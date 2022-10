Im Iran lebende Gelehrte und Lehrerin, bietet einen Überblick über die Proteste gegen die Sittenpolizei des Landes und den Tod von Mahsa Amini, der in den Mainstream-Medien verschwiegen wird

Setareh Sadeghi, eine in Esfahan, im Iran lebende Gelehrte und Lehrerin, bietet Max Blumenthal einen komplexen Überblick über die Proteste des Iran gegen die Sittenpolizei des Landes und den Tod von Mahsa Amini, der in den US-Mainstream-Medien nie gehört wurde. Das Video in Englisch hier.

Übersetzung:

MAX BLUMENTHAL : Die Proteste im Iran, die durch den Tod von Mahsa Amini ausgelöst wurden, einer jungen Frau, die von der iranischen Moralpolizei wegen angeblicher unanständiger Enthüllung festgenommen wurde, haben internationale Aufmerksamkeit erregt. Medien auf der ganzen Welt verfolgen diese Proteste, und in den sozialen Medien hat der Hashtag um Mahsa Aminis Namen mehr Aufmerksamkeit und Retweets generiert als fast jeder Hashtag in der Geschichte von Twitter.

Wie viel von dieser internationalen Reaktion ist also authentisch? Und wie viel davon hängt mit echter Sorge um iranische Frauen zusammen – und nicht mit dem seit langem bestehenden Wunsch des Westens nach einem Regimewechsel in Teheran? Um dieses Problem besser zu verstehen, habe ich mit einer Frau im Iran gesprochen. Ihr Name ist Setareh Sadeghi. Sie ist unabhängige Forscherin, Übersetzerin, Lehrerin und Ph.D. Sie lebt in der Stadt Isfahan.

Setareh Sadeghi, lassen wir uns über dich und deine eigenen politischen Ansichten sprechen, bevor wir auf einige Details dieser Proteste und der Kampagne dahinter eingehen.

Sie haben im Rahmen Ihrer Promotion die US-Bürgerrechtsbewegung studiert und studieren auch Propaganda [Analyse]. Wo positionieren Sie sich innerhalb des iranischen politischen Spektrums und unterstützen Sie insbesondere Frauen, die gegen die Sittenpolizei und Themen wie den Hidschab protestieren?

SETAREH SADEGHI : Nun, ja, wie Sie bereits erwähnt haben, habe ich meinen Ph.D. in American Studies, und ich habe im Rahmen meiner Promotion Propagandaanalyse studiert. Dissertation sowie die Rhetorik sozialer Bewegungen. Also habe ich die iranische Regierung als Ganzes immer unterstützt – die Idee einer islamischen Republik –, aber ich war auch kritisch gegenüber vielen Dingen, die in meinem Land passieren, wie viele der anderen Menschen, die hier leben.

Was das Thema Hijab betrifft, so bin ich als jemand, der an Hijab glaubt und ihn immer praktiziert hat, aber ich bin absolut gegen die Moralpolizei. Übrigens, auf Farsi ist das Wort, das wir dafür verwenden, „Guidance Patrol“, aber auf Englisch wird es normalerweise als Moralpolizei bezeichnet, und ich bin absolut dagegen. Ich war ein Teil der Menschen, insbesondere der Frauen, die online dagegen argumentierten und Hashtags benutzten, um darüber zu sprechen, dass sie nicht an die Moralpolizei glauben, obwohl sie an Hijab glauben. Und das ist nichts Neues. Das gibt es schon seit vielen Jahren, aber dieses Jahr hat es an Bedeutung gewonnen.

Schon vor diesen Protesten und vor dem tragischen Tod von Mahsa Amini wurde online darüber gesprochen, und ich war auch einer von ihnen, weil ich sah, dass dies völlig inakzeptabel war. Und sogar in meinem Privatleben – weil ich Freunde habe, die nicht an den Hidschab glauben und ihn nicht praktizieren wollen oder ihn auf eine Weise praktizieren, die nicht den Standards der Kleiderordnung der Islamischen Republik entspricht, und sie wurden von der Sittenpolizei angehalten. In mindestens drei Fällen, an die ich mich erinnere, ging ich einfach zur Sittenpolizei und sagte ihnen, dass ich als jemand, der an den Hijab glaubt, völlig dagegen bin, was sie tun, und dass sie das Gesetz nicht so durchsetzen sollten. Aber es nicht immer so ist, dass sie … die Sittenpolizei nicht immer Leute festnimmt. Ihre Hauptaufgabe war es, zu den Leuten zu gehen und es ihnen zu sagen. Aber selbst bin ich total dagegen und glaube nicht, dass das funktioniert, vor allem, weil viele Leute, die hier leben, an eine Art Kleiderordnung glauben. Ich denke, als Frau sollte man uns das nicht sagen. Zum Beispiel glaube ich an Recht und Ordnung, aber ich mag es auch nicht, wenn man mir solche Details sagt, wie man sich anzieht und wie man in der Öffentlichkeit auftritt.

