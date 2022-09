Illegale Absprachen zwischen Regierung und Big Tech aufgedeckt

Geschichte auf einen Blick

In einem Artikel vom 1. September 20221 enthüllt die Post Millennial, wie Bundesbeamte in der Biden-Administration geheime Zensurtreffen mit Social-Media-Unternehmen abgehalten haben, um das Recht der Amerikaner auf freie Meinungsäußerung nach dem ersten Verfassungszusatz zu unterdrücken und diejenigen zu verbieten oder zu deplattieren, die nicht genehmigte Ansichten über COVID und Impfstoffe teilen.

Die Beweise dafür gehen aus einer Klage hervor, die von der New Civil Liberties Alliance und den Generalstaatsanwälten von Missouri und Louisiana (Eric Schmitt und Jeff Landry) gegen Präsident Biden und die im Mai 2022 eingereicht wurde.

Während des Offenlegungsverfahrens versuchten die Kläger, „alle Treffen mit einer Social-Media-Plattform zu identifizieren, die sich auf die Modulation von Inhalten und/oder Fehlinformationen bezogen“, wodurch wir nun wissen, dass solche illegalen Treffen tatsächlich stattgefunden haben.

Illegale Absprachen zur Unterdrückung der freien Meinungsäußerung

Monatlich fand – und findet möglicherweise immer noch – ein Treffen der Unified Strategies Group (USG) zwischen einer Vielzahl von Regierungsbehörden und Big-Tech-Unternehmen statt, bei dem zu zensierende und zu unterdrückende Themen besprochen wurden/werden.

Zu den zensierten Themen gehörten Berichte über die Verweigerung der COVID-Impfung, insbesondere über die Verweigerung beim Militär und deren Folgen, Kritik an den COVID-Beschränkungen und deren Auswirkungen auf die psychische Gesundheit, Beiträge über positive COVID-Tests nach der Impfung, persönliche Berichte über die Nebenwirkungen der COVID-Impfung, einschließlich Menstruationsstörungen, und Befürchtungen, dass Impfpässe zur Pflicht werden könnten. Laut der New Civil Liberties Alliance:

„… zahlreiche Bundesbeamte … haben heimlich mit Social-Media-Plattformen kommuniziert, um private Äußerungen zu zensieren und zu unterdrücken, die den Bundesbeamten missfallen. Dieses ungesetzliche Unternehmen war äußerst erfolgreich. Nach dem Ersten Verfassungszusatz darf die Bundesregierung weder die private Meinungsäußerung überwachen noch Gewinner und Verlierer auf dem Markt der Ideen bestimmen. Aber genau das hat die Regierung getan – und tut es immer noch – in einem massiven Ausmaß, das zuvor nicht bekannt gegeben wurde. Die Mitteilungen mehrerer Behörden zeigen, dass die Bundesregierung enormen Druck auf Social-Media-Unternehmen ausgeübt hat – Druck, dem sich die Unternehmen wiederholt gebeugt haben … Aus den Mitteilungen geht hervor, dass sich diese Bundesbeamten bewusst sind, dass der von ihnen ausgeübte Druck ein wirksames und notwendiges Mittel ist, um Social-Media-Plattformen zu einer verstärkten Zensur zu veranlassen. Der Leiter der Cybersecurity and Infrastructure Security Agency (Agentur für Cybersicherheit und Infrastruktursicherheit) sprach sogar von der Notwendigkeit, das „Zögern“ der Social-Media-Unternehmen bei der Zusammenarbeit mit der Regierung zu überwinden … Diese unrechtmäßige Einmischung der Regierung verletzt das Grundrecht auf freie Meinungsäußerung für alle Amerikaner, unabhängig davon, ob sie in sozialen Medien aktiv sind oder nicht. Es sind weitere Untersuchungen erforderlich, um das ganze Ausmaß dieser Regelung aufzudecken – d.h. die Identitäten der anderen beteiligten Beamten des Weißen Hauses und der Behörden sowie die Art und den Inhalt ihrer Kommunikation mit Social-Media-Unternehmen.“

Jenin Younes, Rechtsbeistand der New Civil Liberties Alliance, fügte hinzu:

„Wenn es jemals einen Zweifel daran gab, dass die Bundesregierung hinter der Zensur von Amerikanern steckt, die es wagten, von der offiziellen COVID-Meldung abzuweichen, so ist dieser Zweifel nun ausgeräumt. Das schockierende Ausmaß der Beteiligung der Regierung an der Unterdrückung von Amerikanern durch die Nötigung von Social-Media-Firmen wurde jetzt aufgedeckt …“

Bundesbehörden, die an der Unterdrückung der freien Meinungsäußerung beteiligt sind

In den bisher erhaltenen Dokumenten wurden mehr als 50 Bundesbedienstete aus 15 Bundesbehörden identifiziert, die an diesen Zensurtreffen teilgenommen oder sich anderweitig an illegalen Zensurmaßnahmen beteiligt haben. Dazu gehören Beamte aus:

