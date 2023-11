Wie neue Daten der britischen Regierung zeigen, sterben junge Menschen an »explosionsartigem« Ausmaß an Krebs

Von Mike Capuzzo

Eine Analyse von Daten der britischen Regierung zeigt einen beispiellosen Anstieg der Krebstodesfälle bei den 15- bis 44-Jährigen nach der Einführung der COVID-19-Impfstoffe, so ein neuer Bericht des Datenanalysten Edward Dowd. Der Bericht hat zu erneuten Forderungen nach weiteren Untersuchungen geführt.

Laut einer neuen Analyse von Edward Dowd sterben Teenager und junge Menschen in ihren 20er, 30er- und 40er-Jahren in Großbritannien in einem noch nie dagewesenen Ausmaß an schnell metastasierenden und tödlichen Krebserkrankungen, seit die Massenimpfung gegen COVID-19 begonnen hat.

Der 45-seitige Bericht von Dowd, einem ehemaligen Wall-Street-Hedgefondsmanager und Autor von „‚Cause Unknown‘: The Epidemic of Sudden Deaths im Jahr 2021 und 2022“ (Die Epidemie plötzlicher Todesfälle in den Jahren 2021 und 2022) hat einige Onkologen alarmiert, die darin eine scharfe Umkehrung der jahrzehntelangen Mortalitätsdaten sehen.

Dowd stützte sich bei seiner Analyse auf leicht zugängliche Regierungsstatistiken des britischen Amts für nationale Statistiken.

In einem Interview mit The Defender sagte Dowd, dass er und seine Forschungspartner, zu denen eine Handvoll hochrangiger Wissenschaftler, Datenanalysten und Finanzexperten gehören, alle Codes der Internationalen Klassifikation der Krankheiten, 10. Revision, (ICD-10) für die Todesursache in Großbritannien im Untersuchungszeitraum 2010-2022 untersuchten, um Trends bei bösartigen Neubildungen (C00- bis C99-Codes) zu untersuchen.

Bei den ICD-10-Codes handelt es sich um die von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) festgelegte internationale ärztliche Klassifikation von Diagnosen, Symptomen und Verfahren für die Bearbeitung von Anträgen. Ein bösartiges Neoplasma ist ein krebsartiger Tumor.

Dowd sagte, sein Forschungsteam habe ein auffälliges Muster festgestellt: Während fast alle Todesfälle unter älteren Menschen in den Jahren 2021 und 2022 in Wales und England kodiert worden waren, waren 8 % der Todesfälle unter 15- bis 44-Jährigen im Jahr 2021 und 30 % der Todesfälle in dieser Altersgruppe im Jahr 2022 noch nicht kodiert worden.

„Wenn man in einem Krankenhaus stirbt, hinterlässt man eine Spur von Leben und Tod mit Hinweisen darauf, was zum Tod geführt hat“, sagte er. „Wenn ein junger Mensch am Steuer eines Autos, beim Gehen auf der Straße oder im Schlaf stirbt, gibt es eine Untersuchung“, die Zeit braucht, um die Todesursache zu bestimmen.

Dowd sagte, die fehlenden Codes seien „ein Hinweis auf das Problem“ der übermäßigen Todesfälle unter jungen Menschen.

Aber selbst mit dem Vorbehalt der fehlenden Codes, sagte er, zeigten die verbleibenden 92 % der codierten Todesfälle im Jahr 2021 und 70 % der codierten Todesfälle im Jahr 2022 „ein starkes Signal von Krebstodesfällen bei jungen Menschen. Wir zeigen einen starken Anstieg der Sterblichkeit aufgrund bösartiger Neubildungen, der im Jahr 2021 begann und sich im Jahr 2022 erheblich beschleunigte.

„Der Anstieg der überzähligen Todesfälle im Jahr 2022 ist statistisch hoch signifikant (Extremereignis)“, schrieb Dowd in seinem Bericht. „Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass ab Ende 2021 ein neuartiges Phänomen auftritt, das zu einem Anstieg der Todesfälle durch bösartige Neubildungen bei Personen im Alter von 15 bis 44 Jahren in Großbritannien führt.“

Die Studie ergab, dass die Rate der Krebstodesfälle im Jahr 2022 für die Altersgruppe der 15- bis 44-Jährigen im Vereinigten Königreich über der historischen Norm liegt:

Ein Anstieg der tödlichen Brustkrebsraten bei Frauen um 28 %.