MAX BLUMENTHAL : Welche Rolle spielt also die Sittenpolizei und wie groß ist der öffentliche Widerstand gegen diese Einheit der Sicherheitsdienste? Und sind sie dafür bekannt, so brutal zu sein, wie sie derzeit dargestellt werden?

SETAREH SADEGHI: Nun, ja, sie sind als brutal bekannt, weil iranische Frauen es nicht akzeptabel finden – nicht unbedingt, weil alles, was sie tun, brutal ist, aber einige harte Behandlungen sind ein integraler Bestandteil der Art und Weise, wie sie das Hijab-Gesetz durchsetzen. Aber es ist auch so, dass, obwohl ich denke, dass viele Leute gegen die Sittenpolizei sind, es nicht so ist, dass jeder gegen das obligatorische Hijab-Gesetz ist. Das sind also zwei Dinge, die unterschiedlich untersucht werden sollten. Viele Leute, ich meine, es gibt verschiedene Umfragen, und verschiedene Umfragen in verschiedenen Provinzen zeigen einen unterschiedlichen Prozentsatz von Menschen, die an obligatorischen oder obligatorischen Hijab glauben, und ich denke, das ist etwas, das auf der Grundlage der jeweiligen lokalen Kultur behandelt werden muss .

Und das spiegelt sich auch darin wider, wie die Proteste zum Beispiel in meiner Heimatstadt ablaufen, weil sie als konservativer und traditioneller gilt. Die Proteste dort sind sehr viel kleiner als das, was man in anderen Städten sehen kann, zum Beispiel in Teheran oder Rasht oder anderen Städten, in denen die Proteste im Vergleich zu dem, was in meiner Stadt vor sich geht, erheblich waren. Also, ja, es gibt auch Leute, die glauben, dass die Moralpolizei vorhanden sein sollte, aber die Methoden, die sie anwenden, sollten anders sein.

Also, ich denke, wenn Sie Frauen und Menschen, die im Iran leben, kategorisieren wollen, haben wir Menschen, die absolut gegen den obligatorischen Hijab sind. Sie glauben überhaupt nicht an den Hijab und offensichtlich glauben sie nicht an die Moralpolizei. Wir haben Leute, die an den Hijab glauben, aber sie glauben nicht an die Sittenpolizei oder den obligatorischen Hijab. Wir haben Leute, die an Hijab glauben, und sie glauben an die Moralpolizei, aber sie glauben nicht an die Methoden, die sie anwenden. Und das schafft auch ein Kollektiv von Menschen, die gegen die Moralpolizei sind, aber wiederum, je nachdem, wie sie ihr gegenüber stehen, ihre Teilnahme an diesen Protesten unterschiedlich ist.

MAX BLUMENTHAL: Reden wir also über das Thema Mahsa Amini. Was wissen wir über ihren Tod? Die meisten Menschen im Westen, die dies verfolgen, glauben, dass sie von der Sittenpolizei in Polizeigewahrsam zu Tode geprügelt wurde. Ist das so, und ist das auch das Verständnis der Demonstranten im Iran?

SETAREH SADEGHI: Nicht wirklich. Ich meine, sogar viele dieser westlichen Medien korrigierten ihre Schlagzeilen oder begannen, andere Begriffe zu verwenden, bezogen auf den Fall, als die CCTV-Aufnahmen von dem Moment veröffentlicht wurden, als Mahsa Amini fiel und ins Koma fiel. Also glaubten viele Leute diesem Filmmaterial, wie einige Leute sagten, dass sie blaue Flecken an ihren Beinen hatte, als sie ins Krankenhaus gebracht wurde, was zeigt, dass sie geschlagen wurde. Aber das Filmmaterial zeigt deutlich, dass sie sich in einem guten Gesundheitszustand befand, als sie dort war, basierend auf dem, was wir sehen.

Eine Untersuchung wurde angeordnet. Die Dateien sind alle noch nicht veröffentlicht. Es gibt Gespräche darüber, aber eine abschließende Stellungnahme des Landes gibt es nicht. Das Letzte, was sie gesagt haben, ist, dass die Untersuchung zeigt, dass es keine Prügel gab. Sie veröffentlichten sogar die CT-Scans ihres Gehirns und, wie gesagt, es gab CCTV-Aufnahmen. Während es also Demonstranten gibt, die glauben, dass die Schläge stattgefunden haben, gibt es auch viele Demonstranten, die glauben, dass es nicht so passiert ist. Aber die Tatsache, dass eine junge Frau im Polizeigewahrsam nur wegen Verstoßes gegen die Kleiderordnung starb, ist etwas Unannehmbares, egal was genau im Polizeigewahrsam passiert ist.

