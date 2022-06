Im Netz des WEF: In den Niederlanden wird im Geheimen „Smart City“ in Betrieb genommen

Apeldoorn wurde vom Weltwirtschaftsforum (WEF) in die erste „Smart City“ der Niederlande umgewandelt, ohne die Einwohner zu befragen. Ein unbekanntes österreichisches Unternehmen, RadioLED, hat auf der Grundlage einer geheimen Vereinbarung mit der Stadtverwaltung ein 5G-Netz in der Stadt aufgebaut. Die Gemeinde erhält keine Einnahmen aus dem Projekt, die Verantwortung liegt bei RadioLED. Dieses Unternehmen verwaltet auch die Daten von Tausenden von Sensoren, die die Bürger von Apeldoorn überallhin begleiten.

Apeldoorn Smart City ist nur eines der vielen Projekte, die der WEF in den Niederlanden durchführt. Die Netzwerkorganisation aus der Schweiz, ist über viele Tentakel mit niederländischen Politikern – von Königin Maxima bis Sigrid Kaag und Mark Rutte – verflochten, die die globalistische Agenda des großen Führers Klaus Schwab, den „Großen Reset“, umsetzen. Schwab strebt eine globale „4. industrielle Revolution“ an, die unter anderem zu einer „digitalen Identität“ für jeden Bewohner des Planeten und sogar zu einer Verschmelzung von Mensch und Technik durch die Implantation von Chips in den menschlichen Körper führen soll. Die Kritik am Einfluss des WEF wächst jedoch. Die Organisation ist undemokratisch, und die Agenda, die ihre Botschafter in den Niederlanden umsetzen, ist nicht Gegenstand einer parlamentarischen oder öffentlichen Debatte.

Schwab selbst macht aus seinem Einfluss keinen Hehl. In einem Interview 2017 in Harvard erklärt er offen, dass der WEF in die Regierungen eindringt. „Bei einem Empfang des kanadischen Premierministers Trudeau stellte ich fest, dass die Hälfte seines Kabinetts an meinem Young-Global-Leader-Programm teilgenommen hatte“, sagte er. Das Gleiche gilt für die Regierungsteams von Argentinien und Frankreich. Das WEF bietet eine Ausbildung für „politische Talente“ an, die in der Vergangenheit von zahlreichen Staats- und Regierungschefs absolviert wurde, darunter Angela Merkel, Emmanuel Macron, Nicolas Sarkozy, Tony Blair und Bill Gates. „Schwab kann jeden führenden Politiker der Welt anrufen“, erklärte WEF-Mitglied Ben Verwaayen, Offizier des Ordens von Oranien-Nassau, in einem Interview.

Bürger im Abseits

In Apeldoorn hat das österreichische Technologieunternehmen RadioLED als erstes Unternehmen in den Niederlanden ein öffentliches 5G-Netz in Betrieb genommen. Aber was dieses Unternehmen mit den Daten macht, die es über die Bürger von Apeldoorn sammelt, und welche weiteren Vereinbarungen es mit der Gemeinde hat, wird geheim gehalten. Nachfragen bei der Gemeinde ergaben nichts.

Apeldoorn ist die erste Gemeinde in den Niederlanden, die Ende 2021 mit dem Smart City-Projekt beginnt. Ein Projekt, bei dem die Stadt – in Zusammenarbeit mit dem Technologieunternehmen RadioLED – mit einem superschnellen und kostenlosen öffentlichen 5G-Netz ausgestattet wird, mit Ampeln, die dafür sorgen, dass Radfahrer bei Regen nicht zu lange auf eine grüne Ampel warten müssen, mit Ampeln an einer Kreuzung, die anzeigen, ob sich ein anderer Verkehrsteilnehmer nähert, und mit Sensoren, die die Sauberkeit der Luft überwachen.

All dies soll zu einer lebenswerten Stadt und zur Bewältigung von Fragen der Nachhaltigkeit, des Klimas, des Wohnens und des Verkehrs beitragen. Die Befürworter sagen: „Clever, so wird das Leben in der Stadt effizienter, einfacher und macht mehr Spaß.“ Aber was wissen wir eigentlich über das Unternehmen RadioLED? Was beinhaltet das Projekt Smart City eigentlich und wer profitiert davon? Wie viele Antennen wird es geben und wo werden sie aufgestellt? Haben die Bürger ein Mitspracherecht? Wann werden die übrigen Niederlande an der Reihe sein? Und außerdem: Wie steht es um die Privatsphäre und welche Gesundheitsrisiken bestehen?

