Neurochirurg schreibt die Mutter aller „Ich hab’s dir ja gesagt“-Briefe über die Reaktion auf die Covid-19-Pandemie

Ein Neurochirurg im Ruhestand namens Russell L. Blaylock hat die Mutter aller „Ich hab’s ja gesagt“-Briefe über die Covid-19-Pandemie geschrieben, die er als die am meisten manipulierten Infektionskrankheiten der Geschichte bezeichnet.

In der zweimonatlich erscheinenden Fachzeitschrift Surgical Neurology International legt Blaylock die Kampagne der zerstörerischen Covid-Lügen dar, die die Reaktion der Bundes-, Landes- und Lokalregierungen kennzeichnete und in Absprache mit Big Pharma durchgeführt wurde.

„Die COVID-19-Pandemie ist eine der am stärksten manipulierten Infektionskrankheiten in der Geschichte, gekennzeichnet durch offizielle Lügen in einem nicht enden wollenden Strom, angeführt von Regierungsbürokratien, medizinischen Verbänden, medizinischen Gremien, den Medien und internationalen Agenturen“, schreibt Blaylock und nennt Quellen. „Wir haben eine lange Liste beispielloser Eingriffe in die medizinische Praxis erlebt, darunter Angriffe auf medizinische Experten, die Zerstörung medizinischer Karrieren von Ärzten, die sich weigern, sich an der Tötung ihrer Patienten zu beteiligen, und eine massive Reglementierung des Gesundheitswesens, angeführt von unqualifizierten Personen mit enormem Reichtum, Macht und Einfluss.“

„Zum ersten Mal in der amerikanischen Geschichte bestimmen ein Präsident, Gouverneure, Bürgermeister, Krankenhausverwalter und Bundesbürokraten medizinische Behandlungen, die nicht auf exakten wissenschaftlich fundierten oder gar erfahrungsbasierten Informationen beruhen, sondern um die Akzeptanz spezieller Formen der Pflege und ‚Prävention‘ zu erzwingen – einschließlich Remdesivir, Einsatz von Beatmungsgeräten und schließlich einer Reihe von im Wesentlichen ungetesteten Boten-RNA-Impfstoffen“, so Blaylock weiter. „Zum ersten Mal in der Geschichte der medizinischen Behandlung werden Protokolle nicht auf der Grundlage der Erfahrung der Ärzte formuliert, die die größte Zahl von Patienten erfolgreich behandelt haben, sondern von Personen und Bürokratien, die noch nie einen einzigen Patienten behandelt haben – darunter Anthony Fauci, Bill Gates, EcoHealth Alliance, CDC, WHO, staatliche Gesundheitsbeamte und Krankenhausverwalter.“

„Die Medien (Fernsehen, Zeitungen, Zeitschriften usw.), medizinische Gesellschaften, staatliche Gesundheitsämter und die Betreiber sozialer Medien haben sich selbst zur einzigen Informationsquelle für diese sogenannte ‚Pandemie‘ ernannt“, fügte er hinzu. „Websites wurden entfernt, hochqualifizierte und erfahrene klinische Ärzte und wissenschaftliche Experten auf dem Gebiet der Infektionskrankheiten wurden dämonisiert, Karrieren wurden zerstört und alle abweichenden Informationen wurden als „Fehlinformationen“ und „gefährliche Lügen“ bezeichnet, selbst wenn sie von Top-Experten auf dem Gebiet der Virologie, der Infektionskrankheiten, der pulmonalen Intensivmedizin und der Epidemiologie stammten.“

„Diese Verdunkelungen der Wahrheit treten selbst dann auf, wenn diese Informationen durch umfangreiche wissenschaftliche Zitate von einigen der qualifiziertesten medizinischen Spezialisten der Welt gestützt werden“, fuhr er fort. „Unglaublicherweise werden sogar Einzelpersonen wie Dr. Michael Yeadon, ein ehemaliger leitender Wissenschaftler und Vizepräsident der wissenschaftlichen Abteilung des Pharmakonzerns Pfizer in Großbritannien, der das Unternehmen beschuldigte, einen extrem gefährlichen Impfstoff herzustellen, ignoriert und verteufelt. Außerdem haben er und andere hochqualifizierte Wissenschaftler erklärt, dass niemand diesen Impfstoff nehmen sollte.“

Blaylock fährt dann fort, diesen Angriff auf abweichende Stimmen im medizinischen Bereich zu beschreiben.

