Im Dienste von Völkermord und Kriegsverbrechen – Die Schweizer „Weltwoche“ hat ihren Weg verloren

Von Peter Hanseler via ForumGeopolitica.com

Unter Roger Köppel hat sich die Schweizer Wochenzeitung „Weltwoche“ zu einem Sprachrohr des Zionismus entwickelt. Ihre Rechtfertigung von Völkermord und Kriegsverbrechen ist nicht nur entsetzlich, sondern auch verlogen. Wird Köppel von Israel gesteuert?

Einleitung

Seit Oktober 2023 schlägt „Die Weltwoche*“ einen sehr seltsamen Kurs ein. Die intellektuell völlig träge Darstellung der Ereignisse rund um den 7. Oktober 2023 hat dazu geführt, dass die Weltwoche unter der Führung ihres Eigentümers, Verlegers und Chefredakteurs Roger Köppel eine zunehmend unkritische pro-israelische Haltung einnimmt. Die von Roger Köppel verbreitete Darstellung ist gespickt mit „Fakten“, die keine sind. Hinzu kommen Unwahrheiten und ein Grundtenor, der dem zionistischen Drehbuch Israels zu entspringen scheint und von einer Zeitung bereitwillig übernommen wird, die behauptet, das Weltgeschehen unabhängig zu beobachten. Es entsteht der Verdacht, dass Roger Köppel zu einer Marionette israelischer Einflussagenten verkommen ist – die Beweise für eine solche Verstrickung häufen sich.

In diesem Artikel analysieren wir zwei Beiträge, die Roger Köppel am 10. und 27. April 2026 veröffentlicht hat, indem wir die Behauptungen des Autors mit überprüfbaren Fakten vergleichen. Die Ergebnisse sind schockierend. Köppel instrumentalisiert die Geschichte des jüdischen Volkes, um Israels zionistische Politik auf eine Weise zu rechtfertigen, die historisch und journalistisch fragwürdig ist.

Analyse

Völkermord

Am 27. April 2026 veröffentlichte Köppel den Artikel „Sorry, Tucker. Sorry, Professor Mearsheimer. In Bezug auf Russland stimme ich Ihnen zu. Aber nicht in Bezug auf Israel.“ Der Titel verspricht eine ernsthafte und fundierte Analyse der Argumente dieser beiden amerikanischen Titanen: Professor Mearsheimer von der University of Chicago ist neben Professor Jeffrey Sachs von der Columbia University in New York ein Schwergewicht der amerikanischen Geopolitik. Tucker Carlson ist der prominenteste und mutigste Journalist in den Vereinigten Staaten.

Köppels Analyse dieser führenden amerikanischen Intellektuellen läuft darauf hinaus, Tucker Carlson als „mutig“ und Professor Mearsheimer als „klug“ zu bezeichnen. Keines ihrer Argumente wird ernsthaft diskutiert. Warum auch? Köppel fühlt sich wohler dabei, pro-israelische Propaganda zu verbreiten, und bewegt sich in intellektuell seichten Gewässern.

Der stets fröhliche Schweizer „Wohlfühl“-Journalist leugnet, dass in Gaza ein Völkermord stattfindet. Auf der Grundlage seiner eigenen, einzigartigen Interpretation – die er ohne weitere Erklärung vorbringt – spricht er Israel ausdrücklich vom Vorwurf des Völkermords frei. Das ist nichts Neues bei der „Weltwoche“. Bereits im Dezember 2024 forderte Köppel: „Hört auf, alles als Völkermord zu bezeichnen.“

Köppel schenkt der Definition von Völkermord gemäß Artikel II der Konvention vom 9. Dezember 1948 über die Verhütung und Bestrafung des Völkermordes keine Beachtung. Er beschönigt die Urteile des Internationalen Gerichtshofs (IGH) zum Thema Völkermord und den vom Internationalen Strafgerichtshof (IStGH) gegen Netanjahu erlassenen internationalen Haftbefehl. Bereits im vergangenen Sommer zog der Autor böswillige Vergleiche zwischen Netanjahu und Putin, um Ersteren reinzuwaschen.

„Es war nicht Israel, sondern die Hamas, die mit dem Massaker vom 7. Oktober 2023 zu weit gegangen ist: 1.200 Menschen ermordet, vergewaltigt und entführt – darunter Babys.“ Köppels Darstellung der Ereignisse vom 7. Oktober findet selbst in der israelischen Presse, bei „Haaretz“ oder der „New York Times“, keine Bestätigung: Laut Haaretz gab es 900 Tote, davon 508 israelische Soldaten. Es gibt keine Beweise für Vergewaltigungen, keine Beweise für die Tötung oder Enthauptung von Babys, wie von offizieller israelischer Seite behauptet. Mehr als die Hälfte der Opfer wurde durch israelisches Feuer getötet. „Haaretz“ und „The Cradle“ verweisen hier auf die Anwendung der sogenannten „Hannibal-Direktive“. Diese verpflichtet das israelische Militär, die Geiselnahme von Israelis zu verhindern, selbst wenn dies den Tod der Geiseln zur Folge hat. „Haaretz“ stellte zudem Folgendes fest: Die Zahl der von der Hamas getöteten Zivilisten lag unter 100. Die Tatsache, dass es sich bei den meisten Erschossenen um bewaffnete Siedler handelte, entlarvt die oben erwähnte westliche „Berichterstattung“ einmal mehr als das, was sie ist: Aufwiegelung im Namen eines offenbar vorgefertigten politischen Ziels, das von der „Weltwoche“ unkritisch übernommen wird.

Die Israelis hatten schon lange vor dem 7. Oktober 2023 von der Planung der Hamas-Operation gewusst. Dies war zum Teil auf einen Hinweis des ägyptischen Geheimdienstes zurückzuführen. Die israelische Führung hat diese Operation bewusst nicht verhindert. Was wir damals nicht wussten, ist, dass Tel Aviv diese Hamas-Operation ausnutzte, um den darauf folgenden Völkermord in Gaza zu rechtfertigen und das Projekt „Groß-Israel“ offiziell umzusetzen – sozusagen als Auftakt. Eine Tatsache, die Köppel verschweigt.

Die Operation der Hamas war militärischer Natur: Geiselnahme, um diese gegen Tausende von Palästinensern (darunter viele Kinder) auszutauschen, die ohne rechtliche Grundlage in israelischen Gefängnissen festgehalten werden. Es sei darauf hingewiesen, dass bewaffneter Widerstand gegen ein Besatzungsregime durch das Völkerrecht gedeckt ist.

Laut der UNO haben israelische Streitkräfte seit dem 7. Oktober 2023 72.619 Palästinenser getötet, 172.484 verletzt und 391 UNO-Mitarbeiter getötet; dies sind die offiziellen Zahlen – die tatsächliche Zahl der unter den Trümmern begrabenen Opfer dürfte um ein Vielfaches höher liegen.

Israel

Köppel behauptet, die Juden seien nicht aus Europa eingewandert, sondern ein Volk mit einer jahrtausendealten Verbindung zu Palästina. Er argumentiert, dies mache das Kolonialismus-Argument hinfällig.

Köppel übernimmt diese unehrliche Argumentation unkritisch und schamlos.

Dies ist eine absurde Behauptung, da es bedeuten würde, dass jeder Italiener als Nachfahre Roms dieselbe Argumentation nutzen könnte, um Land und Häuser in Zürich, der ehemaligen römischen Stadt „Turicum“, zu annektieren. Die meisten jüdischen Einwohner Israels sind aus Europa eingewandert. Im Zuge von Hitlers Diktatur und des Zweiten Weltkriegs wurde Israel vor allem von Holocaust-Flüchtlingen besiedelt, zunächst aus Osteuropa. Später kamen viele Juden aus der ehemaligen Sowjetunion, sodass heute allein in Israel 2 Millionen Menschen russischer – oder besser gesagt sowjetischer – Herkunft leben. Das „Volk Israel“ ist daher historisch gesehen nicht aus eigener Kraft gewachsen und hat somit nichts mit dem Volk Israel des Alten Testaments zu tun.

Übrigens haben alle führenden Politiker Israels ihre Namen geändert, um ihre europäische Herkunft zu verschleiern, darunter auch Netanjahu, dessen richtiger Name „Mileikowski“ lautet. Auch dies dient dazu, einen Eindruck zu vermitteln, der jeder faktischen Grundlage entbehrt.

Köppel behauptet weiter, dass „der Staat Israel nicht durch ein imperialistisches Dekret, sondern durch eine UN-Resolution gegründet wurde“. Er bezieht sich dabei auf die UN-Resolution 181 vom 29. November 1947 (Text hier). Diese Resolution sah eine Zwei-Staaten-Lösung vor. Ben-Gurion kam dieser Lösung, die dem Frieden zwischen den Nationen förderlich war, zuvor, indem er am 14. Mai 1948 den Staat Israel ausrief und damit einen Krieg provozierte, den die arabischen Nachbarn für den Fall einer einseitigen Erklärung eines israelischen Staates angekündigt hatten.

Köppel führt seine Leser in die Irre, da diese annehmen, er sei mit dem Inhalt der Resolution vertraut und stelle ihn korrekt dar. Die Verhinderung der Gründung des Staates Palästina führte zum Krieg von 1948, in dessen Verlauf die Israelis 850.000 Palästinenser durch ethnische Säuberungen vertrieben oder ermordeten, um sich ihr erstes Stück Land anzueignen. Für die Palästinenser gingen diese Ereignisse – bekannt als „Nakba“ (arabisch für Katastrophe oder Unglück) – als nationales Trauma in die Geschichte ein, so wie der Holocaust in der jüdischen Geschichte.

Köppel verzerrt somit die gesamte Geschichte Palästinas, um die Verbrechen zu rechtfertigen, herunterzuspielen und zu unterstützen, die die Israelis seit dem allerersten Tag der Existenz des Staates Israel bewusst begangen haben.

Demokratie

Das Hauptargument hinter Köppels Haltung zu Israel ist seine Darstellung Israels als einzige Demokratie in der Region. Damit beweist er eine bemerkenswerte Unkenntnis der Realitäten vor Ort in Israel.

Demokratie besteht aus folgenden Elementen: freie Wahlen, Anerkennung der Grund- und Menschenrechte gemäß der Definition der UNO, Gewaltenteilung, Rechtsstaatlichkeit und Pressefreiheit. Israel erfüllt die Kriterien für eine Demokratie nicht, da zu den Grund- und Menschenrechten beispielsweise die Gleichheit vor dem Gesetz unabhängig von der Religion gehört. In Israel gelten jedoch unterschiedliche Regeln und Rechtsnormen für Juden und Nichtjuden – was ein System der Apartheid offenbart. Amnesty International wies darauf im Februar 2022 hin. Auch die Rechtsstaatlichkeit, die verlangt, dass Gesetze für alle gleichermaßen gelten, wird nicht gewahrt, da die Gesetze zwischen Juden und Nichtjuden unterscheiden; so gilt beispielsweise im Westjordanland für Nichtjuden das Militärrecht und für Juden das Zivilrecht. Das jüngste Beispiel für Rassismus und Apartheid ist die Einführung der Todesstrafe für Terrorismus durch die Knesset vor wenigen Tagen, die ausschließlich für Palästinenser gilt.

Es gibt dokumentierte Beweise für Folter und Vergewaltigung palästinensischer Gefangener; Letzteres wird unglaublicherweise auch von speziell ausgebildeten Hunden durchgeführt. Dieser Missbrauch, der alle zivilisierten Normen missachtet, betrifft somit nicht nur Menschen; auch Tiere werden gezwungen, sich gegenüber Menschen auf eine Weise zu verhalten, die der Natur widerspricht – alles im Namen des Zionismus. Die Realität im „demokratischen Israel“. Hat ein Palästinenser das Unglück, im Westjordanland oder im Gazastreifen zu leben, wird er als Mensch in einer Weise erniedrigt, die den Bestimmungen des Generalplan Ost entspricht.

„Was spricht für Groß-Israel?“, fragt Köppel

In seinem Artikel vom 10. April 2026 mit dem Titel „Groß-Israel: Nicht die schlechteste Idee“ blickt Köppel in die Zukunft und verliert dabei jeglichen Bezug zu rechtlichen und moralischen Standards. Er plädiert für einen „Kampf um Lebensraum“, der sich in keiner Weise von Adolf Hitlers Visionen und Praktiken während des Krieges gegen die Sowjetunion unterscheidet. Köppel schreibt voller Überzeugung:

„Ich glaube – ja, ich bin fast davon überzeugt –, dass ein größeres Israel, also mehr Israel im Nahen Osten, mehr Frieden, mehr Wohlstand und mehr Demokratie bedeuten würde.“ Roger Köppel, Weltwoche, 10. April 2026

Seit Israel sich 1947 unter Missachtung der UN-Resolution 181 zum Staat erklärt hat, befindet sich der Nahe Osten in einem Zustand ständiger Kriegshandlungen. Wohlstand und Demokratie bleiben das ausschließliche Privileg der jüdischen Bevölkerung Israels, auf Kosten der arabischen Bevölkerung. Mehr Israel bedeutet daher mehr Krieg, mehr Elend und ganz sicher keine Demokratie.

Köppel argumentiert, das Projekt „Groß-Israel“ sei eine Folge der Aggression durch Israels arabische Nachbarn und notwendig, um Freiheit, Frieden und Demokratie im Nahen Osten zu etablieren. Dies ist eine historisch unhaltbare und absurde Behauptung, denn „Groß-Israel“ ist seit der Proklamation des Staates Israel sowohl in der Planung als auch in der Umsetzung ein Thema der nationalen Politik: Am 21. Mai 1948 schrieb Ben-Gurion in sein Tagebuch:

„Die Achillesferse der arabischen Koalition ist der Libanon. Die muslimische Vorherrschaft in diesem Land ist künstlich und lässt sich leicht stürzen. Dort sollte ein christlicher Staat gegründet werden, dessen südliche Grenze am Fluss Litani verläuft. Wir würden mit diesem Staat einen Bündnisvertrag unterzeichnen. Dann, wenn wir die Stärke der arabischen Legion gebrochen und Amman bombardiert haben, würden wir Transjordanien auslöschen; danach würde Syrien fallen. Und sollte Ägypten es noch wagen, Krieg gegen uns zu führen, würden wir Port Said, Alexandria und Kairo bombardieren. Wir würden damit den Krieg beenden und hätten im Namen unserer Vorfahren die Rechnung mit Ägypten, Assyrien und Chaldäa [Südirak] beglichen.“ Quelle: David Ben-Gurion, 21. Mai 1948, an den Generalstab. Aus Ben-Gurion: A Biography, von Michael Ben-Zohar, Delacorte, New York 1978, S. 130.

Zur Erinnerung: Zum „Groß-Israel“ gehören die folgenden Länder oder Teile davon: Ägypten, Jordanien, das Westjordanland, der Gazastreifen, Syrien, der Libanon, der Irak und ein großer Teil Saudi-Arabiens. Dies ist die heutige offizielle Politik Israels; jeder israelische Soldat trägt diese Karte mittlerweile auf seiner Uniform. Diese Länder oder Teile davon sollen von Israel annektiert und somit angegriffen werden. Diese Strategie unterscheidet sich in keiner Weise von der blutigen Expansionspolitik Nazi-Deutschlands.

„Groß-Israel“ ist auch der Grund für Israels Angriff auf den Iran, denn dieses monströse Projekt – das seit fast 80 Jahren vorangetrieben wird – kann nur verwirklicht werden, wenn der Iran zerstört oder zumindest neutralisiert wird.

Unter missbräuchlicher Verwendung einer Aussage von Willy Brandt, der den Slogan „Wagt mehr Demokratie“ prägte, geht Köppel so weit, unter dem Slogan „Wagt mehr Israel“ folgende Aussage zu treffen:

„Wer das Wohl der Zivilbevölkerung zum Maßstab nimmt – und das sollte man in einer Debatte tun, in der ständig die Menschenrechte herangezogen werden –, muss Folgendes anerkennen: Den Menschen geht es unter dem Schutz Israels besser als unter dem Schutz seiner Nachbarstaaten. Ein größeres Israel würde bedeuten, dass mehr Menschen von Rechtsstaatlichkeit, Demokratie und wirtschaftlicher Teilhabe profitieren würden. Man mag dies als naiv abtun. Aber ist die Alternative – gescheiterte Staaten, Theokratien, Bürgerkriege – etwa vielversprechender? Kaum.“ Roger Köppel, Weltwoche, 10. April 2026