Ein Anstieg der Todesfälle durch Bauchspeicheldrüsenkrebs um 80 % bei Frauen und um 60 % bei Männern.

Ein Anstieg der Todesfälle durch Dickdarmkrebs um 55 % bei Männern und um 41 % bei Frauen.

Eine 120%ige Zunahme der tödlichen Melanome bei Männern und eine 35%ige Zunahme bei Frauen.

Ein Anstieg der Todesfälle durch Hirntumore um 35 % bei Männern und um 12 % bei Frauen.

Ein Anstieg der Krebstodesfälle bei Männern um 60 % bei Krebsarten „ohne Ortsangabe“ und bei Frauen um 55 %.

Bildnachweis: Edward Dowd

„Zunehmende klinische Beweise“ führten zur Studie

Dowd erstellte seinen Bericht, der von Carlos Alegria, einem von Dowds Partnern, im Rahmen seiner Humanity Projects-Studie über überzählige Todesfälle in Großbritannien und den USA anhand von Daten der Regierung und der Versicherungsbranche zusammengestellt wurde.

Er sagte, er habe sein datengestütztes Pro-bono-Projekt begonnen, um die öffentliche Politik zu unterstützen, als er sah, wie die COVID-19-Pandemiepolitik das Vertrauen der Gesellschaft in institutionelle Experten zerstörte.

Als er die Vereinnahmung der nationalen und bundesstaatlichen Regulierungsbehörden und der Medien durch Big Pharma und andere globale Interessen beobachtete, wurde ihm klar: „Wir brauchen unabhängige Vertreter, die als Wächter des öffentlichen Interesses fungieren.“

„Wir haben die Absicht, solche Agenten zu sein und anderen Personen und Institutionen, die ähnliche Ergebnisse anstreben, qualitativ hochwertige Forschung zur Verfügung zu stellen“, schrieb er.

Der neue Bericht ist sein dritter im Rahmen des UK Cause of Death Project, das zuvor „UK – Death and Disability Trends for Cardiovascular Diseases, Ages 15-44,“ und „UK – Death Trends for the Cardiovascular System, Ages 15-44, Analysis of Individual Causes“ untersucht hat.

Die zunehmende klinische Evidenz, die eine Verbindung zwischen der Zunahme von Krebserkrankungen bei jungen Menschen und den COVID-19-Impfstoffen herstellt, veranlasste Dowd zu seiner neuesten Studie, sagte er.

„Wir konzentrieren unsere Forschung auf jüngere Personen im Alter von 15 bis 44 Jahren, da dies derzeit ein Thema von besonderem Interesse ist, da viele unerklärliche aggressive und ungewöhnliche Krebsarten (wie z. B. Turbokrebs …) in der Bevölkerung auftreten, insbesondere bei jüngeren Personen“, schrieb er in der Studie.

„Der Schwerpunkt dieser Studie liegt nicht auf der Untersuchung einzelner Behauptungen und Anekdoten, sondern auf einer statistischen Analyse auf Bevölkerungsebene und der Klärung der Frage, ob die anekdotischen Hinweise anormal sind oder nicht.“

Dowd sagte, er hoffe, dass „die Beziehungen, die wir in unserer Analyse aufdecken“, „eine Grundlage für einen Realitätscheck für Angehörige der Gesundheitsberufe sind, um die zugrundeliegenden Trends in der Gesundheit des Einzelnen zu verstehen.“

Dowds Methode bestand darin, die Anzahl der Todesfälle aufgrund von Krebs in England und Wales zwischen 2010 und 2022 in den Daten des britischen Amtes für nationale Statistiken zu analysieren.

Er verglich die überschüssigen Sterberaten, d. h. die Differenz zwischen den beobachteten Todesfällen und dem Ausgangswert für die erwarteten Todesfälle, vor und nach der COVID-19-Pandemie.

Er ermittelte eine Basislinie normaler Krebstodesraten von 2010 bis 2020, die bemerkenswert konsistent war und nur wenige Abweichungen aufwies – bis die Krebstodesraten Ende 2021 in Großbritannien nach der Einführung des Impfstoffs deutlich anstiegen.

