Ihr werdet in winzigen Häusern und Elektrofahrzeugen leben und glücklich sein – das ist die Zukunft, die sie für uns geplant haben

Von Michael Snyder

In den vergangenen Jahren sind „Van Life“, „Car Life“ und „Tiny Homes“ in den sozialen Medien zu extrem heißen Themen geworden. Millennials und die Generation Z sind besonders begierig darauf, diese „minimalistischen“ Lebensstile auszuprobieren. In einer Zeit, in der die Immobilienpreise in absurde Höhen gestiegen sind und die Lebenshaltungskosten äußerst drückend geworden sind, kann es sehr verlockend sein, eine kostengünstige Lebensweise anzunehmen. Es ist aber auch wichtig zu verstehen, dass die Elite diese Trends sehr fördert. Wenn sie die meisten von uns dazu bringen könnten, glücklich in kleinen Häusern und Elektrofahrzeugen zu leben, wären sie sehr zufrieden. Die Wahrheit ist nämlich, dass wir umso weniger Kohlenstoffemissionen produzieren, je kleiner unsere Wohnräume sind, und das ist genau das, was sie wollen.

Heutzutage können sich Millionen von Amerikanern den Kauf eines normalen Hauses nicht mehr leisten, und so entscheiden sich immer mehr von uns für „tiny homes“.

Ein „Tiny Home“ kann zwischen 100 und 400 Quadratmetern groß sein, und auf Airbnb gibt es heute Tausende solcher Angebote.

Es wurde berichtet, dass 55 Prozent der Besitzer von Tiny Homes Frauen sind, und 56 Prozent aller Amerikaner sagen, dass sie tatsächlich in Erwägung ziehen würden, in einem Tiny Home zu leben.

Der größte Anreiz für das Leben in einem Tiny Home sind die Kosten. Es wurde geschätzt, dass die durchschnittlichen Kosten für ein winziges Haus nur 52.000 Dollar betragen, und das ist „87 % billiger als der Durchschnittspreis eines typischen US-Hauses“…

„Die durchschnittlichen Kosten für ein Tiny Home liegen bei 52.000 Dollar, das sind 87 % weniger als der Durchschnittspreis eines typischen US-Hauses. Der Bau oder Kauf eines Tiny Houses erfordert weit weniger Kapital als ein Standardhaus. Dieser erhebliche Preisunterschied ermöglicht es mehr Amerikanern, Wohneigentum zu erwerben, ohne eine belastende Hypothek aufnehmen zu müssen.“

Wenn Sie finanziell sehr angespannt sind, kann ich durchaus verstehen, warum eine solche Option verlockend erscheint.

Es ist sicherlich nicht einfach, in der heutigen Welt einen typischen Mittelklasse-Lebensstil zu führen.

Eine Frau, die jetzt in einem 300-Quadratmeter-Haus aus Strohballen und Pflastersteinen lebt, sagt, dass ihr Leben „radikal anders aussieht„, als wenn ihre Familie in einem großen Haus mit vier Schlafzimmern leben würde…

„Vor zehn Jahren lebte ich ein typisches Vorstadtleben am Rande von Denver. Mein Mann Casey und ich waren beide Lehrer. Wir wohnten in einem Haus mit vier Schlafzimmern und einem kleinen Garten, in dem unsere beiden Kinder gerne spielten. Heute sieht unser Leben radikal anders aus. Wir leben völlig unabhängig vom Stromnetz in einem 300 Quadratmeter großen Haus, das wir aus Strohballen und Lehm gebaut haben, einem natürlichen Baumaterial, das aus Erde, Wasser und anderen organischen Stoffen besteht. Wir nutzen Solarenergie für die Stromversorgung und Regenwasser für die Wasserversorgung, und wir verwenden eine Tropfentoilette, um „Humandünger“ herzustellen – Kompost aus menschlichen Abfällen.“

Wenn es das ist, was sie glücklich macht, schön für sie.

Aber lassen Sie sich von der Elite nicht zu einem solchen Lebensstil drängen.

Die Elite wirbt schon seit langem für das Konzept der kleinen Häuser. Das Folgende stammt zum Beispiel von der offiziellen Website des WEF…

„Das Interesse an winzigen Häusern – bewohnbaren Wohneinheiten, die in der Regel weniger als 400 Quadratmeter groß sind – steigt rapide an. Ein Großteil dieses Interesses wird durch die Medienberichterstattung ausgelöst, die behauptet, dass das Leben in kleinen Häusern gut für den Planeten ist.“

Der Grund, warum sie winzige Häuser so sehr lieben, ist, dass sie glauben, dass sie gut für die Umwelt sind.