MAX BLUMENTHAL: Sie befinden sich in Esfahan, einer großen Stadt im Iran, außerhalb von Teheran. Soweit wir wissen, konzentrierten sich die meisten Proteste auf die Hauptstadt Teheran, und Sie haben eine Welle von Morddrohungen erhalten, weil Sie berichtet haben, dass die Proteste in Ihrer Stadt sehr klein waren und sich die Proteste nicht auf den Schlüssel ausgebreitet haben Iranische Städte. Ist das immer noch so?

SETAREH SADEGHI: Nun, weil ich schon viele Leute blockiert habe und weil die Person, die diese Drohungen gestartet hat, als jemand, der mich persönlich kannte, an dieser Stelle sagen kann, dass ich keine neuen Drohungen erhalten habe. Aber weil ich in verschiedenen Medien aufgetreten bin und als politischer Analyst über den Iran gesprochen habe, habe ich immer beleidigende oder manchmal Morddrohungen erhalten. Aber dieses Mal war es wirklich beispiellos, da es von jemandem gestartet wurde, der mich persönlich kannte und meine persönlichen Daten hatte, und sogar die Anzahl der Leute, die mich angriffen, war wirklich riesig.

Und es begann mit dem Account von Independence Farsi auf Instagram, wo ich einen Ausschnitt meines Interviews veröffentlichte und all die Kritik ignorierte, die ich gegen die Sittenpolizei und das Durchgreifen gegen alles hatte, und einfach sagte, dass ich über die Anzahl der Teilnehmer gelogen hätte und über die Proteste oder die Tatsache, dass diese Proteste viel kleiner sind als die, die wir beispielsweise 2019 in Esfahan erlebt haben. Aber gleichzeitig gab es viele Menschen, die sogar gegen die Islamische Republik waren. Aber ich habe das erwähnt, und sie haben es bestätigt und gesagt, dass sie Teil der Proteste waren, und das stimmt. Es war nicht von Bedeutung, weil Isfahan, wie gesagt, eine konservative und eher traditionelle Stadt ist und die Menschen mit unterschiedlichen Themen auf die Straße gehen.Die Sittenpolizei ist, glaube ich, nicht das Thema Nummer eins für die Menschen, die hier leben. Und ich habe mit meinen Freunden gesprochen, die den Hijab nicht vollständig oder gemäß dem Gesetz befolgen, und sie sagten, dass dies wirklich nicht ihr Hauptproblem ist und sie sich daher nicht an den Protesten beteiligen wollen.

MAX BLUMENTHAL: Richtig. Wir haben im Iran große Proteste wegen Lebensmittelpreisen oder wirtschaftlicher Probleme gesehen, die in den westlichen Medien völlig ignoriert wurden. Was halten Sie also von der Reaktion in den westlichen Medien, nicht nur in den westlichen Rundfunkmedien, sondern auch in den sozialen Medien? Der Mahsa Amini-Hashtag ist einer der beliebtesten Hashtags der Geschichte, wie Sie getwittert haben. Es ist, als gäbe es auf der ganzen Welt keine anderen Probleme. Glauben Sie, dass die Empörung, die wir in den sozialen Medien gesehen haben, authentisch ist oder etwas, das von westlichen – insbesondere NATO-Staaten – auf die gleiche Weise ermutigt oder vorangetrieben wird, wie es eine massive Verstärkungskampagne in den sozialen Medien um den sogenannten Arabischen Frühling?

SETAREH SADEGHI: Ja, das stimmt. Ich meine, soziale Medien waren nie ein echtes Spiegelbild dessen, was in verschiedenen Gesellschaften passiert, insbesondere nicht in der iranischen Gesellschaft, weil Twitter hier gesperrt ist und viele Menschen keinen Zugang dazu haben. Die Zahl der iranischen Nutzer auf Twitter ist also nicht signifikant, weil sie andere [Plattformen] nutzen. Zum Beispiel Instagram. Vor diesen Protesten war Instagram nicht gesperrt, und ein sehr großer Teil der Bevölkerung hatte Instagram-Konten, insbesondere weil sie es auch für den Verkauf von Produkten nutzten und ihre Geschäfte darauf hatten; Besonders viele Frauen betreiben auf Instagram ihr eigenes Geschäft. Aber Twitter ist ganz anders und den Iranern bekannt. Selbst diejenigen, die auf Twitter sind, wissen, dass es sich sehr von der Realität vor Ort unterscheidet. Und es ist überraschend, wie besonders in den Städten, in denen die Proteste stattfanden, das Durchgreifen wirklich hart war und viele Leute nicht einmal die Hashtags verwenden konnten, [aber dann] einen Rekord brach, was uns das sagt Es gibt etwas, das nicht aus dem Iran kommt.

