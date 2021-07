Im August wird SpaceX weltweit in Betrieb gehen

Von Arthur Firstenberg

Übersetzung©: : Andreas : Ungerer

15. Juli 2021, Cell Phone Task Force

Am 29. Juni 2021 sagte Elon Musk in seiner Rede auf dem Mobile World Congress im spanischen Barcelona, daß derzeit etwa 70.000 aktive Beta-Tester in 12 Ländern die Starlink-Satelliten von SpaceX nutzen, und daß der gesamte kommerzielle Betrieb weltweit im August beginnen wird. Ab dem nächsten Monat wird also jeder, der ein Benutzerterminal für 500 Dollar erwirbt und die monatliche Abonnementgebühr von 100 Dollar bezahlt, von seinem Haus oder Fahrzeug aus überall auf der Welt Zugang zum Hochgeschwindigkeits-Internet via Satelliten haben, außer in den Polarregionen. Mehr als eine halbe Million Menschen haben bereits eine Anzahlung geleistet.

In seinem Vortrag verriet Musk, daß die Solaranlage eines jeden Satelliten mehr als 3.000 Watt an tatsächlicher Leistung erzeugt. Es ist die Leistung dieser Solaranlagen, die sowohl die visuelle als auch die Infrarot-Astronomie weltweit stören. Und es ist die Strahlung von (bisher) mehr als 5 Megawatt kombinierter Leistung, fokussiert in (letztlich) Millionen von starken Strahlen, welche die uns umgebende elektromagnetische Umwelt, in der wir leben, uns entwickeln, die uns nährt, und die die Elektrizität erzeugt, die durch unsere Adern fließt und unser Wachstum, unsere Gesundheit und unser Leben steuert, massiv stören.

Musk sprach auch über das von SpaceX konstruierte