Ihre Spende ist ein entscheidender Beitrag damit wir unsere Arbeit fortsetzen können – herzlichen Dank, und neue, spannende Videos

Unabhängiger Journalismus lebt von Ihnen.

Recherche braucht mehr als Leidenschaft:

Sie kostet Zeit. Energie. Mut. Und Geld.

Während der Schweizer Staat jährlich 40 Millionen Franken in ausgewählte Medien lenkt, erhalten unabhängige Plattformen keine Subventionen. Sie finanzieren sich allein durch ihre Leserschaft.

Das bedeutet: Wir können frei berichten – aber wir stehen dadurch auch unter permanentem wirtschaftlichem Druck.

Gerade bei Themen wie Covid-19 oder der E-ID-Abstimmung zeigte sich, wie stark viele subventionierte Medien die offizielle Linie stützten, während kritische Stimmen marginalisiert wurden.

Diese strukturelle Schieflage führt dazu, dass unabhängige Medien von großen, staatlich geförderten Häusern oft diffamiert oder ausgegrenzt werden.

Unabhängigkeit hat ihren Preis – aber sie ist die Grundlage jeder glaubwürdigen Berichterstattung.

Wir wissen: Spendenaufrufe sind nicht gerade das Highlight des Tages.

Aber wenn Sie das hier lesen, dann wahrscheinlich, weil Ihnen freie und unbequeme Berichterstattung wichtig ist.

Uncutnews ist komplett werbefrei, unabhängig von Konzernen oder staatlichen Geldern – und gehört allein Ihnen, den Leserinnen und Lesern.



Der Haken: Bisher tragen nur etwa 2 % unserer Leser dieses Projekt finanziell. Die anderen 98 % lesen kostenlos mit. Falls Sie dazugehören, fragen Sie sich bitte:

Ist Ihnen unabhängige Information etwas wert?

Dann ist jetzt der Moment, zu handeln.

VIELEN HERZLICHEN DANK

Bitte bei Überweisung den Vermerk „Spende“ angeben. Dies hilft uns, Ihre Unterstützung korrekt zuzuordnen. Danke

SPENDENKONTO

☛ ☛ Spenden per Überweisung ☚ ☚

Empfänger: uncutnews in 8400 Winterthur

IBAN: CH09 0900 0000 1589 3613 3

BIC: (SWIFT-Adresse) POFICHBEXXX

Oder hier per PayPal.

Jetzt auch Bitcoin Spenden:

Bitcoin Adresse:

bc1q3cn0r9qkzg83v65em7ywuws24fnuqgkgkx58yp

Lightning:

bc1qlpgemf9saxsc7nr9xaujrlj658ysvgcemq8af8

Weitere kostenlose Informationen und News ohne Werbung gibt es auf unserem Telegram-Kanal oder neu jetzt auch wieder auf X.

„Iran wird massiv unterschätzt“ – das Schlimmste kommt noch | Wolff

Oberst Towner Watki – „Diese Schifffahrtsversicherungsgesellschaften am Golf sind Spionageagenturen“

Pfizers ehemaliger Chef-Toxikologe deckt gravierende Mängel bei den Sicherheitstests der mRNA-Injektionen auf | Dr. Sterz im Interview

Pepe Escobar: Irans jüngster Schachzug – ein Wendepunkt für den Nahen Osten?

Krass: Das kann Claude Code 2.0! Neue Skills, Loops & weitere Use Cases

Jacques Baud: Die Meerenge, die die Weltwirtschaft lenkt – und Iran weiß es

„Der Iran hat diesen Krieg nicht begonnen“ – Amerika und Israel haben die Welt belogen | Redacted

Ist Thymian-Öl doch besser als Oregano-Öl? Studien klären auf

Niemand will diese Kinder, aber alle verdienen daran | Sozialarbeiterin mit Heimerfahrung Carofragt

Paul Craig Roberts: Iran gewinnt!

NATO vor dem Ende? // GEGENPOL

Das CIA Projekt Artichoke wurde nie eingestellt und jetzt ist es VIEL SCHLIMMER (Redacted-Deutsch)

Prof. Jeffrey Sachs: USA und Israel riskieren den 3. Weltkrieg

Uncut #61: Heute mit Kayvan Soufi-Siavash | Frieden jetzt! Sonst knallt’s!

„Mad Max“:

Warum scheitern erfolgreiche Männer in der Beziehung?

Trump will Kuba: Droht jetzt die Kubakrise 2.0? // GEGENPOL

Robert Kiyosaki: „Du wirst nie wieder arm sein. Fang heute damit an!“ (Video Advice – Deutsch)

Ras Laffan getroffen – beginnt jetzt die globale Energiekrise?

GENAU SO wird Russland jetzt den Krieg gegen die NATO endgültig gewinnen

Geheimdienste nutzen GraphenOxid, um menschliche Gedanken zu kontrollieren (Redacted – Deutsch FM)

Oberst Towner Watki – „Diese Schifffahrtsversicherungsgesellschaften am Golf sind Spionageagenturen“