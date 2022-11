Die Vereinigten Staaten wurden gestürzt

Was ist an seine Stelle getreten?

Paul Craig Roberts

In den Vereinigten Staaten hat es einen Staatsstreich gegeben. Da ich keine kriegerischen Auseinandersetzungen beobachtet habe, könnte man meinen, ich hätte den Verstand verloren. Aber nicht alle Putsche sind physisch gewalttätig. Sie können auftreten, weil sich giftige Ideen durchsetzen und die Gesellschaft untergraben. Die Vereinigten Staaten werden durch die Verfassung definiert, und wenn die Verfassung ausgehöhlt wird, werden auch die Vereinigten Staaten ausgehöhlt.

Die Verfassung wird schon seit langem ausgehöhlt. Die Liberalen sagten, die Verfassung müsse ein lebendiges Dokument sein, was bedeutet, dass sie sich ständig verändert, was bedeutet, dass sie neu definiert wird, was wiederum bedeutet, dass sie ausgehöhlt wird.

Der Zehnte Verfassungszusatz ging durch Abraham Lincoln verloren. George W. Bush hat den Habeas Corpus im Namen der nationalen Sicherheit abgeschafft, als er erklärte, die „terroristische Bedrohung“ gebe ihm die Befugnis, amerikanische Bürger auf unbestimmte Zeit ohne Vorlage von Beweisen vor einem Gericht, ohne Prozess und Verurteilung festzuhalten. Und das tat er. Obama hat Bush noch übertroffen. Er sagte, er könne amerikanische Bürger allein auf Verdacht hin ohne ordentliches Gerichtsverfahren hinrichten. Und er tat es. Bush und Obama wurden für ihren Verstoß gegen die US-Verfassung nicht zur Rechenschaft gezogen.

Heute sind Rede- und Versammlungsfreiheit ein totes Recht. Jeder kann jetzt unsere freie Meinungsäußerung zensieren – Arbeitgeber, Schulbehörden, Menschen, die behaupten, sie seien „beleidigt“, soziale Medien, Print- und TV-Medien. Menschen, die etwas „Beleidigendes“ sagen, können ausgelöscht werden und man wird nie wieder von ihnen hören. Das bedeutet, dass derjenige, der das Recht hat, sich „beleidigt“ zu fühlen, die Meinungsfreiheit derjenigen aufheben kann, die nicht behaupten können, „beleidigt“ zu sein. Ohne freie Meinungsäußerung gibt es keine Debatte, sondern nur die Auferlegung genehmigter Ansichten.

Im aufgeweckten Amerika ist dies heute der Fall.

Man kann auch erkennen, dass ein Staatsstreich stattgefunden hat, wenn traditionelle Patrioten wie die „Make America Great Again“-Unterstützer von Trump und die „Oath Keepers“ von den Medien und Regierungsbeamten als „inländische Extremisten“ verteufelt, verfolgt und unter falschen Anschuldigungen inhaftiert werden, wie die Amerikaner, die an einer Kundgebung zur Unterstützung von Trump teilnahmen und mit republikanischer Komplizenschaft in „Aufständische“ verwandelt wurden, die versuchten, die Kontrolle über die Regierung zu übernehmen, indem sie Selfies von sich machten, während sie auf dem Stuhl von Nancy Pelosi saßen.

Wenn etwas so Minderjähriges als Aufstand bezeichnet werden kann, weiß man, dass ein Staatsstreich stattgefunden hat. Die Botschaft ist klar. Diejenigen, die die bestehende Ordnung gegen den Putsch unterstützen, sind Feinde des Volkes.

Ein Staatsstreich liegt auch dann vor, wenn Perversitäten aller Art, insbesondere sexueller Art, gefeiert werden und die Normalität als „Faschismus“ oder eine Form von Phobie oder ein anderes Schimpfwort verhöhnt wird. Wenn LGBT-Menschen, die sich nicht fortpflanzen können, die moralische Oberhand gewinnen und die von der Natur vorgegebene Norm der Heterosexualität als ungerechtfertigte Definition von Normalität angesehen wird, ist die natürliche Ordnung umgestürzt worden.

An diesem Punkt befinden wir uns heute. Bald wird Pädophilie für normal erklärt werden, und es wird Bordelle geben, in denen ehemals verdorbene Menschen, die nun normalisiert sind, Sex mit Kindern haben können.

Unmöglich, sagen Sie, aber nein, denn wenn eine Perversität legitimiert ist, folgen alle anderen, wie wir erlebt haben. Es ist nur eine Frage der Zeit. Wenn die Fäulnis erst einmal begonnen hat, hört sie nicht mehr auf, bis der Job erledigt ist. Wir stehen bereits mit einem Fuß in Sodom und Gomorrha, und der andere Fuß rückt immer näher.

Von Paul Craig Roberts: Er ist ein US-amerikanischer Ökonom und Publizist. Er war stellvertretender Finanzminister während der Regierung Reagan und ist als Mitbegründer des wirtschaftspolitischen Programms der Regierung Reagans bekannt.