„Eine weitere beispiellose Taktik besteht darin, abweichende Ärzte aus ihren Positionen als Redakteure von Fachzeitschriften zu entfernen, sie zu begutachten und ihre wissenschaftlichen Arbeiten aus Fachzeitschriften zurückzuziehen, selbst nachdem diese Arbeiten bereits gedruckt wurden“, fährt er fort. „Bis zu diesem Pandemieereignis habe ich noch nie gesehen, dass so viele Zeitschriftenartikel zurückgezogen wurden – die überwiegende Mehrheit, die Alternativen zum offiziellen Dogma propagiert, insbesondere wenn die Artikel die Sicherheit von Impfstoffen infrage stellen. Normalerweise wird eine eingereichte Arbeit oder Studie von Fachleuten auf dem Gebiet geprüft, was als Peer Review bezeichnet wird. Diese Begutachtungen können ziemlich intensiv und pingelig im Detail sein und darauf bestehen, dass alle Fehler in der Arbeit vor der Veröffentlichung korrigiert werden. Wenn also kein Betrug oder ein anderes großes verstecktes Problem entdeckt wird, nachdem die Arbeit gedruckt wurde, bleibt die Arbeit in der wissenschaftlichen Literatur.

„Wir erleben jetzt, dass immer mehr hervorragende wissenschaftliche Arbeiten, die von Top-Experten auf dem Gebiet verfasst wurden, Wochen, Monate und sogar Jahre nach ihrer Veröffentlichung von großen medizinischen und wissenschaftlichen Zeitschriften zurückgezogen werden“, stellte er fest. „Eine sorgfältige Überprüfung zeigt, dass die Autoren es in viel zu vielen Fällen gewagt haben, das von den Kontrolleuren der wissenschaftlichen Veröffentlichungen akzeptierte Dogma infrage zu stellen – insbesondere in Bezug auf die Sicherheit, alternative Behandlungsmethoden oder die Wirksamkeit von Impfstoffen. Diese Zeitschriften sind auf die umfangreiche Werbung von Pharmaunternehmen angewiesen, um ihre Einnahmen zu sichern. Es hat mehrere Fälle gegeben, in denen mächtige Pharmaunternehmen ihren Einfluss auf die Eigentümer dieser Zeitschriften geltend gemacht haben, um Artikel zu entfernen, die die Produkte dieser Unternehmen in irgendeiner Weise infrage stellen.“

„Noch schlimmer ist die tatsächliche Gestaltung medizinischer Artikel zur Förderung von Medikamenten und pharmazeutischen Produkten, die gefälschte Studien, sogenannte Ghostwriting-Artikel, beinhalten“, fügte der pensionierte Neurochirurg hinzu. Richard Horton wird vom Guardian mit den Worten zitiert: „Zeitschriften haben sich in Informationswaschanlagen für die Pharmaindustrie verwandelt. Nachweislich betrügerische, von Pharmariesen gesponserte ‚Ghostwritten‘-Artikel sind regelmäßig in führenden klinischen Fachzeitschriften wie JAMA und New England Journal of Medicine erschienen – und wurden trotz nachgewiesenem wissenschaftlichen Missbrauch und Manipulation von Daten nie entfernt.“

„Bei Ghostwritten-Artikeln werden Planungsfirmen eingesetzt, deren Aufgabe es ist, Artikel mit manipulierten Daten zu entwerfen, um ein pharmazeutisches Produkt zu unterstützen, und dann dafür zu sorgen, dass diese Artikel von hochrangigen klinischen Fachzeitschriften angenommen werden, d. h. von den Zeitschriften, die die klinische Entscheidungsfindung von Ärzten am ehesten beeinflussen“, fuhr er fort. „Außerdem versorgen sie Ärzte in der klinischen Praxis mit kostenlosen Nachdrucken dieser manipulierten Artikel. Der Guardian fand 250 Unternehmen, die in diesem Ghostwriting-Geschäft tätig sind. Der letzte Schritt bei der Gestaltung dieser Artikel für die Veröffentlichung in den renommiertesten Fachzeitschriften besteht darin, anerkannte medizinische Experten aus angesehenen Einrichtungen zu rekrutieren, die ihren Namen zu diesen Artikeln hinzufügen. Diese angeworbenen medizinischen Autoren werden entweder bezahlt, wenn sie sich bereit erklären, ihren Namen zu diesen vorformulierten Artikeln hinzuzufügen, oder sie tun dies für das Prestige, ihren Namen auf einem Artikel in einer angesehenen medizinischen Zeitschrift zu haben.“

Dann nahm der Arzt das Fernsehen und die Printmedien aufs Korn, weil sie angeblich Mythen und falsche Behauptungen über pharmazeutische Produkte verbreiten.

