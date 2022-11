Ihr mörderischen Heuchler! Empörung, nachdem The Atlantic „Amnestie“ für die diktatorischen Pandemie-Maßnahmen vorschlägt

The Atlantic ist unter Beschuss geraten, weil sie behauptet, dass all die schrecklichen Entscheidungen der Pandemie-Ära über Abriegelungen, Schulschließungen, Maskierungen und die Bestrafung einer ganzen Klasse von Menschen, die die Wirksamkeit und Weisheit eines übereilten, experimentellen Impfstoffs infrage stellten – für ein Virus mit einer Überlebensrate von 99 % in den meisten Fällen -, Schnee von gestern sein sollten.

„Wir müssen uns gegenseitig vergeben für das, was wir getan und gesagt haben, als wir über COVID im Unklaren waren“, schreibt die Brown-Professorin Emily Oster – eine große Befürworterin der Abriegelung, die jetzt um die Gnade der einst Gemiedenen bittet.

„Wir sollten uns eingestehen, dass wir angesichts der großen Ungewissheit komplizierte Entscheidungen getroffen haben, und dann versuchen, zusammenzuarbeiten, um wieder aufzubauen und voranzukommen“, schreibt sie weiter.

Allerdings waren sie nicht „im Unklaren“ über Covid. Es gab zahlreiche Quellen, die auf die tatsächlichen wissenschaftlichen Erkenntnisse hinwiesen, die den Behauptungen des Mandats zuwiderliefen, und sie wurden durch eine umfangreiche Medienkampagne absichtlich zum Schweigen gebracht. Es gibt Hinweise darauf, dass die Medienplattformen mit Big Tech, der CDC und der Biden-Regierung zusammenarbeiteten. Es handelte sich nicht einfach um eine Überreaktion, sondern um eine geheime Absprache, um alle Gegeninformationen zu beseitigen.

Netter Versuch, Emily.

Wie Michael P. Senger vom Daily Sceptic es ausdrückt: „Hier stimmt eine Menge nicht. Erstens: Nein, man kann nicht für eine Politik eintreten, die anderen gegen deren Willen außerordentlichen Schaden zufügt, und dann sagen: „Wir wussten es damals nicht besser!“ Unwissenheit gilt nicht als Entschuldigung, wenn die Politik die Rechte Ihrer Mitbürger unter einem unbefristeten Ausnahmezustand aufhebt und gleichzeitig diejenigen zensiert und auslöscht, die nicht so unwissend sind. Das unvermeidliche Ergebnis wäre eine Gesellschaft, in der Ignoranz und Gehorsam gegenüber der Meinung des Pöbels die einzig sichere Position wäre.“

Und sehen Sie sich dieses Verhältnis an:

In einem epischen Twitter-Thread kritisiert Matthew J. Peterson, Senior Fellow des Claremont Institute (@docMJP), die gesamte Prämisse von Oster;

Es tut mir leid, dass du deinen Job wegen des Impfstoffs verloren hast, der nicht wirkt, dass deine Großmutter allein gestorben ist und du keine Beerdigung haben konntest, dass das Geschäft deines Bruders unnötigerweise zerstört wurde und dass deine Kinder seltsame Herzprobleme haben – aber lass uns einfach zugeben, dass wir alle falsch lagen und einen Waffenstillstand schließen, ja? Es ist zu schade, dass wir die gesamte Wirtschaft lahmgelegt und tyrannische Befugnisse übernommen haben, die in diesem Land noch nie zuvor angewandt wurden – rückblickend betrachtet hätten Sie in die Kirche gehen und öffentliche Parks nutzen können, während wir die Menschen auf den Straßen randalieren ließen – aber es war eine verwirrende Zeit für alle.

Hey, es tut mir leid, dass wir euch zu Tode erschreckt und jahrelang gelogen haben und jeden verfolgt und zensiert haben, der anderer Meinung war, aber es standen Wahlen an und wir wollten unbedingt Donald Trump schlagen, also war es wichtig, die Wissenschaft radikal zu politisieren, auch wenn dadurch das Leben eurer Kinder zerstört wurde. OK, ja, wir haben gesagt, dass ungeimpfte Menschen sterben und keine Gesundheitsversorgung erhalten sollten, während wir Big Pharma nicht ein einziges Mal infrage gestellt haben, aber wir sind mitfühlende Menschen, weshalb wir, obwohl wir die gesamte Wirtschaft lahmgelegt haben, auch die Nation in den Bankrott getrieben und eine Inflation verursacht haben. Nichts zu danken! Lassen Sie uns Freunde sein.