Und es gibt eine Geschichte von gefälschten Hashtags und gefälschten Konten und Trollen auf Twitter, die versuchen, den Iran auf andere Weise darzustellen, und es geht nicht nur um einen Protest. Es gibt andere Fälle. Es gab zum Beispiel eine Zeit, in der Sie von diesen Trollen angegriffen wurden, wenn Sie etwas Positives über Ihr Leben im Iran posteten, weil sie sagten, dass Sie das Elend des iranischen Volkes normalisieren, als ob es kein normales Leben im Iran und im Iran gäbe Das einzige, was Sie über den Iran online posten dürfen, sind alle Probleme und Beschwerden. Sie griffen zum Beispiel einen Universitätsprofessor an, weil er nur Bilder von sich selbst in einem Café in Teheran gepostet hatte.

So haben wir auch den Fall von Heshmat Alavi, der offenbar ein Twitter-Nutzer ist, der auf Twitter gegen die Islamische Republik postet. Und es ist interessant, dass Trump, als er sich aus dem JCPOA [ Joint Comprehensive Plan of Action, allgemein bekannt als Nuklearabkommen mit dem Iran ] zurückzog, erwähnte, dass der JCPOA das Vorgehen des Iran gegen sein Volk oder in bestimmten Angelegenheiten erleichtert, und zwei Journalisten der Washington Post baten um einen Quelle. Und die Quelle, die Trump anbot, war ein Artikel von Heshmat Alavi. Und ein MEK-Überläufer erzählte später auch davon, wie das Camp in Albanien, das MEK-Camp in Albanien, seine Mitglieder benutzt, um Hashtags zu starten und sie zum Trend zu machen, und sie dafür bezahlt werden, darüber zu posten.

MAX BLUMENTHAL: Nur schnell, für diejenigen, die es nicht wissen, die MEK ist die Mojahedin-e-Khalq, eine von den USA und Saudi-Arabien unterstützte Oppositionsbewegung, die sich ausdrücklich dem Regimewechsel im Iran verschrieben hat und ihn durch ihre Sekte ersetzt. wie Anführerin Maryam Rajavi. Diese Bewegung ist in Albanien unter der Aufsicht des US-Militärs und des US-Geheimdienstes stationiert, und dort unterhalten sie eine Trollfarm, wie Sie sagten, um Hashtags gegen die Regierung im Iran auszuspinnen. Und dieser Account, Heshmat Alavi, war anscheinend eine Sockenpuppe, die aus dieser Trollfarm gelaufen ist.

SETAREH SADEGHI: Ja, das haben die Ermittlungen gezeigt. Und selbst für den jüngsten Hashtag, die historischen Hashtag-Trends über Mahsa Amini, verfolgen einige iranische Benutzer sie und versuchen herauszufinden, woher diese Hashtags kommen. Und dann sehen Sie viele Benutzer, die einfach Unsinn posten, wie Alphabete, und dann die Hashtags verwenden, und im Moment denke ich, dass es die Hashtag-Wörter auf Farsi und Englisch hundertmillionenmal übertroffen hat, und sie stammen von einer begrenzten Anzahl von Benutzern. Ich denke, es sind weniger als 300.000 Benutzer, die die Hashtags verwendet haben, aber es hat bereits den historischen Trend auf Twitter.

Und es ist interessant, wie, wie Sie sagten, die Proteste im Jahr 2019 waren, weil sie damals auch in meiner Nachbarschaft wirklich riesig waren. Und in Esfahan habe ich online keine Widerspiegelung davon gesehen, denn normalerweise war der Protest eher von der Arbeiterklasse und der Mittelschicht, weil er wirtschaftliche Ursachen hatte und einen größeren Teil der Bevölkerung betraf. Natürlich war es größer, aber in den Mainstream-Medien oder in den sozialen Medien hörte man nicht rund um die Uhr davon. Aber dieses Mal ist es ein soziales Thema, und es ist ein sehr wichtiges Thema für Frauen, aber gleichzeitig ist es nicht wirklich so groß wie die vorherigen Proteste, die wir hatten. Aber wir haben bereits eine historische Aufzeichnung von Hashtags dafür, also zeigt es völlig, dass es nicht widerspiegelt, was tatsächlich im Iran vor sich geht.

MAX BLUMENTHAL: Nun, die New York Times berichtet auch, dass das US-Außenministerium und seine Verbündeten versuchen, Kommunikationsgeräte in den Iran zu bringen. Ein Großteil des Lärms um diese Proteste scheint jedoch von außen zu kommen. Aufgrund eines Problems, mit dem sich Westler identifizieren können, werden wir hier mit Identitätspolitik überschwemmt, und wir haben hier in den Vereinigten Staaten keine großen Wirtschaftsproteste mehr, abgesehen von vielleicht einigen Gewerkschaftsaktivitäten, einigen Streiks. Dies ist ein Fall der Bewaffnung der Identität und offensichtlich ein echtes Problem, wie Sie betonen, ein echtes Problem mit der Moralpolizei steht vielleicht nicht ganz oben auf der Tagesordnung, aber etwas, das einen Teil der Bevölkerung im Iran verärgert.

Aber draußen wird ein Großteil des Protests von iranischen Exilanten oder Expats generiert, und eine der Schlüsselstimmen, die in den US-Medien, den Kabelnachrichtenmedien, auftaucht, ist eine Figur namens Masih Alinejad, die Sie sicher kennen. Sie wurde von der US-Regierung unterstützt und zahlte Hunderttausende von Dollar für Verträge mit Voice of America, dem globalen Rundfunksystem der US-Regierung. Sie hat sich mit dem ehemaligen CIA-Direktor und Außenminister Mike Pompeo getroffen. Kürzlich hat sie in Abstimmung mit der US-Regierung und dem FBI eine falsche Verschwörung ausgeheckt, in der sie behauptete, die venezolanischen Sicherheitsdienste würden sie entführen und auf Schnellbooten in den Iran bringen. Es war eine der lächerlichsten Verschwörungen, die ich je gehört habe, und in den US-Medien wurde ausführlich darüber berichtet. Jetzt ist sie zurück. Was halten Sie also davon, dass iranische Expats das Mikrofon übernehmen und zur Stimme der iranischen Öffentlichkeit werden?

SETAREH SADEGHI: Nun, ich hätte nichts dagegen. Natürlich wären iranische Frauen sehr glücklich, wenn die Exilanten wirklich eine Stimme für Frauen im Inneren sein wollten, aber die Sache ist die, dass sie nur die Stimme einer Minderheit und nur eines Teils der Bevölkerung im Iran wiedergeben, würde ich sagen sie stimmen zu.

Ich denke, sie glauben auch an die westliche liberale Vorstellung von Freiheit für Frauen, und nicht an die Vorstellung – es interessiert sie nicht wirklich. Ich spreche natürlich nicht von allen, aber einige dieser Menschen, denen eine Stimme gegeben wird und deren Stimmen gegenüber den Stimmen der Frauen im Iran verstärkt werden, wiederholen nur die westliche Vorstellung von Freiheit für Frauen. Und sie verstehen nicht, dass Frauen im Iran eine andere Vorstellung von Freiheit haben können und [dass] sie andere Prioritäten haben, wenn es um Frauenrechte und Frauenaktivismus geht.

Und darauf arbeiten viele Frauen hier hin. Sie organisieren sich, sie nutzen Online-Kampagnen, um die Rechte der iranischen Frauen zu verteidigen. Aber diese Stimmen von außen machen unseren Kampf wirklich schwieriger. Anstatt zum Beispiel die US-Regierung oder die EU aufzufordern, Sanktionen gegen den Iran aufzuheben, die der einfachen iranischen Bevölkerung schaden und es Frauen erschweren, beispielsweise Arbeitsmöglichkeiten zu finden oder einfach nur ein aktiver Teil der Gesellschaft zu sein , sie fordern ihre eigene Vorstellung. Sie fordern etwas, von dem sie glauben, dass es für iranische Frauen befreiend wäre, aber das ist nicht unbedingt der Fall für die Mehrheit der iranischen Frauen. Und ich persönlich finde es irgendwie beleidigend, weil es so ist, als würden Sie iranische Frauen missachten und diskreditieren.

Iranische Frauen im Iran sind sehr mächtig. Ein großer Teil der iranischen Frauen – oder die Mehrheit der iranischen Frauen, eigentlich ist es ein hoher Prozentsatz – besucht Colleges und sie sind hochgebildet. Wir haben Frauen in der Wirtschaft, wir haben Frauen in der Medizin und an Universitäten, und Frauen sind ein sehr aktiver Teil der Gesellschaft, also wissen sie, wie man Reformen vorantreibt. Da ist zum Beispiel dieser Fall. Sie können online sehen, dass es im Iran zivilen Ungehorsam gibt, ohne Hashtags oder Anrufe von außen, und es hilft den Frauen hier. Zum Beispiel war in meiner Stadt das Fahrradfahren für Frauen nicht per Gesetz verboten, aber kulturell gesehen gab es in Isfahan eine Gruppe besonders konservativer religiöser Menschen, die gegen das Fahrradfahren für Frauen waren, und sie forderten dies, sie waren es sagen, dass wir das nicht zulassen werden. Frauen gingen nicht zu Twitter, um darüber zu sprechen. Sie machten kein Aufhebens darum und begannen zu protestieren. Was sie stattdessen taten, war, dass viele Frauen, viele von ihnen mit vollständigem Hidschab und vollständiger Bedeckung, begannen, mit ihren Fahrrädern durch die Stadt zu fahren. Und jetzt ist es zu einer absolut normalen Szene in meiner Stadt geworden, und diese konservativen Gruppen können sich dem nicht mehr widersetzen. So funktioniert ziviler Ungehorsam und das Streben nach Reformen. Denn viele der Dinge, die wir zum Beispiel sehen, die die Regierung tatsächlich auferlegt oder umsetzt, sind darauf zurückzuführen, dass ein großer Teil der Bevölkerung an diese Dinge glaubt.

Also brauchen wir Bildung; es ist ein Fortschritt, es ist ein Prozess der Reformierung und Aufklärung von Frauen und der Aufklärung von Männern über Frauenrechte. Es passiert nicht durch eine Hashtag-Revolution und einfach auf die Straße. Und dann können diese Proteste sehr leicht gewalttätig werden, und es gibt Leute, die sie missbrauchen. Es beginnt mit Slogans für Frauenrechte, endet aber mit Slogans gegen das Establishment und Aufrufen zum Sturz des Establishments. Also, viele Frauen wollen nicht Teil davon sein, nur weil sie sehen, wie dies entführt wird, wie dies von den westlichen Medien und auch den sozialen Medien übertrieben wird. Und so sehen sie die Realitäten und sie sehen diese Reflexionen, und sie wollen kein Teil davon sein. Aber sie tun ihre Arbeit, indem sie Reformen anstreben und ihre Familienmitglieder ausbilden und ein aktiver Teil dieses Prozesses sind, der ihre Gesellschaft verändert.

MAX BLUMENTHAL: Abgesehen von den iranischen Expats, die viel Aufmerksamkeit auf sich gezogen haben und sich für alle Iraner ausgesprochen haben, gibt es große Prominente, die den Mahsa Amini-Hashtag teilen. Was halten Sie von der Teilnahme von Prominenten, Hollywoodstars und Aufnahmekünstlern? Und wie viel wissen sie wirklich über die Lage im Iran? Machen sie irgendetwas falsch?

SETAREH SADEGHI: Nun, obwohl ich hoffe, dass viele von ihnen die gute Absicht haben, iranische Frauen zu unterstützen – und das nur aus Unwissenheit, nicht weil sie von der US-Regierung dafür bezahlt oder unterstützt wurden –, halte ich es für sehr heuchlerisch, weil sie nicht darüber sprachen, wie Sanktionen dem iranischen Volk und den iranischen Frauen geschadet und ihnen Chancen genommen haben. Als Akademiker zum Beispiel haben viele meiner Kollegen die Erfahrung gemacht, dass ihre Arbeiten, ihre wissenschaftlichen Veröffentlichungen nicht einmal berücksichtigt werden, nur weil sie aus dem Iran stammen. Auch das ist eine Form von Ungerechtigkeit. Ich meine, das betrifft nur die akademische Welt im Iran, aber die Sanktionen betreffen die einfachen Leute. Sie wirken sich wirklich auf die einfachen Iraner aus und machen es zum Beispiel Krebskranken unmöglich, ihre Medikamente zu besorgen, ihre Medikamente zu finden. Viele Medizinunternehmen weigern sich unter Berufung auf US-Sanktionen, iranische Medikamente zu verkaufen, weil es viele europäische Unternehmen gibt, die dem Druck der USA, sich an diese Sanktionen zu halten, einfach nicht widerstehen wollen, also weigern sie sich einfach, Medikamente zu verkaufen. Es ist nicht immer direkt von diesen Unternehmen; Es liegt auch an den internationalen Sanktionen gegen iranische Banken, die es dem Iran unmöglich machen, diese Medikamente zu kaufen. Es gibt also eine Menge Faktoren, die es unmöglich machen. Ich persönlich – und ich bin mir sicher, viele Leute – finde es wirklich heuchlerisch.

MAX BLUMENTHAL: Nun, Sie erwähnten Gewalttaten. Wir haben gesehen, wie Polizisten getötet wurden und eine Reihe von Toten, sowie scheinbar bewaffnete Zusammenstöße an der iranisch-irakischen Grenze. Werden diese Proteste gewalttätig und werden sie von gewalttätigen Elementen unterwandert, die eigentlich wenig Interesse an Frauenrechten haben?

SETAREH SADEGHI: Ja, das ist leider so. Iranische Frauen wollten zu Recht protestieren und auf die Straße gehen und eine Erklärung gegenüber dem Staat abgeben, was sie meiner Meinung nach bereits abgegeben haben, aber es gab Elemente, die ihn infiltrierten und Gewalt begannen, wie Angriffe auf öffentliches Eigentum, sogar auf das Eigentum von Menschen. Sie haben die Autos der Menschen angezündet, es gab Schießereien, und viele Menschen sind bei diesen Protesten gestorben, viele von ihnen waren Frauen. Und es sind nicht alle durch Polizeischießereien oder Polizeirazzien gestorben. Viele dieser Menschen starben wegen der Schläger und Mobs, die an diesen Protesten beteiligt waren. Und offensichtlich kümmern sie sich, wie Sie sagten, nicht um die Rechte der Frauen. Sie haben eine andere Agenda zu folgen.

Und dies ist auch ein weiterer Grund, warum viele Frauen, die vielleicht ursprünglich protestierten, eine Linie ergriffen haben, um darüber zu sprechen, dass dies absolut nicht das ist, was Frauen wollen, und dass es die Rechte der Frauen nicht unterstützt. Aber es gab auch, wie gesagt, friedliche Proteste, und sie wurden offensichtlich nicht niedergeschlagen, weil sie nicht so gewalttätig waren. In Universitäten und auf verschiedenen Straßen, wo die Menschen einfach friedlich protestierten, ohne Dinge niederzubrennen. Aber mit diesen Infiltrationen wurde es sehr schwierig, sie friedlich zu halten.

Und Sie haben mich auch nach dem kurdischen Umfeld gefragt, richtig?

MAX BLUMENTHAL: Ja, Mahsa Amini war Kurdin, und viele der Proteste fanden in kurdischen Gebieten statt, wenn ich mich nicht irre. Wie beeinflusst also die kurdische Frage diese Proteste?

SETAREH SADEGHI: Ja, nun, es scheint, dass eine Cousine von Mahsa Amini Mitglied einer dieser kurdischen Separatistenbewegungen war, die auch Terroranschläge verübt haben, aber offensichtlich hatte sie nichts mit diesen Leuten zu tun. Aber diese Cousine missbrauchte oder nutzte ihre Beziehung zu Mahsa Amini aus, um zu sagen, dass dies als ethnisches Problem dargestellt werden sollte. Aber Mahsas Familie, einschließlich ihres Onkels, meldete sich zu Wort und sagte: „Das hat nichts mit unserer ethnischen Zugehörigkeit zu tun. Wir sind Kurden, aber hier geht es um Iran und Frauenrechte. Das hat nichts mit unserer ethnischen Zugehörigkeit zu tun. Das betrifft alle.“

Aber verschiedene Führer der kurdischen Bewegungen innerhalb und außerhalb des Iran, wie auch die im irakischen Kurdistan, begannen zu sagen, dass sie die Proteste planen, und forderten die Menschen auf, auf die Straße zu gehen. Und selbst der für diese Bewegung populär gewordene Slogan, der mit „Frauen, Leben, Freiheit“ übersetzt wird, ist ein beliebter kurdischer Slogan. Und es ist schön und die Leute beziehen sich darauf, aber sogar der Slogan kam von diesen kurdischen ethnischen Gruppen, die beteiligt waren, und inzwischen wurde eine der Städte an der Grenze Zeuge von Angriffen auf Polizeistationen durch einige dieser kurdischen Elemente. Und der Iran begann – weil sie von außerhalb des Iran, aus dem irakischen Kurdistan, finanziert und bewaffnet wurden – der Iran begann auch, ihre Stützpunkte im Irak anzugreifen. Und erst kürzlich, erst gestern, sind bei diesen Anschlägen viele Menschen ums Leben gekommen, ich glaube, mindestens elf Menschen. Aber das IRGC [Korps der Islamischen Revolutionsgarden] hat deutlich gemacht, dass sie nicht aufhören werden, bis sie einfach nachgeben.

Und ich finde es auch wichtig zu wissen, dass ich kurdische Familienmitglieder habe und sie sich überhaupt nicht als Teil davon sehen. Es geht also nicht um die Ethnizität. Es geht um eine von außen finanzierte Gruppe, die diese Proteste ausnutzen und einen Stein auf den Iran und die Gesellschaft schlagen will.

MAX BLUMENTHAL: Nun, diese kurdischen Separatisten auf der irakischen Seite der Grenze gehören zum Barzani-Clan, oder? Was historisch von den USA unterstützt und von den USA bewaffnet wurde.

SETAREH SADEGHI: Ja, und irgendwann auch der Mossad. Ja, das ist wahr.

MAX BLUMENTHAL: Und der israelische Mossad.

SETAREH SADEGHI: Ja, deshalb. Und die Iraner haben eine wirklich bittere Erinnerung an ihre Aktivitäten im Iran. Sie haben viele Menschen in der kurdischen Region getötet. Und sie haben zum Beispiel durch BBC Persian und andere Propaganda der britischen Regierung und der US-Regierung eine Plattform erhalten, die wiederum nicht mit dem übereinstimmt, was im Iran vor sich geht, und viele Iraner wütend macht, weil es so ist wirklich nicht über ethnische Zugehörigkeit. Ich meine, die Familie von Mahsa Amini hat sehr deutlich gemacht, dass sie sich vor allem als Iraner betrachten und es wirklich nicht um ethnische Zugehörigkeit geht. Aber diese Leute ignorieren das völlig. Sie kümmern sich nicht um den Fall selbst oder die Lage der Frauen; Sie nutzen es nur aus, um Chaos im Iran zu verursachen und machen es der iranischen Bevölkerung sehr schwer, an diesen Protesten teilzunehmen, weil sie leicht ausgenutzt werden können.

MAX BLUMENTHAL: Und wir haben 2021 gesehen, wie eher kleine Proteste in Kuba, die von den USA unterstützt und von Leuten inszeniert wurden, die an US-Botschaftsprogrammen beteiligt waren, von der Biden-Regierung ausgenutzt wurden, um zu rechtfertigen, dass sie nicht zu dem Normalisierungsabkommen zurückkehren, das die Obama-Regierung hatte mit der kubanischen Regierung ausgetragen. Glauben Sie, dass diese Proteste eine ähnliche Wirkung haben und der Biden-Regierung eine Rechtfertigung dafür liefern werden, nicht zum JCPOA-Iran-Deal zurückzukehren, dem die Obama-Regierung und die iranische Regierung zugestimmt haben?

SETAREH SADEGHI: Absolut. Und nicht nur das, ich denke, es gibt der US-Regierung mehr Rechtfertigung, noch mehr Sanktionen gegen das iranische Volk zu verhängen, was, wie ich sagte, und die UN auch anerkennt, dass die einseitigen Zwangsmaßnahmen der Vereinigten Staaten den einfachen Menschen im Iran schaden , vor allem Frauen. Ich meine, sie nehmen den Frauen viele Chancen weg. Also, ja, deshalb ist dies zum Beispiel ein weiterer Grund für mich und viele Menschen im Iran und viele Frauen im Iran, dass diese Proteste zu weiteren Sanktionen führen werden, was bereits der Fall zu sein scheint , sie wollen kein Teil davon sein.

MAX BLUMENTHAL: Und glauben Sie, dass diese Proteste und die damit verbundene Gewalt die innere Sicherheit des Iran destabilisieren oder in irgendeiner Weise ausweiten könnten?

SETAREH SADEGHI: Nun, mittlerweile sind die Proteste fast beendet und alle reden davon, dass es keine massiven Proteste mehr gibt. Und sogar in den Medien, insbesondere im persischsprachigen Fernsehen, wie zum Beispiel BBC oder Manoto oder VOA Persian, haben sie sich bemüht zu sagen, dass die Proteste immer noch andauern. Und ich habe heute die Hashtags überprüft, und es gibt immer noch Millionen von Hashtags für das, was im Iran vor sich geht, aber wenn Sie auf die Straße gehen und einfach herumlaufen, selbst in Teheran passiert inzwischen wirklich nichts Bedeutendes. In Isfahan ist es fast vorbei. Es ist sehr unbedeutend, und das werden Sie von vielen Leuten hören, die hier leben, und sogar in bestimmten Vierteln, wenn Sie zu Fuß gehen, würden Sie nie etwas sehen. Ich hatte einen Freund meiner Familie, der sagte, wenn ein Tourist zu dieser Zeit in den Iran kommt und durch Esfahan spazieren geht, wird er glauben, dass alles, was er in den sozialen Medien oder den Mainstream-Medien hört, absolut falsch ist. So geht das normale Leben im Iran weiter, und die Dinge normalisieren sich allmählich wieder. Sogar die Zensur im Internet hat heute nachgelassen, und deshalb konnte ich dieses Interview führen.

MAX BLUMENTHAL: Nun, es sieht so aus, als ob an diesem Punkt das Medium die Botschaft ist. Setareh Sadeghi, vielen Dank, dass Sie sich uns bei The Grayzone angeschlossen und uns auf dem Laufenden gehalten haben.

SETAREH SADEGHI: Danke, dass Sie mich eingeladen haben und mir als jemandem, der im Iran lebt, eine Plattform geben, um eine Stimme zu haben.