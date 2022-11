Die Niederlande machen den Anfang, und will alle Transaktionen über 100 € überwachen

Niederländischer Finanzminister schlägt verstärkte Finanzüberwachung vor

Überwachung von Transaktionen über 100 €.

Die niederländische Finanzministerin Sigrid Kaag drängt auf die Einführung einer digitalen Zentralbankwährung (CBDC) in den Niederlanden und die Verabschiedung eines Gesetzes, das die Banken verpflichtet, alle Transaktionen über 100 € zu überwachen, berichtet GB News.

Die Europäische Zentralbank setzt sich ebenfalls für einen digitalen Euro ein. Kritiker warnen jedoch davor, dass CBDCs zur Verfolgung und Überwachung der Bürger verwendet werden können und somit möglicherweise einige bürgerliche Freiheiten verletzen.

Im Juli schrieb Kaag einen Brief an das Repräsentantenhaus über den digitalen Euro: „Die Einführung des digitalen Euro wird immer realer. Ich denke, es ist wichtig, dass wir in den Niederlanden mit unserer innovativen und offenen Wirtschaft aktiv an diesen Überlegungen teilnehmen.“

Sie fügte hinzu, dass ein CBDC „auch dank des Engagements der Niederlande ganz oben auf der Tagesordnung der Eurogruppe steht.“

„Der Schutz der Privatsphäre der Nutzer sollte sorgfältig geplant werden, ebenso wie Schutzmaßnahmen, die verhindern, dass der digitale Euro für Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und Steuerhinterziehung genutzt wird“, schrieb sie.

„Während der Eurogruppe betonte eine Reihe von Mitgliedstaaten, wie wichtig es sei, die Dynamik bei der Entwicklung eines digitalen Euro aufrechtzuerhalten, und dass das Projekt fortgesetzt werden sollte“, sagte Kaag.

„Wir glauben, dass es an der Zeit ist, KI einzusetzen, um kriminelle Geldströme effektiver aufzuspüren. Die jüngste Vergangenheit hat gezeigt, dass die Banken Schwierigkeiten haben, dies auf kosteneffiziente Weise auf individueller Basis zu tun. Die Tatsache, dass die Banken dies mit dem geänderten Gesetz gemeinsam angehen können, wird sicherlich zum Ziel des Wwft beitragen. Dennoch müssen die Rechte der Kunden teilweise geschützt werden“, sagte der Experte für Cyber-, Daten- und Technologierecht Wouter Seinen von Pinsent Masons.

Wie die niederländische Nachrichtenagentur Business AM berichtet, arbeitet Kaag derzeit an einem Gesetzesentwurf, der die Banken zur Überwachung von Transaktionen über 100 € verpflichtet. Demnach sollen die Banken verpflichtet werden, Transaktionen über 100 € in einer für die Regierung zugänglichen Datenbank zu speichern.