Zu den wichtigsten Ergebnissen des Berichts gehören:

Brustkrebs dominiert bei Frauen. Die häufigste Ursache für tödliche Krebserkrankungen bei Frauen im Alter von 15 bis 44 Jahren ist Brustkrebs, der etwa 25 % der gesamten durch bösartige Tumore verursachten überhöhten Sterblichkeitsrate bei Frauen im Jahr 2022 ausmacht. Die nächsten gefährlichen Krebsarten für Frauen, gemessen an der überhöhten Sterblichkeitsrate, sind Dickdarmkrebs und Gebärmutterhalskrebs.

Während die Zahl der tödlichen Krebstodesfälle im Jahr 2022 sowohl bei jungen Männern als auch bei jungen Frauen dramatisch anstieg, verzeichneten junge Männer einen überproportionalen Anstieg der Krebstodesfälle, wobei jedoch keine Krebsart dominierte, die mit Brustkrebs bei Frauen vergleichbar wäre. Hirntumor, Darmkrebs und Magenkrebs machten 30,9 % des Anstiegs der tödlichen Krebserkrankungen bei Männern im Jahr 2022 aus.

Krebsarten „ohne Ortsangabe“, die auf eine schnelle Metastasierung in andere Organe hinweisen und gemeinhin als „Turbokrebs“ bezeichnet werden, „explodierten“ im Jahr 2022, so Dowd. „Diese Krebsarten haben sowohl bei Frauen (2021 und 2022) als auch bei Männern (2022) sehr stark zugenommen und waren wahrscheinlich bereits metastasiert, als sie identifiziert wurden. Da es sich um jüngere Personen handelt, die keine Früherkennungsuntersuchungen benötigen, waren diese Krebsarten wahrscheinlich von schnellem Wachstum.“

Bei den Männern war ein enormer Anstieg der Hautkrebs-Todesfälle um 118 % im Jahr 2022 zu verzeichnen. „Auch wenn diese Krebsarten keinen großen Anteil an allen Krebsarten ausmachen“, sagte Dowd.

Krebserkrankungen des Verdauungstrakts „erlebten in den Jahren 2021 und 2022 explosive Veränderungen im Vergleich zum Trend von 2010 bis 2019“, schrieb Dowd. „Besonders auffällig sind Krebserkrankungen des Dickdarms (international als C18 codiert), des Magens (C16) und der Speiseröhre (C15). „Diese mit dem Verdauungstrakt zusammenhängenden Krebsarten scheinen erheblich an Bedeutung gewonnen zu haben, und wir stellen auch fest, dass sie Männer überproportional zu betreffen scheinen.“

Bauchspeicheldrüsenkrebs „verzeichnete sowohl bei Frauen (2022) als auch bei Männern (2021 und 2022) einen sehr starken Anstieg. Warum diese Krebsarten so dramatisch angestiegen sind und warum sie zuerst bei Männern und dann bei Frauen auftraten, ist eine der Fragen, die unserer Meinung nach untersucht werden sollten.“

Dowd betonte, dass seine Forschung „ein erster Versuch war, einige Muster aufzuzeigen, die in den Trends“ bei Krebs nach 2020 zu beobachten sind.

„Wir hoffen, dass Mediziner und spezialisierte Forscher auf der Grundlage dieser (und anderer) Erkenntnisse, die unsere Datenanalyse liefert, weitere Untersuchungen durchführen“, schrieb er.

Zusammenhang zwischen COVID-Impfungen und Zunahme von Krebserkrankungen „eine Untersuchung wert“

Dr. Chris Flowers, ein akademischer Arzt, Radiologe und Brustkrebsspezialist in England, der aus dem Ruhestand kam, um als freiwilliger wissenschaftlicher Leiter des War Room/DailyClout Pfizer Documents Analysis Project zu fungieren, sagte gegenüber The Defender, dass die Daten aus Großbritannien „sehr, sehr, besorgniserregend“ seien.