Das Team der Agentur für Cybersicherheit und Infrastruktursicherheit (CISA) für Wahlsicherheit und Widerstandsfähigkeit

Das Amt für Nachrichtendienste und Analysen des Ministeriums für Innere Sicherheit (DHS)

Die Taskforce für ausländische Einflussnahme des FBI

Die Abteilung für nationale Sicherheit des Justizministeriums (DOJ)

Das Büro des Direktors des Nationalen Nachrichtendienstes

Mitarbeiter des Weißen Hauses (einschließlich der Anwältin des Weißen Hauses Dana Remus, des stellvertretenden Assistenten des Präsidenten Rob Flaherty und des ehemaligen leitenden COVID-19-Beraters des Weißen Hauses Andy Slavitt)

Gesundheit und menschliche Dienste (HHS)

Zentren für Seuchenkontrolle und -prävention (CDC)

Nationale Institute für Allergie und Infektionskrankheiten (NIAID)

Das Büro des Surgeon General

Das Amt für Volkszählung

Die Lebensmittel- und Arzneimittelbehörde (FDA)

Das Außenministerium

Das U.S. Finanzministerium

Die U.S. Election Assistance Commission

E-Mails einer strategischen Kommunikations- und Marketingfirma namens Reingold enthüllen auch, dass externe Berater angeheuert wurden, um die Absprachen der Regierung mit sozialen Medien zur Zensur der Amerikaner zu verwalten. So richtete Reingold unter anderem ein „Partner-Support-Portal“ für die CDC ein, damit CDC-Beamte E-Mails mit dem Portal verknüpfen konnten, um Inhalte, die von den mit dem Portal verbundenen Social-Media-Unternehmen zensiert werden sollten, leichter kennzeichnen zu können.

Große Tech-Firmen in staatliche Zensur verwickelt

Auf Seiten der Privatwirtschaft nahmen unter anderem folgende Unternehmen an den Zensurtreffen teil:

Google Facebook Twitter YouTube Reddit Microsoft Verizon Media Pinterest LinkedIn Wikimedia Foundation

Während einige Social-Media-Unternehmen manchmal „zögerten“, im Auftrag der Regierung zu zensieren, war Facebook sicherlich von Anfang an ein eifriger Bieber. Bereits im Februar 2020 stand Facebook-CEO Mark Zuckerberg in Kontakt mit dem Außenministerium und bot seine Dienste an, um bei der „Kontrolle von Informationen und Fehlinformationen im Zusammenhang mit dem Coronavirus“ zu helfen.

Exekutivprivileg“ der Biden-Administration abgelehnt

Wie nicht anders zu erwarten, hat das Weiße Haus bei der Offenlegung nicht mitgewirkt und versucht, die Kommunikation geheim zu halten – insbesondere die Korrespondenz von Dr. Anthony Fauci -, indem es behauptete, die gesamte Kommunikation des Weißen Hauses sei „privilegiert“.

Die Kläger forderten daher das US-Bezirksgericht für den westlichen Bezirk von Louisiana auf, „die Einwände der beklagten Regierung zu verwerfen und sie anzuweisen, diese hochrelevanten, aussagekräftigen und beweiskräftigen Informationen unverzüglich vorzulegen“.

Am 7. September 2022 hat Richter Terry Doughty genau das getan. Doughty wies die Berufung der Regierung Biden auf das Exekutivprivileg zurück und ordnete an, dass das Weiße Haus alle relevanten Unterlagen herausgeben muss. Dazu gehört auch die Korrespondenz mit Fauci, der Pressesprecherin des Weißen Hauses, Karine Jean-Pierre, und vielen anderen. Gemäß der richterlichen Anordnung haben sie drei Wochen Zeit, um dem nachzukommen.

Beispiele für rechtswidrige staatliche Zensur

Auf Twitter teilte der Generalstaatsanwalt von Missouri Schmitt eine lange Liste von Beispielen für staatliche Zensur, darunter ein Dokument, in dem Clarke Humphrey, COVID-19 Response Digital Director im Weißen Haus, Facebook aufforderte, den Instagram-Account „anthonyfauciofficial“ zu löschen, einen Parodie-Account, der sich über Fauci lustig machte. Facebook kam dem nach.

Schmitt teilte auch E-Mails zwischen einem hochrangigen Facebook-Beamten und dem Chirurgischen Generalarzt, in denen es heißt: „Ich weiß, dass sich unsere Teams heute getroffen haben, um besser zu verstehen, was das Weiße Haus in Bezug auf Fehlinformationen in Zukunft von uns erwartet.“ Diese E-Mail kam kurz nach der „Fehlinformations-Gesundheitsberatung“ des Generalarztes vom Juli 2021.