Wie QTR’s Fringe Finance feststellt, kommt Osters Plädoyer für den Anstand, den ihre Sippe den meisten Amerikanern während der Pandemie nicht entgegengebracht hat, zu einem Zeitpunkt, an dem die Demokraten und die Mainstream-Medien die Covid-Erzählung fast verloren haben.

In letzter Zeit gab es mehrere große Siege für die Ungeimpften, die die Verfassung und das Rückgrat hatten, für sich selbst einzutreten, während sie ein Jahr lang ständig beschimpft und als Bürger zweiter Klasse verhöhnt wurden.

Die Mehrheit der Medien und der Demokraten hatte gefordert, diese Menschen aus der Gesellschaft zu entfernen und sie generell dem Hohn und Spott auszusetzen. Jetzt, in einem Moment, von dem viele von uns wussten, dass er irgendwann kommen würde, entschuldigt man sich auf der ganzen Welt dafür, wie die Ungeimpften behandelt wurden.

Wie Fox News letzte Woche schrieb:

Die Premierministerin von Alberta, Kanada, sagte, sie arbeite an einem Plan, um Einwohner zu begnadigen, die wegen der Verletzung von Coronavirus-Protokollen zu Geldstrafen verurteilt oder verhaftet wurden, und entschuldigte sich bei ungeimpften Kanadiern, die „diskriminiert“ wurden.

In New York hat ein Richter des Obersten Gerichtshofs vor ein paar Tagen alle Angestellten wieder eingestellt, die entlassen worden waren, weil sie nicht geimpft waren:

Das Gericht stellte am Montag fest, dass „eine Impfung eine Person nicht davor schützt, sich mit COVID-19 anzustecken oder es zu übertragen.“ Der Bürgermeister von New York City, Eric Adams, hatte Anfang des Jahres erklärt, seine Verwaltung werde keine Mitarbeiter wieder einstellen, die wegen ihres Impfstatus entlassen worden seien.

Das Problem war nicht die Unkenntnis der Menschen über die Fakten, sondern die organisierte Feindseligkeit und Zensur gegenüber jedem, der Daten vorlegte, die im Widerspruch zur Agenda des Mandats standen. Ganz abgesehen von Verlautbarungen wie denen der LA Times, die den Tod von „Impfgegnern“ für notwendig und gerechtfertigt hielten. Nach zwei Jahren dieser Art von arrogantem Unsinn ist es schwer vorstellbar, dass die Menschen bereit sind, so zu tun, als ob alles in Ordnung wäre.

Das aktive Bemühen, alle gegenteiligen Daten zu unterdrücken, ist jedoch das eigentliche Verbrechen, und nein, das kann niemals vergessen oder vergeben werden.

Die Menschen sind wütend…

Man kommt nicht umhin festzustellen, dass der Zeitpunkt des Aufrufs des Atlantic zur passiven Vergesslichkeit mit den sich rasch nähernden Zwischenwahlen zusammenfällt, bei denen Umfragen eine viel größere Chance auf einen konservativen Umsturz vermuten lassen, als die Demokraten zuvor erwartet hatten. Obwohl The Atlantic es nicht zugibt, gibt es eine wachsende politische Gegenreaktion auf die letzten zwei Jahre sinnloser Abriegelungen und Mandate, und die Demokraten waren maßgeblich an der Umsetzung von beidem beteiligt. Ein großer Teil der Bevölkerung sieht in einer Partei die Ursache für einen Großteil der Unruhen in der Covid-Ära.

Vielleicht wird den Mainstream-Medien plötzlich klar, dass sie sich für ihren Covid-Eifer revanchieren müssen? „Wir wussten es nicht! Wir haben nur Befehle befolgt!“ Das klingt alles ziemlich vertraut.