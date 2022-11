General im Ruhestand: „Sehr beunruhigendes Zeichen, denn so fängt es an“

Nach Angaben des Pentagon ist ein amerikanischer „Verteidigungsattaché“ in der Ukraine vor Ort, um sicherzustellen, dass Waffen und Munition, die auf Kosten der amerikanischen Steuerzahler geliefert wurden, nicht auf dem Schwarzmarkt landen.

Unter dem Kommando von Brigadegeneral Garrick Harmon wird die Militäroperation, die zusammen mit dem von der US-Botschaft in Kiew aus operierendem Office of Defense Cooperation durchgeführt wird, die vom amerikanischen Steuerzahler finanzierten Waffenlieferungen an die Ukrainer inspizieren, so das Verteidigungsministerium.

Mehrere Inspektionen haben bereits stattgefunden, sagte ein hochrangiger Verteidigungsbeamter bei einer Einweisung.

Die USA unternehmen „proaktive Schritte“, um zu verhindern, dass die Waffen in die Hände von Schmugglern und Kriminellen fallen, so das Pentagon, das darauf hinwies, dass es keine Beweise dafür gibt, dass Ausrüstung abgezweigt wurde.

Don Bolduc, ein pensionierter Brigadegeneral der US-Armee, der für den US-Senat in New Hampshire kandidiert, sagte in einem Interview am Dienstag, die Stiefel auf dem Boden seien „ein sehr beunruhigendes Zeichen, denn so fängt es an“.

„Ohne einen Plan zu haben, so etwas zuzulassen, weil wir eine schwache Außenpolitik in allen Bereichen haben, mit unserer militärischen Führung, unserem Außenministerium, dem B-Team im Weißen Haus, den Mitarbeitern des Nationalen Sicherheitsrates – sie haben absolut keine Ahnung, was sie tun“, sagte er in der Radiosendung von Glenn Beck.

Der pensionierte Brigadegeneral der U.S. Army und Senatskandidat GenDonBolduc sagt mir, dass die Stationierung der 101st Airborne in der Nähe der ukrainischen Grenze ein „sehr besorgniserregendes Zeichen ist… der erste Schritt, um unseren Zeh in das Setzen von Stiefeln auf dem Boden einzutauchen, wo keiner von uns hin will.“

Retired U.S. Army Brigadier General and Senate candidate @GenDonBolduc tells me Biden deploying the 101st Airborne near Ukraine's border is a "VERY concerning sign…the first step to dipping our toe into putting boots on the ground, which is where none of us want to go." pic.twitter.com/cdh8aWg7aO — Glenn Beck (@glennbeck) October 25, 2022

Der hochrangige Beamte bestätigte, dass das US-Personal „vor ein paar Tagen die Inspektionen vor Ort wieder aufgenommen hat, um die Waffenbestände im Land zu bewerten, wann immer und wo immer es die Sicherheitsbedingungen erlauben“.

„Die Rückkehr unseres Verteidigungsattachés und des Personals des Büros für Verteidigungszusammenarbeit in das Land hat es uns ermöglicht, diese wichtige Funktion wieder aufzunehmen“, so der Beamte.

Die US-Truppen verließen die Ukraine offiziell im Februar, 10 Tage vor dem russischen Einmarsch, um einen direkten Konflikt mit Russland zu vermeiden.

Die New York Times berichtete jedoch im Juli, dass sich CIA-Mitarbeiter in der Ukraine aufhielten, um Ausbildung und logistische Unterstützung zu leisten, zusammen mit „ein paar Dutzend Kommandotruppen“ aus NATO-Staaten.

Im Februar versprach Präsident Biden: „Unsere Streitkräfte sind nicht in den Konflikt mit Russland in der Ukraine verwickelt und werden es auch nicht sein. Unsere Streitkräfte gehen nicht nach Europa, um in der Ukraine zu kämpfen, sondern um unsere NATO-Verbündeten zu verteidigen und diese Verbündeten im Osten zu beruhigen“.

Einen Monat später nahm das Weiße Haus Bidens Andeutung gegenüber den US-Truppen im benachbarten Polen, sie würden in die Ukraine gehen, zurück.

„Sie werden sehen, wenn Sie dort sind, und einige von Ihnen waren dort, werden Sie Frauen, junge Leute sehen, die vor einem verdammten Panzer stehen“, sagte er.

Das Weiße Haus betonte, Biden habe von Ukrainern in Polen gesprochen.