Die CDC stimmte sich auch mit Facebook ab und versorgte sie mit Argumenten, um verschiedene Behauptungen zu entkräften, einschließlich der Behauptung, dass das Spike-Protein in den COVID-Impfungen gefährlich und zytotoxisch ist. In einer E-Mail vom 28. Juli 2021 stellte ein CDC-Beamter Facebook die folgende Gegenbehauptung zur Verfügung, die direkt aus dem Abschnitt „How mRNA Vaccines Work“ auf der CDC-Website stammt:

„Messenger mRNA [sic] Impfstoffe funktionieren, indem sie unseren Zellen beibringen, ein harmloses Spike-Protein zu erzeugen …“ (Hervorhebung im Original.)

Mitte Juni 2022 war sich die CDC plötzlich nicht mehr so sicher, dass das Spike-Protein harmlos ist.

Bis dahin waren die Worte „harmloses Spike-Protein“ immer fett gedruckt, aber in dieser Juni-Revision wurde die Fettschrift entfernt, zusammen mit einem ganzen Abschnitt, in dem zuvor behauptet worden war, dass die mRNA schnell abgebaut wird und das Spike-Protein nicht länger als ein paar Wochen im Körper verbleibt.15 Offensichtlich holte die Wahrheit sie ein, und bestimmte Lügen wurden zu riskant, um daran festzuhalten.

Die CISA wandte sich auch an Google, Meta (die Muttergesellschaft von Facebook), Microsoft und Twitter und bat um Hilfe, kurz nach der Ankündigung des DHS Desinformation Governance Board . Glücklicherweise beendete der Aufschrei der Öffentlichkeit dieses Orwellsche Wahrheitsministerium, bevor es überhaupt begonnen hatte.

Wenn Zensur zur Wahlbeeinflussung wird

Nach Angaben der Washington Times:

„Details über das Verhalten der Biden-Administration haben die republikanischen Gesetzgeber aufgeschreckt. Die Bestätigung, dass dies die gefährlichste Regierung gegen die Meinungsfreiheit in der amerikanischen Geschichte ist UND dass Facebook … nichts anderes als ein Anhängsel des tiefen Staates ist“, sagte Senator Josh Hawley, Republikaner aus Missouri, auf Twitter, als er die Nachricht von der Gerichtseinreichung teilte.“

Auch andere Gesetzgeber mischen sich ein. In einem Schreiben vom 29. August 2022 an Justizminister Merrick Garland und FBI-Direktor Christopher A. Wray forderten die republikanischen Senatoren Charles E. Grassley aus Iowa und Ron Johnson aus Wisconsin Unterlagen über die Kontakte der Regierung mit Unternehmen der sozialen Medien. Charles E. Grassley aus Iowa und Ron Johnson aus Wisconsin Aufzeichnungen über die Kontakte der Regierung mit Unternehmen der sozialen Medien angefordert, um herauszufinden, ob das FBI und/oder das Justizministerium sie tatsächlich angewiesen haben, Informationen über den Hunter-Biden-Laptop-Skandal zu zensieren, indem sie diese fälschlicherweise als „russische Desinformation“ bezeichneten.

Zuckerberg wurde auch gebeten , jegliche Korrespondenz im Zusammenhang mit der Zensur der Hunter-Biden-Laptop-Geschichte zur Verfügung zu stellen, insbesondere in Bezug auf die Anweisungen des FBI zur Zensur dieses politisch brisanten Themas – etwas, das er kürzlich in einem Joe-Rogan-Interview offen zugab (siehe Video oben).

Gesetzgeber strebt Gesetzgebung zur Bestrafung von staatlicher Zensur an

Drei republikanische Abgeordnete des Repräsentantenhauses aus den Ausschüssen für Aufsicht und Reform, Justiz und Handel – Reps. James Comer aus Kentucky, Jim Jordan aus Ohio und Cathy McMorris Rodgers aus Washington – haben außerdem das Gesetz zum Schutz der Rede vor staatlichen Eingriffen (HR.8752) eingebracht, das verhindern soll, dass Bundesbedienstete ihre Position dazu nutzen, Zensurentscheidungen von Technologieplattformen zu beeinflussen.

Der Gesetzentwurf würde Beschränkungen einführen, um Bundesbedienstete daran zu hindern, private Einrichtungen zur Zensur privater Äußerungen aufzufordern oder zu ermutigen oder die freie Meinungsäußerung anderweitig zu behindern, und Strafen, einschließlich zivilrechtlicher Geldbußen und Disziplinarmaßnahmen, für Regierungsbedienstete vorsehen, die die Zensur sozialer Medien erleichtern.

Während die US-Verfassung die Zensur und Einschränkung der Meinungsfreiheit durch die Regierung eindeutig verbietet, könnte HR. 8752 ein hilfreiches Durchsetzungsinstrument sein, da die Menschen vielleicht zweimal nachdenken, wenn sie wissen, dass sie einen realen und persönlichen Preis zu zahlen haben.

Artikel als PDF:

