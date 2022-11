Dr. Peter McCullough & John Leake: COVID-Impfstoff-induzierte thrombotische Thrombozytopenie. Ein blutiges Durcheinander, das Krankenhausaufenthalte und Menschenleben kostet!

Im Preprint-Server-System und in der National Library of Medicine (PUBMED) gibt es über 1000 von Experten begutachtete Arbeiten, in denen Nebenwirkungen nach einer Impfung mit mRNA oder adenoviraler DNA COVID-19 beschrieben werden. Eine der am meisten gefürchteten Komplikationen ist die impfstoffinduzierte thrombotische Thrombozytopenie (VITT). Da das Spike-Protein, das als Reaktion auf den genetischen Code des Impfstoffs produziert wird, eine Hämagglutination und Mikroblutgerinnung verursacht, kommt es zu einer übermäßigen Antigenpräsentation von Blutplättchen in der Milz und im retikuloendothelialen System. Infolgedessen produziert der Körper Autoantikörper, die gegen einen Thrombozytenrezeptor (PF4) gerichtet sind, der eine Homologie mit einem Endothelprotein aufweist. Dies führt dazu, dass die Autoantikörper die Blutplättchen an der Auskleidung der Blutgefäßzellen „festnageln“, was zum Verbrauch der Blutplättchen, zur Blutgerinnung und zu Blutungen führt. Unglücklichen Opfern geht es nach der Impfung einige Wochen lang gut. Dann kommt es zu Blutungen aus der Mund- und Nasenschleimhaut, die mit Blutergüssen unter der Haut einhergehen, und zu schweren Blutgerinnseln im Gehirn und anderswo im Körper. Die meisten Patienten werden in kritischem Zustand ins Krankenhaus eingeliefert, wo die Ärzte eine Vielzahl von medizinischen und interventionellen Maßnahmen ergreifen, um die gleichzeitige Gerinnung und Blutung zu bekämpfen. Wie Sie sich vorstellen können, ist der Prozess bei manchen Menschen überwältigend, und egal, wie viel kritische Pflege geleistet wird, der Patient stirbt.[i] In der Abbildung ist der Nachruf von Frau Jessica Berg, 37 Jahre alt, einer zuvor gesunden, lebhaften Mutter, dargestellt.[ii] Daraus geht hervor, dass sie an den Folgen von VITT starb.

Jessica Berg Wilson, 29. Okt. 1983 – 7. Sept. 2021, gestorben an COVID-19 VITT

Zu ihrer Linken befindet sich eine Arbeit von Tsilingiris et al. mit dem Titel „Vaccine induced thrombotic thrombocytopenia: Die Schattenseite einer Erfolgsgeschichte.[iii]“. Die Autoren geben im Titel nicht an, was mit „Erfolg“ gemeint ist, aber es ist klar, dass Schulen, Arbeitgeber und das Militär „dubios“ sind, wenn sie die Menschen nicht angemessen davor warnen, was passieren kann, wenn sie eine Massenimpfung erzwingen. Fernsehwerbung, Internetwerbung und Einverständniserklärungen beschreiben VITT nicht. Frau Berg und ihre Familie hatten keine Möglichkeit, eine informierte Zustimmung zu erhalten. Zu ihrer Rechten ist ein Behandlungspfad beschrieben, den Ärzte üblicherweise bei der Behandlung von Patienten im Krankenhaus einschlagen. Wie in ihrem Fall erliegen viele Patienten (~39 %) diesem vorzeitigen und blutigen Tod, der mehr Fragen als Antworten hinterlässt. Wie hätte man dies vorhersehen können? Steht VITT im Zusammenhang mit einer vorausgegangenen Heparin-induzierten Thrombozytopenie (einem ähnlichen Syndrom)? Welches ist der beste anfängliche Blutverdünner? Warum werden Patienten mit früheren Blutkrankheiten nicht umgehend von dieser schrecklichen Gefahr befreit? Fragen Sie Ihren Arzt das nächste Mal nach VITT und was er raten würde, um sie zu vermeiden. Wenn Sie einen leeren Blick oder ein mulmiges Gefühl bekommen, zeigen Sie eine Kopie des Nachrufs von Frau Berg und beginnen Sie ein kritisches Gespräch.

