Thailand: Mainstream berichtet über alarmierende Erkenntnisse der mRNA-Injektion: Impfstoffen und die weiße Substanz im Körper

Prof. Dr. Thiravat Hemachudha, renommierter Neurologe und Leiter des Health Science Centre for Emerging Infectious Diseases des Thailändischen Roten Kreuzes, berichtet in Thailands populärem Mainstream-Medium TV3 über den Zusammenhang zwischen Impfstoffen und weißen Blutgerinnseln.

Die Höhepunkte:

Wir haben diese (weißen Blutgerinnsel) erst in den vergangenen 2 Jahren entdeckt, nie bevor wir die Impfstoffe hatten. Dies bezieht sich auf die medizinischen Berichte, auf die sich der Arzt bezog. Das ist etwas Neues für die Medizin und die Wissenschaft, was im Körper entdeckt wurde. Die Zeitspanne, die Sie erwähnt haben, bezieht sich auf den Zeitpunkt Ihrer ersten Rückkehr. Das ist etwas, was die Ärzte entdeckt haben. Wir finden es bei denjenigen, die nur mit MRNA geimpft wurden, und bei einigen wenigen, die mit dem Astrazenva-Impfstoff geimpft wurden.

Und das Wichtigste ist, dass die weiße Substanz auch bei denen gefunden wird, die noch am Leben sind. Nach den Fotos und den uns vorliegenden Informationen handelt es sich um Drainageflüssigkeit aus der Bauchhöhle in der Nähe der entzündeten Bauchspeicheldrüse.

Weltweit ist bekannt, dass Covid-Impfstoffe zu einer Entzündung des Herzens und zur Bildung von Flecken führen können. Die Entzündung stört den elektrischen Strom, der das Herz zum Schlagen bringt. So wurde festgestellt, dass Menschen, die plötzlich starben und immer gesund waren, oft plötzlich starben, nachdem sie mit dem Training begonnen hatten, oder zwischen 3 und 5 Uhr morgens.