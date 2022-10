Wissenschaftler finden Antikörper, die alle COVID-Stämme neutralisieren

Mercola.com:

Es wurden zwei Antikörper entdeckt, die COVID-19 – und alle seine Varianten – so wirksam neutralisieren, dass sie als „wirksamer Ersatz für Impfstoffe“ dienen könnten.

Die Antikörper – TAU-1109 und TAU-2310 – binden an einen anderen Bereich des Spike-Proteins als andere Antikörper, einen Bereich, der nicht viele Mutationen aufweist.

TAU-1109 ist zu 92 % wirksam bei der Neutralisierung des Omikron-Stammes und zu 90 % wirksam bei der Neutralisierung des Delta-Stammes

TAU-2310 hat eine Wirksamkeitsrate von 84 % bei der Neutralisierung des Omikron-Stammes und eine 97 %ige Wirksamkeit gegen die Delta-Variante

Die Forscher glauben, dass bei einer wirksamen Antikörperbehandlung „wir nicht jedes Mal, wenn eine neue Variante auftritt, die gesamte Bevölkerung mit Auffrischungsdosen versorgen müssen“.

Forscher der Universität Tel Aviv entdeckten zwei Antikörper, die SARS-CoV-2 – und alle seine Varianten – so wirksam neutralisieren, dass sie glauben, die Antikörper könnten als „wirksamer Ersatz für Impfstoffe“ dienen. Einer der eklatanten Fehler bei den COVID-19-Impfungen ist deren mangelnde Wirksamkeit gegen neu auftretende COVID-19-Stämme.

Mit der Wahl des Spike-Proteins als Grundlage für die COVID-19-Impfung entschieden sich die Wissenschaftler für ein Protein, von dem nicht nur bekannt ist, dass es für den Menschen giftig ist, sondern auch, dass es nicht der Teil des Virus ist, der die beste Immunreaktion hervorruft.

Das Spike-Protein mutiert schnell, wodurch praktisch jeglicher Schutz, den die Impfung bietet, kurz nach der Verabreichung zunichte gemacht wird. Das Ergebnis ist eine scheinbar endlose Reihe von jährlichen Impfungen und Auffrischungsimpfungen, die nur einen schnell abnehmenden Schutz bieten können. Sollten sich die Erkenntnisse der israelischen Forscher bestätigen und die Antikörper so wirksam sein wie vermutet, könnten die COVID-19-Auffrischungsimpfungen ganz entfallen.

Frühere Antikörperbehandlungen hatten gemischte Ergebnisse

Die US-amerikanische Gesundheitsbehörde FDA (Food and Drug Administration) hat mehrere monoklonale Antikörper-Cocktails zur Behandlung von COVID-19 zugelassen. Die Wirksamkeit der verschiedenen Varianten variierte jedoch, wobei einige unwirksam wurden und andere ihre Wirkung beibehielten.

„Dies deutet darauf hin, dass einige Antikörper, die durch eine Infektion ausgelöst werden, empfindlicher auf Variationen reagieren als andere, und dass die Breite der Spezifität der Antikörper und nicht nur ihre Potenz berücksichtigt werden sollte“, schreiben die Forscher von der Abteilung für klinische Mikrobiologie und Immunologie an der Sackler-Fakultät für Medizin der Universität Tel Aviv in der Fachzeitschrift Communications Biology.

So beschränkte die FDA im Januar 2022 die Verwendung von zwei monoklonalen Antikörperbehandlungen – Bamlanivimab und Etesevimab, die zusammen verabreicht werden, und REGEN-COV (Casirivimab und Imdevimab) – auf Patienten, die mit einer Variante infiziert sind, von der bekannt ist, dass sie für sie empfänglich ist. Die beiden genannten Antikörperbehandlungen hatten einen Großteil ihrer Wirksamkeit gegen die Omicron-Variante verloren, was zu der Anwendungsbeschränkung bei Menschen führte, die mit Omikron infiziert sind.

