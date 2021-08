Im Kongress wurde ein Gesetzentwurf eingebracht, der Millionen Amerikanern das Fliegen verbieten würde

Vor dieser Pandemie wäre es unvorstellbar gewesen, dass der Kongress einen Gesetzentwurf in Erwägung ziehen würde, der Millionen Amerikanern das Fliegen verbieten würde. Doch nun hat sich alles geändert. Es wurde ein neuer Gesetzentwurf eingebracht, der vorsieht, dass alle ungeimpften Personen nie wieder fliegen dürfen. Als ich zum ersten Mal davon hörte, dachte ich, dass das unmöglich wahr sein kann. Aber es ist wahr. Das Folgende stammt aus der Beschreibung von H.R. 4980, die auf Congress.gov veröffentlicht wurde…

Anweisung an den Minister für Heimatschutz, sicherzustellen, dass jede Person, die mit einem Flug reist, der von einem Flughafen in den Vereinigten Staaten oder einem Territorium der Vereinigten Staaten abfliegt oder dort ankommt, vollständig gegen COVID-19 geimpft ist, und für andere Zwecke.

Der vollständige Text des Gesetzentwurfs ist noch nicht bei Congress.gov eingegangen, so dass wir die Einzelheiten des vorgeschlagenen Gesetzes nicht kennen.

Was wir jedoch wissen, ist, dass Sie von allen Flügen, die von einem Flughafen innerhalb der Vereinigten Staaten starten oder dort ankommen, ausgeschlossen werden, wenn Sie nicht vollständig geimpft sind.

Wenn Sie also nur eine Injektion erhalten haben, wären Sie ebenfalls ausgeschlossen.

Dies geschieht zu einem Zeitpunkt, zu dem viele liberale Medien ebenfalls ein Flugverbot für ungeimpfte Personen fordern. Der folgende Auszug stammt zum Beispiel aus einem Artikel mit dem Titel „Ungeimpfte Menschen gehören auf die Flugverbotsliste“…

Aber in diesem Stadium der Pandemie sind strengere allgemeine Beschränkungen nicht die Lösung für die weitere Ausbreitung des Virus. Geimpfte Menschen sollten beim Fliegen nicht länger die Last für ungeimpfte Menschen tragen. Das Weiße Haus hat ein landesweites Impfmandat abgelehnt – ein pauschaler Vorschlag, den die Regierung Biden nicht ohne Weiteres umsetzen könnte, selbst wenn sie wollte -, aber eine Flugverbotsliste für ungeimpfte Erwachsene ist ein nahe liegender Schritt, den die Bundesregierung unternehmen sollte. Sie wird dazu beitragen, das Übertragungsrisiko an Reisezielen zu begrenzen, an die ungeimpfte Personen reisen, und durch die Festlegung von Normen, die bestimmte Privilegien auf geimpfte Personen beschränken, wird sie auch dazu beitragen, die stagnierenden Impfraten zu erhöhen, die sowohl die Wirtschaft als auch die Gesellschaft daran hindern, sich vollständig zu erholen.

Dieses Ausmaß an Extremismus beunruhigt mich zutiefst.

Wir haben Terroristen auf die „No-Fly-Liste“ gesetzt.

Jetzt wollen sie ungeimpfte Menschen auf die gleiche Weise behandeln?

Das sollte uns alle zutiefst erschrecken.

Wenn sie schon wegen COVID so extrem werden, was wird dann erst passieren, wenn eine viel schlimmere Pandemie ausbricht?

Erst diese Woche haben wir erfahren, dass in Afrika jemand an dem Marburg-Virus gestorben ist…

Wie die Weltgesundheitsorganisation (WHO) am Montag mitteilte, ist ein Patient mit der seltenen, aber hochinfektiösen Marburg-Viruserkrankung in Guinea gestorben. Es ist der erste Fall des Ebola-ähnlichen Virus in Westafrika.

Das Marburg-Virus ist viel, viel tödlicher als COVID.

Bei früheren Ausbrüchen schwankte die Sterblichkeitsrate beim Marburg-Virus zwischen 24 und 88 Prozent…

„Bei früheren Ausbrüchen schwankte die Sterblichkeitsrate zwischen 24 % und 88 %, je nach Virusstamm und Fallmanagement“, heißt es in der Erklärung. „In Afrika wurden frühere Ausbrüche und sporadische Fälle in Angola, der Demokratischen Republik Kongo, Kenia, Südafrika und Uganda gemeldet.“

Wenn Sie sich also mit dem Marburg-Virus anstecken, ist die Wahrscheinlichkeit, dass Sie sterben, sehr, sehr groß.