„Die Fernsehmedien erhalten den Großteil ihres Werbebudgets von den internationalen Pharmakonzernen – das schafft einen unwiderstehlichen Einfluss, über alle erfundenen Studien zu berichten, die ihre Impfstoffe und andere sogenannte Behandlungen unterstützen“, sagte der Arzt. „Allein im Jahr 2020 hat die Pharmaindustrie 6,56 Milliarden Dollar für solche Werbung ausgegeben. Die Pharma-Fernsehwerbung machte 4,58 Milliarden aus, also unglaubliche 75 % ihres Budgets. Damit kann man sich eine Menge Einfluss und Kontrolle über die Medien erkaufen.“

„Weltberühmte Experten auf allen Gebieten der Infektionskrankheiten werden von den Medien und von den sozialen Medien ausgeschlossen, sollten sie in irgendeiner Weise gegen die von den Herstellern dieser Impfstoffe ausgeheckten Lügen und Verzerrungen Stellung beziehen“, fügte er hinzu. „Darüber hinaus geben diese Pharmaunternehmen zig Millionen für Werbung in sozialen Medien aus, wobei Pfizer mit 55 Millionen Dollar im Jahr 2020 an der Spitze steht.“

„Diese Angriffe auf die Meinungsfreiheit sind schon erschreckend genug, aber noch schlimmer ist die nahezu universelle Kontrolle, die Krankenhausverwalter über die Details der medizinischen Versorgung in Krankenhäusern ausgeübt haben“, fügte er hinzu. „Diese Handlanger weisen jetzt Ärzte an, welche Behandlungsprotokolle sie einhalten und welche Behandlungen sie nicht anwenden dürfen, egal wie schädlich die ‚zugelassenen‘ Behandlungen sind oder wie nützlich die ’nicht zugelassenen‘ Behandlungen sind.“

„Niemals in der Geschichte der amerikanischen Medizin haben Krankenhausverwaltungen ihren Ärzten vorgeschrieben, wie sie Medizin zu praktizieren haben und welche Medikamente sie verwenden dürfen“, fuhr er fort. „Die CDC hat keine Befugnis, Krankenhäusern oder Ärzten medizinische Behandlungen vorzuschreiben. Dennoch haben sich die meisten Ärzte ohne den geringsten Widerstand daran gehalten.“

Der Arzt zählte eine Reihe von Dingen auf, die er als „Mythen“ und „Fehlinformationen“ bezeichnete und die sich später als wahr herausstellten, was noch schlimmer ist.

Die asymptomatischen Geimpften verbreiten das Virus genauso wie ungeimpfte symptomatische Infizierte.

Die Impfstoffe bieten keinen ausreichenden Schutz gegen neue Varianten wie Delta und Omikron.

Die natürliche Immunität ist der Impfstoffimmunität weit überlegen und hält höchstwahrscheinlich lebenslang an.

Die Impfimmunität lässt nicht nur nach einigen Monaten nach, sondern alle Immunzellen werden für längere Zeit geschädigt, wodurch die Geimpften einem hohen Risiko für alle Infektionen und Krebs ausgesetzt sind.

COVID-Impfstoffe können eine erhebliche Häufigkeit von Blutgerinnseln und anderen schweren Nebenwirkungen verursachen.

Die Befürworter des Impfstoffs werden zahlreiche Auffrischungsimpfungen fordern, sobald eine neue Variante auf den Markt kommt.

Fauci wird darauf bestehen, dass der Covid-Impfstoff auch für Kleinkinder und sogar für Säuglinge verwendet wird.

Impfpässe werden erforderlich sein, um ein Unternehmen zu betreten, ein Flugzeug zu besteigen und öffentliche Verkehrsmittel zu benutzen.

Es wird Internierungslager für die Ungeimpften geben (wie in Australien, Österreich und Kanada)

Den Ungeimpften wird die Beschäftigung verweigert.

Es gibt geheime Absprachen zwischen der Regierung, elitären Institutionen und Impfstoffherstellern

Viele Krankenhäuser waren während der Pandemie entweder leer oder nur schwach belegt.

Das Spike-Protein aus dem Impfstoff gelangt in den Zellkern und verändert die DNA-Reparaturfunktion der Zellen.

Hunderttausende wurden durch die Impfstoffe getötet und ein Vielfaches davon wurde dauerhaft geschädigt.

Eine frühzeitige Behandlung hätte das Leben der meisten der 700.000 Todesopfer retten können.

Die durch den Impfstoff ausgelöste Herzmuskelentzündung (die anfangs geleugnet wurde) ist ein erhebliches Problem, das innerhalb kurzer Zeit abklingt.

Spezielle tödliche Chargen dieser Impfstoffe werden mit der Masse anderer Covid-19-Impfstoffe vermischt.

Der ausführliche Brief des Neurochirurgen im Ruhestand kann in der National Library of Medicine nachgelesen werden. Es genügt zu sagen, dass es eine der besten Kritiken über Amerikas katastrophale Covid-19-Reaktion ist, die es gibt.