Andererseits erteilte die FDA im Februar 2022 eine Notfallzulassung (EUA) für eine monoklonale Antikörperbehandlung namens Bebtelovimab, die weiterhin gegen die Omikron-Variante wirksam ist. Nach Angaben der FDA:

Bebtelovimab wirkt durch Bindung an das Spike-Protein des Virus, das COVID-19 verursacht, ähnlich wie andere monoklonale Antikörper, die für die Behandlung von Hochrisikopatienten mit leichtem bis mittelschwerem COVID-19 zugelassen sind und nachweislich das Risiko von Krankenhausaufenthalten oder Tod verringern.

Die Art und Weise, wie die Antikörper an das Spike-Protein binden, könnte der Schlüssel zu ihrer endgültigen Wirksamkeit gegen die verschiedenen Stämme sein. In einer früheren Studie, die im Oktober 2020 durchgeführt wurde, isolierten die Hauptautorin der Studie, Natalia Freund, und ihre Kollegen neun Antikörper von Menschen, die sich von dem ursprünglichen COVID-19-Stamm in Israel erholt hatten. Freund erklärte in einer Pressemitteilung:

In der vorangegangenen Studie haben wir gezeigt, dass die verschiedenen Antikörper, die als Reaktion auf eine Infektion mit dem ursprünglichen Virus gebildet werden, gegen unterschiedliche Stellen des Virus gerichtet sind. Die wirksamsten Antikörper waren diejenigen, die an das ‚Spike‘-Protein des Virus gebunden haben, und zwar an der gleichen Stelle, an der das Spike den zellulären Rezeptor ACE2 bindet. Natürlich waren wir nicht die einzigen, die diese Antikörper isoliert haben, und das globale Gesundheitssystem hat sie ausgiebig genutzt, bis die verschiedenen Varianten des Coronavirus auftauchten, die die meisten dieser Antikörper unbrauchbar machten.

Zwei Antikörper neutralisieren alle COVID-19-Stämme

Die hier vorgestellte Studie knüpft an die Studie vom Oktober 2020 an und zeigt zwei Antikörper – TAU-1109 und TAU-2310 -, die an einen anderen Bereich des Spike-Proteins binden – einen Bereich, in dem es nur wenige Mutationen gibt – und so in der Lage sind, alle bekannten COVID-19-Stämme zu neutralisieren. Laut Freund:

In der aktuellen Studie konnten wir nachweisen, dass zwei weitere Antikörper, TAU-1109 und TAU-2310, die das virale Spike-Protein in einem anderen Bereich binden als dem, auf den sich die meisten Antikörper bisher konzentrierten (und die daher bei der Neutralisierung des ursprünglichen Stammes weniger wirksam waren), bei der Neutralisierung der Delta- und Omikron-Varianten tatsächlich sehr wirksam sind.

Konkret fanden sie heraus, dass TAU-1109 zu 92 % den Omikron-Stamm und zu 90 % den Delta-Stamm neutralisiert. TAU-2310 hat eine Wirksamkeit von 84 % bei der Neutralisierung des Omikron-Stammes und eine Wirksamkeit von 97 % bei der Neutralisierung der Delta-Variante. Die Studie wurde in Zusammenarbeit mit der University of California in San Diego durchgeführt, wo die beiden Antikörper für weitere Tests gegen lebende Viren in Laborkulturen geschickt wurden.

Die Antikörper wurden auch gegen Pseudoviren an der Bar-Ilan-Universität in Galiläa getestet. „Die Ergebnisse waren in beiden Tests identisch und gleichermaßen ermutigend“, heißt es in einer Pressemitteilung. Interessant ist, dass das mutierende Virus eine Rolle dabei gespielt haben könnte, dass die beiden Antikörper so wirksam sind. Freund erklärte:

Die Infektiosität des Virus nahm mit jeder Variante zu, weil es jedes Mal die Aminosäuresequenz des Teils des Spike-Proteins änderte, der an den ACE2-Rezeptor bindet, und dadurch seine Infektiosität erhöhte und gleichzeitig den natürlichen Antikörpern auswich, die nach Impfungen gebildet wurden. Im Gegensatz dazu binden die Antikörper TAU-1109 und TAU-2310 nicht an die ACE2-Rezeptor-Bindungsstelle, sondern an eine andere Region des Spike-Proteins – einen Bereich des viralen Spike, der aus irgendeinem Grund nicht viele Mutationen erfährt – und sind daher bei der Neutralisierung von mehr Virusvarianten wirksam. Diese Erkenntnisse ergaben sich, als wir alle bisher bekannten COVID-Stämme testeten.

COVID-Auffrischungsimpfungen sind nicht die Lösung

Freund ist überzeugt, dass die Antikörper so wirksam sind, dass sie letztlich die COVID-19-Auffrischungsimpfungen ersetzen könnten. Dies ist eine gute Nachricht, denn der Schutz, der durch COVID-19-Impfungen, einschließlich Auffrischungsimpfungen, erreicht wird, hält nicht lange an.

Eine von den U.S. Centers for Disease Control and Prevention finanzierte Studie umfasste Daten aus 10 Bundesstaaten, die zwischen dem 26. August 2021 und dem 22. Januar 2022 erhoben wurden, also in einem Zeitraum, in dem sowohl die Delta- als auch die Omikron-Variante zirkulierten.13 Innerhalb von zwei Monaten nach der zweiten COVID-19-Impfung lag der Schutz vor Besuchen in Notaufnahmen und dringenden Behandlungen im Zusammenhang mit COVID-19 bei 69 %. Dieser Wert sank fünf Monate nach der Impfung auf 37 %.

Die geringe Wirksamkeit fünf Monate nach der ersten Impfung veranlasste die Behörden, eine Auffrischungsimpfung zu empfehlen – und die dritte Impfung erhöhte die Wirksamkeit auf 87 %. Diese Steigerung war jedoch nur von kurzer Dauer. Innerhalb von vier bis fünf Monaten nach der Auffrischungsimpfung sank der Schutz vor Besuchen in der Notaufnahme auf 66 % und fiel dann fünf Monate oder länger nach der Auffrischung auf nur noch 31 %.

Anstatt ihre Niederlage einzugestehen, planen die Gesundheitsbehörden, mit neuen, sogenannten „aktualisierten“ Impfungen noch mehr Dosen ihrer peinlich unwirksamen Auffrischungsimpfungen zu verabreichen. Am 31. August 2022 änderte die FDA die EUAs für die COVID-19-Impfungen von Moderna und Pfizer, um bivalente Formulierungen als Auffrischungsdosen mindestens zwei Monate nach einer vorherigen Auffrischung oder einer ernsthaften Erstimpfung zuzulassen.

„Die bivalenten Impfstoffe, die wir auch als „aktualisierte Auffrischungsimpfstoffe“ bezeichnen, enthalten zwei Boten-RNA-Komponenten (mRNA) des SARS-CoV-2-Virus, eine des ursprünglichen Stammes von SARS-CoV-2 und die andere, die den Linien BA.4 und BA.5 der Omikron-Variante von SARS-CoV-2 gemeinsam ist“, so die FDA.

Abgesehen von der hohen Wahrscheinlichkeit, dass der Schutz gegen COVID-19 nach der Auffrischungsimpfung wieder schnell verschwindet, besteht ein reales Risiko ernsthafter unerwünschter Ereignisse, wenn Antikörper in Ihrem Körper durch wiederholte Auffrischungsimpfungen künstlich aufgebläht werden.

Dies gaukelt dem Körper vor, dass er immer mit COVID-19 infiziert ist, ein Zustand, der nur zu einer „Todeszone“ führen kann und die Entwicklung von Autoimmunkrankheiten wie Parkinson, Kawasaki-Krankheit und Multipler Sklerose beschleunigt, so der Technologieführer und COVID-Analyst Marc Girardot, der darauf drängt, die „Todeszone“ der COVID-Impfung zu verlassen, bevor es zu spät ist.

