewirken können, sind Hydroxychloroquin und Ivermectin. Beide Medikamente binden das Spike-Protein und erleichtern seine Beseitigung.

Die Front Line COVID-19 Critical Care Alliance (FLCCC) hat ein Behandlungsprotokoll für die Zeit nach der Impfung namens I-RECOVER entwickelt. Da das Protokoll ständig aktualisiert wird, sobald mehr Daten zur Verfügung stehen, laden Sie am besten die neueste Version direkt von der FLCCC-Website unter covid19criticalcare.com herunter.

Weitere Vorschläge finden Sie im Spike-Protein-Entgiftungsleitfaden des World Health Council, der sich auf natürliche Substanzen wie Kräuter, Nahrungsergänzungsmittel und Tees konzentriert. Eine Saunatherapie kann ebenfalls dazu beitragen, toxische Proteine zu beseitigen, indem sie die Autophagie anregt.

Artikel als PDF

Quellen: