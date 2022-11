Europa bereitet sich darauf vor, die Regeln für das Internet neu zu schreiben

Der Digital Markets Act wird die großen Tech-Plattformen dazu zwingen, ihre „Walled Gardens“ im Jahr 2023 zu öffnen, sagt der neue EU-Botschafter im Silicon Valley.

NÄCHSTE WOCHE tritt ein Gesetz in Kraft, das das Internet für immer verändern wird – und es viel schwieriger machen wird, ein Tech-Gigant zu sein. Am 1. November tritt der Digital Markets Act der Europäischen Union in Kraft und setzt damit einen Prozess in Gang, der Amazon, Google und Meta zwingen soll, ihre Plattformen bis 2023 offener und interoperabler zu gestalten. Das könnte die Möglichkeiten der Menschen, ihre Geräte und Apps zu nutzen, stark verändern und daran erinnern, dass Europa Tech-Unternehmen viel stärker reguliert als die USA.

„Wir erwarten erhebliche Konsequenzen“, sagt Gerard de Graaf, ein erfahrener EU-Beamter, der Anfang des Jahres an der Verabschiedung des DMA beteiligt war. Seit letztem Monat leitet er ein neues EU-Büro in San Francisco, das unter anderem eingerichtet wurde, um den großen Tech-Unternehmen die Folgen des Gesetzes zu erklären. De Graaf sagt, dass sie gezwungen sein werden, ihre „Walled Gardens“ aufzubrechen.

„Wenn du ein iPhone hast, solltest du Apps nicht nur aus dem App Store, sondern auch aus anderen App Stores oder aus dem Internet herunterladen können“, sagt de Graaf in einem Konferenzraum mit smaragdgrünen Akzenten im irischen Konsulat in San Francisco, wo sich das EU-Büro zunächst befindet. Die DMA verlangt von marktbeherrschenden Plattformen, kleinere Konkurrenten zuzulassen, und könnte auch Metas WhatsApp dazu zwingen, Nachrichten von konkurrierenden Apps wie Signal oder Telegram zu empfangen, oder Amazon, Apple und Google daran hindern, ihre eigenen Apps und Dienste zu bevorzugen.

Tech-Unternehmen werden sich bald auch mit einem zweiten weitreichenden EU-Gesetz auseinandersetzen müssen, dem Digital Services Act, der Risikobewertungen einiger Algorithmen und die Offenlegung automatisierter Entscheidungsfindungen vorschreibt und soziale Apps wie TikTok dazu zwingen könnte, ihre Daten einer externen Prüfung zu unterziehen. Das Gesetz soll ebenfalls schrittweise umgesetzt werden, wobei die größten Online-Plattformen voraussichtlich Mitte 2024 die Vorschriften erfüllen müssen. Die EU erwägt auch die Verabschiedung spezifischer Regeln für künstliche Intelligenz, die einige Anwendungsfälle der Technologie verbieten könnten.

De Graaf argumentiert, dass strengere Regeln für Tech-Giganten nicht nur notwendig sind, um Menschen und andere Unternehmen vor unlauteren Praktiken zu schützen, sondern auch, um der Gesellschaft zu ermöglichen, den vollen Nutzen aus der Technologie zu ziehen. Er hat sich kritisch zu einer unverbindlichen KI-Rechtserklärung geäußert, die kürzlich vom Weißen Haus veröffentlicht wurde, und erklärt, dass das Fehlen strenger Vorschriften das Vertrauen der Öffentlichkeit in die Technologie untergraben kann. „Wenn unsere Bürger das Vertrauen in die KI verlieren, weil sie glauben, dass sie diskriminiert wird und zu Ergebnissen führt, die für ihr Leben schädlich sind“, sagt er, „werden sie die KI meiden, und sie wird niemals erfolgreich sein.“

