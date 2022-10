Töten mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit

Andrew P. Napolitano

Letzte Woche bekräftigte Präsident Joseph R. Biden Jr. insgeheim seine eigenmächtige Befugnis, Personen in anderen Ländern zu töten, solange die CIA und ihre militärischen Partner „mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit“ wissen, dass das Ziel des Mordes ein Mitglied einer terroristischen Organisation ist. Dieser Standard wurde von der Regierung Biden ausgeheckt.

Es gibt keine „Beinahe-Gewissheit“-Norm im Gesetz, da der Begriff oxymoronisch ist und sich einer rationalen Definition entzieht; so wie „fast schwanger“. Entweder ist man schwanger oder nicht. Man ist entweder sicher oder nicht. Da gibt es kein „fast“.

Die Schaffung dieses Standards unterstreicht jedoch die beklagenswerte Abwesenheit von Rechtsstaatlichkeit in der Regierung Biden und in den Regierungen ihrer drei unmittelbaren Vorgänger, die jeweils Drohnen einsetzten, um Personen zu töten, die zum Zeitpunkt ihrer Tötung nicht an Gewalttaten beteiligt waren, unabhängig davon, ob sie mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit Mitglied einer Organisation waren.

Der Begriff „Terrorist“ kann kein Maßstab für Mord sein, da er subjektiv ist. Für König Georg III. war George Washington ein Terrorist. Für die armen Menschen in Libyen und Syrien, für die vom Volk gewählten Regierungen, die durch die von der CIA angezettelte Gewalt gestürzt wurden, für die Unschuldigen, die an schwarzen Orten auf der ganzen Welt gefoltert werden, ist die CIA eine terroristische Organisation.

Der Einsatz von Drohnen zur Tötung von Personen in Übersee durch den Präsidenten begann 2002 mit gezielten Tötungen, die von Präsident George W. Bush angeordnet wurden. Sie wurde unter Präsident Barack Obama fortgesetzt – der sogar Amerikaner im Ausland tötete. Die Regeln für die Tötung wurden von jedem Präsidenten neu festgelegt. Unter Präsident Donald Trump wurden sie gelockert, indem er hochrangigen CIA-Mitarbeitern und militärischen Befehlshabern die Befugnis erteilte, ohne seine ausdrückliche Zustimmung zu jedem Mord zu töten.

Die Regierung Biden hat die von Trump erteilten Befugnisse stillschweigend zurückgenommen, so dass heute nur noch der Präsident gezielte Tötungen genehmigen kann. Für diese Tötungen gibt es jedoch keine moralische, verfassungsmäßige oder rechtliche Grundlage. Aber die Präsidenten tun es trotzdem ungeachtet politischer Parteizugehörigkeit.

Die Kriegsgesetze – ein an sich schon oxymoronischer Begriff -, die im Allgemeinen in den Genfer Konventionen und der Charta der Vereinten Nationen kodifiziert sind, die alle von den Vereinigten Staaten angeführt und ratifiziert wurden, schreiben im Wesentlichen vor, dass rechtmäßige Kriege nur defensiv und im Verhältnis zur Bedrohung oder zum bereits verursachten Schaden geführt werden können. Anders ausgedrückt: Verträge, die die USA unterzeichnet haben, verbieten es dem Präsidenten, Personen in anderen Ländern zu töten, mit denen sich die USA nicht rechtmäßig im Krieg befinden.

Nach der Verfassung sind Verträge neben der Verfassung selbst das oberste Gesetz des Landes. Die letzten vier Amtsinhaber im Weißen Haus haben dies ignoriert, wenn es um geheime Tötungen ging. Jeder von ihnen hat öffentlich oder insgeheim behauptet, dass die Ermächtigung zum Einsatz militärischer Gewalt von 2001 oder ihr Cousin, das AUMF von 2002, die Präsidenten irgendwie dazu ermächtigt, zu töten, wen immer sie wollen, und dass der Kongress irgendwie Tötungen genehmigen kann.

