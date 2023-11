Putin fragt, warum führenden Politiker der Welt über den Massentod von Kindern im Gazastreifen »nicht schockiert« sind

Von Mikhail Metzel

MOSKAU (Sputnik) – Der russische Präsident Wladimir Putin hat am Mittwoch die Frage aufgeworfen, warum die Staats- und Regierungschefs der Welt „nicht schockiert“ sind von den Worten des UN-Generalsekretärs Antonio Guterres, der Gazastreifen habe sich in einen riesigen Kinderfriedhof verwandelt.

Auf dem virtuellen G-20-Gipfel nahm Putin die Worte anderer Staats- und Regierungschefs zur Kenntnis, die sich schockiert über Russlands Vorgehen in der Ukraine und den Verlust von Menschenleben zeigten.

„Ich verstehe, dass dies ein Krieg ist, der Tod von Menschen ist schockierend. Und der blutige Staatsstreich in der Ukraine im Jahr 2014, gefolgt vom Krieg des Kiewer Regimes gegen sein Volk im Donbass, ist das nicht schockierend? Und die Vernichtung der Zivilbevölkerung in Palästina, im Gaza-Streifen heute, ist das nicht schockierend? Und die Tatsache, dass Ärzte Operationen an Kindern durchführen müssen, Unterleibsoperationen, mit einem Skalpell am Körper eines Kindes operieren, ohne Betäubung, ist das nicht schockierend? Und die Tatsache, dass der UN-Generalsekretär gesagt hat, dass Gaza sich in einen riesigen Kinderfriedhof verwandelt hat, ist das nicht schockierend?“

sagte Putin in seiner Rede auf dem G20-Gipfel.