RadioLED ist ein österreichisches Technologieunternehmen, das mit seiner eigenen patentierten Technologie drahtlose Netzwerke im In- und Ausland entwickelt, aufbaut und betreibt. Für die Umsetzung des Smart City-Projekts unterzeichneten die Gemeinde Apeldoorn und RadioLED im Jahr 2021 eine geheime Vereinbarung, in der RadioLED die Erlaubnis erteilt wurde, 500 kleine Sender (quadratische weiße Kästen) an Laternenpfählen anzubringen. Die Kosten belaufen sich bisher auf 1,7 Millionen Euro. Das Projekt wurde vom Weltwirtschaftsforum initiiert.

In Zukunft soll die Zahl der weißen Kästen im öffentlichen Außenbereich erweitert werden. Die Gesamtkosten für dieses Projekt werden auf 17,8 Millionen Euro geschätzt und werden vollständig von RadioLED getragen. Das Unternehmen macht keine Angaben darüber, wie diese Investition wieder amortisiert werden soll, aber es ist offensichtlich, dass es um die Sammlung und den Verkauf von Daten geht. Ein lukratives Geschäft, bei dem die Bürgerinnen und Bürger die Zeche zahlen müssen. Die Gemeinde Apeldoorn erhält keine Einnahmen aus dem Smart City Projekt, alle Gewinne gehen an RadioLED.

Die vollständige Kontrolle über das Smart City-Projekt liegt also in den Händen eines unbekannten österreichischen Technologieunternehmens. Auf der Website der Gemeinde Apeldoorn heißt es jedoch, dass sie das Smart City-Projekt „gemeinsam mit den Einwohnern, Unternehmen, Bildungs- und Wissenseinrichtungen“ gestaltet. Wir stellen uns immer die Frage: Wollen wir das, was möglich ist? Aber warum hat die Gemeinde dann eine geheime Vereinbarung mit RadioLED getroffen? Und warum antwortet die Gemeinde Apeldoorn auf Fragen von Bürgern mit der Ankündigung, dass sie sich mit inhaltlichen Fragen zum Smart City Projekt an RadioLED wenden sollen? Und warten die Einwohner tatsächlich auf das Smart-City-Projekt?

Die Mitglieder der Werkgroep Bezorgde Burgers tun das sicher nicht. Eine der Initiativen dieser Arbeitsgruppe ist die Petition „Stop Smart City Apeldoorn and the rollout of the boxes of RadioLED“, in der die Behörden von Apeldoorn aufgefordert werden, die Umsetzung der Smart City sofort zu stoppen, bis die Bürger vollständig informiert sind und ein Mitspracherecht erhalten haben und bis Klarheit über die Haftung für Schäden im Bereich der Privatsphäre und/oder der Gesundheit besteht.

Der Geheimvertrag, den Apeldoorn mit RadioLED geschlossen hat, erinnert stark an den – damals ebenfalls geheimen – Vertrag des Wirtschaftsministeriums mit den Telekommunikationsunternehmen, in dem festgelegt wurde, dass die Gemeinden außen vor bleiben und die niederländische Bevölkerung keine Einwände gegen die Einführung (künftiger) drahtloser Kommunikationsnetze erheben kann.

Apeldoorn ist zwar die erste Gemeinde in den Niederlanden, die das Smart-City-Projekt umsetzt, aber auch in den anderen Gemeinden steht dieses Projekt auf der Tagesordnung. Die politische Debatte über das Dossier Strahlung und 5G im politischen Den Haag wurde jedoch völlig totgeschwiegen. Das Gutachten „5G und Gesundheit“, das der Gesundheitsrat 2020 veröffentlicht hat, zeigt jedoch, dass der Einfluss von 5G auf die Gesundheit teilweise noch nicht erforscht ist, dass die tatsächlichen Gesundheitsrisiken nicht bekannt sind und dass ein Zusammenhang zwischen 5G und Gesundheitsschäden für eine Reihe von Krankheiten nicht ausgeschlossen werden kann. Das macht uns in der Tat zum Versuchskaninchen. Dieser Bericht stand Ende 2020 dreimal auf der Tagesordnung des Unterhauses, aber die Diskussion wurde jedes Mal verschoben. Seitdem ist kein Politiker mehr dazu zurückgekehrt.

Die erste Phase von 5G (Auktion 700, 1400 und 2100 MHz) ist nun eine Tatsache. Der Erlös für den Staat: 1,23 Milliarden Euro. Die zweite Phase (Versteigerung von 3,5 GHz) ist für Ende 2022 geplant. Dies wird uns eine landesweite Abdeckung durch ein umfassendes Netz von 5G-Kleinzellen (Mikroantennen) bringen. Damit landet unsere Privatsphäre buchstäblich auf der Straße und die Tür zum Überwachungsstaat steht weit offen.