Damit erniedrigt Köppel Menschen – ja, ganze Nationen. Der Libanon beispielsweise galt lange Zeit als „die Schweiz des Nahen Ostens“. Das war, bevor Israel im Einvernehmen mit anderen westlichen Mächten durch ständige Kriegshandlungen ein normales Leben in diesem Land unmöglich machte. Wie wir oben gesehen haben, war dies bereits 1948 Ben-Gurions Plan, wie er in seinem Tagebuch vermerkte. Derzeit geht Israel im Libanon genau so vor wie zuvor im Gazastreifen: Die besetzten Gebiete im Libanon werden dem Erdboden gleichgemacht, und ihre Bewohner werden vertrieben oder ermordet.

Was macht Journalismus aus?

Sensible Themen wie Israel und Palästina erfordern ein besonderes Maß an journalistischer Sorgfalt. Eine nachlässige Haltung und die damit einhergehende Oberflächlichkeit sind nicht akzeptabel.

Leser eines Artikels, der von einem vielgelesenen, einflussreichen Medium veröffentlicht wird – insbesondere eines, der von dessen Chefredakteur verfasst wurde –, haben ein Recht auf gründliche Berichterstattung und Wahrhaftigkeit. Die meisten Leser sind nicht in der Lage, die Fakten zu überprüfen; sie haben schlichtweg nicht die Zeit dazu. Folglich verlassen sie sich auf die Integrität und das Wort des Journalisten, insbesondere auf das Wort eines Chefredakteurs, Eigentümers und Herausgebers einer Publikation in der neutralen Schweiz.

Dies sind einfache, aber grundlegende Regeln, die Roger Köppels Arbeit zugrunde liegen sollten. Die Berichterstattung über Israel in „Die Weltwoche“ steht in diametralem Widerspruch dazu. Die Unehrlichkeit, mit der Köppel argumentiert, sowie seine absichtliche Verzerrung und Fehlinterpretation von Fakten sind eines Journalisten unwürdig, dem viele Leser im deutschsprachigen Raum vertrauen.

Ich schließe aus, dass Roger Köppel glaubt, was er schreibt, denn die Unehrlichkeit ist so offensichtlich, dass sie selbst der oberflächlichsten Prüfung – insbesondere einer redaktionellen Prüfung – nicht standhalten würde. Er muss sich seiner Unehrlichkeit also bewusst sein. Er setzt damit bewusst seinen Ruf aufs Spiel.

Interessant in diesem Zusammenhang ist, dass andere Medien, wie die „Neue Zürcher Zeitung“ (NZZ), zwar tatsächlich auf der Seite Israels stehen, aber von solch offener Propaganda Abstand nehmen und größere Zurückhaltung üben.

Warum tut Köppel das?

Es ist bekannt, dass Tel Aviv alle ihm zur Verfügung stehenden Mittel nutzt, um die öffentliche Meinung in Bezug auf Israel zu beeinflussen. In den USA ist dieses Thema allgegenwärtig. In Westeuropa ist dies weniger der Fall, was jedoch nicht bedeutet, dass dort keine ähnlichen Aktivitäten stattfinden. Als ich das letzte Mal mit Roger Köppel sprach, fragte ich ihn nach seinem Treffen mit Netanjahus Sohn – insbesondere, ob Geld geflossen sei. Er ließ diese Frage unbeantwortet.

Es stellt sich die Frage, ob Köppel sich von den israelischen Behörden instrumentalisieren lässt. Gerüchten zufolge versuchten israelische Vertreter, vor der Veröffentlichung des Artikels „Groß-Israel“ am 10. April 2026 mit dem Chefredakteur der „Weltwoche“ zu sprechen. Am 14. Mai kontaktierte ich Roger Köppel daher per E-Mail und bat um Klarstellung. Auch diese Anfrage blieb unbeantwortet.

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