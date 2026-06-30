Das Sommer-WEF 2026 plant die nächste KI-Stufe: Nicht mehr nur Texte – jetzt soll die ganze Welt simuliert werden

Während sich die öffentliche Debatte noch immer um Chatbots und generative Künstliche Intelligenz dreht, richtet sich der Blick des Weltwirtschaftsforums (WEF) bereits auf den nächsten Entwicklungsschritt. Ein aktueller Beitrag des Portals Sociable, der sich auf Diskussionen rund um das WEF-Sommerforum in Tianjin („Summer Davos“) bezieht, beschreibt sogenannte „World Models“ als Schlüsseltechnologie für eine Zukunft, in der Maschinen die physische Welt nicht nur analysieren, sondern verstehen, simulieren und eigenständig in ihr handeln sollen.

Es geht dabei längst nicht mehr um intelligente Software auf Bildschirmen. Das erklärte Ziel ist eine KI, die ihre Umgebung vorhersagen, Entscheidungen treffen und schließlich Roboter steuern kann – in Fabriken, Städten, Krankenhäusern und möglicherweise eines Tages in nahezu allen Bereichen des öffentlichen Lebens.

Vom Sprachmodell zum Weltmodell

Große Sprachmodelle wie ChatGPT verarbeiten Sprache. World Models sollen dagegen ein internes Modell der realen Welt aufbauen.

Sie lernen, wie sich Objekte bewegen, welche Folgen bestimmte Handlungen haben und wie sich komplexe Umgebungen verändern. Bevor ein Roboter handelt, soll er verschiedene Szenarien zunächst intern simulieren – ähnlich wie ein Mensch mögliche Konsequenzen im Kopf durchspielt.

Für die KI-Branche gilt diese Entwicklung als der entscheidende Schritt hin zu wirklich autonomen Robotern.

Der Mensch als Teil der Simulation?

Doch genau an dieser Stelle beginnen die Fragen, die auf dem WEF kaum im Mittelpunkt stehen.

Denn um ein möglichst präzises Modell der Welt zu erzeugen, müssen nicht nur Straßen, Gebäude oder Maschinen erfasst werden. Auch menschliches Verhalten wird zu einem Bestandteil dieser digitalen Modelle. Je besser KI-Systeme vorhersagen können, wie Menschen handeln, konsumieren, reisen oder reagieren, desto wertvoller werden sie – für Unternehmen ebenso wie für Regierungen.

Die Grenze zwischen einer Simulation der physischen Welt und einer Simulation gesellschaftlicher Prozesse wird damit zunehmend unscharf.

Digitale Zwillinge für ganze Gesellschaften

Bereits heute entstehen digitale Zwillinge von Fabriken, Stromnetzen und Städten.

World Models könnten diese Entwicklung erheblich erweitern. Ziel wäre nicht mehr nur die Abbildung einzelner Maschinen oder Produktionsanlagen, sondern ganzer Infrastrukturen – einschließlich Verkehrsströmen, Energieverbrauch, Lieferketten und menschlichem Verhalten.

Damit wächst zwangsläufig auch die Menge der benötigten Daten. Je realistischer die Welt simuliert werden soll, desto umfassender müssen Menschen, ihre Gewohnheiten und ihre Umgebung digital erfasst werden.

Das WEF denkt bereits den nächsten Schritt

Dass sich das WEF intensiv mit dieser Entwicklung beschäftigt, überrascht kaum.

Seit Jahren wirbt die Organisation für Konzepte wie digitale Identitäten, Smart Cities, umfassende Digitalisierung und den Einsatz von KI in nahezu allen Lebensbereichen.

World Models würden viele dieser Bausteine miteinander verbinden.

Eine KI, die nicht nur Texte schreibt, sondern Städte, Infrastruktur und menschliche Interaktionen simulieren kann, wäre für Regierungen und Großkonzerne ein mächtiges Instrument zur Planung, Optimierung und Automatisierung komplexer Systeme.

Zwischen Effizienz und Kontrolle

Befürworter sehen enorme Chancen.

Autonome Roboter könnten gefährliche Arbeiten übernehmen, Produktionsprozesse effizienter gestalten oder Katastrophen besser vorhersagen.

Doch dieselbe Technologie eröffnet auch völlig neue Möglichkeiten der Überwachung und Steuerung.

Je detaillierter eine Gesellschaft digital modelliert wird, desto einfacher lassen sich Verhaltensmuster analysieren, Prognosen erstellen und Entscheidungen automatisieren. Die technische Fähigkeit zur Vorhersage entwickelt sich damit zwangsläufig auch zu einer potenziellen Fähigkeit zur Einflussnahme.

Wer kontrolliert die Modelle?

Eine zentrale Frage bleibt dabei weitgehend unbeantwortet:

Wer besitzt künftig diese digitalen Weltmodelle? Sind es demokratisch kontrollierte Institutionen oder einige wenige globale Technologiekonzerne, die bereits heute Milliarden in sogenannte Physical AI investieren?

Je realistischer diese Modelle werden, desto größer wird ihr wirtschaftlicher und politischer Wert.

Wer die Simulation der Welt kontrolliert, verfügt über einen erheblichen Informationsvorsprung – und möglicherweise über die Fähigkeit, Entwicklungen nicht nur vorherzusagen, sondern aktiv mitzugestalten.

Fazit

Die Diskussion über World Models zeigt, wie weit die KI-Entwicklung inzwischen fortgeschritten ist. Während große Teile der Öffentlichkeit noch über Chatbots diskutieren, arbeiten Forschungseinrichtungen und Technologiekonzerne bereits an Systemen, die die physische Welt modellieren und autonome Entscheidungen ermöglichen sollen.

Gerade deshalb ist eine breite öffentliche Debatte notwendig. Denn mit jeder neuen Generation künstlicher Intelligenz wächst nicht nur das Potenzial für Innovationen, sondern auch die Frage, wer künftig über die digitalen Abbilder unserer Welt verfügt – und welche Macht daraus entstehen könnte. Die Vision des WEF einer umfassend digitalisierten und KI-gestützten Zukunft wirft deshalb nicht nur technische, sondern vor allem gesellschaftliche und demokratische Fragen auf.