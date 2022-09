Korruption: So wird Bill Gates immer vermögender

Korruption: Regierungsdokumente beweisen, dass Bill Gates der Hauptfinanzier der britischen Arzneimittelbehörde ist und dass er große Anteile an Pfizer und BioNTech besitzt

Nicht nur in Großbritannien ist das so, mittlerweile sind so viele Artikel geschrieben worden, dass offensichtlich jede Gesundheitsbehörde gekauft ist (Suchfunktion auf der Frontseite Swissmedic eingeben). Natürlich bestreiten alle, dass es keine Interessenkonflikte gibt.

Eine Untersuchung hat ergeben, dass die Bill & Melinda Gates Foundation der Hauptgeldgeber der britischen Aufsichtsbehörde für Arzneimittel und Gesundheitsprodukte ist, und die Stiftung besitzt auch große Anteile an Pfizer und BioNTech.

Die Regulierungsbehörde für Medizin und Gesundheitsprodukte (MHRA) verlängerte die Notfallzulassung des mRNA-Impfstoffs von Pfizer/BioNTech im Vereinigten Königreich, so dass er am 4. Juni 2021 an Kinder im Alter von 12 bis 15 Jahren verabreicht werden kann.

Die Geschäftsführerin der MHRA, Dr. June Raine, erklärte damals, die MHRA habe die Daten aus klinischen Studien mit Kindern im Alter von 12 bis 15 Jahren sorgfältig geprüft und sei zu dem Schluss gekommen, dass der Impfstoff von Pfizer in dieser Altersgruppe sicher und wirksam ist und dass der Nutzen die Risiken überwiegt“.

Wir fragen uns, ob Dr. June Raine und die MHRA die Ergebnisse der extrem kurzen und kleinen Studie überhaupt gelesen haben. Wenn ja, dann hätten sie gesehen, dass 86 % der Kinder in der Studie eine unerwünschte Wirkung hatten, die von leicht bis schwerwiegend reichte.

Nur 1.127 Kinder nahmen an der Studie teil, aber nur 1.097 Kinder schlossen die Studie ab, wobei 30 von ihnen nach der ersten Dosis der Pfizer-Impfung nicht mehr teilnahmen. Aus den Ergebnissen geht nicht hervor, warum die 30 Kinder die Studie nicht zu Ende geführt haben.

Die Informationen sind öffentlich zugänglich und in einem Merkblatt der FDA enthalten, das hier eingesehen werden kann (siehe Seite 25, ab Tabelle 5).

Es bestand nie ein Zweifel daran, dass die MHRA eine Notfallgenehmigung für die Verwendung des Impfstoffs von Pfizer/BioNTech bei Kindern erteilen würde, wenn man bedenkt, dass ein gewisser Bill Gates Anteile sowohl an Pfizer als auch an BioNTech besitzt und der Hauptfinanzier der MHRA ist.

Die Bill & Melinda Gates Foundation kaufte 2002 Aktien von Pfizer, und im September 2020 sorgte Bill Gates dafür, dass der Wert seiner Aktien stieg, indem er in einem CNBC-Interview gegenüber den Mainstream-Medien verkündete, dass er den Impfstoff von Pfizer als führend im Rennen um den Covid-19-Impfstoff ansieht.

„Der einzige Impfstoff, der, wenn alles perfekt läuft, bis Ende Oktober die Zulassung für den Notfalleinsatz erhalten könnte, wäre Pfizer.“

Auch die Bill & Melinda Gates Foundation kaufte im September 2019, kurz vor dem Ausbruch der angeblichen Covid-19-Pandemie, „zufällig“ Aktien von BioNTech im Wert von 55 Millionen Dollar.

Die MHRA erhielt 2017 von der Bill & Melinda Gates Foundation einen Zuschuss in Höhe von 980.000 GBP für eine „Zusammenarbeit“ mit der Stiftung. Eine Anfrage zur Informationsfreiheit, die die MHRA im Mai 2021 beantwortete, ergab jedoch, dass sich die derzeitige Höhe der von der Gates-Stiftung erhaltenen Zuschüsse auf 3 Millionen US-Dollar beläuft und „eine Reihe von Projekten“ abdeckt.

Können wir wirklich darauf vertrauen, dass die MHRA unparteiisch bleibt, wenn ihr Hauptgeldgeber die Bill & Melinda Gates Foundation ist, die auch Anteile an Pfizer und BioNTech besitzt? Wir glauben nicht.