Doch das AUMF von 2001 sollte Bush ermächtigen, die Leute zu jagen und zu töten, die er am 11. September nicht kommen sah und die er für den 9/11 verantwortlich machte. Das AUMF von 2002 ermächtigte Bush, in den Irak einzumarschieren, um nach Massenvernichtungswaffen zu suchen, von denen wir heute wissen, dass Saddam Hussein sie nie besessen hat.

Die Verfassung ermächtigt den Kongress, den Krieg zu erklären, nicht aber willkürliche Tötungen. Keines der AUMFs war oder ist eine gültige Kriegserklärung, die die Verfassung als Voraussetzung für alle außergerichtlichen Tötungen durch den Präsidenten verlangt. Eine Kriegserklärung definiert das Ziel und legt das Ende fest. Sie ist nicht unbefristet, wie die letzten vier Präsidenten in Bezug auf diese beiden Gesetze aus der Bush-Ära behauptet haben.

Wenn die Präsidenten Recht haben und die AUMFs sie ermächtigen, zu töten, wen immer sie wollen – einschließlich Amerikaner -, dann sind sie keine Präsidenten, die sich vor dem Gesetz und der Verfassung verantworten müssen, sondern Könige, die nach Lust und Laune ohne Transparenz oder rechtliche Konsequenzen töten können.

Der Sinn und Zweck der Beschränkung der Befugnis, Kriege zu führen, auf den Kongress und der Befugnis, Kriege zu führen, auf den Präsidenten war es, diese Befugnisse getrennt zu halten. Die Geschichte ist voll von Beispielen für Tyrannen, die die Macht des Staates ausnutzten, um ohne moralischen Grund zu töten. Amerikanische Präsidenten haben sich selbst die Macht gegeben, zu töten.

Abraham Lincoln war der erste Staatschef der Weltgeschichte, der Zivilisten militärisch angriff und der erste, der Zivilisten seines eigenen Landes tötete. Franklin D. Roosevelt schlachtete am Ende des Zweiten Weltkriegs Tausende von unschuldigen, hilflosen deutschen Zivilisten ab, indem er deutsche Städte mit Bombenteppichen bombardierte, anstatt das deutsche Militär ins Visier zu nehmen. Harry Truman schlachtete in Hiroshima und Nagasaki viele Tausende japanischer Zivilisten ab. All diese Morde wurden von der Bevölkerung gebilligt, da die Ziele von der Regierungsmaschinerie dämonisiert worden waren – genau wie die „Terroristen“, die Bush, Obama, Trump und Biden getötet haben.

Aber die Dämonisierung menschlicher Ziele und die Zustimmung der Bevölkerung zu ihren Morden können eine unmoralische Handlung nicht zu einer moralischen machen. Eine Handlung ist moralisch, wenn sie im Einklang mit dem Naturgesetz steht. Gemäß der Unabhängigkeitserklärung sind alle Menschen nach dem Naturgesetz „von ihrem Schöpfer mit bestimmten unveräußerlichen Rechten ausgestattet, zu denen Leben, Freiheit und das Streben nach Glück gehören“. Das Recht zu leben ist das wichtigste natürliche Recht und das große göttliche Geschenk an alle Menschen – nicht nur an Amerikaner.

Kein Mensch darf aus moralischen Gründen von der Regierung zum Tode verurteilt werden, es sei denn, es ist im gegebenen Fall notwendig, diese Person davon abzuhalten, einen anderen aktiv zu töten. In den oben genannten Fällen wurden die von Präsidenten angeordneten Morde durchgeführt, um politische Gegner in Angst und Schrecken zu versetzen, da die zivilen Ziele hilflos waren. Und die Mörder wurden als Helden gepriesen.

Heute sind amerikanische Truppen – Spezialeinheiten – in der Ukraine vor Ort und zeigen den ukrainischen Streitkräften, wie sie mit amerikanischen Waffen russische Truppen töten können. Dies geschah auf der Grundlage eines geheimen Befehls des Präsidenten, der nie öffentlich bekannt gegeben wurde. Diese eingeschüchterten und verängstigten russischen Wehrpflichtigen stellen keinerlei Bedrohung für Leben, Freiheit oder Eigentum in Amerika dar. Aber Präsidenten töten, weil sie damit durchkommen.