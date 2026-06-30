Im COVID-19-Impfstoff von Pfizer wurden mikrochipähnliche, parasitenähnliche und „selbstorganisierende Nanotechnologie“-Strukturen gefunden

Von Jon Fleetwood

Forscher, die diesen Monat im International Journal of Vaccine Theory, Practice, and Research veröffentlichen, haben eine Studie herausgebracht, die Dunkelfeldmikroskopie-Bilder von sogenannten selbstorganisierenden „Parasiten“, massiven bandartigen Strukturen, unterteilten Protozellen und einer rechteckigen, eingebetteten Struktur im Material des COVID-19-Impfstoffs von Pfizer zeigt. Sie argumentieren, dass die Ergebnisse mit fortschrittlichen synthetisch-biologischen Architekturen übereinstimmen.

Die Veröffentlichung erfolgt zu einem Zeitpunkt, an dem die CDC Pfizer Aufträge im Wert von mehr als 1,24 Milliarden US-Dollar für weitere COVID-Impfungen vergibt.

Die neue Arbeit mit dem Titel „From Synthetic DNA and RNA-Based Self-Assembling Nanotechnology to Sequelae of COVID-19 Shots“ (Von der auf synthetischer DNA und RNA basierenden selbstorganisierenden Nanotechnologie bis hin zu den Spätfolgen der COVID-19-Impfungen) wurde am 19. Juni von dem unabhängigen Forscher Shimon D. Yanowitz und Daniel Broudy, Professor an der Okinawa Christian University, veröffentlicht.

Im Mittelpunkt der Studie stehen Mikroskopaufnahmen, die aus dem Inhalt einer Pfizer-Impfstoffampulle gewonnen wurden.

Dem Artikel zufolge brachten die Forscher Tropfen des Materials aus der Pfizer-Ampulle auf Objektträger auf und beobachteten den Inhalt unter Deckgläsern.

Die Autoren berichten, dass sich im Laufe der Zeit, nachdem das Material aus der Ampulle unter Beobachtung gestellt worden war, ungewöhnliche Strukturen bildeten und organisierten.

Eines der ersten in der Veröffentlichung hervorgehobenen Bilder beschreiben die Autoren wie folgt:

„Eine synthetische Struktur, die einem ‚Parasiten‘ ähnelt und sich auf einem Objektträger aus Glas selbst organisiert hat, auf den etwas Flüssigkeit aus einer Pfizer-Ampulle aufgetragen und unter ein Deckglas gelegt wurde.“

Die Arbeit präsentiert zudem Bilder von Strukturen, die die Forscher als „selbstorganisierende Bänder“ bezeichnen.

In der Bildunterschrift heißt es:

„Sehr große, ‚bandartige‘ Strukturen, die sich aus einem Tropfen des Inhalts einer Pfizer-Ampulle auf dem Objektträger des Mikroskops selbst organisiert haben …“

Die in der Studie veröffentlichten Bilder zeigen lange, faserartige Formationen, die sich über weite Teile des Mikroskopfeldes erstrecken.

Den Autoren zufolge falteten sich einige der Strukturen während der Beobachtung, fransten aus und entwickelten sich zu immer komplexeren Formen.

Das visuell wohl auffälligste Bild in der Veröffentlichung ist möglicherweise Abbildung 8.

Dort veröffentlichen die Autoren ein Bild von etwas, das sie wie folgt beschreiben:

„Eine sehr große, kugelförmige, in Kammern unterteilte, zellgroße Kapsel (‚Protocelle‘) …“

In demselben Bild identifizieren die Forscher:

„…ein kleineres rechteckiges Kompartiment, das möglicherweise Meta-DNA enthält…“

Die rechteckige Struktur scheint in die größere kugelförmige Formation eingebettet zu sein und gehört zu den ungewöhnlichsten Bildern, die in der Studie präsentiert werden.

Weitere Bilder zeigen ähnliche kugelförmige Strukturen, die im Material einer Pfizer-Ampulle schweben.

Die Forscher schreiben:

„Protozellen, die in einem Tropfen aus einer Pfizer-Ampulle unter einem Deckgläschen schweben …“

Dem Artikel zufolge handelt es sich bei diesen Strukturen nicht um vereinzelte Anomalien.

Vielmehr argumentieren die Autoren, dass die Bilder in ihrer Gesamtheit eine Hierarchie selbstorganisierender Strukturen offenbaren, die bei Materialien im Nanobereich beginnt und sich zu immer größeren und komplexeren Formationen entwickelt, die unter dem Mikroskop sichtbar sind.

Die Forscher argumentieren ferner, dass die im Material des Pfizer-Impfstoffs dokumentierten Strukturen Technologien ähneln, die in der wissenschaftlichen Literatur beschrieben werden und Bereiche wie DNA-Origami, programmierbare Biomaterialien, Nanorobotik, molekulare Kommunikationssysteme und synthetische Biotechnologie umfassen.

Die Studie kommt letztendlich zu dem Schluss, dass die im Impfstoffmaterial von Pfizer dokumentierten parasitenähnlichen Strukturen, bandartigen Formationen, Protozellen und rechteckigen eingebetteten Kompartimente Bestandteile eines größeren, sich selbst organisierenden Systems sind.

Die Forscher kommen zu dem Schluss, dass die Bilder Belege dafür liefern, die den Inhalt der COVID-19-Impfstoffampullen von Pfizer mit weiter gefassten Konzepten der synthetischen Biologie, der Nanotechnologie und programmierbarer biologischer Architektur in Verbindung bringen, und fordern gleichzeitig weitere Untersuchungen zur Identität, Zusammensetzung und biologischen Bedeutung der in der Studie dokumentierten Strukturen.