Es gibt keinen Impfstoff gegen das Marburg-Virus, und es gibt auch kein Heilmittel.

Und laut CDC sind hässliche Wunden auf Brust, Rücken und Bauch eines der Symptome der Krankheit…

Nach einer Inkubationszeit von 5-10 Tagen treten die Symptome plötzlich auf und sind durch Fieber, Schüttelfrost, Kopfschmerzen und Myalgie gekennzeichnet. Etwa am fünften Tag nach dem Auftreten der Symptome kann ein makulopapulöser Ausschlag auftreten, der vor allem am Rumpf (Brust, Rücken, Bauch) auftritt. Danach können Übelkeit, Erbrechen, Brustschmerzen, Halsschmerzen, Bauchschmerzen und Durchfall auftreten. Die Symptome nehmen an Schwere zu und können Gelbsucht, Entzündung der Bauchspeicheldrüse, starken Gewichtsverlust, Delirium, Schock, Leberversagen, massive Blutungen und Multiorganversagen umfassen.

Vor dieser Art von Virus bin ich gewarnt, und ich werde die weitere Entwicklung sehr genau verfolgen.

In der Zwischenzeit ist eine „tödliche bakterielle Krankheit“, die ebenfalls Wunden auf der Haut verursacht, in den Vereinigten Staaten aufgetaucht.

Zum jetzigen Zeitpunkt wurden bereits in vier verschiedenen Bundesstaaten bestätigte Fälle dieser Krankheit festgestellt…

Vier Menschen in den USA sind auf mysteriöse Weise an einer seltenen und manchmal tödlichen bakteriellen Krankheit erkrankt, die normalerweise nur in anderen Ländern mit tropischem Klima vorkommt, so die Gesundheitsbehörden. Keiner dieser Patienten war jedoch ins Ausland gereist.

Die vier Fälle, die zwischen März und Juli festgestellt wurden, traten in Georgia, Kansas, Texas und Minnesota auf, wie die Centers for Disease Control and Prevention (CDC) mitteilten. Zwei der Patienten starben und zwei mussten für längere Zeit im Krankenhaus bleiben. Der erste Todesfall ereignete sich im März in Kansas, der zweite im vergangenen Monat in Georgia.



Die Krankheit ist unter dem Namen „Meliodose“ bekannt und tritt normalerweise nur in tropischen Klimazonen auf…

Bei allen Patienten wurde Melioidose diagnostiziert, eine Krankheit, die durch das Bakterium Burkholderia pseudomallei verursacht wird. Das Bakterium wächst in tropischem Klima und ist am häufigsten in Südostasien und Nordaustralien anzutreffen. Die einzigen Orte in den USA, an denen dieses Bakterium natürlich vorkommt, sind Puerto Rico und die US-Jungferninseln, so die CDC.

Keiner der bestätigten Fälle war in letzter Zeit ins Ausland gereist, sodass die Wissenschaftler nicht wissen, wie diese tödliche bakterielle Krankheit hierher gelangt ist.

Und was mich wirklich aufhorchen ließ, war die Tatsache, dass die CDC davor warnt, dass die Krankheit einen Ausschlag „am Rumpf, am Bauch und im Gesicht“ verursachen kann…

Melioidose kann ein breites Spektrum an Symptomen hervorrufen. In den aktuellen Fällen reichten die Symptome von Husten und Kurzatmigkeit bis hin zu Schwäche, Müdigkeit, Übelkeit, Erbrechen, intermittierendem Fieber und Ausschlag an Rumpf, Bauch und Gesicht, so die CDC in einer Warnung an Ärzte über die Fälle.

Genau wie beim Marburg-Virus handelt es sich also um eine Krankheit mit einer hohen Sterblichkeitsrate, die Wunden auf der Haut verursacht.

Diese Ausbrüche sind noch kein Grund zur Panik, aber ich werde die Nachrichten aufmerksam verfolgen, wenn es Neuigkeiten gibt.

Wir leben in schwierigen Zeiten, aber wenn die nächste große Pandemie kommt, werden unsere Probleme plötzlich noch viel schlimmer werden.