Mit Antikörper-Behandlung werden wir keine „Booster“ mehr verwenden müssen

Es könnte ein Licht am Ende des Tunnels geben, denn Freund ist zuversichtlich, dass die „kreuzneutralisierenden Fähigkeiten von Antikörpern, die auf natürliche Weise während einer SARS-CoV-2-Wildtyp-Infektion gebildet werden“, eine Alternative zu Auffrischungsimpfungen darstellen könnten. Sie erklärte:

Aus Gründen, die wir noch nicht vollständig verstehen, nimmt die Menge an Antikörpern gegen COVID-19 nach drei Monaten deutlich ab, weshalb sich Menschen auch nach dreimaliger Impfung immer wieder anstecken können. Unserer Ansicht nach kann eine gezielte Behandlung mit Antikörpern und deren Zuführung zum Körper in hohen Konzentrationen ein wirksamer Ersatz für wiederholte Auffrischungsimpfungen sein, insbesondere für Risikogruppen und Menschen mit geschwächtem Immunsystem.

Eine COVID-19-Infektion kann zu schweren Erkrankungen führen, und wir wissen, dass die Bereitstellung von Antikörpern in den ersten Tagen nach der Infektion die Ausbreitung des Virus stoppen kann. Es ist daher möglich, dass wir durch eine wirksame Antikörperbehandlung nicht jedes Mal, wenn eine neue Variante auftritt, die gesamte Bevölkerung mit Auffrischungsdosen versorgen müssen.

Natürliche Immunität ist der Schlüssel

Dies ist ermutigend, wenn auch nicht gerade überraschend, wenn man bedenkt, was über die natürliche Immunität bekannt ist – die Art von Immunität, die durch die Genesung von einer Infektion erworben wird. Eine 2022 im New England Journal of Medicine (NEJM) veröffentlichte Studie ist nur ein Beispiel für Untersuchungen, die zeigen, dass die natürliche COVID-19-Immunität nicht nur wirksam ist, sondern auch länger anhält als die durch COVID-19-Impfungen erworbene Immunität.

Darüber hinaus bot eine frühere COVID-19-Infektion – d. h. eine natürliche Immunität – mehr als ein Jahr später einen besseren Schutz gegen eine symptomatische Omicron-Infektion als drei Dosen COVID-19-Impfungen nach einem Monat.

In Zahlen ausgedrückt zeigt eine Grafik im New England Journal of Medicine, dass eine frühere Infektion nach mehr als 12 Monaten zu 54,9 % vor einer symptomatischen Omikron-Infektion schützt, während drei Dosen der COVID-19-Impfung von Pfizer einen Monat später nur zu 44,7 % wirksam waren. Dasselbe gilt für drei Dosen der COVID-19-Impfung von Moderna, die nach einem Monat nur zu 41,2 % wirksam waren, während die natürliche Immunität nach mehr als einem Jahr noch 53,5 % wirksam war.

Ein weiterer der meistdiskutierten Berichte, der die Überlegenheit der natürlichen Immunität belegt, bezog sich auf Daten, die dem israelischen Gesundheitsministerium am 17. Juli 2021 vorgelegt wurden und aus denen hervorging, dass von mehr als 7.700 gemeldeten COVID-19-Fällen nur 72 bei Personen auftraten, die zuvor COVID-19 erhalten hatten – eine Rate von weniger als 1 %. Im Gegensatz dazu traten mehr als 3.000 Fälle – oder etwa 40 % – bei Personen auf, die eine COVID-19-Impfung erhalten hatten.

Mit anderen Worten: Bei den Geimpften war die Wahrscheinlichkeit, an COVID-19 zu erkranken, um fast 700 % höher als bei denjenigen, die durch eine frühere Infektion eine natürliche Immunität hatten.

Warum ist es möglich, dass Sie von dieser Neuigkeit noch nichts gehört haben? Wiederholte Auffrischungsimpfungen sind für Big Pharma und die von ihnen kontrollierten Gesundheitsbehörden und -beamten gleichbedeutend mit laufenden Dollarzeichen. Es bleibt also abzuwarten, ob eine Antikörperbehandlung, die gegen jede COVID-19-Variante wirksam ist, jemals das Licht der Welt in Krankenhäusern und Ambulanzen erblicken wird.

