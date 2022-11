Biometrische Selfies und mobile digitale IDs werden für Finanz- und Behördendienste immer beliebter

Biometrie und digitale IDs auf mobilen Geräten gehörten zu den meistgelesenen Artikeln der vergangenen Woche auf Biometric Update, darunter mDL-Fortschritte in Amerika und Europa, interessante Umfrageergebnisse von Onfido und die Veröffentlichung einer wichtigen biometrischen Authentifizierungsplattform von Mitek. Die Marktprognosen für die Verbraucherbiometrie steigen entsprechend. Der Einsatz der biometrischen Kioske von secunet an Flughäfen und nationale digitale ID-Programme sorgten diese Woche ebenfalls für Schlagzeilen.

Die wichtigsten Biometrienachrichten der Woche

Das relativ fortschrittliche digitale Identitätssystem Singapurs wird in einer Fallstudie der ID4D-Initiative der Weltbank vorgestellt, die ein schrittweises Vorgehen, die Einführung offener Technologien und kontinuierliche Investitionen in Humanressourcen empfiehlt. Auch Experten aus Indonesien und Ruanda informierten bei der Vorstellung der Studie über ihre nationalen Systeme.

Die Philippinen haben nach einem Pilotversuch im September und Oktober endlich mit der Ausgabe von PhilID-Karten mit Chip begonnen, die biometrische Daten und QR-Codes zur einfachen Identitätsprüfung enthalten. Das Land hofft, bis Ende des Jahres 50 Millionen der physischen Ausweise verteilen zu können.

Österreich hat die Entwicklung digitaler Führerscheine abgeschlossen. Die Regierung bezeichnet sie als einen Meilenstein der digitalen ID, da das Land die gemeinsame Nutzung wichtiger Dokumente über mobile Geräte ermöglichen will. Die ersten positiven Berichte über mobile Führerscheine kommen aus den amerikanischen Bundesstaaten, die ebenfalls beginnen, sich mithilfe der AAMVA an ISO-Normen zu orientieren.

Eine Umfrage von Onfido zeigt, dass die Verbraucher die digitale Identität für Online-Transaktionen annehmen, obwohl sie mit deren Funktionsweise unzufrieden sind. Ein Update zu KYC-Kontrollen, die mit Aadhaar durchgeführt werden, zeigt ebenfalls, dass die Nutzung steigt. Refinitiv und ABBYY haben neue Produkte mit Selfie-Biometrie auf den Markt gebracht, um den Markt zu bedienen, und TendedBar, Veriff und iDenfy haben neue Gesichtsbiometrie-Anwendungen angekündigt.

Mitek hat diese Woche eine multimodale Biometrieplattform für die passwortlose Authentifizierung vorgestellt, die für die Rücksetzung von Passwörtern, die erneute Bindung von Geräten und risikoreiche Transaktionen genutzt werden soll. MiPass bietet Stimm- und Gesichtsbiometrie mit Aktivitätserkennung für beide, mit geräteinternen Datenqualitätsprüfungen und kann über ein SDK für den Kontozugang integriert werden.

Einem neuen Bericht der Yole Group zufolge wird der globale Markt für Verbraucherbiometrie innerhalb von fünf Jahren 11 Milliarden US-Dollar erreichen. Der Bericht nennt SWIR-Bildgebung und optische TFT-Sensoren sowie das Wachstum bei Anwendungen wie Strafverfolgung und Grenzkontrolle als Wachstumstreiber.

Apple hat sich eine Methode zur Erzeugung und Manipulation von Gesichtsbildern patentieren lassen, während akademische Forscher und andere eine Vielzahl von Möglichkeiten zur potenziellen Identifizierung von Fälschungen entwickeln. Diese Methoden reichen von der Code-Ebene bis zu einer Art Captcha für alberne Bewegungsabläufe.

Auch einfache Betrugsmethoden funktionieren noch. Sogar Führungskräfte aus der Finanzbranche scheinen ziemlich leicht zu betrügen zu sein, wie ein Experiment zeigt, das von authID auf der diesjährigen Money20/20 durchgeführt wurde. Eine E-Mail, die Backstage-Pässe für ein Foreigner-Konzert versprach, wurde von 48 Prozent der 436 Empfänger geöffnet, darunter auch Betrugs- und Risikoverantwortliche von großen Finanzinstituten.

Die französische Datenschutzbehörde hat beschlossen, Clearview AI mit der nach der Datenschutz-Grundverordnung zulässigen Höchststrafe von 20 Millionen Euro zu belegen und das Unternehmen anzuweisen, alle Daten zu löschen, die es über Personen in Frankreich besitzt. Das Unternehmen entgegnete, dass es weder in Frankreich noch in einem anderen Land, in dem die GDPR gilt, tätig ist und dass es nicht über genügend Daten von Personen verfügt, um festzustellen, ob sie Franzosen sind.

Der letzte ID4Africa LiveCast bestand aus einem Interview mit dem Regisseur eines Dokumentarfilms, der die Bedeutung von Identitätsdokumenten für die Menschen im kriegsgebeutelten Syrien untersuchte, und einer Reihe von Updates zur Biometrie. Patrick Grother vom NIST gab Einblicke in Gesichtserkennungstests, Vertreter von Tech5, Integrated Biometrics und NIST diskutierten über kontaktlose Fingerabdrücke, und dann stellten Microsoft und Mastercard ihre jeweiligen Ansätze zur digitalen Identität vor.

Die Tschechische Republik hat mit der Erprobung von biometrischen Kiosken an Flughäfen begonnen, die von secunet für das neue EU-Einreise-/Ausreisesystem geliefert wurden. Nachdem die Passagiere im Durchschnitt in knapp anderthalb Minuten abgefertigt wurden, erweitert der Flughafen Prag die 17 vorhandenen easygates um 58 easykiosks.