Tatsächlich behauptet derselbe Artikel, den ich oben zitiert habe, dass bei denen, die in Tiny Houses zogen, „der ökologische Fußabdruck im Durchschnitt um etwa 45 % reduziert wurde“ …

Ich habe herausgefunden, dass bei 80 Downsizern von kleinen Häusern in den Vereinigten Staaten der ökologische Fußabdruck im Durchschnitt um etwa 45 % reduziert wurde. Überraschenderweise stellte ich fest, dass eine Verkleinerung viele Bereiche des eigenen Lebensstils beeinflussen und die Auswirkungen auf die Umwelt auf unerwartete Weise verringern kann.

Das „Leben im Van“ ist ein weiterer Lebensstil, der in den letzten Jahren sehr in Mode gekommen ist.

Früher schaute man auf diejenigen herab, die „in einem Van unten am Fluss leben“, aber jetzt tun das buchstäblich Millionen von Amerikanern…

„Van Life“ oder „Van Living“ ist ein Begriff, der im ganzen Land immer beliebter wird. Menschen packen ihr Leben zusammen, ziehen in eine mobile Einheit und erkunden die Staaten. Nach Angaben von Yahoo Finance ist die Zahl der amerikanischen Van-Life-Bewohner in den letzten Jahren um 63 % gestiegen, von 1,9 Millionen im Jahr 2020 auf 3,1 Millionen im Jahr 2022.“

Ich war fassungslos, als ich diese Zahlen zum ersten Mal sah.

Natürlich ist es ein großer Vorteil, keine Hypothek oder Miete zahlen zu müssen.

Aber ein solcher Lebensstil hat auch viele negative Seiten.

Für eine Frau war die regelmäßige Benutzung öffentlicher Toiletten etwas, was sie sich einfach nicht überwinden konnte, als sie das „Van-Leben“ ausprobierte…

„Ich fuhr mit meinem gemieteten Ram ProMaster Wohnmobil in eine Shell-Tankstelle ein. Nachdem ich geparkt hatte, ging ich in den Supermarkt und machte mich auf den Weg zur Toilette. Drinnen herrschte ein unmöglich zu beschreibender Gestank. Der Boden der Toilette war mit Klopapier bedeckt, und der Toilettensitz war voller Pisse. Ich benutzte die Toilette so schnell wie möglich.

Ich kann es ihr nicht verdenken.

Die meisten öffentlichen Toiletten entlang unserer großen Autobahnen sind einfach ekelhaft.

Und da sich die Zahl der Amerikaner, die in ihren Vans leben, vervielfacht hat, sind viele Gemeinden ihrer überdrüssig geworden. Hier ist nur ein Beispiel…

„Die Stadt St. Petersburg bemüht sich um die Beseitigung so genannter Schandflecke in der Innenstadt. Am Donnerstagnachmittag werden die Verantwortlichen der Stadt einen genaueren Blick auf das „Van Life“ werfen und darauf, wo die Fahrer ihr Lager aufschlagen können. Zuvor waren zahlreiche Beschwerden von Anwohnern bei der Stadt eingegangen, denen zufolge übergroße Wohnmobile, große Busse und umgebaute Lieferwagen zu viel Platz beanspruchen und zu lange stehen bleiben.“

Angesichts der sich verschlechternden Wirtschaftslage entscheiden sich leider immer mehr Amerikaner für ein Leben in ihrem Auto.

Tatsächlich wird das „Autoleben“ jetzt von vielen in den sozialen Medien als eine noch billigere Alternative zum „Van-Leben“ angepriesen…

„Der YouTuber Michael Hickey – wahrscheinlich aus dem Keller seiner Eltern rausgeworfen – baute ein Bett in seinen Kia Rio von 2009. Er sagte, diese Option erlaube es ihm, „mietfrei zu leben“ und durch das Land zu reisen. In dem Video sagt Hickey, die besten Parkplätze zum Schlafen seien die von Cracker Barrel Restaurants. Er kauft Lebensmittel in Supermärkten und bereitet sie direkt auf dem Parkplatz auf einem tragbaren Herd zu. Zum Duschen nutzt er ein Netzwerk von Planet-Fitness-Fitnessstudios, um zu trainieren und zu duschen. Um Geld zu verdienen, arbeitet er in Nebenjobs wie DoorDash und Instacart. Hickey ist nicht allein. Viele andere Gen-Zer posten ihre Geschichten über das Leben im Auto auf YouTube.“

Hätten Sie sich jemals vorstellen können, dass der Tag kommen würde, an dem Obdachlosigkeit und das Leben in einem Fahrzeug als „trendy“ gelten würden?

Aber so weit ist es nun einmal gekommen.

Millionen von Menschen, die am unteren Ende der wirtschaftlichen Nahrungskette stehen, versuchen, das Beste aus einer sehr schlechten Situation zu machen.

Leider wird das Leben in Amerika in den kommenden, sehr schmerzhaften Jahren noch sehr viel härter werden.

Was werden die jungen Leute also tun, wenn das „Leben im Van“ und das „Leben im Auto“ zu teuer werden?

Es gibt nur eine weitere Stufe nach unten, und das ist das Leben auf der Straße…