Flowers sagte, Dowds Forschung bestätige ähnliche Daten über einen starken Anstieg der Krebstodesfälle, die von Forschern, Klinikern und Krebsspezialisten in den USA, Großbritannien und in der gesamten westlichen industrialisierten Welt seit der weltweiten Einführung des experimentellen mRNA-Impfstoffs von Pfizer und Moderna gemeldet wurden. Schätzungsweise mehr als 5,55 Milliarden Menschen, d. h. etwa 72,3 % der Weltbevölkerung, wurden geimpft.

Flowers sagte, er und seine Kollegen, darunter Pathologen, Radiologen, Onkologen, Internisten, Intensivmediziner und Forscher in den USA und in Großbritannien, hätten noch nie so viele tödliche Brustkrebsfälle und andere Krebsarten bei jungen Menschen gesehen wie im Jahr 2022.

Der Bericht von Dowd bestätigt, was Flowers und seine Kollegen seit mehr als einem Jahr beobachten: „Wir sehen eine zwei- oder dreifach höhere Krebsrate als normal.“

„Wir sehen jüngere Menschen, wir sprechen von 20- und 30-jährigen Frauen, in der Regel nachdem sie mit der Menstruation begonnen haben und irgendeine Form von Wachstumsförderer normal ist, die sich mit fortgeschrittenen Tumoren präsentieren, die schwierig zu behandeln sind, aber sie können auch mehr als einen Tumor haben,“ sagte Flowers. „Was früher selten war, ist heute relativ häufig.“

Am beunruhigendsten, so Flowers, ist die Zunahme der jungen Tumoren, die von einigen Onkologen als „Turbokrebs“ bezeichnet werden, ein neuer Begriff.

„Turbo-Krebs ist ein populärer Name, der für verschiedene Dinge geprägt wurde“, sagte Flowers. „An einem Tag geht es einem absolut gut, am nächsten Tag erfährt man, dass man Krebs im Endstadium hat und in einer Woche tot sein wird. Darüber wird sogar in den Mainstream-Medien viel berichtet“.

„Tumore wachsen nicht nur schneller, sondern es treten auch immer mehr Krebsarten bei ein und derselben Person auf. Früher war das sehr, sehr selten. Nur gelegentlich sah ich einen sehr, sehr aggressiven entzündlichen Krebs bei jungen Menschen. Aber jetzt hat jeder eine Geschichte“.

Dr. Pierre Kory, ein Lungenfacharzt und Arzt für Intensivmedizin, der Präsident und medizinischer Leiter der Frontline COVID-19 Critical Care Alliance (FLCCC) ist und in seiner Praxis Hunderte von Patienten mit Impfschäden behandelt, sagte, dass er von Kollegen und Patienten mit Berichten und Hilferufen über die Zunahme von Krebs überschwemmt wird.

David Wiseman, Ph.D., ein Apotheker mit einem Doktortitel in experimenteller Pathologie und ein Pionier, ursprünglich für Johnson & Johnson, von Produkten zur Vorbeugung von inneren Verletzungen nach Operationen, sagte, er sei abwechselnd erstaunt und empört darüber, dass Regierungen und Mainstream-Medien den Forschungen, die er und Kevin McKernan, ein ehemaliger Direktor für Forschung und Entwicklung am MIT Human Genome Project, durchgeführt haben und die zeigen, dass die mRNA-Impfungen mit DNA-Fragmenten kontaminiert sind, nicht nachgehen.

Diese Fragmente, so Wiseman, erhöhen den potenziellen Schaden, den die Impfstoffe am menschlichen Genom anrichten könnten, und öffnen neue Türen für eine unendliche Vielfalt von Problemen, einschließlich Krebs.

Wiseman sagte gegenüber The Defender, dass die Daten der Centers for Disease Control and Prevention (CDC) Krebsprobleme im Zusammenhang mit den COVID-19-Impfstoffen aufzeigen.

„Wir sehen eine Zunahme von Krebserkrankungen in VAERS“, der offiziellen Website der US-Arzneimittelbehörde FDA und der CDC zur Meldung von Impfstoffverletzungen, sagte Wiseman. „Die CDC hat eine PRR-Analyse, eine Signalanalyse, durchgeführt, die ein Signal für Krebs in den Impfstoffen gefunden hat, was kein Beweis ist, aber bedeutet, dass es sich lohnt, es zu untersuchen.“